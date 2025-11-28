Топ-5 дайверских часов 2025 года

Ещё одна пятница — ещё один список!

Однако это не просто случайный перечень, а начало нашего обзора лучших часов 2025 года. В первом выпуске мы рассмотрим дайверские часы — одну из самых популярных категорий в последние годы. Выбрать всего пять моделей из множества новинок — задача непростая, но правила годовых рейтингов требуют именно этого. Давайте узнаем, какие пять дайверских часов 2025 года мы считаем лучшими.

Обзор рынка дайверских часов в 2025 году

Прежде чем перейти к выбору, стоит отметить, что 2025 год не стал прорывным для дайверских часов. Конечно, появилось немало достойных моделей, но времена, когда дайверы доминировали на рынке, похоже, прошли. Значит ли это, что популярность дайверских часов снижается? Это тема для отдельной статьи. А пока — наш топ-5 лучших дайверских часов 2025 года.

Doxa Sub 250T GMT

Doxa традиционно радует поклонников дайверских часов новинками, и в этом году фаворитом стала модель Sub 250T GMT. Эта серия демонстрирует, что фирменный дизайн Doxa отлично подходит для GMT-дайвера. Sub 250T GMT — не просто Sub 200T с дополнительной стрелкой, а полностью новая модель с новым корпусом и разнообразием циферблатов.

Корпус диаметром 40 мм, длиной от ушка до ушка 42,9 мм и толщиной 10,85 мм выдерживает давление до 250 м. Пропорции корпуса классические и гармоничные, что особенно ценят любители дайверских часов. Doxa предлагает широкий выбор цветов циферблатов: оранжевый Professional, чёрный Sharkhunter, омбре Vintage Sharkhunter, серебристый Searambler, тёмно-синий Caribbean, жёлтый Divingstar, бирюзовый Aquamarine, белый Whitepearl и зелёный Sea Emerald. Все версии доступны на резиновом ремешке FKM или браслете из нержавеющей стали с «зернами риса».

Выбор лучшей версии Sub 250T GMT

Особое очарование имеет Vintage Sharkhunter с тонкой стрелкой GMT в виде стрелы, вместо крупной скелетонированной. Тем не менее, крупная открытая GMT-стрелка практична и не мешает считыванию основных показаний. На безеле нанесена 24-часовая шкала GMT с двухцветным обозначением дня и ночи, аккуратно интегрированная в дизайн.

Внутри установлен швейцарский механизм (вероятно Sellita) с частотой 28 800 полуколебаний в час и запасом хода 50 часов. Стрелка GMT регулируется отдельно, что делает часы удобными для путешественников.

На запястье часы сидят комфортно благодаря сбалансированным размерам. Цена — €2 550 на резиновом ремешке и €2 590 на браслете — отличное предложение для стильного GMT-дайвера.

Tudor Pelagos Ultra

Две недели назад мы публиковали топ-5 текущих моделей Tudor, отметив, что 2025 год был относительно спокойным для бренда. Тем не менее, Tudor выпустил впечатляющую новинку — Pelagos Ultra, которая заслуженно вошла в наш список.

Pelagos Ultra — экстремальная версия стандартного Pelagos, но с современным обновлённым дизайном. Корпус из титана диаметром 43 мм, толщиной 14,5 мм и длиной 52 мм выдерживает давление до 1000 м, что впечатляет при таких размерах. Новый циферблат выглядит свежо и современно.

Особенности циферблата Pelagos Ultra

Матовый чёрный циферблат с увеличенными часовыми метками и стрелками улучшает читаемость. Используется смесь люминесцентных составов Grade X1 и BGW9 Swiss Super-LumiNova: зелёное свечение X1 на минутной стрелке и отметке безеля для отслеживания времени погружения, а остальные элементы светятся ярко-синим в темноте.

Отделка циферблата с разделением часовых меток и минутной шкалы создаёт глубину и сбалансированный вид. Внутри установлен калибр MT5612-U с сертификатами COSC и METAS, обеспечивающий точность и 65-часовой запас хода.

Часы доступны на резиновом ремешке и титановом браслете с фирменной застёжкой Pelagos с пружинным механизмом и светящимся индикатором уровня регулировки. Цена — €6 030.

Omega Seamaster Planet Ocean 600M

Следующая модель — новая серия Omega Seamaster Planet Ocean четвёртого поколения, которая вызвала много обсуждений с момента релиза. Это подтверждает её актуальность и оправдывает включение в наш рейтинг.

Дизайн вдохновлён архивными моделями Omega Seamaster 200 «SHOM» и Seamaster 300 ref. 165.024. Корпус из нержавеющей стали диаметром 42 мм, толщиной 13,79 мм и длиной 47,5 мм хорошо смотрится даже на небольших запястьях. Важное нововведение — отказ от клапана сброса гелия при сохранении водозащиты до 600 м.

Новый браслет и механика

Часы предлагаются с новым браслетом с полированными центральными звеньями, что придаёт им более роскошный вид и снижает «инструментальный» характер модели. Также доступны версии с чёрным или цветным резиновым ремешком.

Внутри установлен фирменный калибр Omega Co-Axial 8912 с сертификатом METAS, работающий на частоте 25 200 полуколебаний в час и запасом хода 60 часов.

Цена — €9 100 на браслете и €8 500 на резиновом ремешке.

Blancpain Fifty Fathoms Tech BOC IV

Одной из ярких моделей стал Blancpain Fifty Fathoms Tech BOC IV — лимитированная серия из 100 экземпляров, идеально сочетающая классический дизайн Fifty Fathoms с современными элементами. Позже бренд выпустил серийную версию Fifty Fathoms Tech с оранжевой секундной стрелкой.

Корпус из титана Grade 23 диаметром 45 мм и толщиной 14,1 мм без ушек сидит на руке компактнее, чем кажется. Матовый чёрный циферблат с крупными люминесцентными метками и цифрами светится зелёным светом, а керамический безель с выпуклой вставкой также оснащён светящимися элементами.

Механизм и впечатления от ношения

Внутри — калибр 1315A с частотой 28 800 полуколебаний и запасом хода 120 часов благодаря трём заводным барабанам. Часы отличаются высоким уровнем отделки и удобством на запястье.

Цена серийной модели — €22 550.

Seiko Prospex Marinemaster SLA081

Последний выбор — Seiko Prospex Marinemaster SLA081, вызвавший много обсуждений при выходе. Несмотря на крупные размеры (45,4 × 16 мм), благодаря титановому корпусу часы комфортны в носке. SLA081 — современная интерпретация классического Marinemaster SBDX001, победителя Seiko World Cup 2023.

Моноблочный титановый корпус водонепроницаем до 600 м, с L-образным уплотнением, исключающим необходимость клапана сброса гелия. Циферблат с градиентом тёмно-синего цвета украшен волнообразным узором, а безель оснащён DLC-покрытием и белыми цифрами.

Практичные детали и механизм

Чёрные «бамперы» между корпусом и браслетом защищают безель и облегчают обслуживание. Новый браслет с округлыми звеньями и усовершенствованной застёжкой с удлинителем для дайвинга улучшает комфорт.

В часах установлен калибр 8L45 с запасом хода 72 часа и точностью +10/-5 секунд в сутки. Цена лимитированной серии из 600 экземпляров — €4 900.

Почётное упоминание: Panerai Luminor Marina Militare PAM05218

Отдельно стоит отметить Panerai Luminor Marina Militare PAM05218 — современную интерпретацию классической модели 1993 года, созданной для итальянских военно-морских сил. Часы с DLC-покрытием корпуса, «несовпадающим» с циферблатом сэндвич-дизайном и современными стрелками сохраняют классический шарм Panerai.

Эта модель была выпущена в честь выставки The Depths of Time и стала отличным примером возвращения к истокам бренда.

Итог: пять лучших дайверских часов 2025 года

Итак, наш топ-5 лучших дайверских часов 2025 года, а также почётное упоминание. Все выбранные модели демонстрируют значительный прогресс и развитие брендов в сегменте дайверских часов. Конечно, список можно было бы расширить, поэтому мы обращаемся к вам: какие дайверские часы 2025 года вы считаете лучшими? Делитесь в комментариях, а мы встретимся на следующей неделе с новым обзором лучших часов года.