Толщина Tudor Black Bay Pro — это особенность, а не недостаток

Мне не нужно много уговаривать, чтобы встать на сторону винтажных и вдохновлённых наследием часов.

Классические дизайны, которые создали легенды брендов, прочно закрепились в нашем сознании, и легко представить себе жизнь с такими часами. Компактные размеры корпуса удобны в ношении и редко выглядят неуместно. Коллекция часов среднего размера с классическим дизайном, скорее всего, подойдёт практически к любому наряду и случаю (может, стоит оставить в коллекции современный дайвер для бассейна).

Иногда мне кажется, что мои вкусы формировались почти из необходимости. Не так давно казалось, что на массовом рынке очень мало дайверских часов и хронографов диаметром менее 42 мм. Даже многие «платьевые» часы имели диаметр 42 мм. Хотя диаметр — это не всё, выступающие за пределы запястья ушки считаются почти универсальным нарушением этикета.

Поэтому компактные винтажные часы и модели, вдохновлённые наследием, кажутся очевидным выбором. Однако моё часовое «греховное удовольствие» — крупные спортивные часы. Например, я действительно люблю Audemars Piguet Royal Oak Offshore, несмотря на то, что ушки «Зверя» выступают за кость моего запястья. Мне нравится внешний вид Ceratanium IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar. Я считаю, что большой массивный Panerai Luminor отлично смотрится на подходящем человеке и буквально зовёт меня надеть его из витрины. К сожалению, даже 40-миллиметровый Luminor с ушками, едва выступающими за запястье, грозит вызвать «часовую полицию» из-за нарушений этикета.

Что же делать коллекционеру?

Простой ответ — оставаться в зоне комфорта. Но я понял, что тогда в коллекции оказывается множество похожих часов. Да, это могут быть разные бренды, корпуса, цвета циферблатов, но по сути — это вариации одного и того же типа часов. Переход на меньший размер — более простой способ разнообразить коллекцию, но моё сильное предпочтение механическим механизмам и растущий интерес к усложнениям делают это сложным. Я нашёл для себя решение, по крайней мере на данный момент, и советую другим сделать то же самое: сменить мышление и открыться для изучения пределов того, что, как вы думаете, можете носить.

Встречайте Black Bay Pro

Одни из моих любимых часов с точки зрения дизайна — Rolex Explorer II ref. 1655, часто называемые Freccione или Steve McQueen (хотя связь с актёром в основном опровергнута). Винтажные часы для меня — это выигрыш по пропорциям, но высокая цена и сомнительная надёжность делают их непрактичными для повседневного ношения. Когда Tudor выпустил первые Black Bay GMT в 2018 году, винтажный стиль был безупречен, но большой корпус диаметром 41 мм, расстояние ушко-к-ушку 50 мм и толщина 14,6 мм делали часы слишком крупными для меня. Миру пришлось ждать 4 года, чтобы увидеть меньшую версию Tudor GMT.

В 2022 году появился Black Bay Pro, и винтажный стиль вместе с уменьшенным диаметром корпуса до 39 мм вызвали радость у поклонников Tudor. Сокращение диаметра и расстояния ушко-к-ушку до 47,5 мм сделало часы более удобными, но «специалисты по характеристикам» быстро отметили, что толщина корпуса осталась внушительной — 14,6 мм. Журналисты на Watches and Wonders отметили, что толщина обусловлена массивным выпуклым сапфировым стеклом, но 14,6 мм — это всё равно много для часов с компактным диаметром и длиной ушко-к-ушку.

Я решил сохранить открытость. Мне очень понравилось явное влияние Rolex ref. 1655, но снежинки стрелок, трёхмерные индексы, отсутствие защит коронки и браслет с имитацией заклёпок придали часам уникальный характер, достаточно сильный, чтобы я захотел примерить их, несмотря на заявленные недостатки. Модель изначально было сложно найти в США, но мне всё же удалось — во время отпуска!

Вживую часы меня полностью покорили. Толстый, массивный «боец»? Безусловно. Толстый корпус, выпуклое стекло и выразительные индексы создают скульптурный образ, придавая часам особое присутствие, отличное не только от других брендов, но и от других моделей Tudor. Без глубины индексов и пространства между стеклом и циферблатом Black Bay Pro не имел бы такого визуального эффекта. Также корпус не состоит из одной толщины — боковая часть корпуса тоньше, что разбивает визуальный вес часов.

Если другие модели Black Bay — это связь с наследием, а Pelagos — современные инструментальные часы бренда, то Black Bay Pro ощущается постмодернистским, сочетая современные и наследственные элементы так, что это не даёт практических преимуществ, но создаёт уникальный эстетический и тактильный опыт в контексте современных часов.

Этот вывод особенно верен в контексте моей коллекции. Я понял, что покупаю много часов с очень похожими ощущениями при ношении, несмотря на визуальные различия. Мои редкие эксперименты с крупными спортивными часами напомнили, что есть желание «почесать зуд». Для некоторых Black Bay Pro может быть самыми маленькими часами в коллекции. Для меня же всё, что имеет расстояние ушко-к-ушку более 50 мм и не имеет наклонённых вниз ушек, — это почти всегда твёрдое «нет».

Black Bay Pro предложил решение: носимые, крупные и приятно массивные спортивные часы. Бывают дни, когда они кажутся мне самым крутым аксессуаром. А бывают дни, когда хочется надеть маленькие прямоугольные платьяные часы, которые тоже кажутся самым крутым выбором.

Заключительные мысли

Я считаю, что самоналоженные правила в коллекционировании часов — не плохо, так как они помогают сузить выбор и сосредоточиться на действительно интересных моделях. Но есть ценность в том, чтобы исследовать крайние пределы того, что вам комфортно носить, ведь разнообразие помогает ценить особенности каждой модели. Если кто-то исключит Black Bay Pro из-за толщины, для меня это одна из определяющих черт часов, которая добавляет им очарования. Для меня Black Bay Pro — это носимые крупные спортивные часы, и я могу сказать, что это желание было полностью удовлетворено.