Топ-5 керамических часов за последние два года

Ещё одна пятница — ещё один список!

На этой неделе мы рассмотрим некоторые из наших любимых керамических часов. В неделю, когда Omega выпустила серию новых моделей Dark Side of the Moon из керамики, самое время обратить внимание на недавние керамические новинки. Мы наблюдаем стремительный рост числа керамических моделей у ведущих часовых брендов. Прекрасно то, что керамика уже не является недоступной для людей с более скромным бюджетом. Керамические часы — для всех! Мы выбрали пять наших текущих фаворитов, чтобы вдохновить вас.

Перед тем как начать, кратко расскажем, как мы составляли этот список: мы решили выбрать пять относительно недавних фаворитов. При таком быстром росте числа керамических часов логично сосредоточиться на наиболее заметных моделях, вышедших не так давно. Все пять представленных сегодня часов появились в течение последних двух лет. Кроме того, мы постарались разнообразить подборку по жанрам и ценовым категориям. А теперь без лишних слов — приступим к нашему Топ-5!

IWC Pilot’s Watch Chronograph 41 Top Gun Mojave Desert

Открывает список великолепная версия Mojave Desert из коллекции Pilot’s Watch Chronograph 41 от IWC. Если вы следите за новинками IWC, то знаете, что цветовая гамма Mojave Desert — не новинка. В 2019 году IWC выпустила лимитированную версию диаметром 44,5 мм, которая быстро распродалась. Это уже дало нам понять, насколько крутой может быть «пустынный» вариант часов. Поэтому, когда бренд из Шаффхаузена в конце 2023 года представил меньшую версию.

Часы оснащены матовым бежевым керамическим корпусом диаметром 41,9 мм, толщиной 15,5 мм и расстоянием от ушка до ушка 51,5 мм. Это довольно массивная модель, не для тонких запястий. Но мне очень нравится, что IWC использует матовую керамику для этой серии пилотских часов. Любая полированная часть керамических часов сразу выглядит пластиковой, тогда как матовое покрытие устраняет этот эффект.

Бежевый корпус отлично сочетается с чуть более тёмным матовым коричневым циферблатом с бежевыми индексами. Над циферблатом парят стрелки того же матового коричневого цвета, заполненные бежевой Super-LumiNova. Бежевый резиновый ремешок с текстильной вставкой и титановая застёжка-пин придают образу стильное завершение.

За титановой задней крышкой с логотипом Top Gun скрывается фирменный калибр IWC 69380. Автоматический хронограф оснащён колонным колесом, работает с частотой 28 800 полуколебаний в час и обеспечивает запас хода 46 часов. При цене €12 900 эта версия Pilot’s Watch Chronograph 41 — отличный старт нашего списка и идеальный спутник для любых пустынных приключений.

Rado Anatom Automatic

Второй выбор — бренд, который сделал керамические часы популярными ещё в 1980-х. Я до сих пор помню, как с восхищением смотрел на чёрные керамические Rado в витринах магазинов Германии и Австрии во время семейных отпусков. Поэтому Rado и особенно серия Anatom занимают особое место в моём сердце.

Недавно мне посчастливилось опробовать три модели из серии full-High-Tech Ceramic. Из трёх полученных моделей, что удивительно, моим фаворитом стала не одна из чёрных керамических, а версия цвета плазмы с розовыми деталями. В этом цвете есть что-то особенное и неповторимое.

Серия full-ceramic Anatom Automatic имеет прямоугольный корпус размером 32,5 мм в ширину, 46,3 мм в длину и толщиной 11,3 мм. Это делает часы достаточно крупными, но при этом удобными для ношения. Особую выразительность придаёт керамический браслет, который идёт в комплекте с каждой моделью. Мы видели модели Anatom на резиновых ремешках в тёмных и ярких летних оттенках, более расслабленных по стилю. Однако я предпочитаю именно эти полностью керамические версии — для меня это настоящие часы.

Более мягкий образ благодаря плазменной керамике

Плазменная версия оснащена лакированным серым циферблатом с контрастными розовыми стрелками и индексами. В целом, эта модель выглядит мягче, чем две чёрные. Двухцветный браслет состоит из звеньев из плазменной керамики и соединительных звеньев из стали с розовым золотым покрытием. Кроме того, браслет оснащён скрытой бабочковой застёжкой из нержавеющей стали с розовыми кнопками. Это придаёт часам стильный и изысканный вид, который мне очень нравится.

Внутри корпуса установлен калибр Rado R766. Этот автоматический механизм работает с частотой 25 200 полуколебаний в час, содержит 21 камень и обеспечивает 72 часа запаса хода. Это идеальный механизм для этой яркой плазменной версии Anatom Automatic, которая стоит €5 100.

Omega Speedmaster Dark Side of the Moon «Dark Vader»

Вы, конечно, не думали, что мы пропустим новые Speedmaster Dark Side of the Moon, правда? Из предыдущей серии мне всегда нравился классический Dark Side of the Moon, и я испытываю особую симпатию ко всему чёрному, поэтому модель «Black/Black» давно была моей любимой. Поэтому было здорово увидеть, что Omega вернула обе эти модели в новой серии. Но, что удивительно, наибольшее впечатление на меня произвела новая версия «Dark Vader».

Возможно, это связано с неожиданным новым дизайном и более тонким корпусом. Признаюсь, полностью чёрный Speedmaster оживает благодаря небольшим красным и белым акцентам. Особенно выделяется красная центральная секундная стрелка хронографа — она буквально притягивает взгляд, и мне это очень нравится.

Не всё чёрное в Speedmaster «Dark Vader»

«Dark Vader» немного тоньше двух других моделей благодаря механизму с ручным заводом. Эти керамические часы имеют размеры 44,25 × 50 × 13,02 мм — внушительные, но вполне носибельные. Чёрный керамический корпус сочетается с матовым чёрным циферблатом с рельефной окантовкой, что придаёт глубину и подчёркивает два углублённых счётчика. Кроме того, Omega выбрала чёрные индексы из белого золота с чёрной Super-LumiNova, чтобы сохранить тёмный стиль.

Единственные цветовые акценты — красная надпись «Speedmaster» и красная центральная стрелка хронографа. Тахиметрическая шкала на безеле и надписи на циферблате выполнены белым цветом. Если перевернуть часы, то можно увидеть затемнённый механизм Omega калибра 9908. Этот Master Chronometer с ручным заводом работает с частотой 28 800 полуколебаний в час и обеспечивает 60 часов запаса хода.

Несмотря на скрытный дизайн, Omega красиво отделала механизм арабесками в стиле Женевских волн для визуального эффекта. Чёрный резиновый ремешок с чёрной складной застёжкой завершает образ и делает часы очень удобными в носке. Новая модель «Dark Vader» стоит €15 400 и, на мой взгляд, является самой крутой из трёх новых моделей Dark Side of the Moon.

Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked «Bleu Nuit, Nuage 50»

Следующая модель доказывает, что керамика не обязательно должна быть яркой и блестящей. Audemars Piguet давно использует керамику в своих коллекциях. Ярко-синие керамические Royal Oak Perpetual Calendar стали любимцами фанатов и одними из самых узнаваемых моделей Royal Oak. Но это один из тех примеров, которые вызывают у меня сомнения из-за общего внешнего вида часов. Однако в начале этого года Audemars Piguet выпустила серию часов, вдохновлённую тёмно-синим оттенком ночного неба над швейцарской долиной Валле-де-Жу. Говорят, именно этот цвет неба вдохновил Жеральда Дженту использовать синий цвет для первых Royal Oak ref. 5402.

Правда это или нет — остаётся загадкой, но можно с уверенностью сказать, что тёмно-синие керамические Royal Oak Double Balance Wheel Openworked «Bleu Nuit, Nuage 50» — это настоящий шедевр. Ранее мы видели чёрную керамическую версию с розовым механизмом, но новая тёмно-синяя версия легко превосходит её. Корпус диаметром 41 мм выполнен из синей керамики и сочетается с интегрированным браслетом того же цвета. Часы имеют тонкий профиль 9,7 мм и водонепроницаемость до 50 м. Матовые и полированные поверхности корпуса и браслета выполнены безупречно, что сразу же усиливает визуальное впечатление.

Восхитительный фирменный калибр 3132

Главной звездой шоу является фирменный калибр 3132. Дизайнеры AP выбрали родиевое покрытие механизма с деталями из розового золота. Это делает калибр менее вычурным, чем версия с розовым покрытием, и нам это нравится. Технически впечатляющий механизм оснащён двумя балансами и спиралями, расположенными друг над другом на общей оси. Такая конструкция улучшает точность и стабильность. Калибр состоит из 245 деталей, работает с частотой 21 600 полуколебаний в час и обеспечивает 45 часов запаса хода.

Открытые мосты и ротор дают отличный обзор внутреннего устройства механизма. Как всегда у Audemars Piguet, отделка безупречна и значительно усиливает впечатление. Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked «Bleu Nuit, Nuage 50» стоит впечатляющие €101 600, но прекрасно демонстрирует, как хорошо тёмно-синяя керамика подходит для Royal Oak.

Breitling Avenger B01 Chronograph 42 Night Mission

Ещё один пример того, как сделать чёрные керамические часы действительно крутыми, предоставил Breitling в прошлом году. С новой серией из пяти моделей Avenger Night Mission из керамики бренд показал, как хорошо лёгкий материал сочетается с яркими цветами. Две модели, которые сразу выделились, — B01 Chronograph 42 Night Mission в цветах Sand и Turquoise. Последняя — благодаря яркому циферблату и ремешку, первая — благодаря пустынному стилю.

Если спросите нас, версия цвета песка лучше из двух. Часы имеют 42-миллиметровый матовый чёрный керамический корпус толщиной 15,15 мм и расстоянием от ушка до ушка 51,21 мм. Однонаправленный чёрный керамический безель оснащён 60-минутной шкалой и знаменитыми «рейдерскими» выступами, придающими часам узнаваемый характер Breitling. Корпус водонепроницаем до 300 метров, что делает часы достойным дайверским инструментом для ваших секретных миссий.

Дизайнеры Breitling подобрали к чёрному керамическому корпусу чёрный карбоновый циферблат с чёрными счётчиками хронографа и арабскими цифрами с люминесцентным покрытием песочного цвета. Дополнительные песочные акценты видны на 30-минутном счётчике. Часы идут на 22-миллиметровом военном кожаном ремешке с титановым складным замком.

Фирменный калибр B01

Внутри корпуса установлен сертифицированный COSC хронографический калибр B01 от Breitling. Механизм работает с частотой 28 800 полуколебаний в час, содержит 45 камней и обеспечивает 70 часов запаса хода. Часто хвалимый калибр виден через сапфировую заднюю крышку и управляется контрастной сатинированной титановый заводной головкой и кнопками. Они добавляют немного контраста, делая эту модель Avenger Night Mission стоимостью €9 400 ещё более привлекательной.

Почётное упоминание: Hublot Big Bang Unico Magic Ceramic

Такой список не был бы полным без упоминания Hublot. Бренд уже много лет использует керамику для корпусов и продолжает расширять границы применения материала. Довольно странная и необычная модель Hublot Big Bang Unico Magic Ceramic — тому подтверждение.

Хотя стиль часов спорный, использование многоцветной керамики — это ещё один шаг в будущее для бренда и всей индустрии. Создание безелей Magic Ceramic для этой особой версии Big Bang Unico — сложный процесс, и будет интересно посмотреть, к чему это приведёт.

Hublot не чужд работе с экзотическими материалами. Но многоцветный безель этой новинки вызвал споры. Мы пошутили, что это «шляпная карта», а другие в комментариях назвали это «космической сыпью». Конечно, узор в горошек на безеле вызвал бы сильные реакции, и я уверен, что в Hublot это понимали заранее.

Но, как бы ни был спорен внешний вид, использование многоцветной керамики гораздо интереснее. Будет любопытно увидеть, куда это приведёт Hublot, ведь вряд ли бренд будет ограничиваться безелями в горошек. Я обязательно буду следить за будущими релизами с более сдержанным сочетанием цветов.

Заключение

Вот и всё — наши пять любимых керамических часов за последние два года. Как всегда, это лишь небольшая часть огромного количества доступных моделей. Поэтому хочу задать вам вопрос: какие ваши любимые керамические часы, вышедшие недавно? Пожалуйста, поделитесь в комментариях, а мы увидимся на следующей неделе с новым Топ-5!