Самая читаемая статья 2025 года: Omega × Swatch Speedmaster MoonSwatch 1965

В конце года редакционная команда традиционно подводит итоги и анализирует самые популярные материалы.

В 2025 году абсолютным лидером по количеству просмотров стала статья о выпуске Omega × Swatch Speedmaster MoonSwatch 1965, опубликованная 27 февраля. Несмотря на споры вокруг актуальности MoonSwatch, статистика говорит сама за себя: именно эта модель вызвала наибольший интерес у читателей. Второе и третье места заняли другие заметки, связанные с MoonSwatch и Seiko 5, что подтверждает высокий интерес к часовой тематике и ретро-репликам.

Представляем Omega × Swatch Speedmaster MoonSwatch 1965

Swatch выпустил новую модель MoonSwatch 1965, которая поступит в продажу с 1 марта 2025 года в избранных магазинах по всему миру. Эта версия посвящена историческому событию 1965 года и визуально отсылает к белому циферблату Moonwatch 2024 года. Дизайн включает элементы, характерные для Speedmaster, тестированного NASA в 1965 году, а также детали, напоминающие о сертификации часов для космических полетов.

NASA и Omega: краткий исторический обзор

Постоянные читатели Onewatch, вероятно, знакомы с историей тестирования Omega Speedmaster NASA. Тем не менее, напомним основные факты. В период программы Gemini, предшествующей Apollo, директор по операциям с экипажем Дик Слейтон инициировал поиск часов, подходящих для использования астронавтами в тренировках и полетах. Инженер Джеймс Рэйган отправил запрос на предложения (RfP) от американских дистрибьюторов часовых брендов с требованием хронографа.

Три бренда прошли 11 строгих тестов NASA

В числе приглашенных к участию были Omega, Rolex, Longines, Lucien Piccard и другие. Многие бренды не ответили или не успели, однако три компании предложили подходящие модели: Omega с Speedmaster 105.003, Longines-Wittnauer с 235T и Rolex с хронографом 6238.

Бренд Модель Механизм Omega Speedmaster 105.003 Калибр 321 (Lemania) Longines-Wittnauer 235T Valjoux 72 Rolex 6238 Valjoux 72

Интересный факт: последние две модели оснащались механизмом Valjoux 72, а Omega использовала калибр 321 на базе Lemania

Завершение тестов и сертификация – 1 марта 1965 года

Все тесты, включавшие экстремальные температуры, вибрацию и удары, были завершены 1 марта 1965 года. Speedmaster стал единственной моделью, успешно прошедшей все испытания. Несмотря на то, что астронавт Уолли Ширра уже летал в космос с Speedmaster CK2998 в 1962 году, официальное использование часов NASA началось 23 марта 1965 года на руках астронавтов Гаса Гриссома и Джона Янга во время миссии Gemini III.

1 июня 1965 года NASA выдало отчет о квалификации Omega Speedmaster как «оборудования, предоставляемого правительством». В отчете подтверждалось соответствие часов всем требованиям для космических полетов. 3 июня 1965 года астронавт Эд Уайт совершил первый в истории NASA выход в открытый космос во время миссии Gemini IV, будучи экипирован двумя Omega Speedmaster 105.003.

MoonSwatch 1965: дань 60-летнему юбилею

Спустя шестьдесят лет Swatch выпустил MoonSwatch 1965 — модель, посвященную этому историческому событию. Часы представлены в корпусе из серого биокерамического материала с белым циферблатом и ремешком на липучке в тон корпуса. Помимо цветовой схемы, модель выделяется рядом деталей, отличающих ее от других MoonSwatch.

Стрелки повторяют дизайн Speedmaster 105.003, особенно секундная стрелка хронографа.

На циферблате нанесена печать и применен объемный логотип Omega, выполненный в оригинальном винтажном стиле.

Вместо привычных цифр «60» и «10» на счетчиках хронографа теперь стоят «19» и «65», что символизирует год 1965.

Особенности хронографа

Счетчики хронографа модифицированы для подсчета 19 часов и 65 минут. Сначала минутный счетчик отсчитывает 65 минут, после чего начинает считать часы. При этом счетчики на отметках «10» (19 часов) и «2 часа» (65 минут) совершают «почетный круг» в конце 64-й минуты: часовой счетчик делает полный оборот, показывая следующий час, а минутный — 65-ю минуту. Ход секундной стрелки расположен на «6 часов» с цифрой «60», которая светится под ультрафиолетом.

Для подсветки цифр (19, 65 и 60) использован люминофор Grade A Super-LumiNova.

Тестирование Speedmaster 105.003 инженером NASA Джеймсом Рэйганом

Перечень тестов NASA 1965 года

Часы проходили следующие испытания:

Тест на высокую температуру: 70°С в течение 48 часов, затем 93°С в течение 30 минут в частичном вакууме.

70°С в течение 48 часов, затем 93°С в течение 30 минут в частичном вакууме. Тест на низкую температуру: -18°С в течение 4 часов.

-18°С в течение 4 часов. Вакуумный тест: циклы нагрева в вакуумной камере и охлаждения до -18°С.

циклы нагрева в вакуумной камере и охлаждения до -18°С. Тест на влажность: 10 циклов по 24 часа при влажности >95% и температуре от 25°С до 70°С.

10 циклов по 24 часа при влажности >95% и температуре от 25°С до 70°С. Тест на коррозию: воздействие кислорода при 70°С в течение 48 часов.

воздействие кислорода при 70°С в течение 48 часов. Тест на ударопрочность: шесть ударов с силой 40g в шести направлениях.

шесть ударов с силой 40g в шести направлениях. Тест на ускорение: прогрессивное ускорение до 7,25g в течение 5 минут, затем 16g в течение 30 секунд по трем осям.

прогрессивное ускорение до 7,25g в течение 5 минут, затем 16g в течение 30 секунд по трем осям. Тест на низкое давление: давление 10,6 атм при 70°С в течение 90 минут, затем при 93°С в течение 30 минут.

давление 10,6 атм при 70°С в течение 90 минут, затем при 93°С в течение 30 минут. Тест на высокое давление: давление воздуха 1,6 атм в течение 60 минут.

давление воздуха 1,6 атм в течение 60 минут. Тест на вибрацию: случайные вибрации по трем осям от 5 до 2000 Гц с ускорением 8,8g.

случайные вибрации по трем осям от 5 до 2000 Гц с ускорением 8,8g. Тест на звук: воздействие звуком 130 дБ в диапазоне 40–10 000 Гц в течение 30 минут.

Точность хода должна была составлять не более 5 секунд отклонения за 24 часа, предпочтительно в пределах ±2 секунды.