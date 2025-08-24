Сравнительный обзор: TAG Heuer Monaco Gulf против Tudor Black Bay Chrono “Carbon 25”

Воскресное утро — заводим моторы и готовимся к приятной поездке на выходных.

Вопрос в том, какой гоночный хронограф выбрать сегодня? В этом выпуске сражаются два претендента. Выбор Максима — классический TAG Heuer Monaco Chronograph × Gulf в титане. Эта облегчённая версия Monaco вышла совсем недавно в честь культовой ливреи Gulf. Выбор Антон — Tudor Black Bay Chrono «Carbon 25». Эта облегчённая версия Black Bay Chronograph также дебютировала в начале этого года. Чистая битва старой школы против новой в сегодняшнем шоу. Поехали!

Битва гоночных хронографов на этой неделе проходит всего за неделю до Гран-при Нидерландов Формулы-1 на знаменитой трассе Зандвоорт. Один из участников может оказаться на запястье одного из гонщиков команды Visa Cash App Racing Bulls F1. Tudor Black Bay Chrono «Carbon 25» — полностью переработанная и переосмысленная версия Black Bay Chrono с корпусом из углеродного волокна. Цена — €7,460, что делает её одной из самых дорогих моделей Tudor. Ей противостоит последняя версия TAG Heuer Monaco Chronograph × Gulf. Эта облегчённая версия культового Monaco гордо носит классический логотип Gulf и узнаваемые синие и оранжевые полосы. Новая версия Monaco Gulf стоит дороже — €9,400. Теперь слово Максиму и Антону — пусть каждый объяснит, почему его выбор лучше.

Прошлая неделя…

Но сначала краткий обзор прошлой битвы. Тогда IWC Ingenieur одержал победу над Chopard Alpine Eagle. Современная версия знаменитого Ingenieur от Жеральда Дженты набрала 56% голосов против 44% у Alpine Eagle. Быстрый просмотр комментариев показал, что людям больше нравится более чистый и лаконичный дизайн IWC по сравнению с более нарядным Chopard с текстурированным циферблатом и римскими цифрами. Хотя разрыв был небольшим, победа Ingenieur была явной. Посмотрим, будет ли сегодняшнее противостояние ещё более напряжённым.

Антон: Tudor Black Bay Chrono «Carbon 25»

Признаюсь сразу: изначально я не был фанатом Black Bay Chrono «Carbon 25». Первое впечатление — слишком вычурно. Но, честно говоря, это не так, ведь эта полностью углеродная версия Black Bay Chrono не содержит логотипа команды VCARB F1 и не использует её визуальный язык, кроме цветовой гаммы. Тем не менее, именно в этом у меня были сомнения. Сочетание ярко-белого с синим и красным — не мой цвет. По крайней мере, я так думал. Когда мы несколько месяцев назад посетили офисы Rolex и Tudor, у меня была возможность впервые примерить часы и рассмотреть их вблизи.

Хотя сначала они казались слишком яркими и кричащими, часы меня серьёзно удивили своей утончённостью. Конечно, цвета не делают их скромными, но отделка циферблата вживую впечатляет. Новый корпус из углеродного волокна гораздо менее «ломкий» и более объёмный по сравнению с аналогами других брендов. В совокупности это делает часы намного лучше, чем я думал изначально.

Новый корпус из углеродного волокна для Black Bay Chrono «Carbon 25»

Начнём с главного достижения Tudor в этой модели — полностью переработанного корпуса из углеродного волокна. Несмотря на то, что часы всё ещё узнаваемы как Black Bay Chrono, новая облегчённая версия имеет немного другие пропорции.

Дизайнеры Tudor увеличили диаметр до 42 мм против 41 мм у стальных моделей. При этом корпус стал чуть тоньше — 14,3 мм против 14,4 мм у обычных версий. Корпус оснащён интегрированной тахиметрической шкалой и водозащитой до 200 м. Заводная головка, кнопки и задняя крышка выполнены из титана с чёрным PVD-покрытием, чтобы сочетаться с чёрным корпусом.

Внутри — циферблат, вдохновлённый цветами команды VCARB F1. Белый опалиновый циферблат служит чётким фоном для синих и красных деталей. Ярко-синее внешнее кольцо и гоночная синяя минутная/секундная шкала красиво контрастируют с белым опалиновым фоном.

Логотип и надписи выполнены в том же ярко-синем цвете, а отметка глубины водозащиты — красным для дополнительного акцента. Этот красный цвет повторяется на кончике центральной стрелки хронографа. Стрелки и накладные индексы чёрные с белой Super-LumiNova. Два счётчика и рамка окошка даты также выполнены из углеродного волокна.

Циферблат Black Bay Chrono «Carbon 25» требует привыкания

Ещё больше синего добавляет строчка на гибридном ремешке из резины и кожи с углеродными вставками на концах, которые сочетаются с корпусом. Этот ремешок завершает образ часов, добавляя синий цвет. Сочетание опалинового белого и синего — довольно яркий контраст, к которому мне пришлось привыкать. Я обычно предпочитаю более тёмные и насыщенные цвета, поэтому это было непривычно. Однако пресс-фото в статье выглядели более яркими, чем часы вживую. С того момента, как я надел их, я быстро перешёл от приятного удивления к серьёзному восхищению.

Black Bay Chrono «Carbon 25» невероятно лёгкие и выглядят гораздо изящнее, чем я думал. Благодаря низкому весу при больших размерах и пропорциях часы очень удобны. Именно комфорт делает их намного приятнее в носке, чем TAG Heuer Monaco. Хотя я был приятно удивлён титановым Monaco Chronograph Racing Green, оно всё же не сравнится с удобством Black Bay Chrono «Carbon 25».

COSC-сертифицированный Tudor MT5813

Что касается механизма, я также предпочитаю хронометрический MT5813 от Tudor. Этот автоматический калибр основан на Breitling B01, оснащён колонным колесом и кремниевой спиралью баланса. Работает с частотой 28 800 полуколебаний в час и имеет запас хода 70 часов. Tudor тестировал MT5813 на точность от -2 до +4 секунд в сутки. По моему мнению, это лучший выбор по сравнению с механизмом TAG Heuer на базе Sellita с добавленным модулем Dubois-Dépraz. В итоге получается «сэндвич» из механизмов, из-за чего Monaco толще Black Bay Chrono «Carbon 25» и уступает ему по характеристикам. Конечно, это сохраняет классическую компоновку Monaco, но, возможно, именно в этом и проблема.

Tudor Black Bay Chrono «Carbon 25» — современный гоночный хронограф во всех смыслах: от нового корпуса до механизма, цветов и удобного ремешка. Он заставляет Monaco казаться застрявшим в прошлом не только из-за ливреи, но и из-за технологий. Хотя я понимаю связь TAG Heuer с исторической нефтегазовой компанией, она кажется менее актуальной и продвинутой, чем Tudor. Зная, что можно сэкономить, выбрав Black Bay Chrono «Carbon 25», для меня выбор очевиден.

Максим: TAG Heuer Monaco Chronograph × Gulf

Сегодняшнее противостояние Tudor Black Bay Chrono «Carbon 25» и TAG Heuer Monaco Chronograph × Gulf — непростое. Честно говоря, Tudor может выиграть, но именно ради таких баталий мы и играем. Как любит говорить Даррелл Уолтрип: «Буги-ти, буги-ти, буги-ти! Поехали, ребята!»

Давайте вспомним основные факты. Оба хронографа крупные, толстые и лимитированные. Tudor имеет размеры 42 мм на 50,8 мм — это серьёзный размер для запястья. Углеродный корпус, безусловно, помогает, но не стоит путать этот хронограф с дальним родственником — Rolex Daytona. Внутри установлен хороший механизм, но он заимствован у Breitling. Это не минус, особенно с COSC-сертификацией и 70 часами запаса хода. Тем не менее, хотелось бы увидеть собственный механизм Tudor, который позволил бы уменьшить толщину корпуса с заявленных 14,3 мм. Выпущено 2 025 экземпляров в честь спонсорства Red Bull второй команды Формулы-1, посмотрим, как они будут продаваться. К счастью, совместный брендинг ограничен задней крышкой.

Возвращаемся к TAG

С Monaco всё понятно с партнёром по коллаборации. TAG Heuer уже работал с Gulf, но не так масштабно. Часы имеют яркий серебристо-белый циферблат с привычными оранжево-синими полосами справа. Логотип Gulf — один из самых известных в автоспорте — расположен под центральной осью стрелок.

По описанию может прийти в голову слово «кич», но это, пожалуй, самая сдержанная дань участию бренда в фильме «Ле-Ман». Чёрные детали чёткие и инструментальные, что помогает избежать мультяшных ассоциаций.

Корпус из матового титана

Этот Monaco выполнен из титана Grade 2 с матовой поверхностью, размером 39 мм в ширину и 47,44 мм от ушка до ушка, что немного меньше, чем у Carbon 25. Да, корпус уникальной формы, но нравится это или нет — это визитная карточка модели TAG. Матовая поверхность корпуса перекликается с инструментальным циферблатом и его строгим стилем. Конечно, углерод легче и, возможно, более экзотичен, но титан тоже не уступает. Оба материала широко используются в гоночных автомобилях. Кроме того, с моей точки зрения, титан выглядит более традиционно и кажется более удобным для повседневной носки.

Ещё одна интересная деталь — белый ремешок из Nomex. Честно говоря, это крутое решение. Использование огнеупорного материала кажется очевидным, и удивительно, что его не предлагали раньше. Для тех, кто боится загрязнить тканевый ремешок, в комплекте идёт синий перфорированный кожаный ремешок с оранжевой строчкой. Завершает образ массивная титановая застёжка с кнопками в форме культового щита Heuer.

Механизм не вызывает сюрпризов

Monaco — массивный «камень» толщиной 15 мм, что исторически сопоставимо с оригинальными моделями Caliber 11. Однако последний автоматический Caliber 11 — это модульный механизм на базе Sellita SW300-1 с хронографическим модулем Dubois-Dépraz и запасом хода 40 часов. Признаюсь, Tudor превосходит TAG в плане механизма. Но жертва была принесена ради сохранения знаменитого дизайна с заводной головкой справа и кнопками слева.

Время выбирать

TAG Heuer Monaco стоит заметно дороже Tudor — €9,400 против €7,460, то есть почти на €2,000 больше. При этом выпущено всего 971 экземпляр, что делает его гораздо более лимитированным. Для меня это более привлекательные и особенные часы, но, как всегда, мой голос — лишь один. Теперь ваша очередь выбрать между этими гоночными хронографами. Вы выберете лёгкую современную модель или ретро-коллаборацию с матовым металлическим корпусом? Голосуйте и расскажите, почему вы выбрали своего победителя гонки.