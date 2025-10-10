Топ-5 альтернатив Rolex Land-Dweller

Ещё одна пятница — ещё один список!

После трёх недель, посвящённых доступным часам, пришло время перемен. Сегодня мы хотим сосредоточиться на самой новой коллекции Rolex. Точнее, мы рассмотрим альтернативы Rolex Land-Dweller. Полгода назад The Crown представили новую коллекцию Land-Dweller на выставке Watches and Wonders. С тех пор эти часы постепенно начали появляться в реальной жизни. Но что если Land-Dweller пока не для вас? Мы выбрали пять часов, которые могут стать отличной альтернативой. Давайте узнаем больше.

Прежде чем начать, должен признаться: когда я впервые увидел Land-Dweller, я не сразу стал его поклонником. Мои претензии к новым моделям Rolex в основном касались циферблатов. Но вскоре после Watches and Wonders у меня была возможность поближе познакомиться с моделями 36 мм и 40 мм в местном представительстве Rolex в Брюсселе. Именно там я полюбил Land-Dweller, чего не ожидал, увидев первые фотографии. Как я подробно описал в своей статье после этого опыта, Land-Dweller предлагает отличный потенциал для нескольких дизайнов циферблатов, которые наверняка понравятся любителям часов. А пока давайте рассмотрим пять альтернатив.

Наш первый выбор — великолепные Rolex Oyster Perpetual Date ref. 1530. Эти часы появились в то время, когда Rolex ещё работал над кварцевым калибром, который впоследствии стал основой моделей Oysterquartz (о них — чуть позже). Поскольку корпус и браслет уже были готовы к производству, Rolex решил выпустить отличные Oyster Perpetual Date ref. 1530. Часы выпускались с 1975 по 1977 год. По некоторым данным, всего было произведено около 1500 экземпляров этой модели.

Oyster Perpetual Date ref. 1530 имели тогда новый корпус диаметром 36 мм и интегрированный браслет — именно эти визуальные элементы связывают их с современным Land-Dweller. Все часы оснащались серебристым циферблатом. Однако на вторичном рынке сегодня можно найти модели с разными цветами циферблатов. Со временем циферблаты изменили цвет и приобрели красивую патину, варьирующуюся от лимонно-жёлтого до тёмно-серого оттенка. Ещё один интересный факт — Oyster Perpetual Date ref. 1530 были одними из первых моделей Rolex с сапфировым стеклом.

Истинное вдохновение для Land-Dweller

Внутри угловатого корпуса установлен калибр 1570 — автоматический механизм с частотой 19 800 полуколебаний в час и запасом хода 48 часов. Сочетание этого механического калибра и дизайна в стиле Oysterquartz делает Rolex Oyster Perpetual Date ref. 1530 отличной винтажной альтернативой Land-Dweller. Но стоит отметить, что часы не из дешёвых: цены начинаются примерно от €15 000 и могут достигать €30 000. Это большие деньги, но вы получаете редкую модель, которую можно назвать оригинальным вдохновением для Land-Dweller.

Если Oyster Perpetual Date ref. 1530 — это оригинальное вдохновение, то Oysterquartz Datejust ref. 17014 — часы, максимально близкие к современному Land-Dweller по дизайну. Эта модель — стальной Oysterquartz Datejust с белым золотым рифлёным безелем. Для полноты картины: ref. 17000 — популярная версия с гладким безелем, а ref. 17013 — двухцветная модель с жёлтым золотом и рифлёным безелем.

Oysterquartz вышел в 1977 году и оставался в каталоге бренда до 2004 года, хотя стальные модели исчезли из ассортимента в 2002 году. Считается, что за 25 лет было произведено около 25 000 экземпляров различных моделей Oysterquartz. Datejust ref. 17014 оснащён корпусом 36 мм и стальным пятизвенным браслетом, который невероятно удобен в носке. Если вы решите купить такие часы, убедитесь, что браслет в хорошем состоянии — он стоит дополнительных затрат ради комфорта и внешнего вида.

Отличное сочетание классики и точности

Внутри корпуса установлен калибр Rolex 5035 — хронометр с сертификатом COSC. Это исключительный кварцевый механизм, построенный по принципам механического. Кроме того, термокомпенсация и антимагнитная защита обеспечивают высокую точность хода. Как известно, требования к кварцевым калибрам с сертификатом COSC гораздо строже, чем к механическим. Всё это делает Rolex Oysterquartz Datejust ref. 17014 идеальным сочетанием технологических инноваций и классического дизайна. Цены начинаются примерно от €6 000 и достигают €12 000 за комплект в отличном состоянии.

Эту модель можно было предугадать. Если мы выбрали Oysterquartz Datejust как альтернативу стальному Land-Dweller, то жёлтое золото Oysterquartz Day-Date — альтернатива версиям из Everose золота. За время производства моделей Oysterquartz Rolex выпустил три «обычных» референса Day-Date. Первым был жёлтое золото ref. 19018 — наш выбор. Вторым — ref. 19019, аналогичная модель из белого золота. И, наконец, ref. 19028 в жёлтом золоте с пирамидальным безелем и браслетом President с пирамидальными звеньями по центру. Эта модель также имела отличающиеся циферблаты.

Хотя последняя модель — значительный шаг в сторону роскоши, Rolex также выпускал несколько моделей Oysterquartz Day-Date с инкрустированными драгоценными камнями безелями и браслетами. Это добавляло блеска, но в этой статье мы сосредоточимся на «базовой» ref. 19018. Часы использовали угловатый корпус Oysterquartz 36 мм и современный угловатый браслет President, который прекрасно дополнял дизайн корпуса.

Внутри корпуса установлен калибр 5055 — также COSC-сертифицированный хронометр, который вызывает восхищение. Как уже упоминалось, коллекционеры ценят этот механизм за его конструкцию, похожую на механическую, что делает его гораздо интереснее большинства кварцевых калибров. Модели Oysterquartz Day-Date из жёлтого и белого золота выпускались с 1977 по 2002 год.

За долгий период производства бренд выпустил гораздо больше моделей из жёлтого золота, чем из белого, что делает ref. 19019 не только сдержанным, но и более редким вариантом. Цены на жёлтое золото начинаются примерно от €13 000 и могут достигать €30 000 за экзотические версии. Для белого золота ref. 19019 стартует примерно с €20 000, а модели в отличном состоянии могут легко стоить €40 000.

Omega Seamaster Cosmic ref. 166.0195

Следующий наш выбор — часто недооцениваемые Omega Seamaster Cosmic ref. 166.1095. Как видно, они повторяют эстетику классических моделей Rolex Oysterquartz. Omega выпустила эту модель в середине 1970-х, и её иногда называют Cosmic 2000, поскольку на некоторых циферблатах под надписью «Cosmic» стояла цифра «2000». Часы имели угловатый корпус 36 мм и удобный, но массивный интегрированный браслет. Внешний вид идеально соответствует эпохе.

Внутри корпуса установлен калибр Omega 1012 — автоматический механизм с частотой 28 800 полуколебаний в час, 23 камнями и запасом хода 42 часа. Несмотря на массивный корпус и браслет, калибр 1012 — один из самых тонких у Omega с толщиной всего 4,25 мм. Циферблаты Seamaster Cosmic предлагались в сером и синем вариантах, оба выглядят великолепно. Синий циферблат часто имеет насыщенный тёмный оттенок, а благодаря патине, образовавшейся за годы, стал ещё более живым и красочным.

Отличный комфорт и удовольствие от ношения

Цены на Omega Seamaster Cosmic ref. 166.0195 зависят от состояния. Их можно найти начиная примерно от €1 500 и до €4 000–5 000 за экземпляры в отличном состоянии. С такими часами, как этот Seamaster, состояние играет большую роль в удовольствии от владения и ношения. Поэтому мы всегда советуем искать экземпляры в хорошем состоянии, чтобы максимально насладиться редкой и часто упускаемой из виду классикой Omega.

Tissot PRX Powermatic 80

И, наконец, наш последний выбор — популярные Tissot PRX Powermatic 80. После трёх винтажных Rolex и одной винтажной Omega мы хотели включить современную доступную альтернативу. PRX был единственным правильным выбором, поскольку именно он за последние годы задал тренд на более доступные модели в категории спортивных часов с интегрированным браслетом. Хотя первой была кварцевая версия PRX, мы предпочитаем механическую PRX Powermatic 80, представленную четыре года назад.

Ретро-дизайн PRX по-прежнему остаётся одним из лучших доступных вариантов в категории и доступен в нескольких размерах для разных запястий. Можно выбрать стандартный 40 мм или меньший 35 мм, оба с множеством вариантов циферблатов. Механические модели PRX имеют циферблаты с квадратным узором, тонкими накладными часовыми метками и открытой минутной разметкой. Именно этот дизайн придаёт часам сильный ретро-стиль 70-х, который нам так нравится. Многие знают, что дизайн PRX вдохновлён редкой моделью Tissot Seastar 1970-х годов.

Всё ещё фантастический и доступный вариант

Внутри корпусов 35 мм и 40 мм установлен калибр Powermatic 80 от Swatch Group. Этот автоматический механизм работает на частоте 21 600 полуколебаний в час, имеет 23 камня и запас хода 80 часов. Он доказал свою надёжность и стал отличным двигателем для серии PRX. Но главное — Tissot PRX Powermatic 80 — это потрясающая и доступная альтернатива Rolex Land-Dweller с ярко выраженным духом 1970-х, вдохновившим дизайн новой серии Rolex. И самое приятное — PRX можно приобрести всего за €775, что делает его лучшим бюджетным вариантом и идеальным завершением нашего списка.

Итоговые мысли о наших любимых альтернативах Rolex Land-Dweller

Вот и всё — наши пять любимых альтернатив Rolex Land-Dweller! Мы постарались охватить варианты в разных ценовых категориях, чтобы список был интересен людям с разным бюджетом. Нам очень интересно увидеть следующий шаг для Rolex Land-Dweller. Если бренд предложит немного другие дизайны циферблатов, мы уверены, что многие фанаты захотят приобрести эти часы. А пока, если вы ждёте идеальный Land-Dweller, мы считаем, что эти модели — одни из лучших альтернатив на рынке. Как всегда, пишите в комментариях, какая ваша любимая альтернатива Land-Dweller — из этого списка или нет! Увидимся на следующей неделе с новым списком.