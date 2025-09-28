Главная » Часовые элементы

Толщина Tudor Black Bay Pro — это особенность, а не недостаток

Мне не нужно много уговаривать, чтобы встать на сторону винтажных и вдохновлённых наследием часов.

Классические дизайны, которые создали легенды брендов, прочно закрепились в нашем сознании, и легко представить себе жизнь с такими часами. Компактные размеры корпуса удобны в ношении и редко выглядят неуместно. Коллекция часов среднего размера с классическим дизайном, скорее всего, подойдёт практически к любому наряду и случаю (может, стоит оставить в коллекции современный дайвер для бассейна).

Longines LLD 36 wrist
Longines Legend Diver — компактные винтажные дайверские часы, идеально подходящие для «офисного» дайвинга и отпуска.

Иногда мне кажется, что мои вкусы формировались почти из необходимости. Не так давно казалось, что на массовом рынке очень мало дайверских часов и хронографов диаметром менее 42 мм. Даже многие «платьевые» часы имели диаметр 42 мм. Хотя диаметр — это не всё, выступающие за пределы запястья ушки считаются почти универсальным нарушением этикета.

IWC Big Pilot
Сомнительные решения повсюду…

Поэтому компактные винтажные часы и модели, вдохновлённые наследием, кажутся очевидным выбором. Однако моё часовое «греховное удовольствие» — крупные спортивные часы. Например, я действительно люблю Audemars Piguet Royal Oak Offshore, несмотря на то, что ушки «Зверя» выступают за кость моего запястья. Мне нравится внешний вид Ceratanium IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar. Я считаю, что большой массивный Panerai Luminor отлично смотрится на подходящем человеке и буквально зовёт меня надеть его из витрины. К сожалению, даже 40-миллиметровый Luminor с ушками, едва выступающими за запястье, грозит вызвать «часовую полицию» из-за нарушений этикета.

royal oak offshore original
Оригинал 25721ST 1993 года!
Что же делать коллекционеру?

Простой ответ — оставаться в зоне комфорта. Но я понял, что тогда в коллекции оказывается множество похожих часов. Да, это могут быть разные бренды, корпуса, цвета циферблатов, но по сути — это вариации одного и того же типа часов. Переход на меньший размер — более простой способ разнообразить коллекцию, но моё сильное предпочтение механическим механизмам и растущий интерес к усложнениям делают это сложным. Я нашёл для себя решение, по крайней мере на данный момент, и советую другим сделать то же самое: сменить мышление и открыться для изучения пределов того, что, как вы думаете, можете носить.

Встречайте Black Bay Pro

Tudor Black Bay Pro

Одни из моих любимых часов с точки зрения дизайна — Rolex Explorer II ref. 1655, часто называемые Freccione или Steve McQueen (хотя связь с актёром в основном опровергнута). Винтажные часы для меня — это выигрыш по пропорциям, но высокая цена и сомнительная надёжность делают их непрактичными для повседневного ношения. Когда Tudor выпустил первые Black Bay GMT в 2018 году, винтажный стиль был безупречен, но большой корпус диаметром 41 мм, расстояние ушко-к-ушку 50 мм и толщина 14,6 мм делали часы слишком крупными для меня. Миру пришлось ждать 4 года, чтобы увидеть меньшую версию Tudor GMT.

rolex explorer ii ref 1655
Rolex Explorer II ref. 1655, вдохновивший Tudor Black Bay Pro.

В 2022 году появился Black Bay Pro, и винтажный стиль вместе с уменьшенным диаметром корпуса до 39 мм вызвали радость у поклонников Tudor. Сокращение диаметра и расстояния ушко-к-ушку до 47,5 мм сделало часы более удобными, но «специалисты по характеристикам» быстро отметили, что толщина корпуса осталась внушительной — 14,6 мм. Журналисты на Watches and Wonders отметили, что толщина обусловлена массивным выпуклым сапфировым стеклом, но 14,6 мм — это всё равно много для часов с компактным диаметром и длиной ушко-к-ушку.

Я решил сохранить открытость. Мне очень понравилось явное влияние Rolex ref. 1655, но снежинки стрелок, трёхмерные индексы, отсутствие защит коронки и браслет с имитацией заклёпок придали часам уникальный характер, достаточно сильный, чтобы я захотел примерить их, несмотря на заявленные недостатки. Модель изначально было сложно найти в США, но мне всё же удалось — во время отпуска!

BB Pro Wrist Shot

Вживую часы меня полностью покорили. Толстый, массивный «боец»? Безусловно. Толстый корпус, выпуклое стекло и выразительные индексы создают скульптурный образ, придавая часам особое присутствие, отличное не только от других брендов, но и от других моделей Tudor. Без глубины индексов и пространства между стеклом и циферблатом Black Bay Pro не имел бы такого визуального эффекта. Также корпус не состоит из одной толщины — боковая часть корпуса тоньше, что разбивает визуальный вес часов.

Если другие модели Black Bay — это связь с наследием, а Pelagos — современные инструментальные часы бренда, то Black Bay Pro ощущается постмодернистским, сочетая современные и наследственные элементы так, что это не даёт практических преимуществ, но создаёт уникальный эстетический и тактильный опыт в контексте современных часов.

BB Pro white tropic
Замена ремешков произошла очень быстро.

Этот вывод особенно верен в контексте моей коллекции. Я понял, что покупаю много часов с очень похожими ощущениями при ношении, несмотря на визуальные различия. Мои редкие эксперименты с крупными спортивными часами напомнили, что есть желание «почесать зуд». Для некоторых Black Bay Pro может быть самыми маленькими часами в коллекции. Для меня же всё, что имеет расстояние ушко-к-ушку более 50 мм и не имеет наклонённых вниз ушек, — это почти всегда твёрдое «нет».

Tank Americaine
Иногда меньше — значит лучше. 

Black Bay Pro предложил решение: носимые, крупные и приятно массивные спортивные часы. Бывают дни, когда они кажутся мне самым крутым аксессуаром. А бывают дни, когда хочется надеть маленькие прямоугольные платьяные часы, которые тоже кажутся самым крутым выбором.

Заключительные мысли

Tudor Black Bay Pro JW
Наш главный редактор, тоже является членом клуба Black Bay Pro и не беспокоится о толщине часов.

Я считаю, что самоналоженные правила в коллекционировании часов — не плохо, так как они помогают сузить выбор и сосредоточиться на действительно интересных моделях. Но есть ценность в том, чтобы исследовать крайние пределы того, что вам комфортно носить, ведь разнообразие помогает ценить особенности каждой модели. Если кто-то исключит Black Bay Pro из-за толщины, для меня это одна из определяющих черт часов, которая добавляет им очарования. Для меня Black Bay Pro — это носимые крупные спортивные часы, и я могу сказать, что это желание было полностью удовлетворено.

