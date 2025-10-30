Seiko Speedtimer: История и современность лимитированной модели SSC959

Seiko Speedtimer уходит корнями в 1960-е годы, обладая богатым наследием в области спортивного хронометража и автогонок.

Сегодня у меня появилась возможность лично познакомиться с последней версией этой линейки — лимитированной моделью SSC959 с солнечной батареей.

Я говорю «лимитированной», но на самом деле Seiko выпустит внушительные 2700 экземпляров. Возможно, более важным, чем численное ограничение, является географическая эксклюзивность — эта модель доступна только в Европе. Seiko регулярно выпускает лимитированные серии для отдельных регионов, и на этот раз очередь дошла до европейского рынка. Новинка будет стоить €860 / £730 и поступит в продажу в ноябре. Давайте рассмотрим её подробнее.

Seiko Speedtimer 101

Возможно, вы уже слышали о Speedtimer, но для полноты картины начнём с краткого исторического обзора. История Speedtimer начинается в 1960-х, когда Seiko активно занималась профессиональным спортивным хронометражем. Бренд разработал продвинутый механизм секундомера с «сердцевидным кулачком», который обеспечивал высокую точность ручного измерения времени. Эта точность вскоре перешла и в наручные часы. В 1964 году Seiko выпустила первый в Японии наручный хронограф — Crown Chronograph, открыв путь к более амбициозным проектам — автоматическому хронографу с автоподзаводом.

Прорыв произошёл в 1969 году с появлением Seiko Speedtimer 6139 — одного из первых в мире полностью интегрированных автоматических хронографов. Он сочетал в себе колонное колесо и вертикальное сцепление — функции, которые до сих пор считаются эталонами высокого класса в дизайне хронографов. Самой известной версией Speedtimer считается модель с жёлтым циферблатом, известная как «Pogue», которая побывала в космосе на запястье астронавта Уильяма Поуга в 1973 году.

С приходом кварцевой революции в часовую индустрию, внимание Seiko сместилось, и имя Speedtimer на несколько десятилетий исчезло. В 2021 году бренд возродил Speedtimer в линейке Prospex, представив как механические модели с калибрами 8R, так и солнечные версии. Современная модель SSC959 относится к последней категории и оснащена калибром Seiko V192.

Технические характеристики Seiko Prospex Speedtimer SSC959

Seiko Prospex Speedtimer SSC959 имеет диаметр корпуса 39 мм, расстояние от ушка до ушка — 45,5 мм, а толщина — 13,3 мм, что делает его компактным для хронографа. Корпус полностью выполнен из нержавеющей стали, включая цельную завинчивающуюся заднюю крышку и фиксированный безель. Сапфировое стекло и водозащита до 100 метров обеспечивают надёжность при ежедневном использовании и лёгких водных активностях.

Внутри установлен солнечный кварцевый механизм V192, который заряжается как от естественного, так и от искусственного света. При полной зарядке запас хода составляет шесть месяцев. Механизм оснащён индикатором низкого заряда — секундная стрелка начинает двигаться с двухсекундными интервалами. Традиционный индикатор запаса хода встроен в минутный счётчик хронографа. Калибр V192 также предлагает 24-часовой индикатор, отображение даты и хронограф с измерением до 60 минут с точностью до 1/5 секунды.

Модель SSC959 комплектуется браслетом из нержавеющей стали с цельными звеньями и раскладывающейся застёжкой с кнопочным механизмом. Браслет плавно сужается к застёжке, подчёркивая винтажные пропорции часов. Расстояние между ушками составляет 20 мм, что обеспечивает совместимость с большинством ремешков. В комплект также входит кожаный ремешок в гоночном стиле светло-коричневого цвета.

Ношение Seiko Speedtimer SSC959

Ношение Seiko Speedtimer SSC959 доставляет удовольствие. Пропорции часов идеально подходят для современного спортивного хронографа. Они обладают характером и заметным присутствием на запястье, при этом не кажутся громоздкими или тяжёлыми. Особенно привлекает внимание безель с характерной складкой, разделяющей его на две грани.

Циферблат SSC959 выглядит типично для Seiko. От логотипа Prospex X до стилистики 70-х годов и накладных индексов — часы невозможно спутать с другими брендами. Уникальная цветовая гамма лимитированной серии также выделяется. Основной цвет — кремовый с лёгким зелёным оттенком. Серые счётчики имеют похожий оттенок, напоминающий солнечные панели с фиолетовым отливом. В итоге получается современная версия классического «панды» 2025 года.

ично я предпочитаю носить эту модель на браслете. Он простой и немного звонкий, но отлично дополняет общий стиль. В то же время кожаный ремешок подчёркивает гоночную тематику. Хорошо, что Seiko включает оба варианта в комплект!

Универсальный винтажный хронограф для повседневного использования

Seiko умело использует кварцевую технологию калибра V192, и это сразу заметно. Ведь ни один механический хронограф не оснащён минутным счётчиком, который одновременно служит индикатором запаса хода, когда хронограф не активен. Мне нравится, что Seiko добавила такую функцию, чтобы выделить кварцевую модель и придать ей уникальность. Благодаря этому часы воспринимаются не как бюджетная версия механических моделей, а как самостоятельный продукт с собственной идентичностью.

Также ценю универсальность SSC959. Они отлично сочетаются практически с любым стилем одежды и подходят для большинства ситуаций, за исключением самых формальных. Даже цвета, хоть и специфичные, гармонично впишутся в большинство гардероба.

Итог

Есть ли у меня претензии? Возможно, часы могли бы быть чуть тоньше, а механизмы быстрого снятия и микронастройки браслета были бы кстати. Кроме того, цена кажется немного высокой. Возможно, это лишь моё восприятие, застрявшее в 2015 году, но думаю, я не одинок в этом мнении. Тем не менее, за эти деньги вы получаете надёжные и универсальные часы.