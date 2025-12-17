Tessé Michel GMT: Взгляд на креативность канадского часового производства

Сегодня мы рассмотрим интересную модель микробренда — Michel GMT от Tessé Watches из Торонто, Канада.

За три недели использования на запястье и вне его я могу с уверенностью назвать эту модель одной из лучших среди канадских часов. Ранее я уже знакомился с другими канадскими микробрендами, такими как York & Front Burrard и Heron Watches Gladiateur из Монреаля. Обе модели были достойными, но им не хватало страсти, креативности и качества. Michel GMT превосходит их по всем параметрам, что особенно важно на фоне скудного выбора местных часовых брендов в Канаде.

Дизайн корпуса

При первом взгляде на Michel GMT бросается в глаза множество дизайнерских решений, которые не перегружают, а создают гармоничный образ. Главный акцент — выразительный ретро-корпус в форме подушки, который не только точно повторяет классическую форму cushion, но и содержит элементы tonneau. Верхняя часть корпуса выполнена с радиальной шлифовкой, что придает часам особый шарм.

Обширная поверхность верхней части корпуса позволяет нанести длинные аккуратные штрихи шлифовки, которые красиво играют на свету в разных условиях. Такая тщательная обработка свидетельствует о высоком уровне исполнения, что особенно ценно для первого релиза нового бренда.

При наклоне корпуса или движении запястья проявляется дополнительная сложность и внимание к деталям. Боковая часть корпуса украшена четырьмя выгравированными волнистыми линиями, повторяющими контуры корпуса. Укороченные, массивные и высокополированные ушки гармонично вписываются в общий дизайн, создавая контраст с матовой верхней частью.

Что касается размеров, Tessé удалось добиться отличных пропорций. На моем запястье 16,5 см часы сидят комфортно и не выглядят громоздкими, несмотря на диаметр 40 мм. Расстояние от ушка до ушка составляет всего 47,1 мм, а гибкий кожаный ремешок не выступает за края запястья. Толщина корпуса — всего 10,8 мм, что впечатляет при наличии механизма Sellita 330-2 с прозрачной задней крышкой из сапфирового стекла. Заслуженная похвала основателю и дизайнеру Томасу.

Компоновка циферблата

Если корпус уже привлекает внимание, то циферблат Michel GMT вызывает еще больший интерес благодаря своему цвету «Electric Teal». Этот оттенок сочетает в себе ретро-нотки и современную яркость, напоминая цвет Адриатического моря при определенном освещении. Циферблат многослойный: центральная часть выполнена с радиальным солнечным узором, а по внешнему диаметру расположены три кольца.

На внешнем кольце размещены накладные часовые метки в форме батонов, что оставляет центр циферблата чистым и лаконичным. Часовая и минутная стрелки имеют форму палочек, секундная — тонкая игла. Все стрелки и метки покрыты люминесцентным составом Superluminova X1, включая наконечник стрелки GMT.

Особое внимание привлекает стрелка GMT ярко-оранжевого цвета, которая подчеркивает «электрическую» тематику часов. Текст GMT на циферблате выполнен в том же оттенке оранжевого. Окошко даты расположено на позиции «3 часа», что соответствует классическим канонам часового дизайна.

Логотип аккуратно размещен на отметке «12 часов» и не отвлекает внимание от основных элементов циферблата.

Общие впечатления

Tessé Michel GMT приятно удивил меня своим качеством и оригинальностью. Как канадец, я горжусь появлением такой уникальной и интересной модели на местном рынке. Форма корпуса необычна, но при этом сдержанна, сочетая в себе элегантность и элементы креативного дизайна.

Эти часы отлично подойдут для повседневного ношения, путешествий и даже неформальных особых случаев благодаря яркому и выразительному облику. Michel GMT — пример того, каким должен быть микробренд: уникальный, отличающийся от крупных производителей, но при этом удобный и не чрезмерно вычурный.

Отличные пропорции, тонкий корпус, насыщенный цвет циферблата и качественный механизм с прозрачной задней крышкой делают эту модель привлекательным выбором по цене $2105.

Основные характеристики Michel GMT

Параметр Значение Диаметр корпуса 40 мм Расстояние ушко-ушко 47,1 мм Толщина корпуса 10,8 мм Механизм Sellita 330-2 Задняя крышка Сапфировое стекло (экспозиция) Цвет циферблата Electric Teal Люминесценция Superluminova X1 Цена $2105

Заключение

Michel GMT от Tessé Watches — это свежий взгляд на канадское часовое производство, сочетающий в себе продуманный дизайн, качественные материалы и надежный механизм. Эта модель способна занять достойное место среди микробрендов и привлечь внимание ценителей оригинальных и функциональных часов.

Для получения дополнительной информации о Michel GMT и полного каталога Tessé Watches посетите их официальный сайт.