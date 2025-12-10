Serica 6190 ‘TXD’: Обзор и технические характеристики

Если вы еще не знакомы с брендом Serica, представляем краткое введение.

Этот молодой парижский независимый производитель, основанный в 2019 году дизайнером Жеромом Бюргером и журналистом, ставшим предпринимателем, Габриэлем Вашеттом, ставит целью создание надежных механических часов, отдающих дань «золотому веку» часового дела, но без простого повторения прошлого. Название Serica происходит от древнего термина, обозначавшего дальневосточную «землю шелка» на конце Шелкового пути, что связывает бренд с идеями путешествий и исследований. Дебютная модель W.W.W — полевой часы, вдохновленные спецификацией британской армии Wrist Watch Waterproof — задала тон последующим выпускам: компактные, стилизованные под середину XX века повседневные часы, которые в основном обходятся без крупных логотипов на циферблате, делая акцент на изогнутых ушках, широких стрелках в форме стрелы и возрожденном браслете Bonklip. Все модели разрабатываются во Франции, производятся в Швейцарии и теперь полностью сертифицированы COSC.

Дизайн и особенности Serica 6190 ‘TXD’

Новая модель 6190 ‘TXD’ базируется на проверенной архитектуре полевых часов, но при этом получает элегантный «смокинговый» циферблат. Хотя бренд уже использовал тему смокинга ранее, здесь концепция доведена до совершенства: полированная эмалевая поверхность циферблата с классическим чередованием светлых и темных колец. Кампания «Faites vos jeux» (делайте ставки) подчеркивает ассоциации с вечерними мероприятиями в стиле black-tie, однако вживую дизайн остается сдержанным и не перегруженным.

Корпус модели сохраняет практичные размеры, характерные для всей серии 6190. Нержавеющая сталь имеет диаметр 37,7 мм, толщину 10,4 мм (с учетом сапфирового стекла) и расстояние от ушка до ушка 46,5 мм. Длинные изогнутые ушки с чередующимися отделками придают часам индивидуальность: сатинированные поверхности сверху разбиваются узкими полированными фасками, которые играют светом и напоминают классические спортивные часы с ушками в форме лиры, но без прямого копирования.

Верхняя часть корпуса оснащена двойным выпуклым сапфировым стеклом толщиной 1,8 мм с внутренним антибликовым покрытием. Оно создает легкое винтажное искажение по краям циферблата, сохраняя при этом высокую устойчивость к царапинам, что важно для современных покупателей. Водонепроницаемость модели составляет 200 метров.

Циферблат и стрелки

Циферблат — ключевой элемент Serica 6190 ‘TXD’. Он выполнен из полированной эмали и построен в концентрических слоях: глянцевый черный центральный диск, широкий бежевый круг и внешняя минутная разметка. Индексы круглой и палочковой формы нанесены вручную, каждый обрамлен и заполнен люминесцентным составом Super-LumiNova C3, что обеспечивает хорошую читаемость как при слабом освещении, так и при ярком свете. Эмалевая поверхность придает циферблату глубину и насыщенность, превосходящую обычные окрашенные варианты.

Стрелки также переработаны под более изысканный стиль. Часовая и минутная стрелки теперь имеют сатинированную поверхность вместо полностью полированной. Фирменная крупная часовая стрелка в форме стрелы сохраняет узнаваемость и сразу ассоциируется с Serica.

Механизм и браслет

Внутри корпуса установлен автоматический швейцарский калибр Soprod M100 с частотой 4 Гц и запасом хода 42 часа. Ключевое преимущество — сертификация COSC, что соответствует стандартам точности и надежности, принятым в текущем каталоге Serica. Механизм украшен декорированной платиной с узором côtes de Genève.

Часы комплектуются фирменным браслетом Bonklip из нержавеющей стали с фирменной застежкой. Он доступен в трех размерах — малом, стандартном и удлиненном — что облегчает точную подгонку под запястье с первого раза. Bonklip — более легкая и подвижная альтернатива классическому трехзвеньевому спортивному браслету, ставшая одним из фирменных элементов бренда. Узкие, плотно расположенные звенья аккуратно облегают запястье и визуально уменьшают размер корпуса.

Итоговые впечатления о Serica 6190 ‘TXD’

Модель Serica 6190 ‘TXD’ отражает основные амбиции бренда: создавать современные и удобные часы, которые тонко отсылают к прошлому, не будучи его пленниками. На базе проверенной платформы полевых часов реализован элегантный смокинговый циферблат из эмали, сатинированные стрелки и стилистика казино, при этом сохранены 200 метров водозащиты, автоматический хронометрический механизм и браслет, оптимизированный для ежедневного комфорта. Для тех, кто интересовался Serica, но искал модель, способную органично сочетаться как с повседневной одеждой, так и с вечерним дресс-кодом, TXD может стать решающим выбором.

Технические характеристики и цена Serica 6190 ‘TXD’

Параметр Значение Бренд Serica Модель 6190 ‘TXD’ Размер корпуса 37,7 мм (диаметр) x 10,4 мм (толщина) x 46,5 мм (ушко-ушко) Материал корпуса Нержавеющая сталь Водозащита 200 метров Стекло Сапфировое, двойное выпуклое с антибликовым покрытием Циферблат Эмалевая поверхность, черный и состаренный белый цвета Браслет Нержавеющая сталь, Bonklip Механизм Soprod M100, автоматический Запас хода 42 часа Функции Часы, минуты, секунды Доступность С 10 декабря 2025 года Цена €1,190 (с НДС)

Serica 6190 ‘TXD’ доступна для заказа напрямую с официального сайта бренда с 10 декабря 2025 года по цене 1 190 евро.

Данный обзор раскрывает ключевые особенности и технические параметры модели Serica 6190 ‘TXD’, что позволяет экспертам и энтузиастам часов оценить ее потенциал и место в современном часовом производстве.