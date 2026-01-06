Seiko представляет квартет часов к 145-летнему юбилею

Seiko традиционно становится первой маркой, которая ежегодно представляет новые модели часов.

В этом году бренд выпустил не одну-две, а сразу четыре новинки. К 145-летнему юбилею компании Seiko анонсировала четыре модели, которые отлично отражают разные направления коллекции. Нам удалось детально рассмотреть три из них: King Seiko SJE151, Prospex Speedtimer SRQ059 и Presage SPB538 с изысканным эмалевым циферблатом. Четвертая модель — Seiko Astron SSH186. Рассмотрим, как Seiko открывает празднование своего 145-летия.

Любопытно, что Seiko остается первой крупной часовой маркой, которая ежегодно представляет новинки. После перерыва на отдых и отсутствия публикаций о часах, новые релизы Seiko стали отличным поводом вернуться к теме. Для старта 145-летнего юбилея бренд выпустил четыре модели, демонстрирующие разнообразие каталога. Все часы украшены золотистыми акцентами в честь основателя Seiko, Кинтаро Хаттори, и его духа новаторства.

King Seiko SJE151

Первая модель в юбилейной линейке — King Seiko SJE151. Это специальная версия серии King Seiko SJE, также известной как King Seiko KS1969, представленной в 2024 году.

Новая версия сохраняет технические характеристики предшественников, но предлагает более детализированный циферблат. Начнем с технических данных. Корпус выполнен из нержавеющей стали в форме тонно, вдохновленной моделью King Seiko 45KCM 1969 года. Диаметр корпуса — 39,4 мм, толщина — 9,9 мм.

Элегантный силуэт с резко скошенными боковинами визуально делает корпус тоньше, чем предполагают цифры. Справа расположен заводной механизм, управляющий калибром Seiko 6L35.

Этот автоматический механизм работает с частотой 28 800 колебаний в час, содержит 26 камней и обеспечивает запас хода до 45 часов. Точность калибра оценивается Seiko в +15/-10 секунд в сутки. Механизм закрыт фирменной задней крышкой King Seiko. Завершает образ многоуровневый браслет с сочетанием матовых и полированных элементов, придающих визуальную глубину.

Детализированный циферблат к юбилею

Главной особенностью модели стал новый циферблат, посвященный 145-летию Seiko. При первом взгляде он напомнил King Seiko SPB365, который я рассматривал в 2023 году. Хотя рисунок отличается, принцип добавления текстуры и деталей схож.

Циферблат выполнен в градиентном сером цвете с тонкой текстурой, вдохновленной узором, который Кинтаро Хаттори заказывал для гравировки на своих часах. Текстура добавляет глубину, а плавное затемнение к краям усиливает эффект. Золотистые акценты создают теплый контраст.

Часовые метки, стрелки и надписи выполнены в золотом цвете, что придает дизайну изысканность.

Рамка вокруг окна даты окрашена в золотистый тон, а диск даты выполнен в цвет циферблата с белой печатью. Итог — классическая и утонченная модель к юбилею. Выпуск ограничен 800 экземплярами, цена — 3200 евро.

Seiko Prospex Speedtimer SRQ059

Вторая модель — Prospex Speedtimer SRQ059. Это вариация механического хронографа Speedtimer, дебютировавшего в 2023 году. В 2024-м появилось несколько новых версий, и этот спортивный хронограф продолжает расширять линейку.

Новая версия выделяется белым циферблатом с радиальным узором и золотистыми деталями. Рисунок вдохновлен гравировкой на ранних часах Хаттори, что придает модели уникальность среди Speedtimer. Цветовая гамма напоминает IWC GST Chronograph ref. IW3707-13 начала 2000-х, что редко встречается, но выглядит эффектно.

Корпус из нержавеющей стали имеет диаметр 42 мм, толщину 14,6 мм и расстояние между ушками 49,5 мм. Ретро-дизайн дополняет винтажный браслет из стали, усиливающий классический облик. Циферблат оснащен тремя дополнительными циферблатами: малая секундная стрелка на 3 часах, 30-минутный счетчик хронографа на 9 часах и 12-часовой счетчик на 6 часах. Золотистые стрелки с черными акцентами гармонируют с черной печатью, создавая сдержанный, но выразительный образ.

Автоматический калибр Seiko 8R48

Внутри установлен автоматический хронограф Seiko 8R48 с колонным колесом и 34 камнями. Частота работы — 28 800 колебаний в час, запас хода — 45 часов. Механизм оснащен вертикальным сцеплением для плавной работы хронографа. Часы имеют солидное присутствие на запястье, отлично сидят на руке диаметром 18,5 см и удобны в использовании благодаря надежному калибру.

Белый циферблат с множеством деталей требует внимательного изучения, что делает модель интересной для ценителей. Золотые акценты добавляют элегантности, не перегружая дизайн. Выпуск ограничен 700 экземплярами, цена — 2700 евро.

Seiko Presage SPB538

Третья модель — из серии Seiko Presage Classic, а точнее из линии «Craftsmanship» благодаря изящному белому эмалевому циферблату. SPB538 основана на дизайне знаменитых карманных часов Seiko Timekeeper. Круглый корпус из золоченой нержавеющей стали украшен детализированным безелем и луковичной заводной головкой. Ушки корпуса подвижны, что отсылает к карманным часам.

Диаметр корпуса — 35 мм, толщина — 12,3 мм, водозащита — 50 м. Циферблат выполнен из белой эмали с тонкими черными римскими цифрами. Логотип Seiko и стрелки — золотистого цвета, что сочетается с общим стилем. Циферблат защищен выпуклым сапфировым стеклом, усиливающим винтажный эффект.

Калибр Seiko 6R51

Внутри установлен современный автоматический калибр 6R51 с 24 камнями, работающий на частоте 21 600 колебаний в час и обеспечивающий запас хода до 72 часов. Эта трехдневная автономность отмечена на циферблате. Часы комплектуются кожаным ремешком, произведенным на сертифицированных Leather Working Group кожевенных предприятиях, что гарантирует экологичность материала.

Выпуск ограничен 1450 экземплярами, цена — 2000 евро. Приобретая эту модель, вы прикасаетесь к ранней истории бренда, что делает часы не только стильным аксессуаром, но и носителем традиций. Компактный размер корпуса сохраняет баланс между классикой и современностью.

Seiko Astron SSH186

Последняя модель квартета — вариация Seiko Astron GPS Solar Dual-Time Chronograph. Новинка продолжает линию SSH187, о которой писал Томас в конце прошлого года. Корпус выполнен из титана размером 44,1 × 14,4 мм с черным покрытием и дополнен титановым браслетом с золотистыми деталями. Безель украшен вставкой из сапфирового стекла золотистого цвета, что сочетается с заводной головкой и средними звеньями браслета. Циферблат текстурированный, с золотистым логотипом Seiko, индексами и стрелками.

Внутри установлен современный калибр 5X83 с GPS Solar хронографом. Механизм автоматически корректирует время при получении сигнала со спутника. Также он позволяет переключать часовые пояса между основным и дополнительным дисплеями нажатием кнопки. Калибр оснащен вечным календарем, который будет точен до 28 февраля 2100 года, независимой регулировкой часовой стрелки и энергосберегающим режимом. Выпуск ограничен 1450 экземплярами, цена — 3400 евро.

Заключительные мысли о новых часах Seiko, выпущенных к 145-летию компании

Новая юбилейная серия продолжает традицию Seiko быть первой маркой, представляющей заметные новинки в начале года. Бренд тщательно внедряет тонкие детали в памятные модели, выделяя их на фоне стандартных.

Из трех моделей, которые мы успели изучить, мне больше всего понравился элегантный King Seiko SJE151. Однако большая ценность серии — разнообразие, позволяющее каждому найти часы по душе. Это подтверждает глубину и широту коллекции Seiko. Богатая история бренда гарантирует, что впереди нас ждёт ещё много интересных юбилейных моделей.