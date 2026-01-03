Seiko Prospex Alpinist 2026 | Полный обзор

Seiko Alpinist давно считается одной из лучших механических часов начального уровня на рынке, и это вполне объяснимо.

Их сочетание технических характеристик инструмента с неожиданно элегантным дизайном, который позволяет носить часы в любых условиях, а также доступная цена сделали их популярными как среди энтузиастов, так и среди начинающих коллекционеров. Завершая 2025 год, Seiko обновила линейку Alpinist, выпустив восьмое поколение модели, которое улучшило технические характеристики и прочность, добавило стилистические акценты и стало более аутентичным по отношению к своим историческим корням.

История модели Seiko Alpinist

Для начала стоит вспомнить историю, так как не все знакомы с происхождением Alpinist. Первоначально выпущенные в 1959 году, часы Alpinist имеют историческую значимость как первые спортивные часы Seiko, разработанные для сопровождения японских альпинистов в покорении самых сложных горных вершин. Производство первых трёх поколений было прекращено в 1964 году, однако в 1995 году модель была возрождена. Именно тогда появились узнаваемые элементы – заводная головка на отметке «4 часа», увеличительное стекло и катедральные стрелки. Самой знаменитой версией считается модель SARB017, выпускавшаяся с 2006 по 2017 год, с характерным зелёным циферблатом, золотистыми деталями и коричневым кожаным ремешком.

В 2020 году Alpinist снова вернулись в семом поколении, уже в рамках линейки Prospex с референсами SPB. Сейчас, в 2025 году, Prospex Alpinist обновились вновь, представив три новые модели восьмого поколения: SPB503, SPB505 и SPB507.

Корпус часов

Восьмое поколение сохранило прежний диаметр корпуса 39,5 мм и расстояние от ушка до ушка 46,4 мм, однако толщина уменьшилась на 0,5 мм и теперь составляет 12,7 мм. Эти пропорции уже были оптимальными, но уменьшение толщины заметно улучшает комфорт при ношении. Важным для поклонников является сохранение водозащиты на уровне 200 метров, а также внутреннего компасного безеля, который управляется заводной головкой на «4 часа».

Существенным улучшением стала добавленная ультратвёрдая керамическая PVD-покрытие Diashield, значительно повышающая устойчивость к царапинам. В отличие от многих моделей Seiko стоимостью ниже 2000 австралийских долларов, в этих Alpinist установлены сапфировые стекла спереди и сзади вместо Hardlex.

Циферблаты новых моделей

Из трёх новых моделей восьмого поколения наиболее популярной, по моему мнению, станет SPB507. Она сохраняет классическую цветовую гамму – тёмно-зелёный циферблат с золотистыми деталями, впервые появившуюся 30 лет назад и ставшую визитной карточкой Alpinist.

Модель SPB507 значительно ближе к дизайну 1995 года по сравнению с промежуточными версиями. Возвращается цветовой совпадающий с циферблатом диск даты с золотистым контуром, а также фирменный логотип Alpinist, который теперь выполнен в цветовой гамме остальных элементов, а не красным цветом. Логотип Prospex и технические надписи на отметке «6 часов» стали менее заметными, что делает циферблат более гармоничным.

Что касается остальных моделей, SPB505 предлагает чёрный циферблат с едва заметным коричневым оттенком и белыми деталями вместо золотых, что придаёт часам более современный и сдержанный вид. Модель SPB503 отличается более ярким дизайном – циферблат бирюзового оттенка с сине-зелёным отливом, что выглядит свежо и подходит для часов, изначально задуманых для покорения гор.

Ремешки и браслеты

Чёрная и синяя версии поставляются с трёхзвенным стальным браслетом, тогда как зелёная модель сохраняет традицию кожаного ремешка. Ремешок из кожи оснащён раскладывающейся застёжкой, а не классической пряжкой, что повышает удобство использования. Впрочем, ремешки и браслеты не являются ключевыми особенностями этих моделей — Alpinist давно славится своей способностью к персонализации, и владельцы часто меняют ремешки на своё усмотрение.

Механизм

Восьмое поколение оснащено калибром 6R55 – премиальным автоматическим механизмом Seiko, который также используется в некоторых моделях King Seiko. Это шаг вперёд по сравнению с 6R35 предыдущего поколения: механизм стал тоньше, а запас хода увеличился с 70 до 72 часов. Калибр 6R55 поддерживает остановку секундной стрелки (хак), ручной завод и быструю установку даты, что выделяет его на фоне базовых механизмов Seiko. В отделке механизм достаточно прост – машинная полосатая обработка и золотистый ротор.

Итоговая оценка

Как поклонник Seiko, я могу долго говорить о достоинствах бренда и его часов, но в данном случае достаточно констатировать факт: восьмое поколение Prospex Alpinist лучше практически во всех аспектах. Улучшены технические характеристики, уменьшена толщина корпуса, дизайн стал более привлекательным и ближе к оригиналу, который сделал эту модель популярной. Единственным минусом является небольшое повышение цены – на 200 австралийских долларов для модели с кожаным ремешком и на 300 для версий с браслетом. Однако эти дополнительные расходы вполне оправданы улучшениями и надежностью, которые предлагает этот классический полевой инструмент.

Цены и доступность Seiko Prospex Alpinist SPB503, SPB505 и SPB507

Часы Seiko Prospex Alpinist моделей SPB503, SPB505 и SPB507 уже доступны у официальных дилеров Seiko.

Параметр Значение Бренд Seiko Модель Prospex Land Alpinist Референсы SPB503 (синий), SPB505 (чёрный), SPB507 (зелёный) Размеры корпуса 39,5 мм (диаметр) x 12,7 мм (толщина) x 46,4 мм (ушко-ушко) Материал корпуса Нержавеющая сталь с покрытием Diashield Вес 88 г (SPB507), 147 г (SPB503 и SPB505) Водозащита 200 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Синий / чёрный / зелёный с эффектом солнечных лучей Ширина ушка 20 мм Ремешок / браслет Коричневый кожаный ремешок с раскладывающейся застёжкой (SPB507); трёхзвенный браслет с кнопочной застёжкой (SPB503 и SPB505) Механизм Калибр 6R55, автоматический, собственное производство Запас хода 72 часа Функции Часы, минуты, секунды, дата, компасный безель Наличие В продаже Цена A$1,400 (SPB507), A$1,550 (SPB503 и SPB505)

Данное обновление Prospex Alpinist подтверждает статус модели как одного из лучших вариантов для тех, кто ищет надёжные, стильные и функциональные механические часы начального уровня с богатой историей и аутентичностью.