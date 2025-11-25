Tissot PRX Titanium 38 мм: экспертный обзор

На протяжении некоторого времени казалось, что коллекция Tissot PRX достигла предела своего развития.

Как известно, бренд быстро расширил линейку, добавив множество вариантов циферблатов, уменьшенный размер и различные исполнения популярной модели. Возникал вопрос: что же дальше придумают дизайнеры Tissot? Ответ не заставил себя ждать — несколько недель назад были представлены две модели из титана, которые вновь вызвали интерес к PRX. Мне удалось лично ознакомиться с одной из них.

Обзор моделей Tissot PRX Titanium: два варианта циферблата

В статье, опубликованной около трёх недель назад, я упомянул о двух новых вариантах титана, но не показал все фотографии. Первая модель оснащена антрацитовым циферблатом с вафельной текстурой и деталями розового оттенка. Вторая, о которой говорилось без иллюстраций, имеет тёмно-синий вафельный циферблат с никелированными стрелками и часовыми метками. Последняя напоминает стальные версии диаметром 40 и 35 мм с аналогичным циферблатом, тогда как первая предлагает новую эстетическую концепцию. В этом обзоре я сосредоточусь на модели с антрацитовым циферблатом.

Технические характеристики и конструктивные особенности

Новый Tissot PRX Titanium оснащён корпусом диаметром 38 мм, толщиной 10,98 мм и расстоянием от ушка до ушка 43,2 мм. Несмотря на компактные размеры, интегрированный браслет визуально увеличивает часы на запястье.

Корпус и браслет выполнены с матовой шлифовкой, которая подчёркивает тёмный оттенок титана. Короткие грани между звеньями имеют полированную поверхность, создавая тонкие блики при попадании света. Эта деталь всегда была одной из отличительных черт PRX, демонстрируя внимание к качеству исполнения.

Общее качество сборки впечатляет: титан обработан безупречно, что выгодно выделяет Tissot среди конкурентов в своём ценовом сегменте.

Цветовое решение: гармония антрацита и розового золота

Антрацитовый циферблат — новинка, идеально сочетающаяся с оттенком титана. Монохромная гамма разбавлена розово-золотистыми люминесцентными стрелками, индексами и рамкой даты. Такое сочетание работает благодаря жёлтому подтону титана и циферблата, который смягчает общий вид и гармонирует с деталями из розового золота.

Возникает вопрос: не лучше ли были бы никелированные стрелки и метки? Такой вариант создавал бы более строгий монохромный образ, который мне нравится в модели Zenith Chronomaster Sport Titanium. Было бы интересно увидеть подобное решение и в PRX.

Краткий экскурс: версия PRX из дамасской стали

Вместе с титановыми моделями Tissot представил и версию из дамасской стали. Это заметный релиз, хотя и более специфичный по стилю. Лично я не являюсь большим поклонником дамасской стали для корпусов часов, так как считаю её излишне выразительной.

Корпус из дамасской стали сочетается с циферблатом из того же материала, который выглядит живее, чем на пресс-фотографиях. Часы комплектуются интегрированным чёрным кожаным ремешком, что несколько смягчает общий образ. Эта модель вызывает более поляризованные мнения по сравнению с титановыми PRX 38 мм, но остаётся интересной.

Механизм и конструкция задней крышки

Внутри корпуса установлен калибр Powermatic 80 от Swatch Group, который также используется в автоматических моделях PRX диаметром 40 и 35 мм. Механизм работает с частотой 21 600 полуколебаний в час, содержит 23 камня и обеспечивает запас хода до 80 часов. Среди особенностей — антимагнитная спираль Nivachron и функция остановки секундной стрелки.

Калибр виден через сапфировое стекло задней крышки. Ротор украшен промышленной отделкой, добавляющей эстетики базовому механизму. Интересно, что задняя крышка полирована, как и безель, тогда как боковые поверхности корпуса и заводная головка имеют матовую шлифовку. Это создаёт эффект «сэндвича» из разных текстур при боковом обзоре.

Впечатления от ношения Tissot PRX Titanium 38 мм

Вес титана — всего 84 грамма, что значительно легче стальной версии 40 мм. Несмотря на лёгкость, часы ощущаются на руке солидно и комфортно. Мне нравится более тёмный оттенок титана, особенно в сочетании с антрацитовым циферблатом — это смотрится очень гармонично.

При примерке возникло ощущение, что никелированные стрелки и метки сделали бы дизайн ещё более выразительным. Однако розово-золотистые детали добавляют визуального блеска и смягчают общий образ, что облегчает привыкание к часам. Такая цветовая гамма соответствует серебристым циферблатам кварцевых моделей PRX 35 и 40 мм, а также сериям с золотистыми рифлёными безелями.

На запястье розовое золото не выделяется слишком ярко, а органично сочетается с антрацитовым циферблатом и серым титаном, создавая тёплый и сбалансированный образ, отличающийся от большинства стальных моделей.

Итоговые выводы о Tissot PRX Titanium 38 мм

Одним из ключевых преимуществ новой модели является размер корпуса. У меня есть PRX 40 мм, который хорошо сидит на запястье 18,5 см, но 38 мм — это оптимальный вариант для меня и многих коллег из команды Onewatch.

Диаметр и пропорции корпуса идеальны. Толщина 10,98 мм лишь незначительно превышает толщину 40-миллиметровой версии (на 0,08 мм), что незаметно при ношении.

Эти часы — отличный выбор для тех, кому 40 мм кажутся слишком крупными, а 35 мм — слишком маленькими. Интегрированный браслет увеличивает визуальное восприятие размера, поэтому 38 мм — идеальный компромисс.

Таким образом, новинка актуальна не только благодаря титану, который открывает новые возможности для коллекции, но и благодаря размеру, который расширяет аудиторию поклонников PRX.

Tissot удалось сохранить интерес к модели, предлагая свежие решения. Если бренд выпустит циферблат, который мне действительно понравится, будет сложно устоять перед покупкой титана PRX 38 мм. Это действительно качественные и продуманные часы.