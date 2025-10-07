Титановый Cartier Santos и модель из стали с чёрным циферблатом

Сегодня уже всем известно, что Santos de Cartier — это настоящая находка.

Cartier прекрасно это понимает и регулярно выпускает новые версии своей квадратной спортивной модели из металла. Лично я до сих пор обожаю свой Santos Galbée XL ref. 2823. Однако, как настоящий поклонник Cartier Santos, я не могу насытиться всеми новыми вариациями, которые предлагает La Maison. Сегодня бренд представил две новые версии крупной модели. Первая выполнена полностью из стали с чёрным спортивным циферблатом и покрытием Super-LumiNova, а вторая — с корпусом и браслетом из титана и классическим серебристым циферблатом.

Возможно, вы уже видели чёрный циферблат с Super-LumiNova. Такой же установлен на модели Santos de Cartier с покрытием ADLC по всему корпусу, а также на версии с ADLC безелем. Титан тоже не новинка для семейства Santos, но он отсутствовал некоторое время и теперь вернулся, выглядя лучше, чем когда-либо. Однако, насколько мне известно, Santos с полностью титановым браслетом — это новинка. Давайте рассмотрим их подробнее.

Cartier Santos с чёрным циферблатом и Super-LumiNova

Как уже упоминалось, обе новинки — крупные модели. Это означает, что диаметр корпуса составляет 37,5 мм (без учёта защитных выступов заводной головки), расстояние от ушка до ушка — 47,5 мм, а толщина — 9,38 мм. Версия с чёрным циферблатом выполнена из классической нержавеющей стали с сатинированной и полированной отделкой.

Корпус сочетает сатинированные поверхности сверху и по бокам с идеально отполированными фасками. Эти фаски подчёркивают изящные изгибы Santos и отлично смотрятся с полностью полированным безелем, который плавно переходит в сатинированный браслет с полированными винтами. В браслете используется система Cartier QuickSwitch, позволяющая легко снимать и надевать браслет. Кроме того, система SmartLink облегчает регулировку размера браслета.

Чёрный циферблат имеет две текстуры отделки. Вокруг белых римских цифр — тонкая солнечная шлифовка, а в центре — вертикальная сатинированная текстура. На отметке «6 часов» расположено окошко даты с чёрным фоном и белыми цифрами. Часовые и минутные стрелки, как и белая печать, покрыты обильным слоем Super-LumiNova для лучшей читаемости в темноте.

Заводная головка с синим спинелем семиугольной формы управляет автоматическим калибром Cartier 1847 MC. Этот механизм работает с частотой 28 800 полуколебаний в час, запас хода составляет 42 часа, а количество камней — 23. Титановая версия Santos de Cartier оснащена тем же механизмом, но с головкой, украшенной чёрным спинелем вместо синего. Посмотрим, чем ещё отличаются модели.

Новый титановый Cartier Santos

Как уже говорилось, корпуса Santos ранее изготавливались из титана. Однако, насколько мне известно, это первая модель Santos de Cartier с титановым браслетом. По размерам она идентична стальной версии, но ощущается совершенно иначе — гораздо легче.

Стальная версия с полным браслетом весит 147 граммов, тогда как титановая — на целых 50 граммов легче. Дополнительным преимуществом титана является его повышенная твёрдость, что помогает дольше сохранять безупречный вид, особенно на безеле с матовой пескоструйной обработкой.

Это одна из немногих моделей Cartier Santos с пескоструйной отделкой безеля. Остальная часть корпуса и браслета также выполнена в таком же стиле, за исключением краёв безеля и изящных фасок по корпусу, которые отполированы. На серебристо-белом циферблате используется отделка, схожая с пескоструйной текстурой корпуса. Чёрные римские цифры, чёрная печать и синие стрелки отлично контрастируют с ярким фоном.

Титановый браслет оснащён бабочковым замком из нержавеющей стали и системой QuickSwitch, что позволяет легко заменить браслет на ремешок. Однако звенья соединены винтами с плоской головкой, поэтому регулировать размер браслета сложнее, чем у стальной версии с системой SmartLink.

Впечатления от чёрного циферблата

Я уже говорил об этом, но мне очень нравится ограниченная версия Santos ref. 2319 2002 года для азиатского рынка с серым солнечным циферблатом и люминесцентными цифрами и стрелками. Современный стальной Santos de Cartier с чёрным солнечным и вертикально сатинированным циферблатом немного напоминает мне ту модель. Чёрный циферблат отлично сочетается с полированным безелем, который под определённым углом кажется чёрным. Лично я всё же предпочитаю часы Cartier с белым циферблатом и чёрными цифрами, но был приятно удивлён, насколько мне понравилась эта комбинация.

Его крупный размер не совсем подходит для моего запястья 17 см, но в меньшем размере я бы определённо рассмотрел эту модель. Признаюсь, мне больше нравится старый квадратный безель, который не переходит в браслет. Однако с чёрным циферблатом это становится менее заметным, так как циферблат и безель с некоторых ракурсов выглядят как единое целое. Если вы предпочитаете чёрные циферблаты белым, я однозначно рекомендую обратить внимание на этот новый Cartier Santos. Он уже доступен и стоит €9,000 — обычная цена для крупной модели Santos на сегодняшний день.

Привыкание к лёгкому титану

Почти полностью пескоструйный, полностью титановый Cartier Santos также удивил всех нас в офисе. Он очень лёгкий, но при этом мы согласились, что не уверены, подходит ли этот материал для столь элегантного бренда. Немного тёмно-серый титан выглядит теплее стали, а отделка очень чёткая. В то же время он кажется немного более «клиническим». Он больше похож на инструмент, чем на изысканный и желанный аксессуар. Для меня он почти напоминает прототип новой модели. По какой-то причине эта версия кажется менее игривой — она настроена серьёзно. Титановый Cartier Santos не для забав, он здесь, чтобы продемонстрировать свою мощь и надёжность. Тем не менее, это отличный выбор для тех, кто хочет крупный Santos, но не хочет мириться с дополнительным весом и боится поцарапать полированный безель обычной версии.

Цена титановго Cartier Santos составляет €11,400, и он будет доступен с ноября. Это на €2,400 дороже «обычной» крупной версии из нержавеющей стали. Считаете ли вы такую надбавку оправданной за титановый корпус и браслет? И что вы думаете об этих двух новых моделях в семействе Santos в целом? Поделитесь своим мнением в комментариях.