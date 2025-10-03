Топ-5 кварцевых часов до €1,000

Ещё одна пятница — ещё один список!

Сегодня мы завершаем нашу последнюю серию, посвящённую бюджетным часам. Недавно мы подготовили три подборки лучших часов до €500. В этой серии из трёх статей мы удвоили бюджет и сосредоточились на лучших часах до €1,000. В первой статье мы рассмотрели пять моделей от крупных брендов. На прошлой неделе выбрали пять любимых часов от небольших марок. Сегодня мы завершаем серию подборкой из пяти наших любимых кварцевых часов до €1,000. Погрузимся в мир кварцевой точности и узнаем, что мы выбрали.

Но прежде чем начать, давайте кратко вспомним, что мы ищем в этой третьей и последней статье. Во-первых, мы уже рассмотрели часы до €500, поэтому сейчас речь пойдёт о кварцевых моделях в ценовом диапазоне от €500 до €1,000. Во-вторых, выбор огромен, и чтобы не повторяться, мы постарались включить часы из разных категорий и стилей. В итоге в список попали модели, которые произвели на нас самое сильное впечатление. Это не значит, что других достойных вариантов нет, но давайте посмотрим на наши пять фаворитов.

Dennison ALD Dual Time

Одним из самых ярких открытий Geneva Watch Days для нас стали часы Dennison ALD Dual Time. Dennison — бренд, который быстро завоевал популярность, предлагая доступные и стильные классические часы. Особенность дизайна — работа Эммануэля Гейта, создателя Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Новая серия Dual Time стала продолжением дебютной коллекции ALD прошлого года, которая стартовала с пяти вариантов циферблатов из натурального камня и серии солнечных циферблатов, быстро ставших любимцами публики.

За последние 12 месяцев коллекция расширилась, и мы увидели впечатляющее сотрудничество с Collectability. Несколько недель назад новая серия ALD Dual Time показала, что делает ALD такой интересной и особенной. Dennison доказал, что внешне простая эстетика идеально подходит для часов с двойным часовым поясом.

Идея очень проста: новые модели показывают время в двух часовых поясах с помощью двух комплектов стрелок на одном циферблате из натурального камня. Есть два варианта оформления циферблата. Первый — разделённый экран с двумя контрастными камнями. Второй — циферблат из одного камня с дополнительным солнечным субциферблатом для второго набора стрелок. Мы предпочитаем второй вариант и включили его в этот список.

ALD Dual Time — стильные и удобные часы

Это очень стильный и продуманный дизайн, который встречается редко. Для этого Гейт переработал корпус, который стал немного шире. Но при размерах 37 мм на 35,6 мм и толщине 6,1 мм часы остаются очень удобными в носке. Можно выбрать корпус из нержавеющей стали или с PVD-покрытием, подходящим под цвет камня. Dennison предлагает циферблаты из авантюрина, тигрового глаза, малахита или лазурита с дополнительным цветным солнечным субциферблатом.

За работу двойного часового пояса отвечают два кварцевых механизма Ronda. Все модели комплектуются ремешком из телячьей кожи Epsom с классической застёжкой, цвет которой соответствует циферблату.

Эти часы отлично подходят для смены ремешков под разные случаи, что делает их стильным и универсальным выбором. Стоимость — чуть менее €760. Если такой дизайн с двойным часовым поясом кажется вам слишком сложным, доступны и обычные модели ALD Stone Dial. Но нам нравится этот умный подход к часам для путешествий, поэтому ALD Dual Time — наш первый выбор.

Серия Unimatic Toolwatch

Второй выбор в списке кварцевых часов до €1,000 — не одна модель, а серия из трёх. В серии Unimatic Toolwatch четыре модели, но UT4 стоит менее €500 и не подходит для этого списка. Серия объединяет кварцевые часы с ударопрочной конструкцией и военными характеристиками.

В итоге эти прочные часы отлично подходят для повседневного ношения и способны выдержать серьёзные нагрузки. Три модели включают две дайверские Modello Uno с безелем обратного отсчёта. Первая — классические дайверские часы, вторая — с функцией GMT. Третья — полевые часы Modello Quattro GMT.

Мы тестировали Modello Quattro UT4-GMT в прошлом году. Сразу бросилось в глаза сочетание фирменного стиля Unimatic с новыми дизайнерскими элементами. При этом часы ощущались такими же надёжными и крепкими, как и все Unimatic.

Настоящее волшебство внутри

Часы разработаны по стандарту MIL-STD-810 США. Для прохождения строгих испытаний Unimatic создал собственную систему защиты от ударов. Тест включает 26 падений (по каждой поверхности, углу и ребру) с высоты 1,22 метра на бетон.

Корпус Modello Quattro UT4-GMT из нержавеющей стали имеет размеры 40 мм в диаметре, 49 мм в длину, 12 мм толщину и 22 мм между дужками. Особенность — кварцевый швейцарский механизм Ronda 515.24D, который позволяет сохранить относительно тонкий профиль. Учитывая ударопрочную конструкцию, часы выглядят гармонично. Механизм точен до +20/-1 секунды в месяц и работает от батареи до 45 месяцев. Это идеальный механизм для таких надёжных и удобных инструментальных часов с функцией GMT.

Функция GMT расположена на верхней половине циферблата с 24-часовым диском. Также есть окно даты на отметке «6 часов». Это делает UT4-GMT отличными часами для путешествий. На руке они ощущаются крепкими и готовыми к любым приключениям. Цена — €550, что делает их отличным выбором в категории инструментальных часов. Если нужен дайвер, обратите внимание на UT1-GMT за €640. Для тех, кто хочет просто надёжные трёхстрелочные кварцевые дайверы, есть UT1 за €520.

Коллекция Furlan Marri Mechaquartz Chronograph

Что делать, если хочется стильный хронограф до €1,000? Мы выбираем один из хронографов Furlan Marri Mechaquartz. Это первая постоянная коллекция бренда, представленная тремя моделями в 2022 году.

В начале этого года Furlan Marri добавил ещё две модели. Пять вариантов вместе выглядят очень привлекательно. Новые модели Sabbia Rosa и Ardesia Blu особенно впечатляют. Хотя я обычно выбираю стальные версии, Sabbia Rosa — настоящий шедевр!

Коллекция состоит из пяти винтажных хронографов с одно- или двухсчётным циферблатом. Все часы имеют корпус диаметром 38 мм, толщиной 11,5 мм (с учётом стекла) и длиной от ушка до ушка 46 мм. Классический корпус с изящными ушками в стиле Patek, гравированными кнопками «Tasti Tondi», плоской заводной головкой и матовой средней частью идеально подходит для разных размеров запястья.

Два варианта циферблатов для любителей хронографов

По моему мнению, настоящие звёзды — циферблаты. Один вариант оснащён пульсометрической шкалой и 60-минутным счётчиком, другой — классический с тахиметрической шкалой и счётчиками на 60 минут и 24 часа. Я люблю симметрию, так что вы можете догадаться, какой вариант мне ближе. Внутри корпуса установлен механизм Seiko VK64 mechaquartz — любимец многих, сочетающий точность кварца, плавное движение секундной стрелки и мгновенный сброс хронографа, как у механики.

Все пять моделей стоят чуть более €600, что делает их отличным выбором для тех, кто хочет классический хронограф без больших затрат. Качество изготовления и уровень детализации у Furlan Marri на высоте. Эта серия — идеальный третий выбор в нашем списке кварцевых часов до €1,000.

Seiko Prospex SFK001 и SFK003

Нельзя завершить список без настоящих дайверских часов. Хотя Unimatic Modello Uno UT1 — отличный вариант, я сосредоточился на Modello Quattro UT4, и дайверы пока не получили должного внимания. Здесь мы выбрали менее очевидный вариант — Seiko Prospex SFK001 и SFK003. Эти солнечные кварцевые версии знаменитых «Sumo» обладают всеми характеристиками настоящих дайверов и дополнены функцией GMT, что делает их идеальными для активных путешественников.

Часы имеют корпус из нержавеющей стали диаметром 45 мм, длиной 52,5 мм, толщиной 13,2 мм и узким расстоянием между ушками — 20 мм. Несмотря на крупные размеры, благодаря продуманному дизайну корпуса они очень комфортны в носке.

Я владею первой версией Sumo и всегда с удовольствием ношу её, несмотря на крупный корпус. Основная причина — изогнутые ушки и умелая интеграция безеля в корпус, благодаря чему часы не кажутся слишком большими.

Циферблаты, заряжающие батарею солнечного кварцевого механизма 5K65

Доступны две модели: SFK001 с синим циферблатом и SFK003 с зелёным. Оба циферблата пропускают свет, заряжая батарею, и имеют волнообразный узор для дополнительной визуальной привлекательности. Сверху прозрачный слой показывает, что циферблат служит солнечной панелью.

Функция GMT интегрирована безупречно: оранжевая 24-часовая стрелка и надпись «GMT» выделяются на фоне циферблата. 24-часовая шкала показывает нечётные числа между основными часовыми метками. Безель имеет индикацию день/ночь, где дневная часть выделена светло-голубым цветом.

Внутри установлен солнечный кварцевый механизм 5K65 с точностью ±15 секунд в месяц. Механизм позволяет независимо настраивать 12-часовую стрелку, что делает эти модели удобными GMT-часами для путешествий. Цена — €780, что делает Seiko Prospex SFK001 и SFK003 отличным выбором для серьёзных дайверов с водозащитой 200 м и функцией GMT.

Hamilton American Classic PSR Digital Quartz

Пятый и последний выбор в нашем списке кварцевых часов до €1,000 — Hamilton American Classic PSR Digital Quartz. Это забавные часы, которые мы очень любим. Hamilton представил PSR в 2020 году, и они сразу стали хитом. Модель — переиздание оригинального Pulsar 1970-х годов, который впервые показал время нажатием кнопки на корпусе. При повторном выпуске часы предлагались в нержавеющей стали и с золотым PVD-покрытием. Эти версии всё ещё доступны, но PSR выросла в полноценную коллекцию с разными цветами корпусов, браслетов и дисплеев.

Мы остановимся на стальных версиях, так как только они укладываются в бюджет. Золотые и чёрные версии стоят дороже €1,000. В наличии две стальные модели — с красным и зелёным дисплеями. Обе имеют корпус 40,8 мм на 34,7 мм и толщину 13,3 мм. Часы удобно сидят на руке благодаря браслету в стиле President, который сужается с 24 мм у корпуса до 19 мм у застёжки.

Комбинация LCD и OLED технологий в дисплее

Обе модели используют гибридный дисплей, сочетающий отражающий LCD и излучающий OLED. LCD постоянно показывает время, но не слишком ярко. Одно нажатие кнопки активирует яркие OLED-цифры красного или зелёного цвета. Такая технология продлевает срок службы батареи. Красный дисплей — оригинал, зелёный — более сдержанный и удобный для повседневного ношения. Но с любыми из этих часов вы не ошибётесь.

Также есть модель Hamilton PSR 74, представленная в конце прошлого года, с меньшим корпусом (30,9 мм на 25,6 мм и толщиной 12,4 мм), что лучше подходит для тонких запястий. Она доступна в стальном и золотом PVD вариантах с красным дисплеем и укладывается в бюджет.

Я бы выбрал большую зелёную версию за €845. Как бы то ни было, эти часы носили Джо Фрейзер, Джанни Аньелли, Джеймс Бонд в исполнении Роджера Мура и Элвис — так что ошибиться сложно.

Итог: наши пять любимых кварцевых часов до €1,000

Вот и всё — наши пять фаворитов в категории кварцевых часов до €1,000. Как уже упоминалось, это лишь малая часть отличных вариантов, доступных в этом ценовом диапазоне. Поэтому нам пришлось оставить за бортом множество достойных моделей от крупных и небольших брендов. И теперь я хочу обратиться к вам: какие ваши любимые кварцевые часы в диапазоне €500–€1,000? Делитесь в комментариях, а мы увидимся на следующей неделе с новым списком!