Сравнение: Rolex Submariner 16610 против Omega Seamaster 2254.50

Добро пожаловать обратно на нашу еженедельную рубрику сражений!

На этой неделе, после нескольких сражений между современными часами, мы возвращаемся в прошлое. Дмитрий и Антон столкнут два нео-винтажных дайвера лицом к лицу. Дмитрий будет защищать Omega Seamaster 2254.50, а Антон — отстаивать честь Rolex Submariner 16610.

С тонкими корпусами, сапфировыми стеклами, алюминиевыми вставками безеля и сдержанным дизайном, эти часы разделяют типичный рецепт конца XX века, который так любят многие. Конечно, есть одно большое отличие — цена. В конце 1990-х Rolex Submariner стоил примерно вдвое дороже Omega Seamaster. Сейчас на вторичном рынке разрыв стал ещё больше. Сегодня Submariner стоит примерно в три раза дороже 2254. Главный вопрос — стоит ли переплата? Давайте разбираться!

Итоги прошлой недели

На прошлой неделе мы сравнивали два гоночных хронографа. Вышли на ринг с TAG Heuer Monaco Chronograph × Gulf и Tudor Black Bay Chrono «Carbon 25». К нашему удивлению, более дорогие и эффектные TAG Heuer не одержали победу. Не с разгромным преимуществом, но с убедительными 51% голосов победили Tudor Black Bay Chrono «Carbon 25».

Обе модели вызвали бурные обсуждения в комментариях. Это неудивительно, учитывая яркий и запоминающийся дизайн. Tudor получил голоса за более эргономичную форму и размер, а Monaco — за гоночное наследие. Теперь, с этим позади, переходим к сегодняшнему сражению нео-винтажных дайверов с функцией даты.

Антон: Rolex Submariner 16610

Доброе утро, Друзья! Я понимаю, что сегодняшнее сравнение может показаться немного несправедливым. Ведь мои часы стоят в три раза дороже, чем у Дмитрия. Тем не менее, концептуально эти модели очень похожи. Rolex 16610 и Omega 2254.50 излучают атмосферу 1990-х и 2000-х годов. Обе следуют любимому рецепту — скромные размеры, алюминиевые вставки безеля и сдержанный дизайн. Это, пожалуй, последние «непомпезные» дайверы от люксовых брендов.

Честно говоря, обе модели вызывают у меня сильные ассоциации с 90-ми. Хотя это не совсем корректно, ведь Rolex Submariner 16610 появился в 1988 году, а Seamaster 2254.50 — только в 2000-м. Технически ни одни из них не относятся к 90-м, но можно утверждать, что Seamaster повторяет шаблон, заданный моделью 1995 года из фильма «Золотой глаз».

В любом случае, обе модели ощущаются как представители предыдущего поколения. Современные аналоги стали крупнее и роскошнее. Особенно это заметно по вставкам безеля из керамики. Поэтому эти часы до сих пор пользуются популярностью среди энтузиастов, предпочитающих аскетичный стиль более украшенным современным версиям.

Rolex Submariner 16610 — проще и лучше

Первое, что хочу отметить — дизайн. Несмотря на то, что Rolex 16610 старше Omega 2254 на 12 лет, он не выглядит устаревшим. Он проще во всех отношениях, и это комплимент. Если поставить часы рядом, Rolex выглядит более естественно, лаконично и функционально. Omega кажется чрезмерно сложной — даже искусственной. От изогнутых ушек до зубчатого безеля, крупных цифр и ретро-стрелок — всё это немного перегружено.

В результате Submariner 16610 стареет гораздо лучше. Я бы даже сказал, что он вовсе не выглядит устаревшим. Rolex мог бы выпустить его сегодня как более сдержанную альтернативу керамическому Sub, и он бы имел успех. Это по-настоящему вне времени.

Браслеты продолжают эту тему. Браслеты Rolex Oyster — одни из самых простых и удачных. В то время как у Seamaster дополнительные узкие полированные звенья по бокам делают браслет более вычурным и немного устаревшим. Иногда проще — значит лучше.

Техническое сравнение Rolex Submariner 16610 и Omega Seamaster 2254.50

Технически обе модели очень похожи. Обе имеют водозащиту до 300 м, хотя Seamaster оснащён (спорным) клапаном для сброса гелия. Обе имеют завинчивающиеся заводные головки и стальные завинчивающиеся задние крышки. Безели с алюминиевыми вставками и 120 кликами работают схоже, но безель Rolex значительно удобнее захватывать.

Внутри — два из самых надёжных автоматических калибров с функцией даты. По моему мнению, Rolex 3135 превосходит Omega 1120. Технически ни один из них не является полностью «домашним» — Omega использует ETA 2892-A2, а Rolex до 2004 года производил калибр самостоятельно. Однако Rolex 3135 оснащён полноценным мостом баланса и спиралью Parachrom. Кроме того, у него на 6 часов больше запас хода. Это преимущество скорее номинальное, но всё же.

Дороже, но безопаснее?

Теперь о самом чувствительном — деньгах. Дмитрий, Seamaster 2254.50 можно найти примерно за треть цены моего Submariner 16610. Технически оправдана ли такая разница? Возможно, нет. Но если вы можете позволить себе такую покупку, я бы рекомендовал выбрать Rolex.

В конце концов, изначально Submariner 16610 стоил примерно вдвое дороже Seamaster 2254.50. Сегодня разрыв вырос до трёх раз. Почему? Потому что Submariner более желанен и, следовательно, представляет собой более безопасную инвестицию. Я не претендую на предсказание будущего и не утверждаю, что часы — это инвестиция, но в случае необходимости я бы предпочёл продать Submariner 16610.

На этом я заканчиваю. Дмитрий, расскажи, почему всё вышесказанное неверно и почему наши дорогие читатели Onewatch должны голосовать за Omega!

Дмитрий: Omega Seamaster 2254.50

Ох, Антон, это будет сложно превзойти. Но я, конечно, попробую. По характеристикам эти часы действительно очень близки, так что всё сводится к субъективным ощущениям при ношении.

Rolex Submariner, независимо от референса, — это часы, которые почти все узнают. Для некоторых это важное качество, ведь они чувствуют себя признанными. Я бы сказал, что такие люди не обязательно являются часовыми энтузиастами. Для них Rolex Submariner — символ успеха, статуса и достижений.

Но Submariner также невероятно популярен среди коллекционеров. Многие считают его эталоном спортивных часов. Как уже сказал Антон, его лаконичный дизайн — это классика вне времени.

Так что, действительно ли вы хотите купить Rolex Submariner? В среднем референс 16610 сейчас продаётся на Chrono24 за €8,727. Да, Rolex может немного вырасти в цене со временем, но стоит ли тратить такие деньги на часы, которые носят все подряд?

2254.50 — более оригинальный выбор

Omega Seamaster 2254.50, напротив, кажется мне более оригинальным выбором. Это не самая известная модель SMP, ведь ею славятся варианты, которые носил Джеймс Бонд. Но 2254 — более классическая и сдержанная версия. Чёрно-белая цветовая гамма подходит к любому стилю, а тонкие волны на циферблате видны только при желании. Да, браслет может уступать по красоте Rolex Oyster, но он не так сильно диссонирует, как почти любой браслет Grand Seiko. К тому же, часы всегда можно носить на NATO или резиновом ремешке, как это делает Начо, который почти всегда носит свой 2254.50 именно так.

Мне также нравится необычный дизайн Seamaster. Он смело отличается — изогнутые ушки, волнистый безель и характерные мечевидные стрелки. Механизм ETA 2892-A2 позволяет сделать эти часы одними из самых тонких дайверов Omega. Это я заметил, когда несколько дней подряд носил RJ’s 2531.80. В общем, 2254.50 кажется больше любимцем энтузиастов, и это видно по росту его стоимости за годы.

…и, возможно, более разумный выбор

Конечно, Rolex всегда кажется надёжной инвестицией. Даже если вы не планируете продавать часы, приятно знать, что они, скорее всего, будут дорожать. Но Omega Seamaster 2254.50 тоже не выглядит плохой инвестицией. Его средняя цена — €3,305, и вы получаете надёжные и стильные дайверские часы. Самое удивительное — цена стабильно растёт с 2009 года, когда сайт начал отслеживать данные.

Год Средняя цена 2254.50 (€) Средняя цена 16610 (€) 2009 1,800 4,500 2015 2,500 6,500 2023 3,300 8,700

Были небольшие колебания, но даже после резкого роста цен во время пандемии 2254.50 сохранил свою стоимость. Это нельзя сказать о Rolex Submariner 16610.

Так что, вы бы предпочли ходить с часами за €9,000, которые носят все и которые могут показаться скучными, или выбрать более необычные часы с лучшим соотношением цена/качество?

Время голосовать

Вот и всё. Антон и Дмитрий изложили свои аргументы, теперь ваша очередь решить, какие из этих двух культовых дайверов вы бы выбрали. Отдайте свой голос ниже и защитите свой выбор в комментариях. Не забудьте вернуться на следующей неделе за новым выпуском!