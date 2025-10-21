Скелетонизированные часы Norqain Independence Skeleton Chrono, 42 мм, в ярко-оранжевом цвете

За последние несколько месяцев у меня была возможность лично познакомиться с несколькими новыми моделями часов Norqain.

Опыт оказался положительным и даже несколько неожиданным. Обычно я не являюсь поклонником скелетонизированных циферблатов, но на запястье часы этой марки смотрятся очень эффектно. Комфортные ремешки и эргономичный дизайн корпуса, повторяющий форму запястья, также играют важную роль. Сегодня я расскажу о более сложной модели в новом цвете, идеально подходящем для сезона. Independence Skeleton Chrono 42mm Orange — с легким намеком на Хэллоуин.

До этого момента я имел дело с трехстрелочными скелетонизированными часами Norqain. Все они оказались более интересными, чем я ожидал, и произвели на меня хорошее впечатление. Как человек, предпочитающий классические и сдержанные модели, тестирование Norqain стало для меня приятным открытием. Более того, теперь я понимаю, почему многие ценят такие часы. Итак, давайте рассмотрим новую модель Skeleton Chrono.

Norqain Independence Skeleton Chrono 42mm Orange

Более года назад я рассказывал о тогда новых фиолетовых версиях Independence Skeleton Chrono 42mm. Однако тогда я мог лишь оценить их визуально, не примеряя на руку. Новая модель меняет виноградный оттенок на оранжевый, но в остальном остается очень похожей. Это означает корпус из нержавеющей стали 316L размером 42 мм в диаметре и 49,8 мм от ушка до ушка при толщине 13,9 мм. Хотя доступен вариант с браслетом, Norqain прислали часы на текстурированном оранжевом резиновом ремешке с классической стальной застежкой. Оба варианта подходят для использования с водозащитой до 100 метров. Корпус с рельефными боковинами украшен фирменной съемной табличкой с гравировкой на стороне, противоположной заводной головке — ее можно персонализировать по желанию.

Корпус, который опровергает стереотипы

В наши дни я обычно скептически отношусь к корпусам диаметром более 40 мм. Также мне кажется, что часы с расстоянием от ушка до ушка более 47 мм выглядят слишком крупными на моем запястье. Однако Skeleton Chrono 42mm Orange — исключение, поскольку сидит идеально. Толстый безель вокруг плоского сапфирового стекла, установленного заподлицо, в сочетании с короткими ушками создают компактный и сбалансированный образ.

Кроме того, каждое ушко сильно изгибается вниз, что обеспечивает тонкий профиль и плотное прилегание к запястью. Это не значит, что часы маленькие, но они подходят для более широкого диапазона размеров запястий, чем можно было бы предположить по габаритам.

Скелетонизированный циферблат с оранжевыми и антрацитовыми деталями

В пресс-материалах Norqain для новой модели Skeleton Chrono 42mm Orange на фоне изображен Каньон Антилопы. Это удачный выбор, учитывая оттенок циферблата. Вместо ярко-оранжевого цвета здесь используется тон, напоминающий медь или красную глину штата Джорджия. Мне он нравится, так как выглядит более естественно по сравнению с типичными цветами для циферблатов. Такой оттенок отлично сочетается с антрацитовым, родированным металлом и белыми люминесцентными элементами Super-LumiNova.

Привыкнуть к скелетонизированному циферблату с точки зрения читаемости всегда требует времени. Однако этот хронограф читается хорошо благодаря светящимся наконечникам стрелок. На циферблате изображен горный мотив, а также открыт обзор на механизм под ним. Малые секунды и 30-минутный счетчик расположены в углубленных антрацитовых скелетонизированных счетчиках, размещенных вертикально, как на винтажных регуляторах.

Калибр Norqain 8K в Skeleton Chrono

Это мой первый опыт с калибром Norqain 8K. Это автоматический хронограф с колонным колесом и уникальной функцией flyback. Интересно, что AMT производит этот калибр эксклюзивно для Norqain, что объясняет использование базового механизма SW500. По характеристикам калибр сертифицирован COSC, имеет запас хода 62 часа и частоту 28 800 полуколебаний в час. При нажатии верхнего кнопочного механизма у большинства современных хронографов возникает ощущение, похожее на переключение первой передачи в автомобиле без полного выжима сцепления. В случае с 8K это ощущение отсутствует — нажатие мягкое и плавное, механизм ощущается надежным и премиальным.

Где уместны эти часы

Легко сравнить Norqain с другими скелетонизированными моделями от Zenith, Hublot или TAG Heuer. Для меня Skeleton Chrono — достойный конкурент благодаря посадке, отделке и дизайну. Плюс, наличие сертификата хронометра — приятный бонус. Также компании вроде Omega предлагают скелетонизированные модели, например Speedmaster Apollo 8. Приятно, что Norqain более доступен по цене по сравнению со многими конкурентами.

Итоговые впечатления

Skeleton Chrono 42mm Orange не является лимитированной серией и уже доступен у официальных дилеров и на сайте бренда. Цена составляет £5,150 / €5,900 на ремешке и £5,370 / €6,150 на браслете. Хотя это инвестиция, Norqain предлагает интересную альтернативу упомянутым брендам. Цвета подобраны очень удачно и отлично смотрятся на коже. Кроме того, часы будут хорошо сочетаться с несколькими ремешками из ассортимента бренда. Рекомендую посмотреть их вживую. А пока поделитесь своим мнением о новинке.

Технические характеристики часов

Параметр Значение Модель Independence Skeleton Chrono 42mm Orange Референс N3200.40S01.O01.R01 (на ремешке) / N3200.40S01.O01.S01 (на браслете) Циферблат Оранжевый, скелетонизированный с сатинированной отделкой, черная минутная разметка, люминесцентные индексы Материал корпуса Нержавеющая сталь 316L Размеры корпуса 42 мм (диаметр) × 49,8 мм (ушко-ушко) × 13,9 мм (толщина) Стекло Сапфировое с антибликовым покрытием Задняя крышка Нержавеющая сталь и сапфировое стекло, винтовая Механизм Norqain 8K: производство AMT, автоматический, частота 28 800 пк/ч, запас хода 62 часа, 31 камень, COSC-сертификация Водозащита 100 метров Ремешок Оранжевый резиновый с застежкой из нержавеющей стали или стальной браслет Функции Время (часы, минуты, малая секунда), flyback-хронограф (30-минутный счетчик, центральная секундная стрелка) Цена £5,150 / €5,900 (на ремешке) Гарантия Четыре года + дополнительный год при регистрации в онлайн-сообществе Norqain

Если вы ищете стильные, функциональные и качественные скелетонизированные часы с уникальным дизайном и надежным механизмом, Norqain Independence Skeleton Chrono 42mm Orange — отличный выбор.