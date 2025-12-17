Руководство по часам Omega Speedmaster

Ищете, где купить Omega Speedmaster, но не знаете, с чего начать?

Мы поможем разобраться! За более чем 65 лет Omega создала множество вариаций одного из самых известных в мире хронографов. Классическая модель Moonwatch диаметром 42 мм присутствует в коллекции с 1965 года, и на первый взгляд кажется, что с тех пор мало что изменилось. Однако при более внимательном рассмотрении становится очевидно, что Speedmaster значительно эволюционировал за последующие десятилетия.

В этом руководстве по Speedmaster мы рассмотрим самые важные референсы модели Speedmaster (Professional) и некоторые её вариации. Хотя статья не является ценовым гидом, мы дадим некоторые ориентиры. Если вы уже опытный коллекционер Speedmaster, вероятно, здесь не найдете новой информации. Но для новичков это будет полезное введение в серию Speedmaster.

Введение в руководство по выбору Speedmaster

Первоначально эта статья была опубликована девять лет назад и регулярно обновляется, чтобы охватывать последние версии Omega Speedmaster. Мы не углубляемся в детали каждой модели, но даём ссылки на более подробные материалы. С момента запуска рубрики Speedy Tuesday в 2012 году мы рассмотрели множество моделей и референсов. Более длинные и специализированные статьи на сайте — отличный ресурс, особенно для новичков. Обзор всех рассмотренных моделей Speedmaster по референсным номерам доступен здесь.

Модели Omega Speedmaster

Часто нам задают вопрос: как ориентироваться в разнообразии моделей Speedmaster? Для новичков это может показаться настоящими часовыми джунглями. Если вы ищете именно модель Moonwatch — ту, что побывала на Луне, — рекомендуем ознакомиться с официальной статьёй, подтверждённой Omega. Если же интересует современный Speedmaster Professional, максимально приближенный к оригиналу, переходите сюда. Иногда возникает путаница, и люди спрашивают, является ли Speedmaster Reduced Moonwatch (нет, не является).

Современный Omega Speedmaster Professional Moonwatch

В этом руководстве основное внимание уделяется модели Speedmaster «Moonwatch» и её предшественникам. Серии Mark, Racing, Dark Side of the Moon, X-33 и другие будут рассмотрены отдельно.

Speedmaster (Professional) Moonwatch

Не все модели Speedmaster, упомянутые здесь, являются «Moonwatch». Многие появились задолго до того, как NASA выбрала Omega официальным хронометристом для астронавтов 1 июня 1965 года. Тем не менее, мы относим их к категории Moonwatch, поскольку эти ранние модели считаются предшественниками легендарной серии. Их роль в истории бренда важна, а дизайн — по-прежнему впечатляет.

Speedmaster CK2915

Первая модель Speedmaster, представленная в 1957 году, имела референс CK2915. Вместе с Seamaster 300 (CK2913) и Railmaster (CK2914) она входила в профессиональную тройку с чёрным циферблатом и стрелками Broad Arrow. Omega изначально создавала Speedmaster как спортивный хронограф, вдохновляясь приборными панелями итальянских спортивных автомобилей того времени. Рекламировалась модель с гоночными машинами, но хронограф был полезен и в других видах спорта, а также для измерения времени вне спортивных событий.

Диаметр CK2915 — 38,6 мм, длина — 48 мм, расстояние между ушками — 19 мм. Эти параметры сохранялись в первых трёх поколениях Speedmaster.

Существуют несколько версий CK2915 (-1, -2, -3), которые можно считать небольшими обновлениями. Если вы ищете CK2915, будьте готовы к значительным затратам. Важно найти оригинал без вмешательств, так как на рынке много подделок и модификаций (новые корпуса, механизмы от других часов, безели из более поздних моделей и т.д.). Будьте осторожны при покупке.

Внутри CK2915 установлен калибр 321 с колонным колесом — механизм Lemania на базе калибра 2310, производство которого прекратилось в 1968 году с выходом Speedmaster Professional 145.022. В 2019 году Omega возродила калибр 321, сначала в платиновом Moonwatch, а затем в январе 2020 года — в стальном корпусе «Ed White».

Speedmaster CK2998 «Lollipop»

CK2998 часто считается второй по значимости винтажной моделью Speedmaster. Этот референс уже напоминает Moonwatch благодаря чёрному безелю. Диаметр вырос до 39,7 мм из-за нового безеля, при этом расстояние между ушками осталось 19 мм, а длина — 48 мм. Вариации CK2998 различаются стилями стрелок, и одна из самых востребованных — с «леденцовой» секундной стрелкой хронографа.

Speedmaster 105.002

Модель 105.002 практически не отличается от последней вариации CK2998-62, за исключением референсного номера — Omega отказалась от префикса «CK» и перешла к четырёхзначным номерам. 105.002 выпускалась недолго (1962 год), что делает её более коллекционной, чем некоторые CK2998.

Speedmaster 105.003

Референс 105.003 с белыми стрелками в стиле карандаша напоминает современный Speedmaster. Это самая доступная модель до появления Professional. Цены на 105.003 сильно колебались в последние годы — от примерно €10,000 и выше в зависимости от состояния. Модель получила прозвище «Ed White» — астронавт Эд Уайт использовал её во время выхода в открытый космос в 1965 году.

Все три поколения Speedmaster с прямыми ушками имеют одинаковые размеры корпуса и расстояния между ушками. 105.003, как и CK2998/105.002, имеет диаметр 39,7 мм благодаря безелю с чёрной алюминиевой вставкой.

Первая модель, одобренная NASA

Как описано в статье «Как Speedmaster стал Moonwatch», именно 105.003 прошёл квалификацию NASA для полётов. Хотя последующие модели также использовались астронавтами, 105.003 оставался в распоряжении NASA для квалификационных испытаний и участвовал в миссиях Apollo.

Omega выпустила 105.003 в 1964 году после «переходной» 105.002, производство продолжалось до 1969 года. В некоторых каталогах 105.003 стоит рядом с 105.012/145.012. В 2020 году Omega представила Speedmaster Calibre 321, основанный на этой модели.

Speedmaster Professional 105.012 и 145.012

Эти модели использовали астронавты Apollo 11. 105.012 и 145.012 получили асимметричный корпус с защитой заводной головки и кнопок по просьбе NASA, чтобы избежать поломок при интенсивном использовании. Лироподобные ушки и защита увеличили диаметр до 42 мм, а расстояние между ушками выросло до 20 мм, длина осталась 48 мм. 105.012 выпущен в 1964 году, но приставка «Professional» не связана напрямую с NASA.

Закупка Speedmaster для NASA

NASA проводило официальный тендер на поставку часов, опровергая мифы о покупке у местных ювелиров. Квалификация 105.003 привела к одобрению 42-мм моделей с надписью «Professional». Известно, что Базз Олдрин носил 105.012 на Луне, а Майкл Коллинз — 145.012 в капсуле. Нил Армстронг оставил часы в капсуле из-за поломки бортового хронометра Bulova.

Последний Speedmaster 1960-х с калибром 321

Различия между 105.012 и 145.012 минимальны, в основном касаются формы ушек и кнопок, улучшивших водозащиту. 105.012 выпускался с 1964 по 1968 год, 145.012 — с 1967 по 1968 год. У 145.012 встречаются две версии секундной стрелки хронографа — с каплевидным и плоским концом.

Speedmaster Professional 145.022

В 1968 году Omega обновила Speedmaster: исчезло приклеенное лого, а механизм сменился на калибр 861 — более простой и точный, с частотой 21,600 колебаний в час вместо 18,000. 145.022 оставался в каталоге до примерно 1983 года.

Вторая квалификация NASA

В начале выпуска 145.022 циферблат имел «ступеньку», как у моделей с калибром 321, что повышало их ценность. Omega представила несколько вариантов задних крышек, включая с гравировкой «First Watch Worn on the Moon» и «Apollo XI 1969». В 1978 году 145.022 прошёл вторую официальную квалификацию NASA для программы Space Shuttle.

Золотая версия 145.022-69

Omega выпустила золотую версию с бордовым безелем для президента США Ричарда Никсона, членов Белого дома и астронавтов Apollo. Цены на эти модели начинаются от €45,000.

Speedmaster Professional 145.0022 и 3590.50

В 1983 году Omega начала использовать код 145.0022 для Speedmaster Professional, а с конца 1980-х — систему PIC, и референс сменился на 3590.50. В конце 1980-х изменился и браслет. Модель 3592.50 получила калибр 863 и прозрачную заднюю крышку. Первый Speedmaster с сапфировым стеклом появился в 1980 году в золотом корпусе (345.0802), стальной вариант — 345.0808.

Speedmaster Professional 145.0022 и 3590.50

В 1983 году Omega начала использовать код 145.0022 для Speedmaster Professional, а с конца 1980-х — систему PIC, и референс сменился на 3590.50. В конце 1980-х изменился и браслет. Модель 3592.50 получила калибр 863 и прозрачную заднюю крышку. Первый Speedmaster с сапфировым стеклом появился в 1980 году в золотом корпусе (345.0802), стальной вариант — 345.0808.

Speedmaster 3570.50 и 311.30.42.30.01.005

В 1997 году механизм обновили до калибра 1861 с родиевым покрытием и 18 камнями. Циферблат и стрелки получили покрытие Luminova вместо трития. Модели с тритием часто приобретают приятную жёлтую патину. Эти часы легче найти с оригинальной коробкой и документами, чем более ранние модели. Для новичков в коллекционировании винтажных Speedmaster 1990-х — хороший старт.

В 2014 году появилась модель 311.30.42.30.01.005 с калибром 1861 и обновлённым браслетом с винтовыми звеньями.

Современный Speedmaster Professional 310.30.42.50.01.001

5 января 2021 года Omega представила долгожданного преемника Moonwatch с калибром 3861 — 310.30.42.50.01.001 (с хесалитовым стеклом) и 310.30.42.50.01.002 (с сапфировым). Калибр 3861 — сертифицированный Master Chronometer с коаксиальным спуском, основанный на 1861, но с 50% новых деталей.

Дизайн основан на 105.012: ступенчатый циферблат, каплевидный контрвес секундной стрелки хронографа, приклеенное лого на сапфировой версии. Хесалитовая версия имеет печатное лого. Браслеты отличаются: у хесалитовой — полностью матовый, у сапфировой — полированные звенья. Диаметр остался 42 мм, длина корпуса уменьшена до 47,5 мм, расстояние между ушками — 20 мм.

В 2024 году выпущена версия с белым циферблатом (310.30.42.50.04.001), идентичная по характеристикам, доступная на резиновом или кожаном ремешке. В каталоге Omega представлены различные варианты Moonwatch, включая двухцветные и золотые модели, цены начинаются от €7,700.

Speedmaster First Omega in Space 310.30.40.50.06.001

В 2012 году Omega выпустила First Omega in Space в стали и Sedna-золоте, а также серию лимитированных моделей, основанных на оригинальном CK2998. Эта модель была нумерованной и посвящена Speedmaster, который носил астронавт Уолли Ширра в 1962 году. В 2024 году представлен преемник с сине-серым циферблатом, диаметром 39,7 мм и калибром 3861. Доступен на стальном браслете и кожаном ремешке. Это первая вариация Moonwatch с выпуклым сапфировым стеклом. Цены начинаются от €8,300.

Speedmaster Calibre 321 311.30.40.30.01.001

Ещё одна модель, относящаяся к Moonwatch, — Speedmaster Calibre 321. Основанная на 105.003 1960-х годов, она имеет корпус 39,7 мм с прямыми ушками, сапфировое стекло и керамический безель. Внутри классический калибр 321 с колонным колесом. Производится в ограниченных количествах на отдельном производстве в Бьёле. В 2022 году выпущены платиновая и белозолотая версии в честь 65-летия Speedmaster.

Ещё больше моделей Speedmaster

В этой статье рассмотрены только самые распространённые модели Omega Speedmaster, оставляя за скобками множество специальных и лимитированных изданий. Надеемся, это показывает эволюцию Speedmaster с 1957 года до современных Moonwatch. Для новичков различия могут показаться незначительными, но при более глубоком изучении открывается множество деталей и вариаций, что делает коллекционирование Speedmaster увлекательным занятием. Даже в современных моделях с чёрным циферблатом, выпущенных с 2021 года, можно найти отличия в дизайне.