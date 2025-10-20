Следите за этими ультраредкими Seiko на аукционе Phillips Decade One

Может, я и выдаю себя, но в наши дни, просматривая каталоги аукционов, меня действительно привлекает что-то по-настоящему особенное.

Не поймите меня неправильно, огромное количество лотов с ценниками в пять и шесть цифр впечатляет, но я просто устал от бесконечного потока дорогих независимых брендов и таких гигантов, как Rolex и Patek Philippe. К счастью, лекарством от моего аукционного «синдрома» стала тройная доза Seiko — на этот раз благодаря всеобъемлющему аукциону Phillips Decade One, который пройдет 8 и 9 ноября.

Seiko Astronomical Observatory Chronometer ref. 4520-8020

Начинаем с мощного — очень мощного лота. Возможно, это смело с моей стороны, но из всех часов с логотипом Seiko на циферблате именно Astronomical Observatory Chronometer можно считать самыми коллекционными. Из 283 механизмов, которые Seiko отправила на испытания в обсерваторию Невшателя — что совпало с объявлением о прекращении проведения этих испытаний — 226 прошли тест. Это не так уж удивительно, ведь многие бренды отправляли свои часы на сертификацию, но Seiko (наряду с Girard-Perregaux) уникальна тем, что они действительно выпускали и продавали часы с теми самыми механизмами, которые проходили испытания.

Корпуса из желтого золота подушкообразной формы с льняным узором, продолжающимся на циферблате, — настоящее зрелище. На самом деле, всё здесь выполнено из цельного золота: и циферблат, и стрелки, и метки, и заводная головка.

Данный экземпляр относится к позднему периоду производства 1968–1970 годов и оснащён механизмом V.F.A. 4580, что подтверждается штампом под балансом. В отличие от большинства других моделей, номер референса остался прежним, несмотря на смену механизма с 4520A на 4580 — особенность, которая указана на всех циферблатах AOC в положении «6 часов» и гласит «4520».

Оценочная стоимость: 18 800 – 37 600 долларов США

Grand Seiko 45GS V.F.A. ref. 4580-7000

Говоря о священных граалях коллекционирования винтажных Seiko, нельзя не упомянуть Grand Seiko V.F.A. Эта модель, произведённая на заводе Daini, отлично дополняет упомянутый выше Astronomical Observatory Chronometer, поскольку использует тот же механизм 4580. Если вся эта терминология кажется запутанной, этот гид по бренду Seiko может помочь, но суть такова: эти часы Very Fine Adjusted Grand Seiko оснащены калибрами с точностью, сопоставимой с Astronomical Observatory Chronometer (±2 секунды в день), но выпускались в гораздо больших количествах и никогда не проходили официальную сертификацию.

Модель 4580-7000 выделяется уникальной формой корпуса и компоновкой циферблата, возможно, сравнимой лишь с необычностью V.F.A 6185-8000. Несмотря на то, что это была модель V.F.A., она единственная из этой уважаемой группы не имела маркировки V.F.A. Тем не менее, ни одна другая Grand Seiko не выглядела так же. Экземпляр, выставленный на аукцион Phillips, датируется июнем 1969 года (хотя Phillips указывает «около 1970 года») и является одним из восьми известных серийных номеров.

Оценочная стоимость: 10 000 – 19 900 долларов США

Seiko Speedtimer Chronograph ref. 6139-6010

Seiko Speedtimer Chronograph ref. 6139-6010

Я оставил на десерт, на мой взгляд, самый особенный лот и тот, который вдохновил меня написать эту статью. Моя любовь к модели 6139 хорошо известна, но часы, которые выставляет Phillips, — это не просто Speedtimer. Во-первых, это вариант «Bruce Lee» — прозвище, возникшее из-за черного циферблата Seiko-хронографа, который носил знаменитый мастер боевых искусств, хотя, скорее всего, не именно эта модель. Этот экземпляр отличается брендингом «Speed-Timer», логотипом «5 Sports» и японским диском даты, тогда как у Ли, вероятно, была модель с маркировкой «PROOF/PROOF» и диском даты с указанием Гонконга.

Особенность этих часов в том, что их серийный номер указывает на то, что это одни из самых ранних часов с механизмом 6139. Phillips отмечает, что дата январь 1969 года — «самый ранний известный сохранившийся экземпляр», и это вполне может быть правдой, поскольку я видел только циферблаты и задние крышки с датами не позже (и даже раньше), но не полные часы. Поскольку номера на циферблате и корпусе совпадают, этот экземпляр, похоже, находится в идеальном состоянии, с правильной двухсекундной секундной стрелкой хронографа и оригинальным браслетом. Это также укрепляет претензии 6139 на звание первого автоматического хронографа, хотя, по моему мнению, эта история так и не получит окончательного ответа. Пора зажечь маяки и вызвать DC Vintage Watches…

Оценочная стоимость: не разглашается — эти часы мои!

Заключение

Если вы коллекционер или просто ценитель редких часов, аукцион Phillips Decade One — это уникальная возможность заполучить в свою коллекцию одни из самых редких и значимых моделей Seiko. Не упустите шанс стать обладателем настоящих шедевров часового искусства!