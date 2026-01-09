Seiko SRPK29: Личный подробный обзор

Как любой энтузиаст часов подтвердит, существуют модели, которые являются настолько выгодной покупкой, что пройти мимо просто невозможно.

Линия Seiko SKX прошлых лет — яркий пример, ставший своего рода испытанием для многих коллекционеров. Некоторое время назад я владел моделью SKX013 и, хотя понимал интернет-увлечение этой серией, несколько недостатков заставили меня её продать. Поэтому, когда Seiko анонсировала духовного наследника SKX — коллекцию Seiko 5 Sports, я сдержанно, но с интересом ждал возможности увидеть часы вживую перед покупкой. Прошел год, и вот я готов поделиться своим мнением. Но для начала — технические характеристики:

Характеристика Показатель Модель SRPK29 (США) / SBSA225 (Япония) Материал корпуса Нержавеющая сталь Диаметр корпуса 38 мм Толщина корпуса 12,1 мм Длина от ушка до ушка 44,2 мм Ширина ушка 20 мм Стекло Hardlex Механизм 4R36 Запас хода 41 час Частота 21 600 полуколебаний/час (3 Гц) Водонепроницаемость 10 бар

Корпус: удобство и пропорции

Мне всегда казалось, что SKX013 обладает более удачными пропорциями по сравнению с её «старшим братом» SKX007. Тонкий силуэт корпуса и относительно длинные ушки смотрятся гораздо гармоничнее, чем массивная и приземистая форма 007. Однако толщина 13 мм по оси Z делала часы слишком громоздкими и неудобными, создавая дисбаланс. Поэтому уменьшение толщины корпуса на целый миллиметр в новой модели Seiko 5 стало для меня приятным сюрпризом.

SBSA225 сидит на руке идеально: короткие ушки не выступают за пределы запястья, а вес часов ощущается комфортно и надежно. Полированные боковины корпуса придают элегантности, несмотря на достаточно утилитарный дизайн и монохромную цветовую гамму.

Заводная головка расположена в позиции «4 часа», что повышает комфорт ношения — она не впивается в запястье, как у некоторых моделей с крупными головками. Однако, в отличие от SKX, головка не завинчивается, что напрямую влияет на водозащиту. С одной стороны, я ценю водонепроницаемость дайверских часов, ведь это гарантирует защиту от воды и придает инструменту некую «героическую» ауру. С другой — обычная заводная головка облегчает подзавод и позволяет останавливать секунды (хак-функция), чего не было в SKX.

Для меня хак-функция — важное улучшение. Старый механизм 7S26 не позволял точно выставлять время, и мне приходилось встряхивать часы, чтобы их завести. Теперь же можно легко установить точное время, что значительно повышает удобство использования.

Перевернув SBSA225, можно увидеть прозрачную заднюю крышку, через которую виден механизм 4R36. Хотя он не отличается декоративной отделкой, его практичность хорошо сочетается с лаконичным дизайном циферблата.

Механизм 4R36: производительность и точность

В целом, работа механизма 4R36 меня устраивает. В первый день после установки часы не отставали и не спешили, что меня порадовало. Однако уже через неделю они начали стабильно терять около 8 секунд в сутки. Это требует периодической корректировки времени с запасом в минуту. Планирую отправить часы на сервис, чтобы исправить этот недостаток, но учитывая, что 4R36 — это проверенный «рабочий конь», обслуживание будет нечастым.

Стоит отметить отличное качество вращения безеля — он работает плавно, без люфта, и звук вращения напоминает более дорогие модели.

Циферблат: контраст и читаемость

Мне нравится контраст между объемными индексами и матовым черным циферблатом. Новый логотип «House of El» выглядит современно, хотя он и не всем по душе — многие предпочитали прежний значок «5».

Единственным моментом, который меня сначала смущал, была форма стрелок. Seiko 5 унаследовал стрелки от SKX007, которые мне казались менее изящными по сравнению с SKX013. Особенно не нравилась минутная стрелка и «леденец» на секундной. Сейчас я изменил мнение — эта комбинация мне очень нравится, особенно эффект «парения» секундной стрелки на фоне циферблата.

Главная причина, по которой я скучал по SKX, — это усложнение с отображением даты и дня недели. Я часто забываю, какой сегодня день, поэтому наличие этой функции стало решающим фактором при выборе Seiko 5. К тому же я выбрал японскую версию SBSA225, где дни недели написаны иероглифами — это добавляет уникальности.

Некоторые критиковали надпись «Automatic» в курсиве на отметке «6 часов». Хотя это слово излишне для часоводов, я считаю, что оно не портит дизайн и даже добавляет баланс между заглавными буквами вверху, иероглифами справа и курсивом снизу.

Ночью покрытые люминесцентным составом индексы светятся ярко и долго. Однако на безеле нет люминесцентной метки, так как это не полноценные дайверские часы. Это можно исправить установкой альтернативного безеля, но на данный момент стоит учитывать этот нюанс.

Браслет: функциональность без изысков

Возможно, единственный минус — это браслет. Вместо изящного «юбилейного» браслета SKX здесь установлен «устойчивый» браслет в стиле «устрицы». Он справляется со своей задачей, но не отличается красотой и изяществом. Хотелось бы, чтобы он сужался до 16 мм — это улучшило бы посадку.

Тройная складная застежка типична для Seiko и обеспечивает надежную фиксацию на запястье.

Заключение: наследие и повседневность

SBSA225 — это больше, чем просто набор характеристик. Модель наследует дизайн долгой линии дайверских часов Seiko, начиная с 1970 года, и устраняет некоторые недостатки SKX013. Хотя я все еще сомневаюсь, стоит ли брать её в бассейн (для этого у меня есть Omega Seamaster), Seiko 5 стала моими повседневными часами почти на год, и я не планирую менять это в ближайшее время.

Лично для меня, после почти десяти лет поиска идеальной модели, эта небольшая коллекция часов стала источником удовлетворения. Я продолжаю следить за новостями часового мира, но сейчас готов сосредоточиться на других интересах. В этом обзоре хочу поблагодарить моего редактора Мэттью Каттьельера за терпение и поддержку, а также вас, уважаемый читатель, за внимание к моим размышлениям.