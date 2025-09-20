Tissot возвращает культовые RockWatch в лимитированном издании

Помните знаменитые часы Tissot RockWatch? Если да, то, вероятно, вам за 40.

Оригинальная RockWatch дебютировала в 1985 году и быстро прославилась благодаря корпусу из гранита. Эти часы стали невероятно популярными по всему миру и вдохновили создание целой коллекции часов из натурального камня под названием Jewels of Nature. Теперь, спустя 40 лет после своего появления, RockWatch возвращается в новом великолепии. Для тех, кто знаком с оригинальной RockWatch, это будет приятное путешествие в 80-е годы. Для тех, кто впервые слышит о Tissot RockWatch — это возможность познакомиться с по-настоящему уникальными часами. Пришло время узнать о них больше!

Мои воспоминания об оригинальной Tissot RockWatch очень яркие. Они возвращают меня к семейным отпускам в середине и конце 1980-х годов — это теплые и дорогие сердцу моменты. Во время наших многочисленных прогулок по городам Германии и Австрии мама и я всегда заглядывали в витрины магазинов часов и ювелирных изделий, чтобы полюбоваться керамическими часами Rado. Черные керамические часы Rado выделялись на фоне множества моделей из нержавеющей стали, но мое внимание, как у мальчика, привлекали другие часы. Tissot RockWatch сразу выделялись своим гладким гранитным корпусом и яркими стрелками. Они олицетворяли горный швейцарский пейзаж — родину многих всемирно известных часовых брендов.

История оригинальной Tissot RockWatch

Таким образом, Tissot RockWatch были не просто часами. И по внешнему виду, и по истории они были чем-то по-настоящему особенным. Это увлекательно — узнать, что вдохновило Tissot создать эти часы в непростые 1980-е годы.

После выхода RockWatch часы быстро стали коммерческим успехом, особенно в США. В то время я был слишком молод, чтобы понимать бизнес-аспекты, но успех часов был очевиден. От витрин магазинов в Германии и Австрии до рекламы в теннисных и автомобильных журналах, которые я листал в детстве, RockWatch были повсюду.

Как вы понимаете, создание RockWatch потребовало значительных инвестиций от Tissot — 7 миллионов швейцарских франков. Большая часть средств была направлена на разработку специального оборудования для обработки таких маленьких каменных деталей. Еще 20 миллионов франков было выделено на рекламу — это был масштабный проект, но риск оправдался.

Гранит для корпусов Tissot RockWatch добывался в Альпах в регионах Грисон, Тичино и Вале. Каменные заготовки обрабатывались с обеих сторон, чтобы создать пространство для циферблата и механизма. Ремешки крепились к задней крышке с обеих сторон, что предотвращало механическое напряжение камня. В часах использовался кварцевый механизм ETA 976.001 с шестью рубинами, идеально подходящий для такого корпуса.

История новой Tissot RockWatch

В новой версии RockWatch Tissot сохранил общий концепт, но изменил некоторые детали. Во-первых, новая Tissot RockWatch выпускается ограниченной серией из 999 экземпляров. Если хотите приобрести часы прямо сейчас, их цена составляет 1 095 швейцарских франков. Если же хотите узнать подробности, давайте рассмотрим их подробнее. Новый корпус выполнен из гранита, добытого на вершине Юнгфрау (4 158 метров) в Бернских Альпах. Гранит был извлечен во время ремонта туннеля Юнгфрау. Крупные блоки были обработаны и распилены на меньшие части, чтобы снизить внутренние напряжения в камне. Это также облегчает обработку гранита на последующих этапах производства.

Интересный факт: Tissot доверил создание новых корпусов тем же мастерам, которые работали над оригинальными часами в 1985 году. Благодаря этому новые часы получились аутентичными и максимально приближенными к оригиналу. Мастера превращают гранитные блоки в корпуса диаметром 38 мм, которые выглядят так же впечатляюще, как и четыре десятилетия назад. Гладкая поверхность камня доставляет настоящее удовольствие, а гранит с Юнгфрау выглядит просто великолепно. Как вы понимаете, каждый из 999 экземпляров имеет корпус, вырезанный из уникального куска гранита с Юнгфрау.

Новая RockWatch немного отличается от оригинала

Конструкция часов схожа с версиями 80-х годов. На циферблате установлены простые стрелки — часовая и минутная. Но если вы знакомы с оригиналом, сразу заметите разницу. В оригинале часовая стрелка была красной, а минутная — желтой, что было вдохновлено альпийскими указателями троп.

В новой версии дизайнеры Tissot выбрали никелированные стрелки. Они вращаются под сапфировым стеклом с антибликовым покрытием — это значительное улучшение по сравнению с минеральным стеклом оригинала. Также улучшена читаемость и качество нанесения логотипа в верхней части циферблата и надписи «Swiss Made» в нижней части. Это придает циферблату аккуратный и современный вид.

Если перевернуть часы, вы увидите конструкцию, похожую на оригинальную модель. Задняя крышка крепится шестью винтами и имеет «уши» для крепления кожаного ремешка. На крышке указана информация о часах, включая уникальный номер из 999 выпущенных экземпляров. За крышкой скрывается кварцевый механизм ETA, который обеспечивает работу часов. Легкий калибр оснащен индикатором окончания срока службы батареи и отображает часы и минуты.

Ношение новой Tissot RockWatch

На запястье RockWatch невероятно приятно носить. Конечно, часы обладают сильным ностальгическим шармом, который мне очень нравится. Я обратил внимание на цвет камня по сравнению с оригиналом — новые часы менее мраморные, что мне понравилось. Гранит с Юнгфрау придает часам современный и актуальный вид, они совсем не выглядят устаревшими.

Именно поэтому я уверен, что новая RockWatch станет настоящим хитом. Для тех, кто знает оригинал, это замечательное путешествие в прошлое. Для молодежи же эти часы станут отличным необычным вариантом для повседневного и вечернего ношения. Даже для тех, кто не знаком с историей модели, RockWatch обладают сильной привлекательностью.

Я почувствовал это, когда носил часы. Помимо цвета и актуальности 38-миллиметрового гранитного корпуса, особенно выделяется тактильное ощущение. Гладкие стороны корпуса доставляют настоящее удовольствие. В то время как нержавеющая сталь может казаться холодной и отстраненной, камень ощущается совершенно иначе.

Заключительные мысли о Tissot RockWatch

Первое, что я бы сделал — это сменил ремешок. Черный кожаный ремешок, который идет в комплекте, можно назвать средним по качеству, но на рынке есть более интересные варианты по цвету и качеству. Но как только вы решите этот вопрос, дальше все будет просто отлично. Мне очень понравилось провести время с новой Tissot RockWatch. Они вернули меня в 1980-е и наши замечательные семейные отпуска. Легко полюбить часы, которые рассказывают историю, и я аплодирую Tissot за возвращение RockWatch.

В целом, я уверен, что все 999 экземпляров разойдутся очень быстро. Многие захотят иметь современную версию классических RockWatch. Но почему бы не купить винтажные часы? Tissot позаботился о том, чтобы новая версия имела свою собственную историю. Использование гранита с известной вершины Юнгфрау добавляет особую привлекательность для тех, кто знаком с высокими пиками Европы. Этот факт добавляет новую главу в историю RockWatch. Надеюсь, это не конец этой истории!