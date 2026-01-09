Главная » Мужские часы

Топ-5 брендов, за которыми стоит следить в 2026 году

После обзора 2025 года в серии публикаций, пришло время взглянуть вперёд — на предстоящий 2026 год.

В этом материале мы выделяем пять брендов, за которыми стоит внимательно наблюдать в ближайшие 12 месяцев. Это не обязательно молодые или начинающие марки — в списке собраны те, которые вызывают профессиональный интерес по разным причинам.

Прежде чем перейти к основному списку, кратко вспомним 2025 год. В команде Onewatch мы единодушно согласны, что год был насыщенным, с множеством релизов. К счастью, среди них было немало выдающихся часов. От новых, смелых дизайнов до технически прорывных моделей — было много поводов для интереса. Надеемся, что 2026 год принесёт не меньше впечатлений и сюрпризов. Важно отметить, что в 2025-м несколько брендов отметили юбилеи, что стимулировало значительные продуктовые новинки. В этом году мы также увидим два заметных юбилея, но в целом 2026-й — скорее постюбилейный период. Кроме того, некоторые небольшие марки выросли до статуса постоянных игроков, от которых мы ждём больших достижений. В целом, будет интересно наблюдать за дальнейшим развитием, а мы выбрали пять брендов, за которыми будем следить особенно внимательно. Давайте узнаем, кто они!

Содержание
  1. Бренды, за которыми стоит следить: Breguet
  2. Бренды, за которыми стоит следить: Tudor
  3. Бренды, за которыми стоит следить: Gérald Genta
  4. Уровень детализации впечатляет
  5. Бренды, за которыми стоит следить: Parmigiani Fleurier
  6. Бренды, за которыми стоит следить: Rolex
  7. Вернётся ли Rolex Milgauss?
  8. Итоговые мысли о брендах, за которыми стоит следить в 2026 году

Breguet Classique Souscription 2025 propped up with strap

Бренды, за которыми стоит следить: Breguet

В прошлом году многие обратили внимание на Breguet — бренд отметил своё 250-летие. Мы увидели множество выдающихся релизов: серия Classique Souscription 2025 стала стартом юбилейных празднований, а впечатляющая Expérimentale 1 — их ярким завершением чуть более месяца назад. Было интересно наблюдать за новыми моделями и понять, в каком направлении движется Breguet под руководством Грегори Киссинга.

brands to keep an eye on in 2026 — Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7035 head on

Генеральный директор бренда, вступивший в должность в конце 2024 года, тесно сотрудничал с командой, чтобы создать впечатляющую линейку к юбилею. Это принесло бренду премию «Aiguille d’Or» на GPHG в Женеве за Classique Souscription 2025 — высшую награду за выдающийся год для Breguet.

brands to keep an eye on in 2026 — Breguet Type XX Chronographe 2075 models, header

Однако теперь нам интересно, что будет дальше в постюбилейный период. Крупные проекты, требующие времени, связаны с запуском новых модельных линий. В первую очередь речь идёт о следующем поколении моделей Marine.

brands to keep an eye on in 2026 — Breguet Expérimentale 1 pocket shot

Expérimentale 1 привлекла внимание новым дизайном корпуса для Marine, который мы надеемся увидеть в 2026 году в большем количестве. Кроме того, эта модель ознаменовала начало линии экспериментальных часов с акцентом на НИОКР.

Classique Tourbillon Sidéral 7255 tilted view

С учётом импульса, набранного в 2025 году, будет интересно посмотреть, какие новинки представит Breguet в 2026-м. Этот часовой дом всегда был одним из ключевых игроков отрасли, и будет важно увидеть, как бренд продолжит своё развитие.

Tudor Pelagos Ultra pocket shot

Бренды, за которыми стоит следить: Tudor

Без сомнений, главным юбилеем 2026 года станет 100-летие Tudor. Этот «сестринский» бренд Rolex был основан в 1926 году, и мы ожидаем ряд значимых релизов, посвящённых столетию марки. В 2025 году, после того как я отметил в одной из статей, что год для Tudor был относительно спокойным, появились новые модели Ranger, которые привлекли внимание.

opaline Tudor Black Bay Pro ref. M79470-0004 with loupe and camera lens

Тем не менее, нельзя сказать, что 2025-й был особенно насыщен событиями для Tudor. Лучшим релизом, вероятно, стал Pelagos Ultra, который получил широкое одобрение среди поклонников марки. Часы Black Bay Pro с опалиновым циферблатом также стали удачным дополнением, а модели Black Bay 68, бордовый Black Bay 58 и различные версии Black Bay Chrono расширили коллекцию без излишнего шума.

brands to keep an eye on in 2026 — Tudor Black Bay Chrono “Carbon 25” propped up

Кроме релизов на Watches and Wonders, стоит отметить Black Bay Chrono «Carbon 25» — возможно, самый неожиданный часовой продукт Tudor в прошлом году, хотя и специфический по стилю. Другим сюрпризом стала модель Tudor 1926 Luna, которая, однако, не получила широкого признания среди энтузиастов.

С выпуском Black Bay 54 «Lagoon Blue» бренд представил летнюю версию самой маленькой модели Black Bay Diver. Наконец, на Dubai Watch Week Tudor показал Ranger диаметром 36 мм с новым бежевым циферблатом, а также 39-миллиметровую версию с аналогичным оформлением.

black-dial 36mm Tudor Ranger and 39mm beige-dial Tudor Ranger side by side, flat-lay on sand

Как видим, релизов Tudor было достаточно, но назвать 2025-й годом прорывных новинок нельзя. С учётом столетия в 2026 году мы надеемся на возвращение Tudor к значимым и приятным сюрпризам.

brands to keep and eye on in 2026 — Gérald Genta Minute Repeater on cushion, head on

Бренды, за которыми стоит следить: Gérald Genta

Женевский минутный репетир Gérald Genta стал одним из фаворитов команды Onewatch в 2025 году. Это был не первый релиз возрожденного бренда, но отличный пример часового мастерства. Часы созданы мастерами Энрико Барбасини и Мишелем Навасом из La Fabrique du Temps Louis Vuitton.

Side shot of the Gérald Genta Minute Repeater

Дуэт продемонстрировал, что большой корпус не всегда необходим для создания минутного репетира с выдающимся звучанием. Секрет — в оптимальной толщине стенок корпуса, что усиливает звук при сохранении удобства ношения и эстетики.

Дизайн безупречен и детализирован. Особенно выделяется минутная дорожка в виде железнодорожных рельсов с подушкообразной рамкой и круглым внутренним краем — на первый взгляд необычно, но очень логично и красиво.

Gérald Genta Gentissima Oursin Black Onyx upright, tilted

Уровень детализации впечатляет

Кроме Geneva Minute Repeater, в 2025 году в коллекцию добавились новые 36-миллиметровые модели Gentissima Oursin Black Onyx и Burgundy.

Gérald Genta Gentissima Oursin Black Onyx rear view

Хотя эти эффектные модели ориентированы скорее на женскую аудиторию, они демонстрируют высокий уровень креативности, детализации и мастерства. Кроме того, в ноябре были представлены две новые 41-миллиметровые модели с фирменным корпусом с бусинами и циферблатами из метеорита.

brands to keep an eye on in 2026 — Gérald Genta Gentissima Oursin 41 models

Эти крупные часы выделяются благодаря титановым корпусам и метеоритным циферблатам. Все эти модели — отличное подтверждение захватывающего развития бренда Gérald Genta. Однако именно Geneva Minute Repeater мы рассматриваем как начало чего-то особенного и надеемся увидеть продолжение в 2026 году.

brands to keep an eye on in 2026 — Parmigiani Fleurier Tonda PF Micro-Rotor Salmon wrist shot

Бренды, за которыми стоит следить: Parmigiani Fleurier

Второй значимый юбилей 2026 года — 30-летие Parmigiani Fleurier. Трудно поверить, что бренд ещё так молод, учитывая его высокую репутацию за создание выдающихся часов.

brands to keep an eye on in 2026 — Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose on edge of tray

И в дизайне, и в технических решениях Parmigiani выделяется на фоне конкурентов. Коллекции Toric и Tonda — яркое тому подтверждение. Недавно я имел возможность познакомиться с новинкой Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose, которая вновь доказала превосходство дизайна Tonda PF, дополненного оригинальным и умным таймером обратного отсчёта.

Линия Toric более классическая, сохраняя минималистичный подход и великолепное использование цветовой палитры. В 2025 году коллекция Toric пополнилась выдающейся моделью Toric Quantième Perpétuel.

brands to keep an eye on in 2026 — rose gold Parmigiani Fleurier Toric Quantième Perpétuel head on

Новые часы ещё раз подтвердили, что минимализм — не только философия дизайна, но и основа технических инноваций. Макет циферблата вечного календаря — тому яркий пример. Однако наибольший интерес у меня вызвали две уникальные модели L’Armoriale Répétition Minute Mystérieuse.

Parmigiani Fleurier L’Armoriale Répétition Minute Mystérieuse

Эти два экземпляра из серии Objet D’art демонстрируют поразительную креативность и мастерство часового искусства. Кроме того, исполнение этих часов безупречно. Если юбилейный год принесёт больше подобных впечатляющих релизов, Parmigiani Fleurier станет одним из самых интересных брендов 2026 года.

Everose gold Rolex Day-Date 36 ref. 128235-0089

Бренды, за которыми стоит следить: Rolex

Последний бренд в нашем списке — Rolex. Да, за Rolex всегда пристально следят, но в этом году интерес особенно высок из-за двух важных юбилеев, которые могут стать поводом для интересных новинок.

Everose Rolex Day-Date 36 ref. 128235-0089 pocket shot

Первый — 70-летие модели Day-Date. Впервые представленная в 1956 году, Rolex Day-Date быстро превратилась из просто золотых часов в флагманскую модель бренда. Как известно, Day-Date стала известна как «часы Президента» — мировой символ роскошного часового искусства.

Rolex Milgauss ref. 116400GV flat-lay

В 2025 году была представлена новая версия Day-Date 36 мм в Everose с красивым оливковым циферблатом. Мне удалось познакомиться с этой моделью, и она действительно прекрасна в классическом размере 36 мм. Но мы тайно надеемся на что-то более захватывающее на Watches and Wonders в этом году. Что именно? Сложно сказать — Rolex известен неожиданными ходами, поэтому мы будем ждать с нетерпением.

Вернётся ли Rolex Milgauss?

Rolex Milgauss ref. 116400GV pocket shot

Но это ещё не всё. В 2026 году также отмечается 70-летие Rolex Milgauss. Прошло несколько лет с тех пор, как женевский бренд снял с производства эти инженерные часы. Скучали ли мы по ним? Каждый раз, когда вижу Milgauss, понимаю, что да! Эти необычные инструментальные часы — отличный выбор для тех, кто хочет выделиться из типичных вариантов Rolex.

Rolex Milgauss 116400GV on side, crown up

Не станет ли 2026 годом возвращения Milgauss? Мы бы очень этого хотели.

Итоговые мысли о брендах, за которыми стоит следить в 2026 году

Итак, перед вами пять брендов, за которыми стоит внимательно следить в 2026 году, основываясь на их прошлых значимых релизах и предстоящих юбилеях. Конечно, существует множество других марок, от которых мы также ожидаем интересных новинок. Но теперь вопрос к вам: какие бренды вы рассчитываете или надеетесь увидеть с впечатляющими новыми моделями в 2026 году? Поделитесь своим мнением в комментариях. А мы увидимся на следующей неделе с новым списком!

