Sinn представляет новые модели EZM 3 S, 556 и 104 Classic 12

Трудно поверить, что 2025 год уже близится к завершению, но вот мы и в сентябре.

Для любителей часов это означает начало сезона новых релизов. Один из брендов, который сразу же включился в этот процесс — Sinn. Сегодня мы кратко расскажем о новой модели EZM 3 S, серии ярких моделей 556 и элегантном 104 Classic 12.

Sinn всегда радует, когда выпускает новые часы. Модели бренда обычно наполнены инновационными функциями, и хотя цены выросли, они по-прежнему предлагают отличное соотношение цены и качества. Три сегодняшних новинки предлагают что-то для каждого. Новый EZM 3 S удовлетворит тех, кто ищет тактические часы для экстремальных условий. Четыре лимитированные модели 556 понравятся как мужчинам, так и женщинам. А 104 Classic 12 — это элегантные повседневные часы с прочными техническими характеристиками.

Sinn EZM 3 S

Каждый новый или обновлённый EZM заставляет нас обратить на себя внимание. Эти часы — квинтэссенция того, что Sinn умеет делать лучше всего. Бренд создаёт максимально специализированные часы для конкретных задач. Новый EZM 3 S разработан для работы в экстремальных условиях дайвинга. Водонепроницаемость составляет 500 метров (тестировано по стандартам DIN 8310), а часы надёжно работают при температурах от -45 до +80 градусов Цельсия (хотя человеческому организму такие условия вряд ли понравятся!). Среди технических особенностей — чёрное твёрдое покрытие Tegiment, известная технология Ar‑Dehumidifying для защиты от влаги и устойчивость к магнитным полям до 80 000 А/м (1 000 гаусс). Естественно, часы оснащены завинчивающейся заводной головкой, завинчивающейся задней крышкой и обильным нанесением люминесцентного материала.

Корпус дайвера из нержавеющей стали диаметром 41 мм и толщиной 12,3 мм доступен на стальном браслете, текстильном или силиконовом ремешке. Внутри установлен автоматический механизм Sellita SW200-1 с частотой 28 800 полуколебаний в час. Хотя запас хода в 38 часов кажется немного устаревшим, этот калибр остаётся надёжным выбором. Новая модель стоит €2 190 на ремешке и €2 650 на браслете.

Sinn 556 с пастельными циферблатами с гильоше

Хотя 556 не является техническим монстром, как серия EZM, у меня к этим часам особая симпатия. Три года назад я подарил жене лимитированную светло-голубую версию, и она до сих пор одна из её любимых. Новые модели продолжают традицию ярких цветов, добавляя изюминку в виде новых циферблатов с гильоше.

Доступны четыре пастельных варианта, каждый ограничен 300 экземплярами. Цвета: песочный, ледяной голубой, сиреневый и шалфейный. Дизайн гильоше разделён на 12 секторов, создавая эффект солнечных лучей.

Все четыре модели имеют корпус из нержавеющей стали диаметром 38,5 мм с сатинированной отделкой и доступны на текстильном ремешке или браслете. Несмотря на лаконичный дизайн, 556 обладает водозащитой до 20 бар. Часы оснащены двумя сапфировыми стеклами, завинчивающейся задней крышкой и заводной головкой. Внутри установлен знакомый механизм Sellita SW200-1. Толщина корпуса всего 11 мм, что делает 556 отличным выбором для повседневного ношения как для женщин, так и для мужчин.

Цены на новые модели начинаются от €1 450 на кожаном или силиконовом ремешке и достигают €1 750 на браслете.

Sinn 104 Classic 12

Для некоторых 104 Classic 12 может стать самой значимой новинкой. Да, часы имеют привычный корпус из нержавеющей стали диаметром 41 мм и керамическую вставку безеля с 12-часовой разметкой, но главное новшество — появление малой секундной стрелки в нижней части циферблата. Это первый раз, когда в этой модели используется такая компоновка. Возможно, именно благодаря этому элегантному элементу модель получила деталь, обычно присущую более классическим часам бренда. На чёрном циферблате с эффектом солнечных лучей гордо написано «Frankfurt am Main».

Как и 556, 104 Classic 12 имеет водозащиту 20 бар. Часы доступны на браслете и различных ремешках, включая кожу и текстиль. Внутри установлен автоматический механизм Sellita SW261-1 с запасом хода 38 часов и частотой 28 800 полуколебаний в час. Механизм виден через завинчивающуюся заднюю крышку с сапфировым стеклом.

Цена — €1 690 на ремешке и €1 990 на браслете.

Заключение

Последние новинки Sinn наверняка понравятся как поклонникам бренда, так и тем, кто ищет качественные часы по разумной цене. Независимо от модели, часы Sinn отличаются надёжностью и доступны с разнообразными вариантами браслетов и ремешков. Для получения дополнительной информации и оформления заказа посетите официальный сайт Sinn.