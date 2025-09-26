Spinnaker и Scottish Watches объединились для создания Nessie Pearl Diver

Есть что-то особенное в часах, связанным с хорошей историей.

Будь то мифическое существо, историческая личность или место, вызывающее воображение, правильный рассказ может поднять часы выше уровня просто еще одного дайвера в коллекции. Spinnaker не раз использовал эту идею, но их последняя новинка, возможно, одна из самых игривых. Бренд объединился с командой подкаста Scottish Watches, чтобы создать ограниченную серию Fleuss Automatic Nessie Pearl Diver.

Это сотрудничество ограничено 650 экземплярами и вдохновлено темными водами озера Лох-Несс. Как следует из названия, часы посвящены знаменитому легендарному монстру Шотландии.

Где Лох-Несс встречается с запястьем

Главная звезда — циферблат. Spinnaker выбрал синий перламутр, что является смелым решением для дайверских часов. Тем не менее, он идеально подходит к теме и даже отсылает к шотландскому флагу. Его меняющиеся цвета должны напоминать игру света на воде, особенно на мутной поверхности озера. На циферблате также спрятан небольшой, но умный элемент. Вращающийся диск служит секундной стрелкой, при этом он открывает и скрывает светящееся изображение самой Несси. Это изящный штрих, который отражает легенду о существе, появляющемся и исчезающем в глубинах. Нужно поймать момент, чтобы увидеть эту неуловимую тварь!

Мне всегда нравится, когда бренды добавляют немного игривости, не жертвуя практичностью. В данном случае диск выполняет функцию индикатора работы механизма, а также служит забавным дизайнерским элементом, придающим часам индивидуальность. Отлично!

Солти́ры, силуэты и тонкие отсылки

Хотя Несси привлекает внимание, мелкие детали помогают закрепить связь часов с шотландскими корнями. Купол вставки безеля украшен светящимся узором, вдохновленным Солти́ром — национальным флагом Шотландии. Переверните часы, и вас ждет еще один сюрприз — светящийся кастомный ротор в форме силуэта Несси. Он виден через прозрачную заднюю крышку и, как и диск секунд, появляется и исчезает при вращении.

Эти детали могут показаться на первый взгляд трюками, но на деле они демонстрируют заботу и сотрудничество. Scottish Watches — подкаст, который завоевал аудиторию благодаря юмору, страсти и искреннему увлечению хобби. Эти часы кажутся естественным продолжением этой личности.

Технические характеристики дайвера с игривым акцентом

Помимо истории, часы оснащены ожидаемыми характеристиками для современного дайвера в этом ценовом сегменте. Корпус из нержавеющей стали размером 43×51 мм дополнен сапфировым стеклом, завинчивающейся заводной головкой и водозащитой до 150 м. Внутри установлен Miyota 8245 — надежный автоматический калибр с малой секундной стрелкой. Этот выбор механизма, хоть и не впечатляет, позволяет установить привлекательную цену. Стрелки и нанесённые индексы обработаны швейцарским люминесцентным составом с двухслойной конструкцией, добавляющей глубину циферблату.

Ремешок — синий натуральный кожаный, что соответствует теме, хотя некоторые могут заменить его на 22-миллиметровый NATO или резиновый ремешок для реального погружения. Spinnaker всегда предлагал хорошее соотношение цены и качества, и здесь это сохраняется. Розничная цена составляет 425 долларов США / 390 фунтов стерлингов, что соответствует остальной линейке Fleuss, но при этом предлагает много дизайна за свои деньги.

Почему Несси вызвала у меня улыбку

Мне всегда нравилось, когда бренды придерживаются темы, не переходя грань. Nessie Pearl Diver мог бы стать слишком мультяшным при неудачном подходе, но здесь он остается на правильной стороне игривости. Перламутровый циферблат — особенно удачный выбор. Он придает достаточно блеска, чтобы выделиться среди множества матовых дайверов, но при этом не кажется вычурным или чрезмерным.

Вращающийся диск с Несси вызовет разные мнения, но это не плохо. Часы должны вызывать эмоции, и эти часы это делают. Легко представить, что коллекционеры выберут их как забавные часы на выходные или даже подарок человеку, связанному со Шотландией.

Nessie — сотрудничество, сделанное правильно

Часть привлекательности этого сотрудничества в том, что оно объединяет часовой бренд и медиа-платформу. Spinnaker имеет опыт создания лимитированных серий с характером, а Scottish Watches обладает аудиторией, которая оживляет эти проекты. Вместе они создали часы, которые укоренены в месте и истории, но также связаны с сообществом, которое будет их ценить.

Не каждое новшество должно быть слишком серьезным. Иногда полезно иметь часы, которые просто заставляют улыбнуться при взгляде на них. Fleuss Automatic Nessie Pearl Diver Limited Edition делает именно это. В современном часовом рынке это редкое качество, которое стоит отметить.

Часы доступны с сегодняшнего дня, 26 сентября. Цена — 425 долларов США / 390 фунтов стерлингов, лимит — 650 пронумерованных экземпляров. Они наверняка найдут своих владельцев как среди опытных коллекционеров, так и среди новичков, которые просто любят идею носить Несси на запястье. Что вы думаете об этих часах? Напишите в комментариях!