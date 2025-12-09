Sartory Billard SB04-E Exquisite Blue Guilloché: экспертный обзор уникальных часов

Заказ индивидуальных часов — мечта многих коллекционеров, ведь известные бренды предлагают эксклюзивные модели, достигающие рекордных цен на аукционах.

Однако такие заказы часто требуют значительных затрат и налаженных связей с производителем. Французский бренд Sartory Billard упростил этот процесс, сделав акцент на полностью настраиваемых циферблатах с уникальными вариантами отделки. Это позволяет клиентам получить часы, которых не встретишь на запястьях других.

Тем не менее, разнообразие опций может сбивать с толку, и некоторым покупателям удобнее выбрать ограниченную серию, отражающую фирменный стиль бренда.

Особенности лимитированной серии Sartory Billard SB04-E Exquisite Blue Guilloché

Новая лимитированная модель создана в сотрудничестве с американским ритейлером Exquisite Timepieces из Флориды. Основанная на базе SB04-E, выпущенной ранее в этом году, эта серия акцентирует внимание на фирменных циферблатах с многоуровневым гильошированием.

В мастерской Sartory Billard в Сен-Круа используются современные ЧПУ-станки, позволяющие создавать сложные узоры гильоше, переосмысливая традиции этого ремесла. Градиентная окраска наносится в Женеве, а окончательная сборка часов выполняется основателем бренда Арманом Бийяром во Франции.

Дизайн и материалы циферблата

Внешняя часть циферблата SB04-E Exquisite Blue Guilloché украшена выгравированным узором, который отражает свет, и покрыта синим градиентом — от глубокого темно-синего по краям до светло-голубого в центре. Внутренний сектор оформлен волнообразным узором белого цвета, исходящим от центральной оси.

Циферблат окружён сапфировым кольцом с нанесёнными и нанесёнными индексами, что создаёт эффект «парящих» меток над гильошированным фоном. Чётные индексы алмазной огранки отполированы, нечётные и минутная разметка нанесены методом тампопечати. Стрелки также алмазной огранки, вручную отделаны и заполнены люминесцентным составом BGW9 Super-LumiNova.

Корпус и технические характеристики

Корпус диаметром 39,5 мм выполнен из нержавеющей стали с полированной передней частью и сатинированными боками и задней крышкой. Полированные фаски придают корпусу изящность. Вогнутый безель уникально отражает свет и визуально уменьшает толщину корпуса (10,3 мм). Расстояние между ушками — 46 мм, что обеспечивает комфортную посадку на запястье.

Циферблат защищён плоским сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, а задняя крышка оснащена прозрачным сапфировым окном, через которое виден механизм La Joux-Perret G101ET.

Механизм и водозащита

Автоматический калибр La Joux-Perret G101ET работает на частоте 4 Гц, обладает запасом хода 68 часов и содержит 24 камня. Диаметр механизма — 26 мм, толщина — 4,45 мм. Ротор из вольфрама украшен логотипом Sartory Billard. Задняя крышка с рифлёной кромкой крепится винтами Torx. Водозащита корпуса — 100 метров, заводная головка с логотипом бренда оснащена люминесцентным покрытием и завинчивается.

Ремешки и браслеты: сочетание стиля и комфорта

Хотя корпус и циферблат склоняются к классическому стилю, комплект включает белый резиновый ремешок и стальной браслет, что придаёт часам спортивно-повседневный характер.

Оба варианта имеют изогнутую форму для плотного прилегания к корпусу, создавая цельный образ. Резиновый ремешок оснащён стальной застёжкой с логотипом бренда, а браслет выполнен в стиле H-link с сатинированными внешними звеньями и полированными центральными, закрывается бабочковым замком. Быстросъёмные пружинные штифты позволяют легко менять ремешки. Ширина ушек — 20 мм, для замены на сторонние ремешки потребуются изогнутые пружинные штифты.

Итоговые впечатления от модели

Главное преимущество Sartory Billard — возможность заказать индивидуальные часы, однако разнообразие материалов и отделок циферблатов может затруднить выбор. Лимитированные серии, созданные брендом самостоятельно или в партнёрстве, демонстрируют потенциал и дают покупателям готовый вариант без длительного ожидания.

SB04-E Exquisite Blue Guilloché с множеством гильошированных узоров и контрастной белизной напоминает снежинки и зимнюю атмосферу, что актуально к праздничному сезону. В то же время белый резиновый ремешок делает часы уместными и для летнего времени, что особенно актуально для Флориды. Эта модель станет выразительным аксессуаром как на горнолыжных склонах, так и на пляже.

Цена и доступность Sartory Billard SB04-E Exquisite Blue Guilloché

Модель выпущена ограниченным тиражом в 25 экземпляров и доступна исключительно у ритейлера Exquisite Timepieces. В комплект входят резиновый ремешок и стальной браслет.

Цена: 6 400 долларов США

Параметр Характеристика Бренд Sartory Billard Модель SB04-E Exquisite Blue Guilloché для Exquisite Timepieces Размер корпуса 39,5 мм (диаметр) × 10,3 мм (толщина) × 46 мм (межушковое расстояние) Материал корпуса Нержавеющая сталь Водозащита 100 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Белый гильошированный CNC с синим градиентом под сапфировым кольцом с нанесёнными и напечатанными индексами Ремешок Белый резиновый с застёжкой с логотипом, стальной браслет с бабочковым замком Механизм La Joux-Perret G101ET, автоматический Запас хода 68 часов Функции Часы, минуты, секунды Доступность С 5 декабря 2025 года, ограничено 25 экземплярами Цена 6 400 долларов США

Данный обзор раскрывает ключевые особенности и технические характеристики Sartory Billard SB04-E Exquisite Blue Guilloché, подчёркивая уникальность и универсальность модели для коллекционеров и любителей часов с индивидуальным стилем.