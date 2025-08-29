Топ-5 брендов, за которыми стоит следить на Geneva Watch Days 2025

Ещё одна пятница — ещё один список!

На этот раз мы сосредоточимся на брендах, которые будут представлены на Geneva Watch Days 2025 на следующей неделе. Это мероприятие растёт с каждым годом, и мы наблюдаем увеличение числа участвующих брендов. Здесь собраны как крупные, так и небольшие марки, работающие в разных ценовых сегментах, что делает Geneva Watch Days отличным событием во второй половине года. На этой неделе мы составили Топ-5 брендов, за которыми, по нашему мнению, стоит следить ради интересных новинок. Давайте узнаем, кто они.

Но прежде чем перейти к списку, позвольте объяснить, как мы выбирали эти пять брендов. Отбор основан на тех марках, которые удивляли нас на предыдущих Geneva Watch Days и обычно делают это своими релизами. Мы также получили некоторые предварительные сведения о новых часах, поскольку пресс-релизы уже начали поступать к нам в почту. Ещё один момент — мы выбрали бренды, работающие в разных ценовых категориях. Прекрасно, что Geneva Watch Days даёт возможность проявиться небольшим брендам, которые за последние годы произвели фурор. А теперь без лишних слов — приступим.

Louis Vuitton

Один из брендов, который держал нас в напряжении последние несколько лет, — Louis Vuitton. Недавние творения La Fabrique du Temps каждый раз поражают своей сенсационностью. Кроме того, LVMH радовал нас блестящими релизами Daniel Roth на Geneva Watch Days. Этого более чем достаточно, чтобы следить за новинками Louis Vuitton, особенно после релизов начала этого года.

Ранним ярким событием года для нас стал дебют Louis Vuitton Tambour Convergence в январе. Эта потрясающая пара montre à guichet удивила нас во всех отношениях. Одновременно бренд выпустил впечатляющую коллекцию Tambour Taiko Spin Time.

Это был отличный старт года, который продолжился трио новых моделей Tambour и великолепным LVKV-02 GMR 6 — совместной работой Louis Vuitton и Кари Вутилиайнена. Как видите, для Louis Vuitton год уже сложился очень удачно. Поэтому мы с нетерпением ждём, какие особенные релизы подготовила команда La Fabrique du Temps для Geneva Watch Days.

Furlan Marri

Furlan Marri — один из тех брендов, за которыми всегда внимательно следят фанаты и журналисты. В апреле мы увидели дебют специальной модели Red Hunter, посвящённой четвёртой годовщине бренда. Трудно поверить, что Furlan Marri существует всего четыре года.

Red Hunter — это прекрасные часы диаметром 36 мм с чёрным лакированным циферблатом и яркой красной куполообразной секундной стрелкой в центре. Внимание к деталям на циферблате впечатляет, но если перевернуть часы, вас ждёт сюрприз — задняя крышка в стиле hunter. Откройте её, и вы увидите механизм La Joux-Perret G100. При цене менее 2000 евро и ограниченном выпуске, неудивительно, что Red Hunter уже распроданы.

Недавно бренд расширил постоянную коллекцию моделями Mechaquartz Sabbia Rosa и Ardesia Blu. Они дополнили существующую линейку из трёх вариантов. Sabbia Rosa — великолепный светлый двухсчётный хронограф с 60-минутным тотализатором и 24-часовым индикатором.

Версия Ardesia Blue оснащена только 60-минутным тотализатором на 9 часах. Несмотря на различия в исполнении, оба хронографа выполнены в стиле Tasti Tondi и выглядят потрясающе.

Как видите, четвёртый год для Furlan Marri уже стал замечательным. Нам интересно, какие новинки бренд представит на Geneva Watch Days. В прошлом году мы увидели впечатляющий Disco Volante, а в постоянной коллекции есть механические Cornes De Vache, так что, возможно, появятся новые версии этих моделей. В любом случае, нам любопытно узнать, что приготовил Furlan Marri для Geneva Watch Days.

Singer Reimagined

Один из брендов, за которыми мы всегда следим в Onewatch, — Singer Reimagined. За последние годы он выпустил одни из самых захватывающих и выделяющихся часов. В этом году мы уже увидели великолепные хронографы из коллекции Heritage.

Два потрясающих хронографа в зелёном и чёрном цветах оснащены восстановленным механизмом на базе винтажного (1974 года) калибра Valjoux 236 с колонным колесом. Пара двухсчётных хронографов мгновенно узнаваема как типично Singer, а часы обладают изящным и тонким профилем.

Эти два хронографа последовали за прошлогодним Divetrack, который полностью переосмыслил, каким может быть дайверский хронометр. Бренд проанализировал весь процесс погружения и создал часы, позволяющие отслеживать каждый этап. Просто взглянув на часы и перечитав обзор, я вновь осознал, насколько особенным является Divetrack.

Только хронографы Heritage Collection и Divetrack — уже достаточная причина с нетерпением ждать новых релизов бренда. Для меня дополнительный повод — дизайн Singer, который я обожаю. С тех пор как в 2018 году дебютировали первые хронографы Track1, я внимательно слежу за новинками Singer. В этом году на Geneva Watch Days я сделаю то же самое.

Dennison

Один из небольших брендов, который быстро завоевал внимание часового мира, — Dennison. В команде есть ветеран-дизайнер Эммануэль Гейт, что сразу привлекло внимание поклонников, знающих его по дизайну Royal Oak Offshore. Но сами часы вызвали ещё больший резонанс.

Первая коллекция A.L.D. Stone Dial включала пять удивительно доступных и прекрасно сбалансированных классических часов. Каждая из пяти моделей имела красивый циферблат из камня и была оснащена швейцарским кварцевым механизмом Ronda. Это позволило Dennison сделать часы тонкими, создав серию элегантных и удобных классических моделей.

После первоначального релиза Dennison выпустил первую совместную модель с Collectability в начале этого года. Кроме того, бренд представил ещё четыре модели. Две из них имели каменные циферблаты, а третья — прекрасный деревянный. Все релизы были выдержаны в красно-коричневой гамме и выглядели великолепно. Для меня особенно выделялась версия Rubellite.

Наконец, бренд выпустил первую капсульную коллекцию с особой моделью Dunes. Это показывает, что от Dennison стоит ожидать ещё много интересного, начиная с предстоящих Geneva Watch Days.

H. Moser & Cie.

Последний бренд в нашем списке — H. Moser & Cie. Возможно, вы помните особое сотрудничество с Studio Underd0g, представленное в прошлом году на Watches and Wonders. Эти две модели стали идеальным сочетанием доступного и люксового брендов.

Обе модели имели похожие циферблаты Passion Fruit, что сразу выделяло их. Но помимо ярких циферблатов, часы символизируют два бренда, которые не забывают получать удовольствие в этой часто слишком серьёзной часовой индустрии. С дуэтом Passion Fruit H. Moser и Studio Underd0g показали, что бюджет не должен ограничивать весёлость часов.

Но H. Moser & Cie. всегда стоит держать в поле зрения, ведь за годы бренд выпустил множество удивительных часов. Этот год уже стал примечательным. На Watches and Wonders H. Moser представил коллекцию Endeavor Pop, включающую 18(!) новых моделей с потрясающими яркими каменными циферблатами.

Серия состояла из трёх моделей — Endeavor Small Seconds Concept, Endeavor Tourbillon Concept и Endeavor Minute Repeater Tourbillon. Все три были доступны с выбором из шести каменных циферблатов. Модели Endeavor Small Seconds поражают великолепием цветовой палитры.

Но бренд не стоял на месте. Мы также увидели красочную четвёрку часов Spice Aqua, умные Streamliner Alpine Drivers Edition и Pioneer Centre Seconds Sunny-Side Up. Все они выделяются по-своему и показывают, почему нам интересно, что H. Moser & Cie. приготовил для Geneva Watch Days.

Почётные упоминания

Вот и всё — наш список из пяти брендов, за которыми стоит следить на Geneva Watch Days. Как и следовало ожидать, эти пять — лишь вершина айсберга, ведь на мероприятии будет представлено гораздо больше марок. Среди прочих стоит упомянуть Artisans de Genève. Этот бренд прославился одними из самых креативных и смелых переосмыслений классики индустрии.

Кроме того, нам интересно, что приготовил Breitling. Возможно, мы увидим продолжение после приобретения Gallet, о котором стало известно в начале года. И, наконец, меня всегда интересует, что Zenith представит во время короткой, насыщенной и увлекательной недели Geneva Watch Days. Следите за нашим освещением события на следующей неделе!