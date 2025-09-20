Seiko Presage Cocktail Time ‘The Conte’ SRPL96J

В то время как большинство любителей часов следили за Geneva Watch Days, Seiko пригласила небольшую группу инфлюенсеров, признанных экспертов отрасли и представителей СМИ в первый в Сиднее специализированный бар и ресторан Negroni, чтобы отпраздновать выпуск новой модели из коллекции Presage Cocktail Time — Seiko Presage SRPL96J «The Conte».

В мире роскоши ритуалы имеют значение. Помешивание Negroni, блеск хрустальных бокалов в вечернем свете, точность механического механизма, измеряющего время… Каждый из этих элементов — акт утончённости, возведённый из утилитарности в искусство. С последним релизом Seiko воплощает эти составляющие в изысканных часах-коктейле.

Эксклюзивно созданные для австралазийского рынка и ограниченные 1000 экземплярами, «The Conte» — это пример сдержанной роскоши. Циферблат глубокого гранатового цвета — не просто яркий акцент, а медитация на тему глубины, напоминающая о самом Negroni. При изменении освещения он раскрывает новые оттенки, словно приглашая владельца заново открывать его при каждом взгляде. Текстурированная поверхность, вдохновлённая традиционной посудой для коктейлей, добавляет интригу, преломляя детали так, что создаётся ощущение одновременно интимности и изящества. Корпус в тёплом розовом золотом оттенке элегантно ложится на запястье, дополняемый насыщенным коричневым кожаным ремешком, подчёркивающим универсальность часов. Это язык дизайна, говорящий о тонком вкусе — тихо и изысканно.

Решение Seiko о сотрудничестве с Conte Sydney, первым в городе специализированным баром Negroni, не случайно. Для презентации был создан фирменный коктейль «Seiko Negroni», в который добавлен вишнёвый вермут, чтобы вплести нить японской сезонности в итальянскую классику. Этот межкультурный диалог отражает саму суть часов: японская точность, итальянская романтика, универсальная утончённость. Великолепный коктейль для ещё более великолепных часов — жаль, что наш постоянный поклонник Negroni и Seiko, Пьетро, не смог присоединиться к нам в Сиднее!

Презентация часов продумана так же тщательно, как и сами часы: каждый экземпляр поставляется в глубокую красную деревянную коробку. На задней крышке с прозрачным окном выгравирован номер, напоминающий владельцу о редкости модели, а надёжный автоматический механизм 4R35 обеспечивает точность, его золотистый ротор плавно вращается, словно барменская ложка.

С 2010 года серия Presage Cocktail Time служит мостом между двумя ремёслами — миксологией и часовым искусством. Оба требуют терпения, баланса и уважения к традициям. «The Conte» — возможно, самый выразительный выпуск в серии, предлагающий коллекционерам не просто хронометр, а спутника для изысканных жизненных ритуалов. Он следует за двумя предыдущими австралазийскими лимитированными выпусками с собственными коктейлями: SRPK50J «Irori Moments» 2023 года и прошлогодним SRPL20J «Ichigo Ichie», созданными в сотрудничестве с австралийской виски-дистиллерией Lark. Австралийцы любят джин так же сильно, как мы любим виски, поэтому логично, что следующим стал вариант Negroni — интересно, какой коктейль и спиртное будут следующими…

Цена и доступность Seiko Presage Cocktail Time «The Conte» SRPL96J

Seiko Presage Cocktail Time «The Conte» SRPL96J — эксклюзив для австралазийского рынка (доступен только в Австралии и Новой Зеландии), ограниченный тираж — 1000 пронумерованных экземпляров. Выбор серийного номера невозможен, часы отправляются случайным образом. Цена: 950 австралийских долларов.