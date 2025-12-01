Стоимость входа в швейцарский мир часов: часы Rado Coupole

До апреля этого года самой доступной механической мужской моделью Rado были часы Diastar.

Однако, проверив сайт, я обнаружил, что ситуация изменилась: самой недорогой моделью стал совершенно другой по стилю и характеристикам Rado Coupole в версии с диаметром корпуса 37,7 мм. Если Diastar — это историческая, узнаваемая и однозначно «радовская» модель, то Coupole лишена большинства фирменных черт, которые делают часы Rado уникальными. Это базовые швейцарские классические часы, которые расширяют ассортимент бренда и закрывают определённые потребности, но при этом не совсем ощущаются как Rado. Тем не менее, серия «Стоимость входа» посвящена поиску самых доступных механических мужских часов у разных брендов и их экспертному обзору. Приступим.

Особенности бренда Rado и его позиционирование

Тем, кто хоть немного знаком с Rado, известно, что главной особенностью бренда является использование керамики. Rado стало пионером в применении этого материала в часовом деле и продолжает максимально использовать его — из 308 моделей бренда 106 классифицируются как «керамические часы». Помимо современных коллекций, бренд поддерживает в производстве исторические модели, такие как Golden Horse и упомянутый Diastar, чтобы подчеркнуть свои традиции. Современный стиль Rado представлен коллекциями Anatom, True Square и обновлёнными версиями Captain Cook. Почти все механические модели Rado объединяет один элемент — вращающийся якорь на циферблате. И это единственная «радовская» деталь в Coupole Automatic.

Rado Coupole как классические мужские часы

Рассматривая Coupole скорее как классические часы, чем как типичный Rado, можно сказать, что модель удалась. Корпус диаметром 37,7 мм и толщиной 10,2 мм выполнен из нержавеющей стали с полностью полированной поверхностью — классический приём в дизайне классических часов. Также существует версия диаметром 41 мм с толщиной 10,3 мм.

Водозащита составляет 50 метров, что соответствует уровню большинства классических моделей. Профиль корпуса напоминает Louis Erard Excellence или Frederique Constant Slimline Automatic — оба с полированной поверхностью и чашеобразной формой, улучшающей посадку на запястье. У Coupole ушки более прямоугольные и не имеют выраженного изгиба для плотного прилегания, но при разумных размерах это не критично. Тонкий безель и слегка выпуклое сапфировое стекло визуально увеличивают циферблат, и часы на руке выглядят ближе к 39 мм.

Ремешок и застёжка: практичность и комфорт

Ремешок соответствует уровню модели: выглядит хорошо, но достаточно жёсткий, что не всегда удобно (я считаю, что ремешки не должны требовать «разнашивания»). На фотографии видно, что жёсткость ремешка заставляет часы смещаться вверх и от запястья. Однако застёжка имеет полезную функцию: хотя у неё нет микрорегулировки, она выдвигается, позволяя легче надеть часы, а затем фиксируется обратно. Это удобное решение, особенно для тех, у кого широкие кисти и узкие запястья, как у меня. Такая практичность важна для повседневного использования.

Дизайн циферблата Rado Coupole

Циферблат модели выглядит привлекательно и удачно сочетает простоту с детализацией при внимательном рассмотрении. Это серебристый фон с синими стрелками и полированными серебристыми индексами. Для Rado, известного склонностью к минимализму, такой уровень детализации — редкость. Циферблат — классическая интерпретация дизайна классических часов, где основа — простота. Некоторые эксперты считают, что классические часы не должны иметь дату или секундную стрелку, и в этом смысле примерами служат Vacheron Constantin Patrimony Manual-Winding и A. Lange & Söhne Saxonia Thin.

Однако циферблат Coupole — не просто плоский серебристый фон. Внешняя минутная шкала украшена круговой насечкой, которая контрастирует с центральной частью с узором «гвозди». Часовые метки — полированные аппликаты: римские цифры на основных позициях и батоны между ними. В версии 41 мм римские цифры заменены на батоны по всему периметру, что создаёт более лаконичный вид. Однако 41 мм для классических часов кажется сегодня слишком большим, особенно с тонким безелем, который визуально увеличивает размер. Кроме того, окно даты в этой версии расположено дальше от края, что ухудшает восприятие. Синие стрелки feuille, включая секундную с листовидным контрвесом, гармонично сочетаются с вращающимся якорем — фирменным элементом Rado. Якорь окрашен в тот же синий цвет и вращается при движении часов, что не только эффектно, но и служит индикатором необходимости обслуживания: если якорь не вращается, значит, смазка высохла.

Механизм Rado R763: технические характеристики

Внутри Coupole установлен механизм Rado R763, который является переименованным ETA C07.611 с запасом хода 80 часов. Такой запас хода для классических часов встречается редко и достигается снижением частоты до 21 600 полуколебаний в час — типичной для dress watch. Этот механизм используется во многих брендах Swatch Group, включая Tissot, Hamilton, Certina и Mido, и стал стандартным автоматическим калибром для большинства моделей с датой. В отличие от многих брендов, которые ставят в классические часы механизмы с ручным заводом, Rado предлагает автоматический механизм, используемый и в более дорогих моделях.

Итог: Rado Coupole Automatic — базовые швейцарские классические часы

В итоге Rado Coupole Automatic — это базовые швейцарские классические часы, которые по своим характеристикам и дизайну полностью соответствуют своему сегменту. Как модель Rado они выглядят недостаточно выразительно: бренд представлен только логотипом и вращающимся якорем, а фирменный стиль практически отсутствует. Если закрыть логотип и название на циферблате, определить производителя будет невозможно. Такие часы служат для бренда точкой входа, позволяя привлечь новых клиентов и построить с ними отношения. Это «ворота» в мир швейцарских часов, что особенно важно для брендов уровня Rado.

Однако за ту же цену — около 1300 долларов США — можно приобрести кварцевую модель Hyperchrome с керамическим безелем, современным дизайном и точностью хода до 10 секунд в год. Хотя у неё нет вращающегося якоря, она выглядит гораздо более «радовской», чем Coupole Automatic.