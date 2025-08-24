Rolex, подаренные сэру Эдмунду Хиллари после восхождения на Эверест

Восхождение на гору Эверест Тенцингом Норгеем и сэром Эдмундом Хиллари в 1953 году навсегда вошло в фольклор Rolex.

Британская часовая компания Smiths была официальным поставщиком 15 часов для британской экспедиции, участвовавшей в восхождении 1953 года. С большой долей вероятности именно часы Smiths, а не Rolex Oyster Perpetual, были на запястьях на вершине Эвереста. Тем не менее, Rolex удалось успешно использовать этот исторический момент, предоставив часы членам экспедиции после восхождения и сделав Норгея и Хиллари послами бренда.

Трудно переоценить значение этого события для поп-культуры. Новость о восхождении британской команды под руководством сэра Джона Ханта дошла до Лондона как раз вовремя, чтобы быть объявленной на коронации королевы Елизаветы II.

Это само по себе было значительным культурным событием для англоязычного мира. По современным меркам, британская экспедиция 1953 года была большой; National Geographic называет её «чрезвычайно масштабной». Это не преувеличение. В экспедиции участвовали 350 носильщиков, 20 шерпов и огромное количество припасов для поддержки 10 альпинистов.

Масштабная экспедиция

«Все наши альпинисты были отобраны как потенциальные покорители вершины», — вспоминает Джордж Бэнд, которому тогда было 73 года и который был участником экспедиции, в интервью журналу спустя годы. «Основной план предусматривал две попытки восхождения на вершину, каждая — парой альпинистов, с возможной третьей попыткой при необходимости. На таких экспедициях лидер обычно назначает пары для восхождения довольно поздно, когда видит, как каждый справляется», — сказал он.

Среди припасов были наручные часы. Smiths поставляла часы De Luxe — модели с индикацией только времени и малой секундной стрелкой. Они доказали свою надежность, как и кислородные манометры от Smiths.

Ставки для команды 1953 года были высоки. Восхождение на Эверест казалось всё более вероятным с каждым годом, поскольку соперничающие страны и команды пытались это сделать. В 1921 году первая попытка была предпринята британской командой. За следующие 32 года гора остановила более 10 крупных экспедиций и две сольные попытки.

Особенно примечательно, что в 1924 году Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин погибли, пытаясь достичь вершины. До сих пор неизвестно, достигли ли они пика перед смертью на обратном пути. В 1950 году был открыт южный подход к горе, что значительно повысило шансы на успех.

Предыдущие экспедиции на Эверест

Швейцарская экспедиция 1952 года выглядела многообещающей для покорения вершины. Члены команды, включая Рэймонда Ламберта и шерпа Тенцинга Норгея, достигли высоты 28 210 футов (около 8600 м), прежде чем им пришлось повернуть назад. Таким образом, у британцев появилась возможность покорить высочайшую вершину мира.

Хиллари был одним из сильнейших претендентов на вершину в команде. Он уже участвовал в трёх гималайских экспедициях и приобрёл большой опыт работы с ледниками и пиками в своей родной Новой Зеландии.

Команда потратила 12 дней, чтобы пройти по тому же маршруту, что и швейцарцы годом ранее. 21 мая они достигли Южного седла, что оказалось слишком близко к сильным снегопадам, связанным с сезоном муссонов.

Несмотря на это, Хиллари и Тенцинг, как известно, успешно достигли вершины. Первые слова Хиллари своему товарищу Джорджу Лоу после возвращения с вершины были: «Ну, Джордж, мы сбили этого ублюдка».

Часы в Гималаях

Часовая компания Rolex спонсировала экспедиции в Гималаях с 1930-х годов. К 1950-м годам компания предоставляла альпинистам часы Oyster Perpetual бесплатно. Идея заключалась в том, чтобы протестировать корпуса Oyster и автоматические механизмы в сложных условиях, а также использовать это как маркетинговую возможность.

Как уже упоминалось, Норгай участвовал в швейцарской экспедиции 1952 года, которая подошла к вершине на расстояние 300 метров. Rolex, будучи одним из спонсоров той экспедиции, предоставил Норгаю золотой Datejust. Для британской экспедиции 1953 года Rolex предоставил больше часов Oyster Perpetual, включая часы, изображённые выше, которые принадлежали сэру Эдмунду Хиллари. Smiths также поставляла часы, и, скорее всего, часы De Luxe, показанные выше, были на Хиллари на вершине Эвереста.

«Другие» Rolex и восхождение на Эверест

Возможно, у Хиллари был Rolex на вершине, но он его не носил. Сегодня Rolex осторожно формулирует свою связь с восхождением на Эверест. В любом случае, представители Rolex понимали, что у них есть маркетинговый успех. Они решили максимально использовать присутствие своих часов в экспедиции.

Когда британская команда вернулась в Индию после экспедиции, Rolex подарил участникам ещё больше часов. По данным Музея Окленда, розничный продавец Rolex Bosecks из Калькутты в 1953 году вручил часы сэру Эдмунду Хиллари после его спуска с Эвереста. Это Rolex Oyster Perpetual.

Красивый кремовый циферблат с годами приобрёл явные следы попадания влаги, а тканевый ремешок с одинарной застёжкой сильно изношен. Это часы, которые прошли через серьёзные испытания, что видно по трещинам на стекле. На часах, по-видимому, установлен заводной механизм Rolex Super Crown. Эта заводная головка производилась всего три года и не завинчивается. Вместо этого она опирается на коническую трубку и несколько прокладок. Если кто-то из читателей может уточнить этот момент, я буду следить за комментариями! Это, безусловно, хорошо использованные часы, переданные в Музей Окленда семьёй сэра Эдмунда Хиллари.

Что эти часы рассказывают нам о той эпохе

Это была эпоха, когда прочные часы с элегантным и простым дизайном были на переднем плане экспедиций по всему миру. Nivada Grenchen поставляла 35-миллиметровые часы команде исследователей ВМС США в рамках операции Deep Freeze в 1950-х. Tudor, в свою очередь, поставлял часы Oyster Prince для экспедиции в Северной Гренландии.

Эти часы показывают, что 34-миллиметровые модели считались инструментальными часами. Они были готовы работать в самых сложных условиях. Думаю, из этого следует извлечь большее уважение к такого рода часам. По современным меркам их, скорее всего, отнесли бы к нарядным моделям.

Заключительные мысли

Мы видели акцент на том, что инструментальные часы должны быть определённого размера. Кроме того, им нужны определённые характеристики, иначе их не воспринимают всерьёз. Выпуск Tudor модели Black Bay 37 мм с Black Bay 54 — знак времени. Мы постепенно привыкаем к идее более классических размеров инструментальных часов. А что думаете вы, Друзья? Вы бы выбрали одни из тех меньших 34–36 мм «инструментальных» часов? Напишите в комментариях.