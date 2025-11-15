Топ-5 доступных на сегодняшний день часов Tudor

Ещё одна суббота — ещё один список! Конец года уже близок, и скоро мы начнём серию лучших подборок на 2025 год.

Одним из брендов, который в этом году проявил себя относительно спокойно по сравнению с предыдущими, стал Tudor. На выставке Watches and Wonders бренд представил несколько достойных новинок, но ни одна из них не вызвала такого же ажиотажа, как некоторые релизы прошлых лет. Это вдохновило нас на создание топ-5 наших любимых доступных на сегодняшний день часов Tudor. Попадёт ли в список одна из новинок этого года? Давайте разбираться.

Новинки Tudor 2024 года: неожиданные релизы

Прежде чем перейти к списку, стоит отметить, что в этом году Tudor удивил несколькими моделями. Первая, которая приходит на ум — Black Bay Chrono «Carbon 25». При первом взгляде часы не произвели на меня сильного впечатления. Я не сторонник маркетинговых коллабораций, и сотрудничество с командой Формулы-1 VCARB лишь укрепило это мнение. Кроме того, цветовая гамма показалась мне неудачной. В итоге, это карбоновый корпус Black Bay Chrono, который исследует новые материалы и ценовые уровни. Однако на практике часы оказались гораздо более утончёнными, чем на фотографиях. К тому же, это впечатляюще сделанные часы, которые я активно защищал в серии Sunday Morning Showdown против TAG Heuer Monaco Chronograph × Gulf.

Ещё одной неожиданностью стал первый в истории Tudor механизм с индикатором фаз Луны — модель Tudor 1926 Luna. Несмотря на новизну, она не получила широкого признания у прессы и поклонников. Это подтверждается и результатами в нашей серии Sunday Morning Showdown, где часы получили одни из самых жёстких критических отзывов. Моя же любимая новинка 2025 года — Pelagos Ultra. По характеристикам и дизайну это достойное обновление классического Pelagos, который уже много лет в коллекции. Я бы однозначно выбрал Pelagos Ultra вместо классической модели — он обладает чётким дизайном и впечатляющим техническим оснащением. Попала ли эта модель в наш список? Узнаем, раскрывая пятёрку лучших доступных на сегодняшний день часов Tudor.

Tudor Pelagos FXD GMT “Zulu Time”

Начинаем с одного из главных хитов бренда прошлого года — Tudor Pelagos FXD GMT «Zulu Time». Эта модель вошла в годовой список Начо и стала одним из моих любимых часов 2024 года. Они окончательно убедили меня сместить фокус с Black Bay на линию Pelagos в плане личных предпочтений. В обзоре я писал, что часы мне нравятся, но я ещё не влюбился в них. Спустя год Pelagos FXD GMT «Zulu Time» продолжает меня интриговать и производит более глубокое впечатление, чем я ожидал.

Часы были созданы с учётом потребностей пилотов Aéronautique Navale французского флота Marine Nationale, с которым Tudor сотрудничает давно. Это первый Pelagos с функцией GMT, и интеграция этой функции в характерный дизайн Pelagos выполнена очень умело. Корпус из титана Grade 5 размером 42×52 мм и толщиной 12,7 мм (с учётом стекла) оснащён фиксированными ушками и комфортным тканевым ремешком, что делает ношение гораздо удобнее, чем подсказывают цифры.

Пелагос с необычным дизайном

Особенностью дизайна является 48-позиционный титановый безель с чёрной керамической вставкой GMT с равномерными цифрами и метками. Чёрный циферблат украшен характерными квадратными, прямоугольными и треугольными метками. Фирменные стрелки Tudor Snowflake дополнены оранжевой GMT-стрелкой, соответствующей названию модели на циферблате. Светящиеся элементы выполнены в кремовом оттенке, придающем часам тёплый вид. В темноте подсветка сочетает бирюзово-голубой и ярко-зелёный цвета, что добавляет визуальной привлекательности.

Внутри установлен калибр Master Chronometer MT5652-U с частотой 28 800 полуколебаний в час и запасом хода 65 часов — идеальный механизм для современных военных GMT-часов. На запястье часы сидят отлично, ощущаются надёжными и выглядят стильно на 22-миллиметровом зелёном тканевом ремешке. Именно эти технические характеристики и внешний вид сделали Tudor Pelagos FXD GMT «Zulu Time» (€4 750) нашим первым выбором.

Tudor Black Bay Master Chronometer “Monochrome”

Следующая модель также вышла в прошлом году — Black Bay без винтажного оформления, к которому мы привыкли. Этот 41-миллиметровый вариант — чистая, современная версия Black Bay. Несмотря на стилистические отсылки к прошлому, часы не пытаются быть чем-то иным. Это стало глотком свежего воздуха при дебюте. Я имел возможность носить их и убедился, что бренд наконец создал современную версию классического Tudor Submariner.

Корпус из нержавеющей стали размером 41 мм, расстояние между ушками — 50 мм, толщина — 13,6 мм. Несмотря на внушительные размеры, часы не кажутся громоздкими и отлично подходят для ежедневного ношения.

Чёрный циферблат и вставка безеля с серебристыми метками придают часам чёткий и строгий вид по сравнению с бордовым вариантом, который был первым обновлённым Black Bay. Завершает образ выбор между браслетом Oyster, браслетом Jubilee или резиновым ремешком. Я предпочитаю браслет Oyster — для меня это всегда базовый выбор, а Jubilee кажется неуместным на классических дайверских часах.

Лучший дайверский нож из нержавеющей стали до 5000 евро

Внутри установлен автоматический калибр Master Chronometer Tudor MT5602-U с частотой 28 800 полуколебаний в час, запасом хода 70 часов и точностью 0/+5 секунд в сутки — отличный выбор для современных повседневных часов. На руке часы ощущаются превосходно.

Эта модель подчёркивает, что Tudor производит одни из лучших часов в ценовом сегменте до €5 000. Качество сборки превосходит многих конкурентов, создавая ощущение надёжности. Новый корпус тоньше предыдущего, что повышает комфорт. Если вы хотите современные стальные дайверские часы с узнаваемым дизайном Submariner, но не готовы платить за оригинал, Tudor Black Bay «Monochrome» (€4 660 на браслете Oyster) — отличный выбор.

Tudor Black Bay Pro

Следующий выбор — классический Tudor Black Bay Pro. Версия с опалиновым белым циферблатом прошлого года хороша, но наша любовь к первой модели с чёрным циферблатом глубока. При дебюте в 2022 году часы вызвали бурные обсуждения.

После статьи с критикой на Black Bay Pro разгорелась оживлённая дискуссия о решении бренда выпустить эту модель. Дизайн напоминает первый Rolex Explorer II, который из команды Onewatch очень ценят.

Однако со временем Black Bay Pro стал большим успехом для Tudor. Я тоже изменил своё мнение: сначала думал, что часы слишком легко копируют легендарный «Freccione». Но после нескольких примерок понял, что бренд создал настоящий Tudor. Даже массивный корпус перестал меня смущать.

Сможет ли Tudor в конечном счёте уменьшить размер Black Bay Pro?

Толщина корпуса 14,7 мм при диаметре 39 мм — повод для беспокойства у многих. Из-за плоских боков это ощущается при каждом взгляде. Но лично мне ношение не доставляло дискомфорта, напоминая любимый Rolex Sea-Dweller ref. 16600 с похожими пропорциями. Внутри установлен COSC-сертифицированный калибр MT5652 с запасом хода 70 часов.

По цене €4 440 это одни из лучших часов Tudor в каталоге. Хотя я надеюсь, что бренд со временем обновит дизайн корпуса и сделает его тоньше, пока это отличный выбор вне зависимости от предпочтений — чёрный или белый циферблат.

Tudor Pelagos Ultra

Следующая модель — Tudor Pelagos Ultra. Это не единогласный выбор в команде Onewatch, так как некоторые предпочитают классический Pelagos. В серии Sunday Morning Showdown читатели тоже отдали предпочтение обычной модели. Почему тогда Ultra? Я придерживаюсь мнения, высказанного в том обзоре: если сравнивать Pelagos и Pelagos Ultra бок о бок, Ultra кажется естественным и современным развитием старшего брата.

Часы немного крупнее — 43 мм корпус из титана с толщиной 14,5 мм. Несмотря на значительное увеличение водозащиты до 1000 м, толщина выросла всего на 0,2 мм по сравнению с обычным Pelagos. Как и оригинал, Ultra оснащён клапаном для сброса гелия и титановым браслетом с обновлённой застёжкой. Новая застёжка с пружинным механизмом имеет светящийся голубой индикатор уровня регулировки — практичная и стильная деталь, которая отлично сочетается с надписью «Pelagos» на циферблате.

Настоящий современный Пелагос

Дизайн циферблата более сбалансирован, чем у обычного Pelagos. Пропорции меток на безеле и циферблате гармоничны, а более широкие стрелки подчёркивают современный облик. Минутные метки расположены на приподнятом плоском кольце вокруг циферблата. Использование швейцарской люминесценции Grade X1 и BGW9 на индексах, стрелках и безеле создаёт яркое сочетание синего и зелёного свечения в темноте — ещё одно доказательство продуманности обновлений Tudor.

Внутри установлен калибр MT5612-U, протестированный по стандартам COSC и более строгим требованиям METAS. Автоматический механизм работает на частоте 28 800 полуколебаний в час и имеет запас хода 65 часов. В целом Pelagos Ultra (€6 030) объективно лучше обычного Pelagos, а дизайн более актуален, чем у оригинала 2015 года. Решать, какая модель вам нравится больше, — ваше право, но для меня и части команды это настоящий современный Pelagos.

Tudor Black Bay 54

Закрывает список Tudor Black Bay 54. Если есть модель Black Bay, которая возвращает винтажный стиль классических Tudor Submariner, то это именно Black Bay 54. Золотистые метки на безеле, которые делают Black Bay 58 слишком ярким, здесь отсутствуют. Золотистые детали используются только на циферблате, имитирующем гильт-циферблаты 1950-х годов. В итоге получаются прекрасно сбалансированные часы, сочетающие ретро-стиль и современный комфорт.

Самая маленькая модель Black Bay обладает заметным присутствием на запястье. Я сомневался, так как Black Bay 58 на моём запястье смотрится хорошо только на браслете. С уменьшением корпуса на 2 мм по сравнению с 39-миллиметровым Black Bay 58, Black Bay 54 кажется ещё более скромным. Но часы отлично сели на моё запястье.

Отличный выбор для повседневного ношения

Основные характеристики: диаметр 37 мм, расстояние между ушками 46 мм, толщина 11,3 мм с куполообразным стеклом. Безель с чёрной алюминиевой вставкой и серебристыми цифрами и метками, чёрный циферблат с лёгким солнечным узором и золотистыми акцентами. Томас отметил, что эффект очень тонкий, придающий лёгкий коричневый оттенок, напоминающий тропические циферблаты.

Внутри установлен хронометрический калибр MT5400 с частотой 28 800 полуколебаний в час и запасом хода 70 часов. Black Bay 54 стал популярным выбором среди поклонников, доказав, что рядом с популярным Black Bay 58 есть место и для меньшей модели. По цене €4 120 это самая доступная модель из нашего топ-5, что делает её отличным завершением списка.

Итоговые выводы по пяти лучшим доступным часам Tudor

Если вы дочитали до этого места, то понимаете, что эти пять моделей — лишь малая часть отличных предложений Tudor. Мы понимаем, что вы можете не согласиться со всеми нашими выборами. Пожалуйста, поделитесь в комментариях, какие из доступных на сегодняшний день часов Tudor вам нравятся больше всего. Ждём вас на следующей неделе с новым списком.