Seiko Astron GPS Solar SSH187 и SSJ039: обзор лимитированных моделей

Seiko Astron SSH187 и SSJ039 представляют собой лимитированные выпуски, основанные на проверенной платформе Astron GPS Solar.

Обе модели получили новый дизайн циферблата с изображением закручивающихся звезд, выполненный в темно-бирюзовом цвете с тонким блеском. Эти изменения касаются в первую очередь эстетики, а не технической части, однако они заслуживают внимания.

В новых моделях сохранены проверенные калибры 5X83 и 3X62, но добавлен более выразительный циферблат и полностью черное титановое покрытие корпуса и браслета, что придает часам совершенно иной характер. Рассмотрим их подробнее.

История и концепция Seiko Astron: автономность и точность

Коллекция Seiko Astron всегда была ориентирована на автономность и точность. С момента запуска концепции GPS Solar в 2012 году, серия предлагает солнечные часы с автоматической настройкой времени по спутниковым сигналам. Модели SSH187 и SSJ039 продолжают эту традицию, уделяя больше внимания дизайну.

Тематика галактики соответствует привычке Seiko выпускать ограниченные серии Astron с природными текстурами. Новый тисненый спиральный узор исходит из центра циферблата. Несмотря на сложность рисунка, он не мешает читаемости, что важно для практического использования.

Обе модели покрыты прочным, устойчивым к царапинам черным покрытием, которое сохраняет насыщенный цвет на долгое время. Это придает часам более строгий и выразительный вид, сохраняя при этом отражающие полированные элементы, чтобы дизайн не выглядел плоским. В итоге получаем классическую архитектуру Astron с более драматичным обликом.

Seiko Astron SSH187: технические характеристики и дизайн

Корпус и браслет модели SSH187 выполнены по образцу существующих хронографов GPS Solar Dual-Time диаметром 43,3 мм. Титан обеспечивает легкость, а черное покрытие придает часам внушительный внешний вид. Верхняя часть защищена двойным изогнутым сапфировым стеклом. Водонепроницаемость составляет 10 бар. Застежка оснащена системой Smart Adjuster, удобной для ежедневного ношения.

Внутри установлен калибр 5X83 — GPS Solar хронограф с автоматической настройкой времени по спутникам и возможностью переключения часовых поясов нажатием кнопки. Механизм оснащен вечным календарем, корректным до 28 февраля 2100 года, независимой регулировкой часовой стрелки и энергосберегающим режимом. Циферблат показывает статус связи с GPS-спутниками и количество подключенных спутников (минимум четыре для определения часового пояса).

Особое внимание заслуживает циферблат с тиснением в виде спирали, создающей тонкие рельефы, которые играют светом, не отвлекая. Блестки на поверхности напоминают звездное небо. Яркое бирюзовое кольцо вокруг безеля подчеркивает темно-бирюзовый цвет циферблата. Модель ограничена 1500 экземплярами, цена — 3000 евро.

Seiko Astron SSJ039: особенности и отличия

Корпус и браслет SSJ039 выполнены в более компактном размере 41,2 мм, повторяя дизайн более простых моделей Astron. Титан и черное покрытие обеспечивают легкость и однородный внешний вид. Водонепроницаемость также составляет 10 бар, а застежка оснащена тем же удобным механизмом Smart Adjuster.

В часах установлен калибр 3X62 с автоматической спутниковой коррекцией времени и вечным календарем, точным до 28 февраля 2100 года. Запас хода при полном заряде — шесть месяцев. Как и у старшей модели, на циферблате отображается количество подключенных спутников для быстрой настройки времени.

Циферблат повторяет спиральный узор SSH187, но с более свободным пространством, что делает текстуру более воздушной. Бирюзовый оттенок и блеск выражены ярче за счет более чистого оформления. Модель также выпущена лимитированной серией в 1500 экземпляров, цена — 2500 евро.

Первые впечатления от Seiko Astron SSH187 и SSJ039

Новые циферблаты отлично подходят для моделей SSH187 и SSJ039, логично подчеркивая звездную тематику серии Astron. Это напоминает о спутниках, которые обеспечивают точность времени, словно парящие в звездном небе.

С эстетической точки зрения, дизайн смягчает обычно строгий и технический облик Astron, добавляя моделям стиль и изящество. Важно отметить, что цены на лимитированные версии остались на уровне стандартной коллекции. Если вам близка философия Seiko Astron и инновационный подход к часам, эти модели заслуживают внимания.

Технические характеристики Seiko Astron SSH187 и SSJ039

Параметр SSH187 SSJ039 Модель Astron GPS Solar Dual-Time Chronograph Astron GPS Solar Референс SSH187 SSJ039 Циферблат Темно-бирюзовый с блеском и тиснением, люминесцентные индексы, серые субциферблаты с металлической рамкой, окно даты Темно-бирюзовый с блеском и тиснением, люминесцентные индексы, серые субциферблаты с металлической рамкой, окно даты Материал корпуса Титан с черным устойчивым к царапинам покрытием Титан с черным устойчивым к царапинам покрытием Размеры корпуса 43,4 мм (диаметр) × 49,5 мм (ушко-ушко) × 13,4 мм (толщина) 41,2 мм × 48,5 мм × 12 мм Задняя крышка Завинчивающаяся, титан Завинчивающаяся, титан Механизм Seiko 5X83: солнечный кварц с GPS, точность ±15 с/мес без сигнала GPS Seiko 3X62: солнечный кварц с GPS, точность ±15 с/мес без сигнала GPS Водонепроницаемость 10 бар (100 м) 10 бар (100 м) Ремешок Титановый браслет с черным покрытием Титановый браслет с черным покрытием Функции Основное время, второй часовой пояс с индикатором AM/PM, хронограф, вечный календарь, автоматическая корректировка летнего времени, индикатор приема сигнала, режим полета, мировое время (38 часовых поясов), энергосбережение Основное время, второй часовой пояс с индикатором AM/PM, вечный календарь, автоматическая корректировка летнего времени, индикатор приема сигнала, режим полета, энергосбережение Цена 3000 евро 2500 евро Тираж 1500 экземпляров 1500 экземпляров

Если у вас есть вопросы или вы хотите поделиться мнением о новых моделях Seiko Astron SSH187 и SSJ039, оставляйте комментарии.