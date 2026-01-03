Главная » Обзор часов

Seiko Prospex Alpinist 2026 | Полный обзор

Seiko Prospex Alpinist 2026 | Полный обзор Обзор часов
Автор На чтение 5 мин Просмотров 2 Опубликовано

Seiko Alpinist давно считается одной из лучших механических часов начального уровня на рынке, и это вполне объяснимо.

Их сочетание технических характеристик инструмента с неожиданно элегантным дизайном, который позволяет носить часы в любых условиях, а также доступная цена сделали их популярными как среди энтузиастов, так и среди начинающих коллекционеров. Завершая 2025 год, Seiko обновила линейку Alpinist, выпустив восьмое поколение модели, которое улучшило технические характеристики и прочность, добавило стилистические акценты и стало более аутентичным по отношению к своим историческим корням.

Содержание
  1. История модели Seiko Alpinist
  2. Корпус часов
  3. Циферблаты новых моделей
  4. Ремешки и браслеты
  5. Механизм
  6. Итоговая оценка
  7. Цены и доступность Seiko Prospex Alpinist SPB503, SPB505 и SPB507

История модели Seiko Alpinist

Для начала стоит вспомнить историю, так как не все знакомы с происхождением Alpinist. Первоначально выпущенные в 1959 году, часы Alpinist имеют историческую значимость как первые спортивные часы Seiko, разработанные для сопровождения японских альпинистов в покорении самых сложных горных вершин. Производство первых трёх поколений было прекращено в 1964 году, однако в 1995 году модель была возрождена. Именно тогда появились узнаваемые элементы – заводная головка на отметке «4 часа», увеличительное стекло и катедральные стрелки. Самой знаменитой версией считается модель SARB017, выпускавшаяся с 2006 по 2017 год, с характерным зелёным циферблатом, золотистыми деталями и коричневым кожаным ремешком.

В 2020 году Alpinist снова вернулись в семом поколении, уже в рамках линейки Prospex с референсами SPB. Сейчас, в 2025 году, Prospex Alpinist обновились вновь, представив три новые модели восьмого поколения: SPB503, SPB505 и SPB507.

Корпус часов

Seiko Prospex Alpinist 8th gen SPB505 on wrist

Восьмое поколение сохранило прежний диаметр корпуса 39,5 мм и расстояние от ушка до ушка 46,4 мм, однако толщина уменьшилась на 0,5 мм и теперь составляет 12,7 мм. Эти пропорции уже были оптимальными, но уменьшение толщины заметно улучшает комфорт при ношении. Важным для поклонников является сохранение водозащиты на уровне 200 метров, а также внутреннего компасного безеля, который управляется заводной головкой на «4 часа».

Кстати, Вам также будет интересно:  Новинка: очень фиолетовые часы Oris Hölstein Edition 2023

Seiko Prospex Alpinist 8th gen side

Существенным улучшением стала добавленная ультратвёрдая керамическая PVD-покрытие Diashield, значительно повышающая устойчивость к царапинам. В отличие от многих моделей Seiko стоимостью ниже 2000 австралийских долларов, в этих Alpinist установлены сапфировые стекла спереди и сзади вместо Hardlex.

Циферблаты новых моделей

Seiko Prospex Alpinist 8th gen SPB507 dial

Из трёх новых моделей восьмого поколения наиболее популярной, по моему мнению, станет SPB507. Она сохраняет классическую цветовую гамму – тёмно-зелёный циферблат с золотистыми деталями, впервые появившуюся 30 лет назад и ставшую визитной карточкой Alpinist.

Seiko Prospex Alpinist 8th gen SPB503 dial

Модель SPB507 значительно ближе к дизайну 1995 года по сравнению с промежуточными версиями. Возвращается цветовой совпадающий с циферблатом диск даты с золотистым контуром, а также фирменный логотип Alpinist, который теперь выполнен в цветовой гамме остальных элементов, а не красным цветом. Логотип Prospex и технические надписи на отметке «6 часов» стали менее заметными, что делает циферблат более гармоничным.

Seiko Prospex Alpinist 8th gen strap

Что касается остальных моделей, SPB505 предлагает чёрный циферблат с едва заметным коричневым оттенком и белыми деталями вместо золотых, что придаёт часам более современный и сдержанный вид. Модель SPB503 отличается более ярким дизайном – циферблат бирюзового оттенка с сине-зелёным отливом, что выглядит свежо и подходит для часов, изначально задуманых для покорения гор.

Ремешки и браслеты

Seiko Prospex Alpinist 8th gen caseback

Чёрная и синяя версии поставляются с трёхзвенным стальным браслетом, тогда как зелёная модель сохраняет традицию кожаного ремешка. Ремешок из кожи оснащён раскладывающейся застёжкой, а не классической пряжкой, что повышает удобство использования. Впрочем, ремешки и браслеты не являются ключевыми особенностями этих моделей — Alpinist давно славится своей способностью к персонализации, и владельцы часто меняют ремешки на своё усмотрение.

Механизм

Seiko Prospex Alpinist 8th gen SPB505 in hand

Восьмое поколение оснащено калибром 6R55 – премиальным автоматическим механизмом Seiko, который также используется в некоторых моделях King Seiko. Это шаг вперёд по сравнению с 6R35 предыдущего поколения: механизм стал тоньше, а запас хода увеличился с 70 до 72 часов. Калибр 6R55 поддерживает остановку секундной стрелки (хак), ручной завод и быструю установку даты, что выделяет его на фоне базовых механизмов Seiko. В отделке механизм достаточно прост – машинная полосатая обработка и золотистый ротор.

Итоговая оценка

Seiko Prospex Alpinist 8th gen SPB503 on wrist

Как поклонник Seiko, я могу долго говорить о достоинствах бренда и его часов, но в данном случае достаточно констатировать факт: восьмое поколение Prospex Alpinist лучше практически во всех аспектах. Улучшены технические характеристики, уменьшена толщина корпуса, дизайн стал более привлекательным и ближе к оригиналу, который сделал эту модель популярной. Единственным минусом является небольшое повышение цены – на 200 австралийских долларов для модели с кожаным ремешком и на 300 для версий с браслетом. Однако эти дополнительные расходы вполне оправданы улучшениями и надежностью, которые предлагает этот классический полевой инструмент.

Цены и доступность Seiko Prospex Alpinist SPB503, SPB505 и SPB507

Часы Seiko Prospex Alpinist моделей SPB503, SPB505 и SPB507 уже доступны у официальных дилеров Seiko.

Параметр Значение
Бренд Seiko
Модель Prospex Land Alpinist
Референсы SPB503 (синий), SPB505 (чёрный), SPB507 (зелёный)
Размеры корпуса 39,5 мм (диаметр) x 12,7 мм (толщина) x 46,4 мм (ушко-ушко)
Материал корпуса Нержавеющая сталь с покрытием Diashield
Вес 88 г (SPB507), 147 г (SPB503 и SPB505)
Водозащита 200 метров
Стекло Сапфировое спереди и сзади
Циферблат Синий / чёрный / зелёный с эффектом солнечных лучей
Ширина ушка 20 мм
Ремешок / браслет Коричневый кожаный ремешок с раскладывающейся застёжкой (SPB507); трёхзвенный браслет с кнопочной застёжкой (SPB503 и SPB505)
Механизм Калибр 6R55, автоматический, собственное производство
Запас хода 72 часа
Функции Часы, минуты, секунды, дата, компасный безель
Наличие В продаже
Цена A$1,400 (SPB507), A$1,550 (SPB503 и SPB505)

Данное обновление Prospex Alpinist подтверждает статус модели как одного из лучших вариантов для тех, кто ищет надёжные, стильные и функциональные механические часы начального уровня с богатой историей и аутентичностью.

Seiko часы до 1000$ японские часы
Команда ONEWATCH

Часовой журнал ONEWATCH – это экспертное сообщество, специализирующееся на обзорах и новостях о наручных часах. Наша цель – предоставить читателям актуальную информацию о последних тенденциях в мире часовой индустрии, а также детальные и объективные обзоры различных моделей часов.

Оцените автора
Наручные часы всех известных брендов
© 2026 ONEWATCH.BY | Авторский проект о наручных часах | Все права защищены и охраняются законом. Полное или частичное копирование материалов сайта допускается только при указании авторства и наличии активной ссылки на onewatch.by