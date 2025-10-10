Главная » Руководства по покупке часов

Топ-5 альтернатив Rolex Land-Dweller

Ещё одна пятница — ещё один список!

После трёх недель, посвящённых доступным часам, пришло время перемен. Сегодня мы хотим сосредоточиться на самой новой коллекции Rolex. Точнее, мы рассмотрим альтернативы Rolex Land-Dweller. Полгода назад The Crown представили новую коллекцию Land-Dweller на выставке Watches and Wonders. С тех пор эти часы постепенно начали появляться в реальной жизни. Но что если Land-Dweller пока не для вас? Мы выбрали пять часов, которые могут стать отличной альтернативой. Давайте узнаем больше.

Прежде чем начать, должен признаться: когда я впервые увидел Land-Dweller, я не сразу стал его поклонником. Мои претензии к новым моделям Rolex в основном касались циферблатов. Но вскоре после Watches and Wonders у меня была возможность поближе познакомиться с моделями 36 мм и 40 мм в местном представительстве Rolex в Брюсселе. Именно там я полюбил Land-Dweller, чего не ожидал, увидев первые фотографии. Как я подробно описал в своей статье после этого опыта, Land-Dweller предлагает отличный потенциал для нескольких дизайнов циферблатов, которые наверняка понравятся любителям часов. А пока давайте рассмотрим пять альтернатив.

Rolex Oyster Perpetual Date ref. 1530

Наш первый выбор — великолепные Rolex Oyster Perpetual Date ref. 1530. Эти часы появились в то время, когда Rolex ещё работал над кварцевым калибром, который впоследствии стал основой моделей Oysterquartz (о них — чуть позже). Поскольку корпус и браслет уже были готовы к производству, Rolex решил выпустить отличные Oyster Perpetual Date ref. 1530. Часы выпускались с 1975 по 1977 год. По некоторым данным, всего было произведено около 1500 экземпляров этой модели.

Rolex Oyster Perpetual Date ref. 1530 on wrist

Oyster Perpetual Date ref. 1530 имели тогда новый корпус диаметром 36 мм и интегрированный браслет — именно эти визуальные элементы связывают их с современным Land-Dweller. Все часы оснащались серебристым циферблатом. Однако на вторичном рынке сегодня можно найти модели с разными цветами циферблатов. Со временем циферблаты изменили цвет и приобрели красивую патину, варьирующуюся от лимонно-жёлтого до тёмно-серого оттенка. Ещё один интересный факт — Oyster Perpetual Date ref. 1530 были одними из первых моделей Rolex с сапфировым стеклом.

Rolex Oyster Perpetual Date ref. 1530 dial macro

Истинное вдохновение для Land-Dweller

Внутри угловатого корпуса установлен калибр 1570 — автоматический механизм с частотой 19 800 полуколебаний в час и запасом хода 48 часов. Сочетание этого механического калибра и дизайна в стиле Oysterquartz делает Rolex Oyster Perpetual Date ref. 1530 отличной винтажной альтернативой Land-Dweller. Но стоит отметить, что часы не из дешёвых: цены начинаются примерно от €15 000 и могут достигать €30 000. Это большие деньги, но вы получаете редкую модель, которую можно назвать оригинальным вдохновением для Land-Dweller.

Land-Dweller alternatives — Rolex Oysterquartz Datejust ref. 17014 on side, crown up

Rolex Oysterquartz Datejust ref. 17014

Если Oyster Perpetual Date ref. 1530 — это оригинальное вдохновение, то Oysterquartz Datejust ref. 17014 — часы, максимально близкие к современному Land-Dweller по дизайну. Эта модель — стальной Oysterquartz Datejust с белым золотым рифлёным безелем. Для полноты картины: ref. 17000 — популярная версия с гладким безелем, а ref. 17013 — двухцветная модель с жёлтым золотом и рифлёным безелем.

Land-Dweller alternatives — blue-dial Rolex Oysterquartz Datejust ref. 17014 on wrist

Oysterquartz вышел в 1977 году и оставался в каталоге бренда до 2004 года, хотя стальные модели исчезли из ассортимента в 2002 году. Считается, что за 25 лет было произведено около 25 000 экземпляров различных моделей Oysterquartz. Datejust ref. 17014 оснащён корпусом 36 мм и стальным пятизвенным браслетом, который невероятно удобен в носке. Если вы решите купить такие часы, убедитесь, что браслет в хорошем состоянии — он стоит дополнительных затрат ради комфорта и внешнего вида.

Land-Dweller alternatives — Buckley-dial Rolex Oysterquartz Datejust ref. 17014

Отличное сочетание классики и точности

Внутри корпуса установлен калибр Rolex 5035 — хронометр с сертификатом COSC. Это исключительный кварцевый механизм, построенный по принципам механического. Кроме того, термокомпенсация и антимагнитная защита обеспечивают высокую точность хода. Как известно, требования к кварцевым калибрам с сертификатом COSC гораздо строже, чем к механическим. Всё это делает Rolex Oysterquartz Datejust ref. 17014 идеальным сочетанием технологических инноваций и классического дизайна. Цены начинаются примерно от €6 000 и достигают €12 000 за комплект в отличном состоянии.

Rolex Oysterquartz Day-Date ref. 19018 on side, crown up

Rolex Oysterquartz Day-Date ref. 19018

Эту модель можно было предугадать. Если мы выбрали Oysterquartz Datejust как альтернативу стальному Land-Dweller, то жёлтое золото Oysterquartz Day-Date — альтернатива версиям из Everose золота. За время производства моделей Oysterquartz Rolex выпустил три «обычных» референса Day-Date. Первым был жёлтое золото ref. 19018 — наш выбор. Вторым — ref. 19019, аналогичная модель из белого золота. И, наконец, ref. 19028 в жёлтом золоте с пирамидальным безелем и браслетом President с пирамидальными звеньями по центру. Эта модель также имела отличающиеся циферблаты.

Land-Dweller alternatives — Rolex Oysterquartz Day-Date ref. 19018 wrist shot

Хотя последняя модель — значительный шаг в сторону роскоши, Rolex также выпускал несколько моделей Oysterquartz Day-Date с инкрустированными драгоценными камнями безелями и браслетами. Это добавляло блеска, но в этой статье мы сосредоточимся на «базовой» ref. 19018. Часы использовали угловатый корпус Oysterquartz 36 мм и современный угловатый браслет President, который прекрасно дополнял дизайн корпуса.

white-dial Rolex Oysterquartz Day-Date ref. 19018 on wrist

Внутри корпуса установлен калибр 5055 — также COSC-сертифицированный хронометр, который вызывает восхищение. Как уже упоминалось, коллекционеры ценят этот механизм за его конструкцию, похожую на механическую, что делает его гораздо интереснее большинства кварцевых калибров. Модели Oysterquartz Day-Date из жёлтого и белого золота выпускались с 1977 по 2002 год.

Land-Dweller alternatives — blue-dial Rolex Oysterquartz Day-Date ref. 19019 wrist shot

За долгий период производства бренд выпустил гораздо больше моделей из жёлтого золота, чем из белого, что делает ref. 19019 не только сдержанным, но и более редким вариантом. Цены на жёлтое золото начинаются примерно от €13 000 и могут достигать €30 000 за экзотические версии. Для белого золота ref. 19019 стартует примерно с €20 000, а модели в отличном состоянии могут легко стоить €40 000.

Omega Seamaster Cosmic ref. 166.0195 pocket shot

Omega Seamaster Cosmic ref. 166.0195

Следующий наш выбор — часто недооцениваемые Omega Seamaster Cosmic ref. 166.1095. Как видно, они повторяют эстетику классических моделей Rolex Oysterquartz. Omega выпустила эту модель в середине 1970-х, и её иногда называют Cosmic 2000, поскольку на некоторых циферблатах под надписью «Cosmic» стояла цифра «2000». Часы имели угловатый корпус 36 мм и удобный, но массивный интегрированный браслет. Внешний вид идеально соответствует эпохе.

Land-Dweller alternatives — Omega Seamaster Cosmic ref. 166.0195 on wrist, up close

Внутри корпуса установлен калибр Omega 1012 — автоматический механизм с частотой 28 800 полуколебаний в час, 23 камнями и запасом хода 42 часа. Несмотря на массивный корпус и браслет, калибр 1012 — один из самых тонких у Omega с толщиной всего 4,25 мм. Циферблаты Seamaster Cosmic предлагались в сером и синем вариантах, оба выглядят великолепно. Синий циферблат часто имеет насыщенный тёмный оттенок, а благодаря патине, образовавшейся за годы, стал ещё более живым и красочным.

Rolex Land-Dweller alternatives — Omega Seamaster Cosmic ref. 166.0195 flat-lay

Отличный комфорт и удовольствие от ношения

Цены на Omega Seamaster Cosmic ref. 166.0195 зависят от состояния. Их можно найти начиная примерно от €1 500 и до €4 000–5 000 за экземпляры в отличном состоянии. С такими часами, как этот Seamaster, состояние играет большую роль в удовольствии от владения и ношения. Поэтому мы всегда советуем искать экземпляры в хорошем состоянии, чтобы максимально насладиться редкой и часто упускаемой из виду классикой Omega.

green-dial Tissot PRX Powermatic 80 up close

Tissot PRX Powermatic 80

И, наконец, наш последний выбор — популярные Tissot PRX Powermatic 80. После трёх винтажных Rolex и одной винтажной Omega мы хотели включить современную доступную альтернативу. PRX был единственным правильным выбором, поскольку именно он за последние годы задал тренд на более доступные модели в категории спортивных часов с интегрированным браслетом. Хотя первой была кварцевая версия PRX, мы предпочитаем механическую PRX Powermatic 80, представленную четыре года назад.

blue-dial Tissot PRX Powermatic 80 flat-lay

Ретро-дизайн PRX по-прежнему остаётся одним из лучших доступных вариантов в категории и доступен в нескольких размерах для разных запястий. Можно выбрать стандартный 40 мм или меньший 35 мм, оба с множеством вариантов циферблатов. Механические модели PRX имеют циферблаты с квадратным узором, тонкими накладными часовыми метками и открытой минутной разметкой. Именно этот дизайн придаёт часам сильный ретро-стиль 70-х, который нам так нравится. Многие знают, что дизайн PRX вдохновлён редкой моделью Tissot Seastar 1970-х годов.

black-dial Tissot PRX Powermatic 80 on side, crown up

Всё ещё фантастический и доступный вариант

Внутри корпусов 35 мм и 40 мм установлен калибр Powermatic 80 от Swatch Group. Этот автоматический механизм работает на частоте 21 600 полуколебаний в час, имеет 23 камня и запас хода 80 часов. Он доказал свою надёжность и стал отличным двигателем для серии PRX. Но главное — Tissot PRX Powermatic 80 — это потрясающая и доступная альтернатива Rolex Land-Dweller с ярко выраженным духом 1970-х, вдохновившим дизайн новой серии Rolex. И самое приятное — PRX можно приобрести всего за €775, что делает его лучшим бюджетным вариантом и идеальным завершением нашего списка.

Tissot PRX Powermatic 80 with ice-blue dial, pocket shot

Итоговые мысли о наших любимых альтернативах Rolex Land-Dweller

Вот и всё — наши пять любимых альтернатив Rolex Land-Dweller! Мы постарались охватить варианты в разных ценовых категориях, чтобы список был интересен людям с разным бюджетом. Нам очень интересно увидеть следующий шаг для Rolex Land-Dweller. Если бренд предложит немного другие дизайны циферблатов, мы уверены, что многие фанаты захотят приобрести эти часы. А пока, если вы ждёте идеальный Land-Dweller, мы считаем, что эти модели — одни из лучших альтернатив на рынке. Как всегда, пишите в комментариях, какая ваша любимая альтернатива Land-Dweller — из этого списка или нет! Увидимся на следующей неделе с новым списком.

