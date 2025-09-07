Сравнение часов: Christopher Ward Twelve 660 против Nivada Grenchen F77

Воскресный вечер — время для очередного противостояния, пока комната наполняется ароматом свежесваренного кофе.

На этой неделе в центре внимания — доступные спортивные часы с интегрированными браслетами. Антон выбрал новую модель с ручным заводом Christopher Ward Twelve 660, которая дебютировала на прошлой неделе, а Максим ответит ему часами Nivada Grenchen F77, впервые представленными в 2023 году. Обе модели стоят чуть более 1500 евро и обладают множеством достоинств. Какие бы вы выбрали?

Когда Christopher Ward анонсировали версию Twelve с ручным заводом, многие из нас приподняли бровь. В этой категории редко встречаются часы с ручным заводом. Тем не менее, Twelve 660 помогает сохранить ультратонкий профиль и обладает очень чистым дизайном при цене в 1805 евро. Сегодня он сразится с Nivada F77, которая получила обновление в начале этого года — F77 Mark II. Но вместо замены оригинальной версии, коллекция расширилась. В 2023 году в линейке F77 появились модели с циферблатами из камня и версия из титана. Цены на F77 начинаются примерно от 1420 евро за стандартную стальную модель и доходят до 1865 евро за титановую с каменным циферблатом. По цене и характеристикам сегодняшние часы — прямые конкуренты. Главный вопрос: что вы предпочитаете — автомат или ручной завод? Давайте разбираться!

Вспомним прошлое воскресенье: итоги шоу

Прежде чем перейти к сегодняшнему сравнению, кратко вспомним результаты прошлой недели. В битве нео-винтажных дайверских часов Omega Seamaster 2254.50 обошёл Rolex Submariner 16610, набрав 68% голосов против 32% у Submariner. Комментарии показали широкий спектр мнений — от утверждений, что Seamaster устарел, до обсуждений знаменитого увеличительного стекла Rolex Cyclops и культурного влияния обеих моделей. В итоге цифры не лгут — победу одержал Seamaster. Теперь посмотрим, кто выиграет сегодня. Слово Максиму и Антону!

Антон: Christopher Ward Twelve 660

Выбор фаворита среди сегодняшних претендентов для меня был очевиден. Сейчас сложно выделиться в категории доступных часов, где много достойных вариантов. Тем, кто знаком с Christopher Ward Twelve, понятно, почему эта модель одна из лучших. По соотношению цена-качество английский бренд практически не имеет конкурентов. Как некоторые знают, у меня есть Christopher Ward C65 Dune GMT — одни из моих любимых часов в коллекции. Во многом это связано с их эстетикой, но качество ощущается на каждом элементе — и это касается всех часов бренда по такой цене.

Даже если цена не играет роли, часы Christopher Ward впечатляют качеством сборки. Корпуса продуманы до мелочей, имеют отличную отделку и детали. Браслеты ощущаются очень надёжными, а бренд всегда выбирает проверенные и часто сертифицированные хронометры механизмы. Каждый раз, когда я надеваю часы Christopher Ward, меня это радует. Поэтому я без сомнений выбрал бы этот бренд в любой битве часов до 2500 евро — если, конечно, мне нравится дизайн.

Twelve — Christopher Ward в лучшем виде

Я не скрываю, что не всегда был фанатом дизайнерских решений Christopher Ward. Проблемы с логотипом бренда хорошо известны, и мне не всегда нравятся стрелки с часто слишком крупной часовой стрелкой в форме стрелы и трезубцем на секундной.

Раньше я рационально объяснял, почему мне нравятся часы бренда, но не люблю их безоговорочно. Всё изменилось, когда я впервые надел C65 Dune GMT. Если вы любите часы несмотря на рациональные возражения, значит, в них есть что-то особенное. Моя любовь к этим часам растёт с каждым днём.

Серия Twelve решила мои претензии к дизайну бренда. С новым набором стрелок и выразительным общим стилем серия сразу привлекла внимание часовых фанатов по всему миру, включая меня. В жанре, где много однотипных моделей, это большое достижение.

До прошлой недели я советовал всем, кто ищет доступные современные спортивные часы с интегрированным браслетом, обратить внимание на Tissot PRX до 1000 евро или Christopher Ward Twelve, если бюджет позволяет. Но когда я увидел фотографии Twelve 660, был в восторге. Это узнаваемый брат оригинальной Twelve, но более сдержанный, тонкий и элегантный.

Полностью переработанный корпус Twelve 660

Дизайнеры не просто уменьшили корпус оригинала, чтобы разместить механизм с ручным заводом Sellita SW210-1. Они создали новый корпус с нуля. Диаметр 38 мм и длина 43,3 мм совпадают с оригиналом, но толщина всего 6,6 мм — это ультратонкая версия Twelve. Но дело не только в тонкости. Безель стал чуть шире для выразительности, а защиту заводной головки убрали. Отделка корпуса — хитроумное сочетание линейной шлифовки, полированных фасок и пескоструйных акцентов — придаёт часам особое визуальное сияние, которое сложно игнорировать.

Далее команда полностью переработала циферблат. Главный приём — сделать его проще. Вместо сильно текстурированных циферблатов оригинала — лакированные с мягкой зернистой текстурой. Накладные индексы и стрелки похожи на оригинальные, но выглядят проще, не теряя блеска.

Отсутствие люминесцентного покрытия подчёркивает характер циферблата. Простая минутная разметка, логотип бренда и надпись «Swiss Made» на нижней половине — и ничего лишнего. Важный штрих — исчезла секундная стрелка, и мне это очень нравится. Это подчёркивает стилистическую цель нового циферблата.

Ручной завод против автоматического — вопрос характера

В результате этого дизайнерского эксперимента я предпочитаю Twelve 660 оригинальной серии. А как насчёт механизма с ручным заводом? Я люблю практичность и ценю автоматические часы за удобство ежедневного ношения. Но ручной завод для меня — это дополнительный уровень взаимодействия с часами, который я очень ценю. Это момент, чтобы осознать часы и вспомнить, почему они у меня есть. Я регулярно испытываю это с VPC Type 37HW, который ношу вместе с C65 Dune GMT, и заводить его — одно удовольствие. Это добавляет радости от ношения любимых часов.

Практический вопрос о необходимости заводить часы для меня не проблема. Я с удовольствием заведу Sellita SW210-1 в Twelve 660. К тому же бренд не стал использовать обычную версию механизма: мосты скелетонизированы, покрыты родием, добавлены шлифовка и алмазная полировка.

Это делает механизм настоящим украшением через прозрачную заднюю крышку. По характеристикам механизм работает на частоте 4 Гц, запас хода — 45 часов, точность — ±20 секунд в сутки. В целом, Christopher Ward Twelve 660 — совершенно новая модель, которая вызывает у меня желание сделать подробный обзор. С Nivada Grenchen F77 у меня таких эмоций не было, даже когда часы были у нас в офисе. Но Максим, расскажи, почему тебе больше нравится F77.

Максим: Nivada Grenchen F77

Антон снова выбрал сильного соперника. Christopher Ward Twelve 660 — очаровательные часы, и как поклонник тонких моделей с ручным заводом, я понимаю, почему их сложно превзойти. Однако Nivada Grenchen F77 заслуживает внимания. Мне нравится, что у Nivada есть история, уходящая в 1977 год, когда вышла оригинальная модель с таким же названием. В отличие от многих современных часов с интегрированным браслетом, которые просто копируют тренды, у Nivada есть своя история. Но что толку в истории, если часы не хороши?

К счастью, Nivada Grenchen отлично справилась с F77, и бренд продолжает выпускать впечатляющие варианты. Один из моих любимых — титановая версия с циферблатом из лазурита, представленная в прошлом году вместе с моделями из метеорита и авантюрина. Также есть циферблаты с узорами, глянцевые и даже керамические варианты.

Другой подход в F77

В отличие от Christopher Ward Twelve 660, F77 оснащена исторически корректным автоматическим механизмом в корпусе размером 37×45 мм. Это объясняет толщину 12,65 мм — почти вдвое больше, чем у конкурента. Но я пробовал эти часы и могу сказать, что они очень комфортны на запястье. Кроме того, F77 обладает водозащитой до 100 м — более чем в три раза выше, чем у Twelve.

Автомат Soprod

Nivada Grenchen выбрала автоматический механизм Soprod P024 под массивной винтовой задней крышкой. Это относительно стандартный механизм с частотой 28 800 полуколебаний в час и запасом хода 38 часов. Хотя Christopher Ward хорошо отделали Sellita, Nivada сделала правильный выбор, выбрав надёжный механизм с красиво оформленной крышкой.

Отличные часы на каждый день без сожалений

Трудно продать F77 по толщине или механизму, поэтому я постараюсь упростить аргумент. Если Christopher Ward Twelve 660 — это более тонкие и изящные часы, то Nivada — это надёжные и практичные часы на каждый день. Это крепкая «рабочая лошадка» с реальными историческими корнями. Мне нравится новый Christopher Ward, но интересно, как он выдержит случайный удар о дверной косяк или дверь метро. К тому же, по крайней мере сейчас, у F77 больше вариантов циферблатов и материалов корпуса. По цене часы начинаются от 1420 евро, что делает их вполне доступными.

Время выбирать

Как всегда, в этом теоретическом противостоянии можно выбрать только одни часы. Если вам по душе тонкость и ручной завод — ваш выбор Christopher Ward. Если важны разнообразие и общая надёжность — обратите внимание на Nivada Grenchen. Сложно ошибиться с любым из вариантов, но расскажите нам, что выбрали вы и почему.