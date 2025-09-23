Специальное издание в честь 50-летия Tissot PRX 40 мм UFO Robot Grendizer

Как случайный поклонник аниме, я должен признаться, что когда Tissot объявил о сотрудничестве с UFO Robot Grendizer в рамках модели PRX в прошлом году, я не сразу понял, что об этом думать.

В Австралии Grendizer не является широко известным именем, но в Европе этот аниме-сериал был чрезвычайно популярен, став одним из первых аниме, добравшихся до континента (особенно французская озвучка, которая стала первым аниме-сериалом, транслировавшимся во Франции). И, похоже, многие любители часов тоже его обожают. Макс Бюссер из MB&F — фанат, как и генеральный директор Tissot Сильвен Долла, что, вероятно, и стало причиной сотрудничества, а также объясняет, почему эта модель возвращается в честь 50-летия Grendizer в 2025 году.

Как и первая версия Grendizer, новая модель выполнена в виде автоматического PRX диаметром 40 мм, но сразу выделяется на фоне релиза 2024 года благодаря корпусу и браслету с черным PVD-покрытием. На самом деле, это новинка для Tissot: если PRX Grendizer 2024 года стал первым аналоговым PRX без окошка даты, то модель 2025 года — первый PRX с полностью затемнённым корпусом и браслетом. (В прошлом году был выпущен PRX из кованого углеродного волокна с похожим дизайном, но у него был только резиновый ремешок, а здесь — черный браслет из стали!)

Отсутствие окошка даты сохраняется, но циферблат украшен немного изменённой графикой Grendizer: на этот раз массивный робот сжат кулак, словно собирается пробить циферблат. Днём циферблат кажется черным (за исключением глаз Grendizer, которые ярко светятся жёлтым), а ночью контуры изображения оживают благодаря покрытию Super-LumiNova. Также, как и в первой версии, секундная стрелка выполнена в форме оружия Grendizer — «Double Harken», а на внутреннем безеле у отметки 12 часов выгравировано название аниме на японском языке.

В основе этого механического часов с вдохновением от меха лежит калибр Powermatic 80, который, как следует из названия, обеспечивает запас хода до 80 часов и регулируется антимагнитной балансной пружиной Nivachron. Ротор механизма украшен гравировкой с изображением Grendizer. Часы поставляются в капсуле, выполненной в форме «Spazer» — летающего диска Grendizer, которая, в свою очередь, упакована в эффектную золотисто-черную коробку с рисунками, специально созданными для этого лимитированного издания и подписанными лично создателем Grendizer — Го Нагаи.

Цена и доступность Tissot PRX 40mm UFO Robot Grendizer 50th Anniversary Special Edition

Модель Tissot PRX 40mm UFO Robot Grendizer выпускается ограниченным тиражом в 1975 экземпляров, что символично — именно в этом году впервые вышел сериал Grendizer. Цена: 825 долларов США.

Бренд Tissot Модель PRX 40mm UFO Robot Grendizer 50th Anniversary Special Edition Референс T137.407.33.051.01 Размер корпуса 40 мм (диаметр) x 10.9 мм (толщина) x 44.9 мм (длина по ушкам) Материал корпуса Нержавеющая сталь с черным PVD-покрытием Водозащита 100 метров Стекло Сапфировое спереди, минеральное сзади Циферблат Черный с изображением Grendizer, покрытие Super-LumiNova Ремешок/браслет Черный PVD стальной браслет, застежка-бабочка, сменный Механизм Powermatic 80, ETA C07.11, автоматический Запас хода 80 часов Функции Часы, минуты, секунды Доступность Лимитированная серия — 1975 штук Цена 825 долларов США

Эта уникальная модель Tissot PRX с дизайном в стиле культового аниме UFO Robot Grendizer — отличный выбор для коллекционеров и поклонников японской анимации, а также для тех, кто ценит стильные и технологичные часы с историей.