Stollenwurm Series 2: Обзор ограниченной серии часов с эмалевыми циферблатами в стиле карт Таро

Вдохновленная древней европейской мифологией, компания Stollenwurm — новый производитель высококлассных часов, основанный американским энтузиастом Эдвардом Туртеллоттом.

Название «Stollenwurm» происходит от швейцарского названия фантастического существа, напоминающего дракона с лицом кошки или другого хищника, иногда с чертами змеи. Это же мифическое существо известно также как Татцельвурм, более распространенное в народных легендах. Такой интересный и эзотерический образ послужил отличной отправной точкой для создания нового бренда роскошных часов.

Особенности дизайна и ценовая политика Stollenwurm

Часы Stollenwurm отличаются доступной, несмотря на высокую цену, концепцией. Все модели бренда (за исключением специальных проектов) имеют одинаковую стоимость — 100 000 швейцарских франков. Эти модели во многом схожи с Series 1, однако в Series 2 используются эмалевые циферблаты с изображениями «Старших Арканов» Таро — персонажей и символов этой системы.

Корпус и общий профиль часов

Внешний силуэт часов серии Stollenwurm не производит сильного впечатления — он довольно классический и может быть спутан с множеством других моделей на рынке. Корпус круглой формы с широкими изогнутыми ушками и интегрированным браслетом, который можно сменить на ремешок благодаря фирменной системе быстрого отсоединения. Однако интерес к часам возрастает при внимательном рассмотрении материалов корпуса и браслета, уникального автоматического механизма и художественного исполнения ограниченных эмалевых циферблатов.

Механизм Stollenwurm Calibre WU-A1002

Основой часов стал механизм, который одновременно красив и функционален. В сотрудничестве со швейцарской компанией Telos был разработан калибр Stollenwurm WU-A1002, а производство осуществляет поставщик TMH. На данный момент демонстрируются прототипы, однако финальные механизмы будут схожи по дизайну. Главная идея — интегрировать образ существа Stollenwurm в конструкцию мостов механизма.

Механизм выполнен преимущественно из титана с покрытием цвета розового золота. В часах Series 2 он показывает только время, работает на частоте 4 Гц и обладает запасом хода до 80 часов. Система автоподзавода использует микро-ротор. В Series 1 механизм отличается наличием усложнений — календаря с днем и датой, сохраняя ту же базовую архитектуру. В Series 2 упор сделан на художественное оформление циферблата — поэтому усложнения сокращены до минимальных.

Особое внимание уделено деталям: например, двойные заводные пружины выполнены из вольфрама — материала, редко используемого в часовой индустрии, что подчеркивает уникальность и техническую продуманность механизма.

Эмалевые циферблаты с изображениями Старших Арканов Таро

Главной изюминкой серии Stollenwurm Series 2 являются циферблаты. Каждая модель выпускается ограниченной серией из пяти экземпляров, всего представлено около 22 дизайнов — по одному на каждый из Старших Арканов Таро. Для создания циферблатов бренд не использовал готовые изображения, а заказал художнику разработку уникальных персонажей, которые затем были вручную перенесены на эмалевые поверхности.

Производство циферблатов ведется поэтапно — не все дизайны представлены одновременно. Серия стартовала с «Шутом», за ним последовали «Верховная Жрица», «Императрица» и «Император». Полный график выпуска и описание всех дизайнов доступен на официальном сайте Stollenwurm.

Художественное исполнение и производство циферблатов

Художница Ханна Перри Сосье создала 22 уникальных образа для циферблатов, а их изготовлением занимается знаменитая швейцарская мануфактура Donze Cadrans. Техника напоминает средневековые миниатюры из иллюминированных рукописей. Работа начинается с ручной гравировки 18-каратной белой золотой пластины.

Для эмалирования используются техники шамплеве и клуазоне, требующие предварительной точной гравировки и отделения зон золотыми перегородками, что обеспечивает четкость линий и контрастность цветов. Каждый циферблат — сложное сочетание нескольких художественных методов, что значительно увеличивает стоимость производства.

Почему выбран мотив Таро?

Использование темы Таро в часовом деле — редкое и необычное решение, которое привлекает поклонников мифологических и духовных символов. Старшие Арканы Таро имеют глубокое символическое значение и находят отклик у тех, кто ценит смысл и ритуалы в искусстве. Высокое качество исполнения и внимание к деталям делают эти часы привлекательными не только как аксессуар, но и как предмет коллекционирования.

Отдельного упоминания заслуживают стрелки часов — они выполнены с высоким уровнем качества, что редко встречается у молодых брендов. Внимание к мелочам проявляется и в деталях, например, пряжка ремешка стилизована под маленькое существо Stollenwurm с синтетическим рубином в виде глаза — элемент, который подчеркивает уникальность и эксклюзивность продукта.

Материалы корпуса и комфорт ношения

Часы Stollenwurm Series 2 имеют весомое присутствие на руке — это классический подход к ощущению качества. Несмотря на титановый механизм, корпус и браслет изготовлены из 950-й платины и вольфрама — тяжелых и дорогих металлов. Корпус диаметром 42 мм, толщиной 8,65 мм и длиной от ушка до ушка 49 мм выглядит внушительно, но при этом удобно сидит на запястье.

Циферблат и задняя крышка защищены сапфировыми стеклами, а корпус водонепроницаем до 50 метров. На данный момент бренд не планирует использовать другие материалы для корпусов и браслетов, делая ставку на прочность и солидность.

Ремешок и браслет

В комплекте к часам идет кожаный ремешок из телячьей кожи и платиново-вольфрамовый браслет. Последний имеет классический дизайн с плавным сужением и обеспечивает высокий уровень комфорта. Возможность легко менять браслет на ремешок — важный элемент, который позволяет владельцу адаптировать часы под разные стили.

Итоги и перспективы коллекции Stollenwurm Series 2

Общая лимитированная серия Series 2 состоит из 110 часов — по пять экземпляров каждого из 22 дизайнов циферблатов. Несмотря на молодость бренда, в нем чувствуется четкая концепция и последовательность в стратегии и дизайне.

Часы Stollenwurm Series 2 — это не просто новинка, а продукт с глубокой символикой, высоким уровнем исполнения и уникальными техническими решениями. Их цена — 100 000 швейцарских франков за каждую модель — отражает уровень эксклюзивности и мастерства.

Для коллекционеров и ценителей необычных часов эта серия представляет собой интересное сочетание искусства, мифологии и инженерного совершенства.