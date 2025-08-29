Sternglas представляет Hamburg Pro Automatik в двух вариантах

Мы хорошо знакомы с коллекцией Sternglas Hamburg.

Популярная модель бренда, названная в честь родного города, доступна в различных версиях с кварцевыми или механическими калибрами. Кроме того, Sternglas Hamburg выпускается как модель с отображением времени и даты, так и в виде хронографа. Теперь немецкий бренд представляет две топовые модели с более тонкими корпусами, усовершенствованным механизмом и обновлённым дизайном. Пришло время познакомиться с новинкой — Sternglas Hamburg Pro Automatik.

Совсем недавно Sternglas выпустил прекрасную модель Hamburg Automatik Edition Marine. В обзоре мы отметили отличное соотношение цены и качества коллекции Hamburg Automatik. Эти часы отлично подходят для повседневного ношения и могут стать хорошим стартом для новых коллекционеров. С новыми моделями Hamburg Pro Automatik Sternglas сделал их ещё более привлекательными для тех, кто ищет стильные часы в духе Баухауса для ежедневного использования.

История Sternglas Hamburg Pro Automatik

Серия Hamburg является основой каталога Sternglas последние пять лет. В честь пятилетия команда бренда решила обновить и улучшить модель Hamburg Automatik, создав усовершенствованную версию Pro. Новая модель представлена в двух вариантах. Первый — Alabaster, классический цвет для всех моделей Sternglas, с корпусом из нержавеющей стали и циферблатом цвета слоновой кости (бежевым). Второй — Dark Green, сочетающий корпус из нержавеющей стали с бронзовым PVD-покрытием и мохово-зелёным циферблатом.

Мы получили обе модели для обзора, чтобы узнать о них больше. Начнём с основ. Обе модели имеют корпус диаметром 42 мм с толщиной 9 мм (без учёта стекла), длиной от ушка до ушка 47 мм и расстоянием между ушками 20 мм.

Корпус значительно тоньше по сравнению с обычной Hamburg Automatik толщиной 12 мм, а длина от ушка до ушка уменьшена на 2 мм. Бренд также добавил интересные детали в корпус, сочетая матовую и полированную отделку. При этом сохранился характерный минималистичный стиль Баухауса.

Минималистичный дизайн циферблата Hamburg Pro Automatik

Дизайн циферблата остался прежним, выдержан в минималистичном стиле. Он включает внутреннюю часовую разметку и внешнюю минутную шкалу. Дизайнеры связали их длинными метками, которые одновременно служат часовыми и пятиминутными индексами.

Кроме того, на позициях 3, 6, 9 и 12 часов расположены люминесцентные точки, соответствующие светящимся стрелкам в стиле карандаша. Внизу, на отметке 6 часов, находится окошко даты. Диск даты окрашен в цвет циферблата с чёрной печатью, что обеспечивает гармоничное сочетание. Расположение окна довольно высокое, но это не мешает — пространство достаточно, и оно добавляет приятный дополнительный элемент в минималистичный дизайн.

Что касается двух версий, то модель Alabaster имеет чёрную печать на бежевом циферблате и мятно-зелёное свечение Super-LumiNova. Модель Dark Green оснащена белой печатью на мохово-зелёном циферблате и оранжевым свечением.

В версии Dark Green также есть оранжевая секундная стрелка для дополнительного акцента цвета. Сочетание бронзового цвета с зелёным и оранжевым хорошо смотрится на Hamburg Pro Automatik, хотя классическая версия Alabaster остаётся моей любимой за её минимализм.

Внутри корпусов обеих моделей установлен механизм Miyota 9015. Этот автоматический калибр работает с частотой 28 800 полуколебаний в час, содержит 24 камня и обеспечивает запас хода 42 часа. Точность механизма варьируется от -10 до +30 секунд в сутки.

Поскольку этот усовершенствованный калибр относится к премиальной линейке тонких механизмов Miyota, Sternglas удалось значительно уменьшить толщину корпуса. В результате комфорт ношения также заметно улучшился. Впервые Sternglas выбрал заднюю крышку с сапфировым стеклом, через которое виден механизм и чёрный PVD-ротор с золотой гравировкой Sternglas.

Варианты ремешков и браслетов для Hamburg Pro Automatik

Модель Alabaster поставляется с чёрным или тёмно-коричневым винтажным кожаным ремешком с классической прострочкой в тон. Кроме того, можно выбрать стальной миланский браслет или фирменный SuperSlim браслет из стали. Для модели Dark Green доступны те же кожаные ремешки, но браслеты имеют бронзовое PVD-покрытие, соответствующее корпусу. Для этой модели я бы всегда выбирал кожаные ремешки, так как бронзовые браслеты кажутся мне слишком яркими. Что касается модели Alabaster, выбор сложнее — мне нравятся и чёрный ремешок, и миланский браслет, поэтому, вероятно, я бы взял оба, чтобы разнообразить образ.

Ношение Sternglas Hamburg Pro Automatik

На запястье эти часы сидят очень комфортно. Тонкий корпус позволяет носить их весь день, а при необходимости они легко прячутся под манжету рубашки. Особенностью уменьшенной толщины стали пропорции корпуса. При диаметре 42 мм часы не выглядят маленькими. За счёт уменьшения толщины они приобрели вид больших, но тонких часов. Хотя это не ухудшает комфорт, придаёт им слегка «блюдцеобразный» вид. Это может не беспокоить всех, но стоит упомянуть для тех, кто придирчив к таким деталям.

В целом, ношение этих двух новых моделей Hamburg Pro Automatik вновь продемонстрировало силу часов в стиле Баухаус. Если вы поклонник чистого, минималистичного дизайна, эти часы — отличный выбор. Благодаря обновлённому механизму и более тонкому корпусу Sternglas грамотно обновил их по сравнению с обычными моделями Hamburg Automatik.

Стоит отметить, что бренд приложил немало усилий, чтобы создать новую версию Hamburg Automatic к пятилетию коллекции. Обе модели уже доступны по специальной вводной цене €669.

После периода введения цена составит €699. Учитывая обновления, повышение цены по сравнению со стандартной Hamburg Automatik (€429) вполне оправдано. Для тех, кто ищет повседневные часы в стиле Баухаус, но с более высоким уровнем по сравнению с обычными моделями Sternglas, это станет новой любимой моделью.

Если вы заинтересованы в покупке Sternglas Hamburg Pro Automatik, обе версии доступны на официальном сайте бренда.

