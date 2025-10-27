Серия Yema Rallygraf Alpine Cup: часы для гонок на Alpine A110

За последние несколько лет Yema выпустила действительно впечатляющие часы. Мы уже имели возможность подробно познакомиться с моделями Rallygraf Alpine Endurance, Urban Traveller и Superman Slim Diver. Сегодня же речь пойдет об одной из их новейших разработок — серии Rallygraf Alpine Cup. Это великолепно выполненный хронограф в ретро-стиле, который просто просится оказаться на вашем запястье во время уикенд-поездки. Yema является официальным хронометристом чемпионата Alpine Elf Cup Series и выпустила эти часы в честь своего гоночного наследия. Также доступна версия с черным циферблатом. Первое, что бросается в глаза — это циферблат, выполненный в стиле би-компакс с винтажными субциферблатами, имитирующими приборную панель старинного гоночного автомобиля. Содержание Стандарты производства Ретро-акценты Итоговые впечатления Стандарты производства

Меня всегда впечатляет качество часов Yema. Компания демонстрирует высочайшую степень внимания к деталям дизайна, используемым материалам и механизмам, а также к качеству отделки. Интересно, что в модели Alpine Cup Series установлен гибридный механизм, который Yema называет механико-кварцевым калибром. Существуют и полностью механические версии с ручным заводом на базе Sellita SW510, но они стоят дороже. Любая из этих моделей используется гонщиками на Alpine A110 Cup Car с 1,8-литровым турбированным двигателем мощностью 300 л.с.

В этих часах много достоинств, и, знаете, гибридный механизм позволяет сделать их очень легкими, что обеспечивает невероятный комфорт на запястье. Мне практически все нравится в этих часах, за исключением застежки браслета, которая иногда заедает и требует усилия для открытия. Циферблат достаточно широкий, поскольку тахиметр размещен на внешней стороне внутреннего кольца, а не на безеле, что позволяет сделать безель минималистичным и тонким — очень стильное решение.

Сам циферблат достаточно сложный, как и у большинства хронографов. Модель Rallygraf Alpine поднимает планку благодаря объемным меткам, дате на отметке «6 часов» и контрастному внутреннему кольцу секундной шкалы. Логотип и название модели выполнены аккуратно, шрифты привлекательны и не мешают считыванию времени или расчетам.

Ретро-акценты

Общая форма и размеры часов явно вдохновлены ретро-хронографами для гонщиков: изогнутый корпус от ушка к ушку и классические нажатия кнопок для запуска и сброса хронографа. Размеры идеально подходят для запястий от 16,5 до 18 см. По ощущениям часы немного крупнее, чем Rolex Daytona 116500, но при этом значительно легче.

Одной из самых интересных особенностей является сильно выпуклое двойное сапфировое стекло. При первом знакомстве оно кажется необычно толстым, пока не взглянешь на боковой профиль и не заметишь подъем стекла на 1-2 мм с плавными скосами. При изменении угла наклона запястья стекло создает эффект ретро-дисторсии циферблата — очень эффектный визуальный прием.

Итоговые впечатления

В целом, это еще один великолепный продукт от Yema. Часы сочетают в себе настоящее ретро-наследие и современный гоночный хронограф, выполненный с любовью и вниманием к деталям, при этом оставаясь доступными по цене. Это достаточно нишевый бренд, который заметно отличается от таких гигантов, как Longines и Tissot. Вы не получите такого же уровня узнаваемости бренда, как у крупных марок, но взамен получите превосходный конечный продукт с точки зрения дизайна и качества изготовления — конечно, в зависимости от модели.