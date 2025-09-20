Топ-5 часов до €1,000 от крупных брендов

Ещё одна суббота — ещё один список!

Мы возвращаемся к серии бюджетных подборок после двух недель, посвящённых Geneva Watch Days, и обзора лучших коллабораций на прошлой неделе. Сегодня начинаем новую серию из трёх статей, посвящённых доступным часам. Недавно мы подготовили три списка с лучшими моделями до €500. В этой серии мы удваиваем бюджет и сосредотачиваемся на лучших часах до €1,000. Снова начнём с топ-подборки от крупных брендов, затем рассмотрим небольшие марки и завершим обзором лучших кварцевых часов до €1,000.

Перед тем как перейти к списку, кратко объясним, почему это будет трилогия статей. Можно было бы просто выбрать пять любимых моделей до €1,000, верно? Да, но мы хотели показать вам больше, чем просто пять часов. При бюджете в €1,000 выбор практически безграничен. Поэтому мы разделили материал на серию. К тому же в конце будет интересно увидеть, чем крупные бренды отличаются от небольших по ассортименту. В общем, причин сделать три статьи вместо одной — предостаточно. А теперь без лишних слов — приступим к первому списку с пятью любимыми моделями от крупных брендов.

Seiko Prospex Speedtimer SPB513 и SPB515

Вы, наверное, догадываетесь, что первой маркой в списке будет Seiko. По правде говоря, у японского бренда сейчас много моделей дороже €1,000. Тем не менее, для нашего списка вариантов более чем достаточно.

Мы выбрали недавно выпущенные Seiko Prospex Speedtimer SPB513 и SPB515. Эти две модели в ретро-стиле — исключение, так как они не являются хронографами, как другие Speedtimer. Это спортивные часы с винтажным гоночным дизайном и внутренним безелем с обратным отсчётом.

Seiko выпустила эти две обычные версии вместе с лимитированной моделью Datsun (SPB517), и все три обладают ярко выраженным ретро-стилем. При этом корпуса из нержавеющей стали имеют современные размеры: диаметр 39,5 мм и толщина 12 мм.

Обе версии оснащены стильным 18-миллиметровым браслетом из нержавеющей стали с раскладывающейся застёжкой. Можно выбрать модель с чёрным циферблатом и оранжевыми акцентами (SPB513) или с кремовым циферблатом, окружённым чёрной минутной разметкой и чёрным рельефным кольцом с 60-минутной шкалой обратного отсчёта и оранжевым выделением 15 минут (SPB515).

Винтажное очарование в современном исполнении

Внутри корпуса установлен калибр Seiko 6R55. Автоматический механизм работает с частотой 21,600 полуколебаний в час, содержит 24 камня и обеспечивает запас хода до 72 часов. По цене €990 за любую из этих моделей — отличный выбор от Seiko. Конечно, это не типичные дайверы Prospex или классические Speedtimer, но они сочетают винтажный шарм с современным удобством для повседневного ношения. Это делает SPB513 и SPB515 отличным стартом нашего списка.

Tissot PRX Powermatic 80

Четыре года спустя после дебюта механической модели PRX Powermatic 80, эта ретро-стилистика от Tissot остаётся одним из лучших вариантов до €1,000. Несколько членов команды Onewatch владеют оригинальной 40-миллиметровой PRX, и все согласны, что по внешнему виду, качеству сборки и соотношению цена-качество ей сложно найти равных. Со временем Tissot расширил коллекцию, добавив 35-миллиметровые версии, разные варианты циферблатов и коллаборации. Особенно выделяются градиентные циферблаты прошлого года, и полностью чёрная версия из кованого углерода. Правда, последняя немного выходит за бюджет — €1,075.

Почему PRX — отличный выбор

Первая модель — 40-миллиметровая PRX с толщиной 10,9 мм и интегрированным браслетом высокого качества. Дизайн вдохновлён редкой моделью Tissot Seastar 1970-х годов, что придаёт часам историческую основу. При этом дизайнеры создали современный образ с сохранением ретро-очарования. Механическая версия оснащена циферблатом с квадратным узором, тонкими накладными часовыми метками и открытой минутной разметкой. Особенность — стрелки шире меток и выглядят почти непропорционально большими, что становится частью их привлекательности при ношении.

Калибр ETA Powermatic 80

Внутри установлен калибр Powermatic 80 от Swatch Group. Автоматический механизм работает на частоте 21,600 полуколебаний в час, содержит 23 камня и обеспечивает 80 часов запаса хода. Это надёжный и проверенный механизм. Помимо 40-миллиметровых моделей, есть и 35-миллиметровые для тех, кто предпочитает более компактные часы. В любом размере и с любым циферблатом Tissot PRX Powermatic 80 — отличный выбор по цене €775 и логичный второй пункт нашего списка.

Certina DS Action Diver 40.5 мм

Ещё одна новинка, которая нас впечатлила — Certina DS Action Diver 40.5 мм. Линейка DS Action Diver от бренда Swatch Group предлагает множество отличных вариантов до €1,000. Модели из стали диаметром 38 и 40,5 мм стоят чуть меньше €1,000 как на ремешке, так и на браслете.

У нас была версия с чёрным циферблатом и безелем с золотыми акцентами — очень стильный 40,5-миллиметровый вариант. Обычно я выбираю дайверы на стальном браслете, но в этом случае мне очень понравился чёрно-золотистый NATO-ремешок, который придаёт часам роскошный вид.

Корпус имеет диаметр 40,5 мм, толщину 14,1 мм и расстояние между ушками 48 мм. На глянцевом чёрном циферблате — золотистые накладные метки с белой люминесценцией. Стрелки тоже выполнены в золотом тоне. Безель с керамической вставкой чёрного цвета украшен золотистыми гравированными метками, что завершает стильный образ. Если эта версия кажется слишком яркой, есть более сдержанные зелёные и синие варианты, но, по моему мнению, им не хватает той самой изюминки.

Нержавеющая сталь или титан?

Внутри установлен калибр ETA Powermatic 80.611 — из той же серии, что и механизм Tissot PRX. Мне очень нравится версия на NATO-ремешке, которая стоит €905. Версия на браслете обойдётся в €955. Но есть интересный вариант на титане. Это лёгкая и стильная альтернатива с тёмно-серым циферблатом и голубой люминесценцией. Выглядит очень круто и заслуживает внимания. Единственный «минус» — версия на титановом браслете стоит €1,095, немного превышая бюджет. Однако на чёрно-голубом NATO-ремешке цена €995, что делает её отличным дополнительным вариантом от Certina.

Hamilton Khaki Field Mechanical

Hamilton — ещё один бренд из Swatch Group, который предлагает хорошие часы до €1,000. У марки есть несколько моделей, подходящих под этот бюджет. Для нашего списка мы выбрали любимую модель команды Onewatch — 38-миллиметровый Hamilton Khaki Field Mechanical.

Хотя можно было бы выбрать стандартную модель из нержавеющей стали, интересно рассмотреть всю коллекцию. До €1,000 можно также приобрести версию из бронзы с характером — моя личная фаворитка. Независимо от материала, все 38-миллиметровые модели имеют толщину 9,5 мм и расстояние между ушками 47 мм.

Внутри установлен механический калибр с ручным заводом H-50 — современная улучшенная версия ETA 2801 с запасом хода 80 часов. В прошлом году Hamilton добавил в коллекцию синие и белые циферблаты. Новая белая версия отличается от предыдущих, имеет винтажный дизайн и светло-зелёную люминесценцию.

Это создаёт очень чистый и чёткий образ, тогда как синяя версия обладает совершенно иным характером. Именно разнообразие делает Hamilton Khaki Field Mechanical интересным выбором. Все версии — отличные часы, полностью вписывающиеся в бюджет.

Christopher Ward C65 Dune Aeolian

Сегодня Christopher Ward уже не маленький бренд, поэтому мы решили включить его в этот список. У CW много отличных моделей до €1,000. От дайвера C60 Trident Pro 300 и C63 Sealander Automatic до C60 Trident Reef и C65 Dune Aeolian — все могли бы попасть в подборку. Мы выбрали последнюю модель. Это обновлённая версия C65 Dune Automatic, дебютировавшая в 2023 году. Бренд решил добавить циферблату больше характера, изменив и расширив цветовую палитру.

C65 Dune Aeolian — отличный повседневный вариант в стиле Rolex Explorer с невероятным соотношением цена-качество: €950 на текстильном ремешке и €965 на кожаном. Версия на браслете стоит €1,165 и выходит за бюджет, но стоит рассмотреть, так как браслет в стиле Oyster от Christopher Ward — лучший в этой ценовой категории.

Корпус из стали диаметром 38 мм, толщина 11,9 мм, расстояние между ушками 43,7 мм. Циферблат вдохновлён дюнами и доступен в зелёном, синем, кремовом и сером цветах. Внутри установлен надёжный автоматический калибр Sellita SW200-1 с частотой 28,800 полуколебаний в час, 26 камнями и запасом хода 38 часов. Если вы ищете надёжные часы в стиле Explorer для повседневного ношения — Christopher Ward C65 Dune Aeolian отличный выбор.

Итоговые мысли

Как всегда, наши пять моделей — лишь вершина айсберга. Существует множество других вариантов, которые можно рассмотреть в этом ценовом сегменте. Очевидно, что бюджет в €1,000 позволяет приобрести отличные повседневные часы от крупных брендов. Три из пяти моделей здесь — представители Swatch Group, которые являются королями доступных часов среди крупных игроков индустрии. Как уже упоминалось, впереди ещё много интересного. Приходите на следующей неделе, чтобы узнать наши любимые модели от небольших брендов. А пока расскажите в комментариях, какие ваши любимые часы от крупных брендов до €1,000.

Если вам понравилась статья, не забудьте поделиться и подписаться на TG!