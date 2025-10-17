Serica удваивает винтажное очарование с помощью серии Parade Ref. 1174 Linen

Мало какие бренды вызывают такой же неподдельный интерес у истинных ценителей часов, как Serica.

В этом есть что-то особенное — уверенный, лишённый яркой брендовой символики, но при этом мгновенно узнаваемый дизайн, особенно в линейке инструментальных часов, а также сочетание отличных технических характеристик и разумных цен, что действительно привлекает настоящих любителей часов.

Serica приятно удивила нас в прошлом году, выпустив Ref. 1174 Parade — первые в истории французского бренда классические часы, что стало значительным отходом от привычного стиля, но при этом полностью соответствовало духу бренда и идеально вписывалось в текущую моду на часы с необычной формой корпуса. Модель Parade была представлена с чёрным и латунным циферблатами, оба с лазерной гравировкой радиальных узоров. Теперь, почти через год после выхода Parade, Serica добавила в коллекцию ещё два циферблата с классической льняной текстурой, привнеся в линейку приятные цветовые акценты.

Корпус

Как уже упоминалось, Parade — это первые классические часы Serica, а также первые часы с нестандартной формой корпуса, выполненным в овальной форме, вдохновлённой формой римского стадиона. Корпус приятно сконструирован и отделан: широкий вертикально сатинированный безель словно стоит на ступенчатом основании, напоминая трибуны стадиона. Два полированных фаски создают игру света, но моя любимая особенность — полная симметрия корпуса, с тонкими защитами для ушек, повторёнными с обеих сторон, что облегчает ношение на любой руке.

Дизайн очевидно напоминает Patek Philippe Ellipse, но Parade выглядит более похожим на иллюминатор с более массивным и архитектурным стилем — при этом часы не кажутся крупными или громоздкими. При ширине 35 мм и длине 41 мм с скрытыми ушками они подойдут для самых разных запястий, а толщина всего 8,2 мм.

Немного необычно для часов такого формата, Serica Parade обладают водозащитой до 100 метров. Как отметил Расселл в прошлом году, Parade — это новое направление для Serica, но оно сохраняет узнаваемые коды (и технические характеристики) инструментальных часов бренда, превращая их в идеальные классические часы для тех, кто привык носить массивные спортивные модели и не готов к более изящным вариантам.

Циферблаты

Главная особенность — циферблаты. Serica добавила в коллекцию два «льняных» циферблата: Slate Blue (сланцево-синий) и Tobacco Green (табачно-зелёный). Эти цвета оживляют Parade, а льняная текстура — классический элемент многих часов середины XX века — остаётся нетронутой: без цифр, логотипа или секундной стрелки, лишь с маленькими точками, нанесёнными вручную по краю для обозначения часов. Текстура грубая, с перекрёстным плетением и слегка природным оттенком, а зеркально отполированные и выпуклые стрелки в форме мечей выглядят очень элегантно.

Обычно льняная текстура сочетается с белым или бежевым фоном, но эти два оттенка отлично подходят для Parade. Slate Blue напоминает деним (как в прямом, так и в переносном смысле) и, пожалуй, более универсален, тогда как Tobacco Green несёт в себе атмосферу 70-х — часы, которые можно представить на руке в уютной гостиной с дымом сигар.

Ремешки

Модели Serica Parade с льняными циферблатами комплектуются ремешками из телячьей кожи с тиснением под аллигатора — коричневым для Tobacco Green и чёрным для Slate Blue, в отличие от стандартных ремешков из зернистой кожи, которые идут с лазерной гравировкой на циферблатах Parade. Особое внимание заслуживают пряжки ремешков, выполненные в форме корпуса Parade с вертикальной сатинировкой и полированными фасками. Это отличный штрих, подчёркивающий уникальность модели.

Механизм

Внутри овального корпуса Parade установлен автоматический механизм Soprod M100 — тот же, что Serica использует в своих полевых часах, скрытый за закрытой задней крышкой. Это надёжный, хотя и не выдающийся механизм с базовым запасом хода в 42 часа, который помогает сохранить тонкий профиль часов.

Итог

Serica Parade выглядит и ощущается как часы гораздо более высокой ценовой категории, а льняные циферблаты придают им вид более старинных моделей. Serica могла бы просто выпустить новые цвета в уже существующей отделке Parade, но я ценю, что бренд рискнул и предложил что-то новое во втором поколении модели.

Цены и доступность Serica Ref. 1174 Parade ‘Linen’

Два новых льняных циферблата Serica Parade уже доступны в магазинах онлайн.

Цена: €1,490

Бренд Serica Модель Parade ‘Linen’ Референс 1174 Размеры корпуса 35 мм (Ш) x 8.2 мм (Т) x 41 мм (Д) Материал корпуса Нержавеющая сталь Водозащита 100 метров Стекло Сапфировое спереди Циферблат Slate Blue и Tobacco Green с льняной текстурой Ремешок Телячья кожа с тиснением под аллигатора, стальная пряжка Механизм Soprod M100, автоматический Запас хода 42 часа Функции Часы и минуты Цена €1,490

Эти часы — отличный выбор для тех, кто ищет сочетание классики и современного дизайна с уникальной текстурой и цветом, сохраняя при этом практичность и надёжность.