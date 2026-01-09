Топ-5 брендов, за которыми стоит следить в 2026 году

После обзора 2025 года в серии публикаций, пришло время взглянуть вперёд — на предстоящий 2026 год.

В этом материале мы выделяем пять брендов, за которыми стоит внимательно наблюдать в ближайшие 12 месяцев. Это не обязательно молодые или начинающие марки — в списке собраны те, которые вызывают профессиональный интерес по разным причинам.

Прежде чем перейти к основному списку, кратко вспомним 2025 год. В команде Onewatch мы единодушно согласны, что год был насыщенным, с множеством релизов. К счастью, среди них было немало выдающихся часов. От новых, смелых дизайнов до технически прорывных моделей — было много поводов для интереса. Надеемся, что 2026 год принесёт не меньше впечатлений и сюрпризов. Важно отметить, что в 2025-м несколько брендов отметили юбилеи, что стимулировало значительные продуктовые новинки. В этом году мы также увидим два заметных юбилея, но в целом 2026-й — скорее постюбилейный период. Кроме того, некоторые небольшие марки выросли до статуса постоянных игроков, от которых мы ждём больших достижений. В целом, будет интересно наблюдать за дальнейшим развитием, а мы выбрали пять брендов, за которыми будем следить особенно внимательно. Давайте узнаем, кто они!

Бренды, за которыми стоит следить: Breguet

В прошлом году многие обратили внимание на Breguet — бренд отметил своё 250-летие. Мы увидели множество выдающихся релизов: серия Classique Souscription 2025 стала стартом юбилейных празднований, а впечатляющая Expérimentale 1 — их ярким завершением чуть более месяца назад. Было интересно наблюдать за новыми моделями и понять, в каком направлении движется Breguet под руководством Грегори Киссинга.

Генеральный директор бренда, вступивший в должность в конце 2024 года, тесно сотрудничал с командой, чтобы создать впечатляющую линейку к юбилею. Это принесло бренду премию «Aiguille d’Or» на GPHG в Женеве за Classique Souscription 2025 — высшую награду за выдающийся год для Breguet.

Однако теперь нам интересно, что будет дальше в постюбилейный период. Крупные проекты, требующие времени, связаны с запуском новых модельных линий. В первую очередь речь идёт о следующем поколении моделей Marine.

Expérimentale 1 привлекла внимание новым дизайном корпуса для Marine, который мы надеемся увидеть в 2026 году в большем количестве. Кроме того, эта модель ознаменовала начало линии экспериментальных часов с акцентом на НИОКР.

С учётом импульса, набранного в 2025 году, будет интересно посмотреть, какие новинки представит Breguet в 2026-м. Этот часовой дом всегда был одним из ключевых игроков отрасли, и будет важно увидеть, как бренд продолжит своё развитие.

Бренды, за которыми стоит следить: Tudor

Без сомнений, главным юбилеем 2026 года станет 100-летие Tudor. Этот «сестринский» бренд Rolex был основан в 1926 году, и мы ожидаем ряд значимых релизов, посвящённых столетию марки. В 2025 году, после того как я отметил в одной из статей, что год для Tudor был относительно спокойным, появились новые модели Ranger, которые привлекли внимание.

Тем не менее, нельзя сказать, что 2025-й был особенно насыщен событиями для Tudor. Лучшим релизом, вероятно, стал Pelagos Ultra, который получил широкое одобрение среди поклонников марки. Часы Black Bay Pro с опалиновым циферблатом также стали удачным дополнением, а модели Black Bay 68, бордовый Black Bay 58 и различные версии Black Bay Chrono расширили коллекцию без излишнего шума.

Кроме релизов на Watches and Wonders, стоит отметить Black Bay Chrono «Carbon 25» — возможно, самый неожиданный часовой продукт Tudor в прошлом году, хотя и специфический по стилю. Другим сюрпризом стала модель Tudor 1926 Luna, которая, однако, не получила широкого признания среди энтузиастов.

С выпуском Black Bay 54 «Lagoon Blue» бренд представил летнюю версию самой маленькой модели Black Bay Diver. Наконец, на Dubai Watch Week Tudor показал Ranger диаметром 36 мм с новым бежевым циферблатом, а также 39-миллиметровую версию с аналогичным оформлением.

Как видим, релизов Tudor было достаточно, но назвать 2025-й годом прорывных новинок нельзя. С учётом столетия в 2026 году мы надеемся на возвращение Tudor к значимым и приятным сюрпризам.

Бренды, за которыми стоит следить: Gérald Genta

Женевский минутный репетир Gérald Genta стал одним из фаворитов команды Onewatch в 2025 году. Это был не первый релиз возрожденного бренда, но отличный пример часового мастерства. Часы созданы мастерами Энрико Барбасини и Мишелем Навасом из La Fabrique du Temps Louis Vuitton.

Дуэт продемонстрировал, что большой корпус не всегда необходим для создания минутного репетира с выдающимся звучанием. Секрет — в оптимальной толщине стенок корпуса, что усиливает звук при сохранении удобства ношения и эстетики.

Дизайн безупречен и детализирован. Особенно выделяется минутная дорожка в виде железнодорожных рельсов с подушкообразной рамкой и круглым внутренним краем — на первый взгляд необычно, но очень логично и красиво.

Уровень детализации впечатляет

Кроме Geneva Minute Repeater, в 2025 году в коллекцию добавились новые 36-миллиметровые модели Gentissima Oursin Black Onyx и Burgundy.

Хотя эти эффектные модели ориентированы скорее на женскую аудиторию, они демонстрируют высокий уровень креативности, детализации и мастерства. Кроме того, в ноябре были представлены две новые 41-миллиметровые модели с фирменным корпусом с бусинами и циферблатами из метеорита.

Эти крупные часы выделяются благодаря титановым корпусам и метеоритным циферблатам. Все эти модели — отличное подтверждение захватывающего развития бренда Gérald Genta. Однако именно Geneva Minute Repeater мы рассматриваем как начало чего-то особенного и надеемся увидеть продолжение в 2026 году.

Бренды, за которыми стоит следить: Parmigiani Fleurier

Второй значимый юбилей 2026 года — 30-летие Parmigiani Fleurier. Трудно поверить, что бренд ещё так молод, учитывая его высокую репутацию за создание выдающихся часов.

И в дизайне, и в технических решениях Parmigiani выделяется на фоне конкурентов. Коллекции Toric и Tonda — яркое тому подтверждение. Недавно я имел возможность познакомиться с новинкой Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose, которая вновь доказала превосходство дизайна Tonda PF, дополненного оригинальным и умным таймером обратного отсчёта.

Линия Toric более классическая, сохраняя минималистичный подход и великолепное использование цветовой палитры. В 2025 году коллекция Toric пополнилась выдающейся моделью Toric Quantième Perpétuel.

Новые часы ещё раз подтвердили, что минимализм — не только философия дизайна, но и основа технических инноваций. Макет циферблата вечного календаря — тому яркий пример. Однако наибольший интерес у меня вызвали две уникальные модели L’Armoriale Répétition Minute Mystérieuse.

Эти два экземпляра из серии Objet D’art демонстрируют поразительную креативность и мастерство часового искусства. Кроме того, исполнение этих часов безупречно. Если юбилейный год принесёт больше подобных впечатляющих релизов, Parmigiani Fleurier станет одним из самых интересных брендов 2026 года.

Бренды, за которыми стоит следить: Rolex

Последний бренд в нашем списке — Rolex. Да, за Rolex всегда пристально следят, но в этом году интерес особенно высок из-за двух важных юбилеев, которые могут стать поводом для интересных новинок.

Первый — 70-летие модели Day-Date. Впервые представленная в 1956 году, Rolex Day-Date быстро превратилась из просто золотых часов в флагманскую модель бренда. Как известно, Day-Date стала известна как «часы Президента» — мировой символ роскошного часового искусства.

В 2025 году была представлена новая версия Day-Date 36 мм в Everose с красивым оливковым циферблатом. Мне удалось познакомиться с этой моделью, и она действительно прекрасна в классическом размере 36 мм. Но мы тайно надеемся на что-то более захватывающее на Watches and Wonders в этом году. Что именно? Сложно сказать — Rolex известен неожиданными ходами, поэтому мы будем ждать с нетерпением.

Вернётся ли Rolex Milgauss?

Но это ещё не всё. В 2026 году также отмечается 70-летие Rolex Milgauss. Прошло несколько лет с тех пор, как женевский бренд снял с производства эти инженерные часы. Скучали ли мы по ним? Каждый раз, когда вижу Milgauss, понимаю, что да! Эти необычные инструментальные часы — отличный выбор для тех, кто хочет выделиться из типичных вариантов Rolex.

Не станет ли 2026 годом возвращения Milgauss? Мы бы очень этого хотели.

Итоговые мысли о брендах, за которыми стоит следить в 2026 году

Итак, перед вами пять брендов, за которыми стоит внимательно следить в 2026 году, основываясь на их прошлых значимых релизах и предстоящих юбилеях. Конечно, существует множество других марок, от которых мы также ожидаем интересных новинок. Но теперь вопрос к вам: какие бренды вы рассчитываете или надеетесь увидеть с впечатляющими новыми моделями в 2026 году? Поделитесь своим мнением в комментариях. А мы увидимся на следующей неделе с новым списком!