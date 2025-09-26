Топ-5 часов до €1,000 от небольших брендов

Ещё одна пятница — ещё один список!

Сегодня мы продолжаем нашу серию, посвящённую бюджетным часам. Недавно мы подготовили три подборки лучших часов стоимостью до €500. В этой новой серии из трёх статей мы удваиваем бюджет и сосредотачиваемся на лучших часах до €1,000. На прошлой неделе мы начали серию с пяти моделей от крупных брендов. В сегодняшней статье расскажем о наших фаворитах от небольших брендов. Закроем серию на следующей неделе подборкой из пяти кварцевых часов. Итак, погружаемся в мир небольших брендов и узнаём, что мы выбрали.

Как я объяснял на прошлой неделе, мы могли бы просто выбрать пять наших любимых часов до €1,000 и остановиться на этом. Однако мы хотели показать вам немного больше, чем просто пять моделей. При бюджете в €1,000 выбор практически безграничен. Поэтому мы разделили материал на небольшую серию. К тому же интересно увидеть, что отличает крупные бренды от небольших с точки зрения ассортимента. Маленькие бренды действительно подняли планку по соотношению цена-качество, что заставило крупных производителей создавать более качественные часы. В итоге у нас не только огромное количество вариантов, но и значительно выросло качество. Давайте узнаем, какие пять моделей до €1,000 от небольших брендов мы выбрали.

Traska Commuter

Одним из моих недавних фаворитов стал Commuter 38 от Traska. Этот молодой американский бренд быстро завоевал репутацию благодаря солидной коллекции часов. Прекрасная особенность стратегии Traska — постоянное улучшение и оптимизация существующих моделей с каждым поколением. Такой подход доказал свою эффективность у крупнейшего часового бренда в мире, и, похоже, это надёжный путь для Traska. Кроме того, все пять текущих моделей имеют одинаковый корпус базовой формы из канваса, что придаёт им чёткий дизайнерский почерк. Стиль и функции каждой модели определяют дизайн циферблата и безеля.

Серия Commuter — это GADA-часы с корпусами 34 мм, 36 мм и 38 мм. На первый взгляд, визуально они напоминают популярные Rolex Oyster Perpetual, но как только начинаешь носить часы, об этом быстро забываешь. Для каждого размера бренд предлагает разные цвета циферблата, что придаёт часам дополнительный характер. Также можно выбрать версию с датой или без неё. Мне посчастливилось носить версию Commuter 38 Adriatic Blue без даты с красивым синим циферблатом с эффектом солнечных лучей. Эти часы быстро стали одними из моих любимых доступных моделей, которые я имел удовольствие тестировать.

Commuter 38 — удовольствие от ношения

Корпус часов имеет диаметр 38,5 мм, расстояние от ушка до ушка — 46 мм, толщина — 10,5 мм. Тонкий профиль становится ещё более впечатляющим, если учесть, что в нём установлен сапфировый стекло с коробчатой формой толщиной 1,75 мм. Благодаря этому часы ощущаются на запястье очень комфортно и изящно. Внутри установлен надёжный механизм Miyota калибра 9039 с запасом хода 42 часа и точностью -10/+20 секунд в сутки.

Часы идут на очень удобном браслете в стиле Oyster шириной 20 мм с красивым сужением до 4 мм у застёжки и быстросъёмными пружинными штифтами. Звенья полностью артикулированы и легко снимаются благодаря винтовым штифтам. Застёжка оснащена микрорегулировкой без инструментов, что позволяет идеально подогнать часы по размеру. На запястье Commuter — настоящее удовольствие: комфортные, прекрасно отделанные и с привлекательным внешним видом. Цены на разные модели Traska Commuter варьируются в диапазоне $600–750 (примерно €575–645), и учитывая их характеристики, это отличный выбор для нашего списка.

Nodus TrailTrekker Clay

Ещё один американский бренд с множеством отличных моделей в заданном бюджете — Nodus. Особенно мне нравится Contrail GMT, который, по моему мнению, лучшие GMT-часы до €1,000. Почему бы не включить их? Однако недавно Nacho напомнил мне о не менее впечатляющих TrailTrekker Clay. Nodus периодически выпускает эту модель небольшими партиями, и сейчас она доступна для предзаказа с поставками, начинающимися в конце октября 2025 года. TrailTrekker — совместный проект с Raven Watches из Балтимора и отличный GMT для любых приключений.

Часы явно вдохновлены легендарным Rolex Explorer II, но я бы назвал их вариацией знаменитого дизайна Rolex. Помимо другого дизайна циферблата и стрелок, цвет Clay выделяет TrailTrekker. Диаметр корпуса — 39,5 мм, толщина — 11,8 мм, длина от ушка до ушка — 46,6 мм, что делает часы очень комфортными. Корпус покрыт серым DLC с матовой отделкой, а завинчивающаяся заводная головка с чёрным DLC защищена скошенными серыми защитными элементами. Фиксированный безель из нержавеющей стали имеет керамическое покрытие Cerakote, которое немного зеленее корпуса.

Множество деталей

Циферблат тёмно-серого цвета с тонкой текстурой, добавляющей визуальную глубину. На нём расположены квадратные, пятиугольные и треугольные часовые метки, которые хорошо контрастируют с фоном. Окошко даты на 6 часах гармонично вписано в дизайн, а острые стрелки с срезанными кончиками придают дополнительный характер.

Завершает образ браслет из нержавеющей стали с серым DLC-покрытием и плоскими звеньями, который красиво сужается с 20 мм у корпуса до 16 мм у застёжки. Фирменная застёжка NodeX оснащена двумя большими интегрированными кнопками и микрорегулировкой без инструментов, что позволяет идеально подогнать браслет для максимального комфорта.

Внутри установлен механизм Miyota 9075 — популярный выбор для небольших брендов благодаря практичности GMT с «флайерским» стилем и доступной цене. Это отличный механизм для этих скрытных военных GMT, которые сейчас доступны для предзаказа по цене $900 (примерно €760).

Если же вам не по душе дизайн TrailTrekker, то Contrail GMT — ещё один отличный выбор от Nodus.

RZE Resolute

Ещё один бренд, который сразу пришёл на ум при составлении списка — RZE, предлагающий полный ассортимент лёгких титановый часов до €1,000. Мой фаворит — Fortitude GMT Nighthawk, великолепные пилотские часы. Но мы решили выбрать популярную модель RZE Resolute — современные титановый полевые часы. Сейчас бренд предлагает шесть вариантов циферблата для Resolute, и наши фавориты — чёрный и зелёный.

Все модели Resolute имеют красивый угловатый корпус из титана диаметром 40 мм, толщиной 10,5 мм и длиной от ушка до ушка 46 мм. Поскольку это современные полевые часы, корпус полностью матовый. Кроме того, корпус и браслет покрыты фирменным покрытием UltraHex для повышения устойчивости к царапинам. Если вы планируете носить часы ежедневно, это покрытие станет настоящим спасением, сохраняя часы в отличном состоянии. Внутри лёгкого корпуса установлен Miyota 90S5 с запасом хода 42 часа.

Resolute — удовольствие от ношения

Часы идут на титановом браслете с H-образными звеньями, складной застёжкой и микрорегулировкой без инструментов. Титановая конструкция делает часы невероятно комфортными, а благодаря тонкому профилю и малому весу их можно даже забыть на руке. К счастью, красивые эмалевые циферблаты постоянно привлекают внимание. Особенно мне нравятся тёмно-зелёный и чёрный варианты за их глубину. Длинные накладные метки и тонкие стрелки хорошо контрастируют с циферблатом и заполнены люминесцентным составом для отличной читаемости в темноте. В целом, RZE Resolute — отличные современные полевые часы, которые можно приобрести за €795, что делает их отличным третьим выбором в нашем списке.

Tusenö Shellback V2

Такой список не был бы полным без настоящих дайверских часов. Наш выбор — Tusenö Shellback V2. Эти дайверские часы быстро сделали шведский бренд популярным среди поклонников микробрендов. После того, как я носил вторую версию Shellback, я полностью понимаю почему. Часы обладают характером и высоким качеством, что делает их лучшими дайверами в классе до €1,000. Shellback V2 имеет корпус из нержавеющей стали диаметром 40 мм, толщиной 13,1 мм и длиной от ушка до ушка 47 мм. Как и положено дайверским часам, корпус водонепроницаем до 200 м. Внешний вид современный благодаря угловатым линиям.

Tusenö предлагает восемь вариантов Shellback V2, включая две версии с DLC-покрытием, шесть без покрытия, четыре цвета циферблата и столько же вставок безеля. Отлично, что можно выбрать свой любимый вариант. Нам особенно понравилась чёрно-золотая модель, которую мы тестировали. Золотистые детали придают часам винтажный оттенок и добавляют тепла. В этой версии корпус оснащён односторонним безелем с 120 кликами и полированным чёрным керамическим вставкой. Гравировки заполнены Super-LumiNova, благодаря чему светятся в темноте. Циферблат — чёрный, высокоглянцевый, с текстурированной золотой печатью и окошком даты на 6 часах.

Shellback V2 — отличный выбор для повседневного ношения

Внутри установлен автоматический механизм Sellita SW200-1 с частотой 28,800 полуколебаний в час, 26 камнями и запасом хода 38 часов. Бренд использует версию Elaboré, которая тестируется и регулируется в трёх положениях с точностью ±7–20 секунд в сутки. Это идеальный механизм для этих стильных дайверских часов. Качество Shellback V2 впечатляет, что особенно заметно при ощущении браслета. Прочный трёхрядный браслет красиво сужается с 20 мм у корпуса до 18 мм у застёжки. Благодаря винтовым штифтам и микрорегулировке без инструментов браслет легко подгоняется и всегда идеально сидит на руке.

Как и Traska Commuter и RZE Resolute, Tusenö Shellback оснащён поверхностным упрочняющим покрытием. Это делает часы отличным выбором для повседневного ношения без опасений по поводу царапин, как у многих других моделей. Я получил огромное удовольствие от времени с Tusenö Shellback V2, который, вероятно, является лучшим вариантом за свои деньги. За €825 часы предлагают невероятное соотношение цена-качество и привлекательный дизайн. Что ещё можно желать от доступных повседневных часов?

Serica Ref. 6190

Наш последний выбор — часы от Serica. Модель 6190 — стильные и функциональные инструментальные часы, которые стоят чуть меньше €1,000. Предшественник 4512 стал отправной точкой для бренда. Я тестировал 4512 California в 2021 году и был сразу впечатлён дизайном и качеством. С тех пор Serica заменила 4512 на переработанную и значительно улучшенную серию 6190. В неё входят шесть моделей, из которых три «стандартных» подходят для нашего списка. Три модели 6190 M.S.L., выпущенные в прошлом году, слишком дорогие, но Denali, Commando и California — далеко не стандартные.

По сути, это три варианта циферблата, которые придают классической модели 6190 много характера. Рассмотрим характеристики. Все три имеют корпус из нержавеющей стали диаметром 37,7 мм, толщиной 10,8 мм и длиной от ушка до ушка 46,5 мм. Характерный корпус с аккуратно обработанным и полированным плоским безелем сочетается со стильным браслетом Bonklip. Это идеальный фон для трёх вариантов циферблата.

Варианты включают традиционный Commando с арабскими цифрами, California с римскими цифрами в верхней части и арабскими в нижней, а также Denali с арабскими цифрами на 3, 6, 9 и 12 часах и люминесцентными метками, смещёнными к центру циферблата. Это фирменный элемент дизайна Serica, который придаёт Denali особый характер — именно эту версию я бы выбрал.

Хронометрический калибр для Serica 6190

Внутри установлен хронометрический вариант Soprod M100. Этот автоматический механизм предлагает 42 часа запаса хода и среднюю точность от -4 до +6 секунд в сутки. Для часов стоимостью €990 наличие хронометрического калибра — редкость. Кроме того, скромные размеры 6190 идеально подходят для запястий разного размера. Все эти качества делают Serica Ref. 6190 идеальным пятым и последним выбором в нашем списке лучших часов до €1,000 от небольших брендов. Serica предлагает часы, которые не только отвечают множеству требований по характеристикам, но и обладают большим характером, выделяясь среди множества доступных вариантов.

Итоговые мысли

Как всегда, наши пять выборов — лишь вершина айсберга. Существует множество других моделей, которые можно рассмотреть для этого списка. Особенно выделяется то, что небольшие бренды предлагают невероятное соотношение цена-качество. По характеристикам сложно превзойти эти пять моделей. Мы считаем, что они предлагают гораздо больше, чем некоторые часы от крупных брендов, по качеству, точности и материалам. Неудивительно, что многие любители часов выбирают модели от небольших брендов при заданном бюджете. Возвращайтесь на следующей неделе, чтобы узнать о наших топ-5 кварцевых часов до €1,000. А пока расскажите в комментариях, какая из сегодняшних моделей вам понравилась больше всего!