Следует ли сделать кастомизацию часов более распространённой?

Ранее я увлекался моддингом часов, но ограничивался лишь изменением нескольких моделей G-Shock.

Однако модификация гитар и музыкальных инструментов — совсем другая история, ведь почти все мои инструменты были изменены под мои нужды. Модификация гитар широко распространена, как и изменение автомобилей, мотоциклов и множества других вещей, о которых я мало что знаю.

Для струнных инструментов семейства скрипки ценность и определяющие характеристики заключаются в завитке и корпусе. Всё остальное можно менять и модифицировать. Это значит, что гриф, накладка на гриф, подставка, подставка для струн, мост, хвостовик и колки могут быть заменены или изменены без существенного снижения стоимости инструмента. Абсолютно оригинальная, немодифицированная скрипка XVIII века не представляет ценности для современного концертного музыканта как рабочий инструмент. Её ценность — в качестве музейного экспоната или коллекционной вещи, что противоречит самой сути музыкального инструмента! Так почему же, когда речь заходит о замене звеньев браслета на наших часах, многие коллекционеры воспринимают это как ересь?

Я понимаю, что это преувеличение, но модификация часов, кроме замены ремешков и браслетов, не является распространённой практикой. Модификация G-Shock и Seiko более приемлема и популярна, с активными сообществами в интернете, демонстрирующими свои работы — от улучшения материалов до полной трансформации. Большинство таких изменений сводится к замене алюминиевого безеля на керамический, замене стекла Hardlex на сапфировое, апгрейду браслета и, возможно, смене стрелок и/или индексов для придания индивидуальности при разборке часов. Эти улучшения не ухудшают работу часов и, как правило, обратимы, если потребуется вернуть всё в исходное состояние. Всё это кажется относительно безопасным и безвредным, но возникает вопрос — что будет, если пойти дальше?

Следующий уровень

Мои скромные попытки заинтересоваться Speedmaster привели меня к Spiralwinder Watch Parts. Я лично с ними не работал, но очевидно, что это сами энтузиасты часов, которые поставляют легко заменяемые детали для популярных винтажных и современных моделей. В их каталоге в основном сапфировые задние крышки для моделей с обычными стальными крышками и различные керамические вставки безеля для Omega Speedmaster. Speedmaster — классные часы, не поймите неправильно, но их широкая популярность (наряду с другими факторами, и я не один такой) удерживает меня от покупки Speedy.

Возможность сделать часы уникальными с безелем пульсометра делает их для меня чуть более привлекательными. Если появится вращающийся безель, это может стать решающим фактором, сделав часы уникальными и повысив их функциональность для меня. Думаю, для многих перспектива модификации более дорогих часов пугает, но замена безеля или задней крышки — достаточно простая и минимально инвазивная процедура, особенно если доверить её часовщику или попросить проверить работу после.

Следующий уровень, на мой взгляд, — это кастомизация оригинальных циферблатов и стрелок. Возвращаясь к распространённым моделям Seiko, получить кастомный циферблат или набор стрелок довольно просто, так как существует множество поставщиков, выпускающих детали для популярных моделей. Но если говорить о точке невозврата, то кастомные циферблаты встречаются и на более дорогих часах. Мастера, такие как The Dial Artist, создают удивительные работы — от небольших логотипов и портретов до абстрактных рисунков, покрывающих весь циферблат. Можно приобрести дополнительный циферблат и сохранить оригинал, а можно, если хватает смелости, кастомизировать оригинал, навсегда сделав часы уникальными.

Финальная стадия

Для меня финальная стадия — это когда часовщики кардинально изменяют механизмы или физическую конструкцию оригинальных часов, создавая нечто совершенно новое и уникальное. Примером, который хотелось бы видеть более доступным, являются модифицированные Rolex с добавленными вечными календарями, прославленные Jay-Z. Другие уже подробно рассказывали эту историю, но вкратце: Franck Muller сумел прикрепить модуль Dubois-Dépraz к механизму Rolex, а другие часовщики, с которыми он поделился техникой, создали подобные часы. Эти модели редки, но как было бы здорово демократизировать такие модификации, по крайней мере для тех, кто готов пожертвовать оригинальным Rolex! Я бы с удовольствием приобрёл старый Datejust и превратил его в вечный календарь, если бы такая возможность была…

В том же духе, что и модификация дорогих оригинальных часов, команда Artisans de Genève известна тем, что берёт современные иконы и превращает их в уникальные творения — от винтажных переработок до полностью скелетонизированных и украшенных драгоценными камнями версий. Если вы считаете свои оригинальные часы священными, их работы могут показаться слишком радикальными; кроме того, мастерство стоит дорого. Однако, увидев несколько таких часов лично, понимаешь, что они становятся чем-то отдельным, отличным от исходной модели. Если вы хотите иметь на руке что-то совершенно уникальное, но при этом любите известные бренды, работы Artisans de Genève могут вам подойти.

Заключительные мысли

В любой сфере коллекционирования оригинальные, нетронутые экземпляры занимают своё место. Как коллекционеры часов, мы знаем, что оригинальные, неполированные модели от топовых брендов могут стоить очень дорого. Я даже видел, как за оригинальный Seiko SKX013 просили более 1000 долларов! Но в отличие от других коллекционных предметов, кажется, что модифицированные часы, даже очень желанные, не сохраняют ценность так же хорошо, как другие изменённые коллекционные вещи, особенно те, что используются как инструменты.

Если вы человек, который предпочитает сохранять вещи максимально оригинальными, то, конечно, модификация часов — не лучший выбор. Но для тех из нас, кто любит экспериментировать и адаптировать часы под свою жизнь, возможно, модификации — это достойное вложение в собственное удовлетворение.