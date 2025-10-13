Sortie BH1000 | МИКРО-ПОНЕДЕЛЬНИКИ

Учитывая, что часы играют жизненно важную роль в военной авиации как в прошлом, так и в настоящем, неудивительно, что существует множество моделей, посвящённых ключевым событиям военной истории.

Некоторые бренды подходят к исторической точности с большой серьёзностью, тщательно воспроизводя каждую деталь в соответствии с оригиналом. Другие же выбирают иной путь — уважая историю, они создают нечто совершенно уникальное. Мы, британцы, очень гордимся своей историей, и в честь 85-й годовщины Битвы за Британию, которая отмечается в 2025 году, молодой британский бренд Sortie выпустил свои первые часы, посвящённые знаменитой обороне Королевских ВВС (RAF) от немецкой Люфтваффе во Второй мировой войне.

Однако это не гигантские 52-миллиметровые часы с циферблатом, напоминающим приборную панель самолёта Spitfire, и не ремешок из подштанников пилота. Новая коллекция BH1000 — это современный пилотский инструмент, сочетающий функциональность и эстетику, без излишних отсылок к Битве за Британию. На самом деле, некоторые из них настолько тонкие, что вы, возможно, даже не заметили их. Название BH1000 отсылает к аэродрому Биггин-Хилл, где сегодня расположен Музей Битвы за Британию, а в 1940 году это была ключевая истребительная база, известная как «самое сильное звено» в обороне Лондона. Во время битвы с этой базы было совершено около 1000 боевых вылетов — отсюда и название BH1000. Основатель Sortie Watches Эндрю Дурр вырос недалеко от этой базы на юге Англии, поэтому неудивительно, что первая модель бренда вдохновлена авиационным наследием.

Корпус

Пилотские часы не обязательно должны быть огромными. Вот, я это сказал. Большинство современных моделей не используются в тесных, сильно вибрирующих и тёмных условиях, поэтому приятно видеть элегантные пилотские часы с традиционным дизайном и разумным размером — 40 мм. Корпус из нержавеющей стали с сатинированной отделкой — идеальный размер для инструмента: достаточно крупный, чтобы его было хорошо видно, но не слишком громоздкий и не нарушающий баланс. Толщина корпуса — 12 мм, что вполне конкурентоспособно, а детали, такие как полированные фаски по бокам и внутренние фаски на ушках, придают корпусу изящность, почти приближаясь к стилю lyre-lug, но не переходя грань.

Доступны два варианта отделки: первый — ярко отполированная и сатинированная нержавеющая сталь, второй — модель «Stealth Black» с чёрным DLC-покрытием. Оба корпуса идентичны и оснащены тонким фасочным безелем, который красиво обрамляет циферблат, а также крупной завинчивающейся заводной головкой в пилотском стиле, обеспечивающей водозащиту до 150 метров. Задняя крышка также завинчивающаяся, с прозрачным окном и гравировками модели. С лицевой стороны циферблат защищён двойным выпуклым сапфировым стеклом с эффектом «коробки».

Циферблат

Поскольку это полноценная коллекция, а не единичный релиз, BH1000 доступен в трёх вариантах циферблата. Во-первых, модель из нержавеющей стали предлагается с двумя вариантами: традиционный «Flight» — синие циферблаты с эффектом солнечных лучей, глубокие и насыщенные, с небольшими красными и белыми деталями, что является аккуратной отсылкой к RAF. Во-вторых, вариант «Alpha» — древесно-зелёный цвет с темно-зелёным оттенком леса, также с эффектом солнечных лучей и яркими оранжевыми акцентами, которые красиво разбавляют дизайн. И, наконец, самый эффектный — «Stealth» чёрный, с самым глубоким из всех солнечным чёрным оттенком, дополненный яркими бирюзовыми деталями: стрелкой дополнительного циферблата, надписью BH1000, акцентом на окне даты и традиционными точками на отметке 12 часов.

Сам циферблат — классика пилотских часов. Большие люминесцентные стрелки в форме мечей охватывают циферблат, а крупные арабские часовые метки с Super LumiNova нанесены по всему периметру. Обратите внимание: цифры 8 и 10 отсутствуют, вместо них расположены две большие круглые люминесцентные метки. Это тонкая отсылка к RAF — круги, присутствующие в знаменитом логотипе Королевских ВВС, который можно увидеть на крыльях истребителей. Эта деталь не мешает основной функции циферблата — отличной читаемости, которая здесь на высоте. Окна даты окрашены в цвет циферблата, а дополнительный секундный циферблат гармонично вписывается в общий дизайн.

Браслет

BH1000 — это настоящий инструментальный пилотский аксессуар, оснащённый трёхзвенным браслетом из нержавеющей стали с тройной складной застёжкой. Звенья преимущественно сатинированные, с тонкими полированными вставками для придания более роскошного вида, сохраняя при этом утилитарный стиль. Есть удобная система микрорегулировки на ходу, позволяющая быстро подгонять размер браслета, а также быстросъёмные пружинные штифты, что позволяет легко заменить браслет на другой ремешок, например, военный NATO шириной 20 мм.

Механизм

Если оторваться от завораживающих солнечных циферблатов и перевернуть часы, через прозрачную заднюю крышку можно увидеть автоматический механизм Sellita SW290-1. Основанный на SW200-1, этот калибр оснащён дополнительным малым секундным циферблатом на 9 часах и датой на 3 часах. Хотя это не шедевр часового искусства, механизм отличается надёжностью, прочностью и лёгкостью обслуживания. Это идеальный выбор для таких часов, позволяющий сохранить компактные размеры при высокой точности и надёжности.

Цена и доступность Sortie Watches BH1000

Коллекция Sortie BH1000 доступна для предзаказа напрямую на сайте Sortie Watches с 7 ноября 2025 года, а первые заказы будут доставлены до Рождества 2025 года. Цена: £1,740

Характеристика Описание Бренд Sortie Watches Модель BH1000 Размер корпуса 40 мм (диаметр) x 12 мм (толщина) x 47,8 мм (длина ушек) Материал корпуса Нержавеющая сталь / чёрная DLC-покрытая сталь Водозащита 150 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Солнечный синий, зелёный или чёрный Stealth (DLC) Ширина ушек 20 мм Браслет Трёхзвенный браслет из нержавеющей стали, быстросъёмный, складная застёжка с микрорегулировкой Механизм Sellita SW290-1, автоматический Запас хода 41 час Функции Часы, минуты, малая секунда, дата Доступность Предзаказы с 7 ноября 2025 года Цена £1,740

Sortie BH1000 — это современный пилотский инструмент, который сочетает в себе уважение к авиационной истории и современные технологии, предлагая стильный и функциональный аксессуар для ценителей авиации и часов.