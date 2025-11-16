Станут ли сложные календари следующим прорывом в области доступных по цене часов?

Противопоставляясь мнению многих ярых любителей часов, я сторонник окон даты, и знаю, что не одинок в этом.

Конечно, телефоны давно обеспечивают нас календарём и точным временем, поэтому для большинства из нас часы на запястье уже не являются необходимостью, тем более сложные механизмы. Тем не менее, многие не представляют жизни без них, а поклонники механических часов, как правило, питают особую привязанность к традициям. Я по-прежнему инстинктивно смотрю на запястье, чтобы узнать время и дату, так как часто теряю счёт дням.

Что такое вечные календари и почему они впечатляют

Когда я впервые узнал о вечных календарях, меня поразила не только впечатляющая инженерия, позволяющая точно отображать день, дату и месяц с учётом разной длины месяцев и високосных годов, но и их практичность. Если бы я мог поддерживать часы в рабочем состоянии, наличие точной даты на запястье без необходимости корректировать её в конце каждого месяца было бы крайне удобно, особенно с учётом удлинения дней и быстротечности времени.

Однако после знакомства с вечными календарями я узнал и о их стоимости. Высокая цена многих сложных календарей, вечных или иных, делает их недоступными для большинства. Существуют также годовые и четырёхлетние календари, которые предлагают часть функционала, но по более низкой цене, соответствующей меньшей сложности.

Современный рынок сложных календарей

Абсолютным лидером по доступности является Frederique Constant с моделью Manufacture Perpetual Calendar, стоимость которой составляет около 9 995 швейцарских франков. Это выгодное предложение на фоне других швейцарских вечных календарей. Например, Montblanc Heritage Perpetual Calendar стоит около 17 200 долларов США, что почти вдвое дороже. Jaeger-LeCoultre, IWC и Baume & Mercier предлагают вечные календари в корпусах из нержавеющей стали, что снижает цену по сравнению с моделями из драгоценных металлов, но их стоимость всё равно варьируется от 20 000 до 32 000 долларов США.

Список современных вечных календарей из стали преимущественно представлен брендами Richemont. Самый доступный вечный календарь Swatch Group — Senator Excellence Perpetual Calendar от Glashütte Original — стоит около 25 100 долларов США. Таким образом, если вы хотите современный вечный календарь в стальном корпусе, цена, скорее всего, будет начинаться от 20 000 долларов.

Альтернативы: годовые и четырёхлетние календари

При поиске более доступных вариантов часто прибегают к упрощению функций. Годовые календари — разумный компромисс, так как они учитывают длину месяцев, кроме февраля, и требуют корректировки даты лишь раз в год. Четырёхлетние календари требуют вмешательства только раз в четыре года, не учитывая високосные годы.

Эти варианты подходят коллекционерам, желающим получить сложный календарь по более доступной цене. Например, Breitling предлагал калибр 19 с функцией четырёхлетнего календаря (1461 дней без корректировки), последний раз в модели Super Chronomat 44 1461, которая недавно снята с производства.

Omega выпускала годовой календарь с калибром 8601 в коллекциях De Ville и Aqua Terra. После обновления на Master Co-Axial эти модели исчезли, но функция годового календаря сохранилась в линии Constellation, в частности в модели Constellation Globemaster Annual Calendar с калибром 8922.

Longines также предлагает годовой календарь в коллекции Masters и в снятой с производства Heritage 1832, обе с калибром L897. Несмотря на более низкую цену по сравнению с Omega, эти модели не получили широкого признания, несмотря на положительные отзывы.

Почему годовые календари не получили широкого признания

Хотя эти модели предлагают хорошее соотношение цены и качества, они не полностью удовлетворяют запросы коллекционеров. Многие ищут классический дизайн сложного календаря с дополнительными циферблатами для различных показателей даты. Модели Omega и Longines отображают только месяц и дату, что, возможно, не соответствует ожиданиям по внешнему виду. В случае четырёхлетних календарей Breitling, высокая цена могла отпугнуть покупателей, а сложность механизма — вызвать непонимание.

Современные доступные варианты сложных календарей

Одним из брендов, предлагающих хорошее соотношение цены и качества, является Ochs und Junior. Основанный Людвигом Эксслином, который разработал годовой календарь для Zenith Captain Windsor, он также участвовал в создании первого MIH watch — минималистичного годового календаря с монохронографом на базе Valjoux 7750, ныне известного как Mechanik2.

Добавляя всего шесть деталей к базовому калибру ETA, Ochs und Junior создал минималистичный годовой календарь стоимостью около 8 290 швейцарских франков. Модели изготавливаются на заказ и полностью настраиваются, что позволяет получить уникальные часы по разумной цене.

Кроме того, в каталоге бренда есть вечный календарь, созданный путём добавления 9 деталей и модификации 3 деталей базового механизма Ulysse Nardin UN-118. Этот строгий и функциональный вечный календарь управляется заводной коронкой, без традиционных кнопок, и может корректироваться вперёд и назад. Цена начинается от 21 743 швейцарских франков.

Также существует модель Calendario Centi’anni (CCA) — 100-летний календарь на базе UN-320 с 9 дополнительными деталями, который отображает дату с точностью на протяжении жизни владельца и далее. Стоимость CCA составляет около 15 230 франков (без НДС), что делает его относительно доступным вечным календарём без возможности кастомизации.

Если предпочтения склоняются к классике, стоит обратить внимание на Habring2 Chrono-Felix Perpetual. В корпусе из нержавеющей стали диаметром 38,5 мм вечный календарь реализован через модуль для монохронографа Chrono-Felix. Модель оснащена кнопками для настройки календаря и хронографом, что придаёт ей дополнительную сложность и отсылает к традициям европейского часового искусства. Цена на момент выпуска в 2022 году составляла 23 500 швейцарских франков.

Перспективы развития рынка сложных календарей

В сравнении с традиционным представлением о сложных календарях, сегодня доступны более доступные варианты как от крупных групп, так и от независимых брендов. За исключением Longines, большинство из них — пятизначные по цене модели. Несмотря на высокую ценность, они всё ещё не считаются доступными в широком смысле.

Frederique Constant доказал, что вечный календарь можно производить по относительно доступной цене, а Людвиг Эксслин показал, что механизмы можно упростить, что облегчает массовое производство (при условии лицензирования).

Считаю, что на рынке есть место для сложных календарей в ценовом диапазоне от 10 000 до 20 000 долларов. Ниже 10 000 — это было бы прорывом, но, изучая рынок, кажется, что Frederique Constant достиг нижней границы доступности вечных календарей. Крупные группы имеют огромный потенциал для выпуска сложных календарей в своих более доступных брендах. Например, вечный календарь Longines мог бы стать хитом. Возможно, с переходом Breitling в премиум-сегмент и планами возродить бренд Gallet на более доступном уровне, четырёхлетние календари могут получить второе дыхание.

Малые независимые бренды и микромарки также имеют большие возможности. Furlan Marri и Baltic создавали сложные календари для благотворительных аукционов Only Watch, включая даже секулярный календарь — механизм, отсчитывающий точную дату на 400 лет, в отличие от 100-летнего цикла вечного календаря. Хотя эти модели — уникальные экземпляры, бренды рассматривают их как тестовые площадки для будущих серийных моделей. Цены на аукционах высоки, но при серийном производстве они могут стать более доступными.

Другие небольшие бренды создают впечатляющие сложные часы. Например, SpaceOne Tellurium завораживает, и интересно, как они подошли бы к вечному календарю. Несмотря на сложность задачи, креативность многих брендов внушает надежду на появление выдающихся моделей в ближайшем будущем.

Заключение

Хотя в статье основное внимание уделено современным моделям, стоит отметить, что на вторичном рынке доступно множество неовинтажных вечных и четырёхлетних календарей. Старые Breitling с калибром 19 часто можно найти по разумной цене, а вечные календари Blancpain — по выгодным предложениям, особенно для любителей компактных часов.



Мой акцент на современных часах связан с любовью к инженерному творчеству, но для тех, кто ищет доступный сложный календарь уже сейчас, неовинтажные модели могут стать оптимальным выбором.