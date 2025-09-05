TAG Heuer представляет две модели с пружиной TH-Carbonspring

Часовые бренды постоянно расширяют границы использования новых материалов.

Многие марки имеют собственные разработки для корпусов, циферблатов и стрелок, но применение новых материалов в механизмах встречается гораздо реже. Сегодня TAG Heuer представляет углеродную спираль (hairspring) — революционный шаг в использовании материалов для часовых калибров. Инновационная пружина TH-Carbonspring была создана внутри компании в лаборатории TAG Heuer Lab. Это результат десятилетних исследований, инноваций и тестирований. Для первой интеграции этой пружины TAG Heuer выбрал свои два самых знаковых хронометра и выполнил их в ковком углероде. Первая модель — Monaco Flyback Chronograph TH-Carbonspring, вторая — Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport TH-Carbonspring. Давайте рассмотрим их подробнее.

История осциллятора TH-Carbonspring от TAG Heuer

В 1675 году Гюйгенс изобрел современный осциллятор, объединив балансировочное колесо и пружину. Традиционно эти детали изготавливались из стали, но этот металл подвержен воздействию ударов, перепадам температуры и магнитным полям. Поэтому со временем сталь была заменена более устойчивыми сплавами. Около 25 лет назад в часовом деле начали использовать кремний для изготовления пружин. Этот материал не требует особого ухода, обладает высокой устойчивостью и стал новым стандартом.

Спустя 350 лет после изобретения осциллятора Гюйгенсом, TAG Heuer представляет TH-Carbonspring. Этот технический прорыв интегрирован в калибры двух новых лимитированных моделей — Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport TH-Carbonspring и Monaco Flyback Chronograph TH-Carbonspring. Логично, что для этого релиза бренд выбрал Carrera и Monaco — свои самые знаковые часы.

Новая пружина TH-Carbonspring, полностью разработанная внутри компании, создавалась десять лет. Исследования и разработка велись в лаборатории TAG Heuer Lab — недавно переименованном центре инноваций, который занимается разработкой новых материалов и механических решений. TH-Carbonspring сочетает в себе оба направления, значительно повышая устойчивость механических часов к внешним воздействиям и стабильность работы в долгосрочной перспективе.

Использование TH-Carbonspring в механических часах дает три ключевых преимущества. Во-первых, материал амагнитен — сильные магнитные поля на него не влияют. Во-вторых, он обладает высокой ударопрочностью. И, наконец, углерод легкий, что снижает инерцию пружины и повышает хронометрические характеристики. Вместе с TH-Carbonspring бренд представляет две культовые модели с корпусами из ковкого углерода. Каждая модель будет выпущена лимитированной серией по 50 экземпляров и поставляться в фирменной упаковке, соответствующей углеродной тематике. Рассмотрим детали обеих моделей.

TAG Heuer Monaco Flyback Chronograph TH-Carbonspring

Начнем с TAG Heuer Monaco Flyback Chronograph TH-Carbonspring. Эти часы оснащены корпусом из черного ковкого углерода диаметром 39 мм, толщиной 14,1 мм и расстоянием от ушка до ушка 47,4 мм. Водозащита — 100 метров. Кнопки хронографа на позициях 2 и 4 часа, а также заводная головка на 3 часах выполнены из ковкого углерода. Корпус дополнен скошенным и выпуклым сапфировым стеклом, которое придает характер культовой модели Monaco. Как я уже отмечал в обзоре Monaco Chronograph Racing Green, мне нравится скульптурность Monaco как объекта дизайна — угловатый, выразительный корпус с уникальной формой и множеством мелких дизайнерских деталей.

Внутри корпуса расположен циферблат из ковкого углерода с гравировкой в виде спирали, напоминающей пружину. На циферблате два черных субциферблата с белой печатью и черными золотыми кольцами. Черный фланец с белой шкалой 60 секунд/минут обеспечивает отличный контраст.

Над циферблатом — часовая и минутная стрелки с черным золотым покрытием, заполненные белым люминесцентным составом Super-LumiNova. Центральная секундная стрелка хронографа и две маленькие стрелки счетчиков хронографа окрашены в белый лак, что красиво контрастирует с циферблатом и черными субциферами. Завершают образ маленькая секундная стрелка из черного золота и черные индексы из ковкого углерода, создавая стильный и сдержанный вид.

Механизм TH20-60

Если перевернуть часы, можно увидеть калибр TH20-60, разработанный внутри компании. Этот автоматический хронограф с функцией флайбэк и сертификатом хронометра COSC работает на частоте 28 800 полуколебаний в час, содержит 33 камня и обладает запасом хода 80 часов. Механизм украшен черным скелетонизированным ротором с отделкой в виде шахматного флага для дополнительного визуального эффекта.

Часы комплектуются черным резиновым ремешком с текстурой, напоминающей ткань, и черной складной застежкой из титана 2-го класса с DLC-покрытием и логотипом TAG Heuer. Лимитированная серия составит 50 пронумерованных экземпляров, которые поступят в продажу в декабре 2025 года по цене 17 000 швейцарских франков.

TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport TH-Carbonspring

Вторая модель — TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport TH-Carbonspring. Эта современная и сдержанная версия легендарной Carrera имеет корпус из ковкого углерода диаметром 44 мм, толщиной 15,4 мм и расстоянием между ушками 49,7 мм.

Версия с турбийоном водонепроницаема до 100 метров и, как и Monaco, оснащена кнопками и заводной головкой из ковкого углерода. Безель из ковкого углерода украшен гравированной белой тахиметрической шкалой с цифрами сверху и мелкими метками на вогнутой части.

Циферблат из ковкого углерода повторяет спиральный узор модели Monaco. На нем расположены счетчики хронографа на 3 и 9 часах, а на 6 часах — летающий турбийон. По периметру циферблата — черный фланец с нанесенными черными углеродными часовыми индексами.

Индексы и фасетированные часовая и минутная стрелки из черного золота покрыты белым Super-LumiNova. Два субциферблата оснащены скелетонизированными стрелками из черного золота с белым лаком на кончиках. Центральная секундная стрелка хронографа, также покрытая Super-LumiNova, начинает движение при активации хронографа. Завершает образ нанесенный родиевый логотип TAG Heuer, добавляющий визуального блеска.

Механизм TH20-61

На обратной стороне часов через сапфировое стекло в титановом корпусе 2-го класса с DLC-покрытием виден калибр TH20-61, разработанный внутри компании. Этот автоматический хронограф с турбийоном и 33 камнями сертифицирован как хронометр COSC, работает на частоте 28 800 полуколебаний в час и имеет запас хода 65 часов.

Отделка механизма выполнена в стиле Monaco: черный скелетонизированный ротор и шахматный узор. В целом, калибр отлично сочетается со стилем часов. Carrera поставляется с черным резиновым ремешком, вставками из ковкого углерода и складной застежкой из титана 2-го класса с DLC-покрытием и логотипом TAG Heuer. Лимитированная серия из 50 экземпляров поступит в продажу в первом квартале 2026 года по цене 40 000 швейцарских франков.

Итоговые мысли о моделях TAG Heuer Monaco и Carrera TH-Carbonspring из углерода

Главное — эти две новинки представляют новую пружину TH-Carbonspring, которая потенциально может революционизировать производство калибров TAG Heuer в будущем. Новая пружина обладает значительными практическими преимуществами и может стать новым стандартом бренда. Кроме того, выпуск этих инновационных моделей с легкими углеродными корпусами отлично демонстрирует возможности TAG Heuer в области собственных разработок.

Будет интересно наблюдать, как бренд будет внедрять эту инновацию в свою коллекцию дальше. Пока что это интересный первый шаг, который наверняка вызовет обсуждения. Учитывая значимость этих двух моделей, не сомневаюсь, что коллекционеры сразу же обратят на них внимание после выхода в продажу.

Подробнее о моделях с TH-Carbonspring можно узнать на официальном сайте TAG Heuer. Также будем рады вашим отзывам в комментариях.