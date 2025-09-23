Главная » Обзор часов

Специальное издание в честь 50-летия Tissot PRX 40 мм UFO Robot Grendizer

Как случайный поклонник аниме, я должен признаться, что когда Tissot объявил о сотрудничестве с UFO Robot Grendizer в рамках модели PRX в прошлом году, я не сразу понял, что об этом думать.

В Австралии Grendizer не является широко известным именем, но в Европе этот аниме-сериал был чрезвычайно популярен, став одним из первых аниме, добравшихся до континента (особенно французская озвучка, которая стала первым аниме-сериалом, транслировавшимся во Франции). И, похоже, многие любители часов тоже его обожают. Макс Бюссер из MB&F — фанат, как и генеральный директор Tissot Сильвен Долла, что, вероятно, и стало причиной сотрудничества, а также объясняет, почему эта модель возвращается в честь 50-летия Grendizer в 2025 году.

Как и первая версия Grendizer, новая модель выполнена в виде автоматического PRX диаметром 40 мм, но сразу выделяется на фоне релиза 2024 года благодаря корпусу и браслету с черным PVD-покрытием. На самом деле, это новинка для Tissot: если PRX Grendizer 2024 года стал первым аналоговым PRX без окошка даты, то модель 2025 года — первый PRX с полностью затемнённым корпусом и браслетом. (В прошлом году был выпущен PRX из кованого углеродного волокна с похожим дизайном, но у него был только резиновый ремешок, а здесь — черный браслет из стали!)

Tissot PRX 40mm UFO Robot Grendizer 50th Anniversary Special Edition lume

Отсутствие окошка даты сохраняется, но циферблат украшен немного изменённой графикой Grendizer: на этот раз массивный робот сжат кулак, словно собирается пробить циферблат. Днём циферблат кажется черным (за исключением глаз Grendizer, которые ярко светятся жёлтым), а ночью контуры изображения оживают благодаря покрытию Super-LumiNova. Также, как и в первой версии, секундная стрелка выполнена в форме оружия Grendizer — «Double Harken», а на внутреннем безеле у отметки 12 часов выгравировано название аниме на японском языке.

Tissot PRX 40mm UFO Robot Grendizer 50th Anniversary Special Edition caseback

В основе этого механического часов с вдохновением от меха лежит калибр Powermatic 80, который, как следует из названия, обеспечивает запас хода до 80 часов и регулируется антимагнитной балансной пружиной Nivachron. Ротор механизма украшен гравировкой с изображением Grendizer. Часы поставляются в капсуле, выполненной в форме «Spazer» — летающего диска Grendizer, которая, в свою очередь, упакована в эффектную золотисто-черную коробку с рисунками, специально созданными для этого лимитированного издания и подписанными лично создателем Grendizer — Го Нагаи.

Цена и доступность Tissot PRX 40mm UFO Robot Grendizer 50th Anniversary Special Edition

Tissot PRX 40mm UFO Robot Grendizer 50th Anniversary Special Edition box

Модель Tissot PRX 40mm UFO Robot Grendizer выпускается ограниченным тиражом в 1975 экземпляров, что символично — именно в этом году впервые вышел сериал Grendizer. Цена: 825 долларов США.

Бренд Tissot
Модель PRX 40mm UFO Robot Grendizer 50th Anniversary Special Edition
Референс T137.407.33.051.01
Размер корпуса 40 мм (диаметр) x 10.9 мм (толщина) x 44.9 мм (длина по ушкам)
Материал корпуса Нержавеющая сталь с черным PVD-покрытием
Водозащита 100 метров
Стекло Сапфировое спереди, минеральное сзади
Циферблат Черный с изображением Grendizer, покрытие Super-LumiNova
Ремешок/браслет Черный PVD стальной браслет, застежка-бабочка, сменный
Механизм Powermatic 80, ETA C07.11, автоматический
Запас хода 80 часов
Функции Часы, минуты, секунды
Доступность Лимитированная серия — 1975 штук
Цена 825 долларов США

Эта уникальная модель Tissot PRX с дизайном в стиле культового аниме UFO Robot Grendizer — отличный выбор для коллекционеров и поклонников японской анимации, а также для тех, кто ценит стильные и технологичные часы с историей.

