TAG Heuer поступил мудро, заменив 42 мм Connected на новый размер 40 мм

Недавно мне срочно понадобился новый iPhone.

Чтобы быстрее получить устройство, я выбрал (за неимением лучшего варианта) iPhone 17 Pro Max. Но несмотря на приставку «Max» и незначительно улучшенные характеристики, которые, по идее, должны означать лучшее, я бы предпочёл стандартную версию 17 Pro. Он просто немного слишком большой, и хотя на бумаге разница в размере между обычной и Max-версией кажется минимальной, в руке она ощущается очень сильно. Исходя из этой мысли, что «больше — не всегда лучше», когда я получил пресс-кит последнего поколения умных часов TAG Heuer Connected Calibre E5 и увидел, что 42 мм заменили на 40 мм, я сразу подумал: «Вот теперь дело пошло».

Умные часы Connected стали стратегическим шагом легенды часовой индустрии Жан-Клода Бивера, который не стал бояться или жаловаться на новую эру смарт-часов, а решил использовать неизбежный спрос, предложив уникальный взгляд TAG Heuer на этот всё более популярный сегмент. Если бы умные часы были Таносом, они бы все говорили: «Я неизбежен».

Лидер сегмента — Apple — выпустил свои умные часы в размерах 38 мм и 40 мм, но, в отличие от последних тенденций в мире механических часов, Apple постепенно увеличивал размеры своих устройств, а не уменьшал их. Сейчас Series 11 продаётся только в размерах 42 мм и 46 мм, а Ultra 3 — в единственном огромном размере 49 мм. В результате я уже не чувствую, что Apple Watch подходят именно мне. Как пилотские часы должны быть большими для удобочитаемости, так и умные часы логично выигрывают от больших размеров, позволяющих использовать более крупные экраны для взаимодействия. Возможно, именно поэтому TAG Heuer Connected E4 ранее предлагались в размерах 42 мм и 45 мм.

Говоря о двух этих размерах, можно упростить и сказать, что это были просто «большой» и «ещё больший» варианты. Но если TAG Heuer, возможно, ориентировался на гендерные различия в продажах, чтобы заменить 42 мм на 40 мм, я бы переформулировал это как предложение, которое делает умные часы Connected более похожими на механические часы, которые вы носите на запястье. Конечно, TAG Heuer Carrera выпускаются и в размере до 45 мм, но, по моему мнению, коллекционеры часов предпочитают размеры, максимально приближенные к 40 мм. Это современный «золотой стандарт».

TAG Heuer Connected Calibre E5 40 мм безусловно открывает двери для женщин, желающих познакомиться с этой линейкой, и я подозреваю, что значительная часть тех, кто ранее выбирал 42 мм, просто смирялась с тогда самым маленьким вариантом. Возможно, я предвзят, но мне кажется, что больше людей хотели бы, чтобы 42 мм были 40 мм, чем чтобы 45 мм стали 42 мм… Очевидно, что таких было достаточно, чтобы TAG Heuer решился убрать 42 мм и освободить место для 40 мм.

Джейми подготовил отличный обзор с практическим тестом нового поколения, и я рекомендую ознакомиться с ним для более глубокого понимания обновлений аппаратного и программного обеспечения. Однако важно отметить, что ключевое отличие между моделями 40 мм и 45 мм заключается в размере экрана и времени работы батареи: 40 мм предлагает меньший экран и аккумулятор на два дня вместо трёх. В остальном процессор и операционная система одинаковы.

С точки зрения дизайна, 40 мм больше напоминает поколение Glassbox Carrera с его скошенным внешним периметром под сапфировым стеклом вместо внешнего полированного чёрного керамического безеля. Не знаю, как вы, но для меня эпоха Glassbox в Carrera стала значительным улучшением и выглядит великолепно. Создать вариант Connected, который больше похож на это современное поколение Carrera — очень сильный ход.

Вариант 45 мм, вероятно, останется самым популярным, но я твёрдо верю, что новый размер 40 мм понравится не только женщинам, но и нише энтузиастов часов, которые хотели найти повод критиковать попытку исторического швейцарского бренда создать умные часы, но при этом тайно желали, чтобы они были более сдержанных размеров. Для тех, кому нужны функции Connected, но хочется, чтобы устройство лучше вписывалось в коллекцию механических и кварцевых часов, 40 мм E5 будет очень привлекательным вариантом.

Цены и доступность TAG Heuer Connected Calibre E5

TAG Heuer Connected Calibre E5 уже доступен в продаже. Цена: от 1 500 швейцарских франков / 2 350 (40 мм), от 1 600 швейцарских франков (45 мм)

Бренд TAG Heuer Модель Connected Calibre E5 Размер корпуса 40 мм или 45 мм Материал корпуса Нержавеющая сталь, PVD розовое золото (40 мм), чёрный DLC титан (45 мм, 45 мм Golf Edition, 40 мм New Balance) Водонепроницаемость 50 метров Стекло Сапфировое спереди Циферблат Сенсорный AMOLED-дисплей, настраиваемые варианты циферблата Ремешок Интегрированный резиновый, кожаный, нейлоновый или стальной браслет Операционная система TAG Heuer OS, чипсет Qualcomm Snapdragon 5100+ Время работы батареи До 3 дней (45 мм), до 2 дней (40 мм) Функции Мониторинг сердечного ритма, калорий, шагов, компас, акселерометр, гироскоп, барометр, насыщение крови кислородом, дыхание, отслеживание сна, вариабельность сердечного ритма, GNSS с двойным диапазоном, функция звонков Доступность В продаже сейчас Цена От CHF 1,500 (40 мм) От CHF 1,600 (45 мм)

Таким образом, переход TAG Heuer на 40 мм размер для Connected Calibre E5 — это продуманный шаг, который делает умные часы более универсальными и привлекательными для широкой аудитории, сохраняя при этом фирменный стиль и качество бренда.