TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph Air 1: инновации и легкость в часовом искусстве

Модель TAG Heuer Monaco всегда привлекала внимание не только своей связью с автоспортом и историей развлечений, но и смелым дизайном.

Несмотря на относительно компактный размер, квадратный корпус и большая поверхность стекла делают эти часы визуально крупными. Для обладателей широких запястий это всегда был заметный стильный акцент.

Корпус: легкость и футуризм

Новинка, представленная на Dubai Watch Week 2025, — одна из самых легких и сложных моделей в истории бренда с 165-летним опытом. TAG Heuer продемонстрировал мастерство в работе с материалами и сложными усложнениями.

TAG Heuer Monaco Split Seconds Chronograph Air 1 in hand

Визуально Air 1 выделяется среди всех предыдущих Monaco и, возможно, является самым футуристичным творением TAG Heuer. Несмотря на узнаваемую квадратную форму, корпус подвергся значительной переработке: он стал легче и динамичнее. Матовые и DLC-покрытые титановые элементы с отверстиями и ребрами жесткости открывают золотые соты по бокам стекла, а заводная головка напоминает выхлопную насадку. Дизайн вдохновлен крышками двигателей гиперкаров, что придает часам агрессивный и современный вид.

TAG Heuer Monaco Split Seconds Chronograph Air 1 details

Технология изготовления корпуса — селективное лазерное плавление (SLM), форма 3D-печати, позволяющая создавать сложные геометрические конструкции. Этот метод широко применяется в аэрокосмической и медицинской промышленности, а также в Формуле-1 для производства деталей гоночных автомобилей. Инновационный отдел TAG Heuer LAB адаптировал SLM для часового производства, что позволило создать уникальную конструкцию Air 1.

TAG Heuer Monaco Split Seconds Chronograph Air 1 crown

Несмотря на использование 18-каратного желтого золота в элементах корпуса (например, кнопка сплит-секунд и золотые соты), вес часов составляет всего 85 граммов. По словам производителя, корпус словно «вырезан изнутри», оптимизирован для аэродинамики и легкости, что отражает философию дизайна и производства, близкую к Формуле-1.

selective laser melting

При диаметре 41 мм, толщине 15,2 мм и длине от ушка до ушка 47,9 мм, часы не назовешь маленькими, но на запястье они ощущаются легкими и воздушными. Это ощущение усиливает использование сапфирового стекла на задней крышке, выполненной из одного цельного куска. Водозащита составляет 30 метров, что соответствует предыдущим моделям Monaco Split-Seconds.

TAG Heuer Monaco Split Seconds Chronograph Air 1 angle

Циферблат: технологичность и минимализм

Дизайн циферблата Air 1 перекликается с предыдущими версиями Monaco Split-Seconds: открытая конструкция с двумя арочными элементами, на которых расположены счетчики на 3 и 9 часах. Минутная шкала размещена на сапфировом подслое, что придает циферблату легкость и технологичность.

TAG Heuer Monaco Split Seconds Chronograph Air 1 thickness

Цветовая гамма преимущественно монохромная с золотыми акцентами, гармонирующими с элементами корпуса и контрастирующими с титаном и родием на стрелках. На часовых метках расположены небольшие блоки Super-LumiNova, обеспечивающие подсветку.

Ремешок: сочетание комфорта и стиля

TAG Heuer Monaco Split Seconds Chronograph Air 1 dial

Для крепления часов используется гибридный ремешок из черной резины и алькантары с узором сот на внутренней стороне. Эти материалы часто применяются в салонах спортивных автомобилей, что подчеркивает связь модели с автоспортом. Ремешок фиксируется черной DLC-титановой раскладной застежкой-бабочкой.

TAG Heuer Monaco Split Seconds Chronograph Air 1 dial angle

Механизм: инновации в движении

В основе модели лежит калибр TH81-00 — первый механический сплит-секундный хронограф TAG Heuer, разработанный совместно с высококлассным производителем Vaucher Manufacture Fleurier. Этот механизм — самый легкий в истории бренда, весит всего 30 граммов благодаря преобладанию титана в конструкции.

TAG Heuer Monaco Split Seconds Chronograph Air 1 strap

Механизм отличается надежностью и предлагает запас хода до 65 часов при выключенном хронографе и 55 часов при его работе. Декор включает фирменную отделку в виде шахматного флага и уникальный ротор с золотым узором сот по краю.

Итоговая оценка

TAG Heuer Monaco Split Seconds Chronograph Air 1 caseback

TAG Heuer Monaco Split Seconds Chronograph Air 1 movement closeup

TAG Heuer представил одну из самых легких и технологичных моделей в своей истории. Эта версия Monaco — не просто эволюция, а революция в дизайне и материалах. Вместо увеличения массы и усложнения формы, бренд сумел сохранить сложность механизма и при этом значительно снизить вес. Это новый этап в применении 3D-печати и современных технологий в часовом деле, который задает тренд на будущее.

TAG Heuer Monaco Split Seconds Chronograph Air 1 flatlay

Технические характеристики и доступность

Параметр Значение
Бренд TAG Heuer
Модель Monaco Split-Seconds Chronograph Air 1
Референс CBW218B.FT8124
Размер корпуса 41 мм (диаметр) x 15,2 мм (толщина) x 47,9 мм (длина ушко-ушко)
Материал корпуса Титан Grade 5 с элементами из 18k 2N желтого золота
Вес 85 г
Водозащита 30 метров
Стекло Сапфировое спереди и сзади
Циферблат Открытый, с золотыми элементами и блоками Super-LumiNova
Ремешок Черная резина и алькантара, застежка из DLC титана
Механизм Калибр TH81-00, автоматический, совместная разработка с Vaucher
Запас хода 65 часов (хронограф выключен), 55 часов (включен)
Функции Часы, минуты, секунды, сплит-секундный хронограф
Тираж Ограниченный — 30 экземпляров
Цена 150 000 швейцарских франков

Модель поступит в продажу с декабря 2025 года в официальных магазинах TAG Heuer.

TAG Heuer Monaco Split Seconds Chronograph Air 1

