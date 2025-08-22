Топ-5 любимых кварцевых часов до €500

Ещё одна пятница — ещё один список!

На этой неделе мы завершаем нашу трилогию списков, посвящённых доступным часам стоимостью до €500. Две недели назад мы начали серию с пяти любимых часов от крупных брендов. На прошлой неделе рассмотрели пять фаворитов от небольших марок. А сегодня завершим серию пятью любимыми доступными кварцевыми часами до €500. Если вам показалось, что выбрать по пять часов для предыдущих списков было сложно, то подбор пяти моделей для этого списка стал настоящим испытанием. Однако после долгих раздумий нам это удалось. Давайте узнаем, что же это за часы.

Перед тем как перейти к нашему списку из пяти моделей, кратко расскажем, какие кварцевые часы мы рассматривали. Короткий ответ — «все». Ничего не было исключено: от солнечных часов до меха-кварцевых хронографов и обычных кварцевых моделей. Главное условие — наличие кварцевого механизма. При этом мы хотели выбрать пять часов, демонстрирующих стилистическое разнообразие. Хватит слов — приступим к нашему списку из пяти отличных кварцевых часов до €500.

Bulova Super Seville

Начинаем список с винтажно вдохновлённых Bulova Super Seville. Впервые я обратил внимание на эти ретро-часы, когда Bulova представила версии Super Seville с циферблатами из трёх камней в сотрудничестве с Complecto. Особенно выделялись варианты Turquoise и Tiger’s Eye.

Они подчёркивали винтажную привлекательность Super Seville, используя классические каменные циферблаты. Результат получился впечатляющим, и часы быстро раскупили. Они были слишком дорогими, чтобы попасть в этот список, но обычные модели из нержавеющей стали — идеальный первый выбор по цене €499.

Super Seville оснащены корпусом в форме бочонка из нержавеющей стали диаметром 37,5 мм, толщиной 10,5 мм и расстоянием от ушка до ушка 42,3 мм. В корпусе — циферблат и безель в форме телевизора, а рифлёный безель придаёт часам особый характер. Можно выбрать синий или зелёный циферблат с накладными метками и минутной разметкой с римскими цифрами.

Внутри корпуса установлен калибр Bulova NM10 Precisionist с частотой 262 кГц, который точен до нескольких секунд в год. Кроме того, секундная стрелка движется плавно, а механизм выдерживает экстремальные перепады температуры. Это делает Bulova Super Seville не просто кварцевыми часами, а сочетанием ретро-шарма 70-х с современным механизмом — идеальное начало нашего списка.

Tissot PRX

Первой моделью, по которой мы сразу сошлись во мнении, стали Tissot PRX. Трудно поверить, что кварцевая версия популярной PRX стоит всего €395. За эти деньги вы получаете почти непревзойдённое качество. Мы, конечно, фанаты Tissot PRX, особенно механических Powermatic 80.

Но кварцевая версия — отличный вариант для тех, у кого ограниченный бюджет. Часы доступны в размерах 35 мм и 40 мм на браслете из нержавеющей стали или на резиновом ремешке. Неудивительно, что мы выбрали бы браслет — он является неотъемлемой частью успеха PRX.

Сейчас сосредоточимся на версии 40 мм, так как именно её выберет большинство. Толщина корпуса — 10,4 мм, расстояние от ушка до ушка — 44 мм. К корпусу прилагается великолепный интегрированный браслет с красивым сужением. Кроме того, умелое сочетание матовых и полированных поверхностей придаёт часам визуальную изысканность и уровень утончённости, которого нет у конкурентов.

Внутри установлен кварцевый калибр ETA F06.115 с тремя рубинами. Этот механизм оснащён технологией HeavyDrive и индикатором конца срока службы батареи, который предупреждает о необходимости замены аккумулятора. В целом, Tissot PRX — очевидный выбор для этого списка. Спустя четыре с половиной года после выхода мы не видели часов по такой цене, которые могли бы сравниться с кварцевой PRX.

Citizen Promaster Eco-Drive Professional Diver BN1024-01E

Хотите узнать, какой выбор был самым сложным? Любые часы Citizen. Как я уже упоминал в первых статьях серии, у японского бренда так много моделей до €500, что выбрать одну практически невозможно. В первом списке я выбрал две модели Citizen, а сейчас решили ограничиться одной. Но какой?

Мы выбрали Promaster Eco-Drive Professional Diver BN1024-01E. Это идеальный пример компетентности японского бренда, и стоит она €499. За эти деньги вы получаете часы, которые превосходят многих люксовых дайверов.

Этот монстр дайверских часов имеет корпус из нержавеющей стали диаметром 46 мм, толщиной 16,3 мм и водонепроницаемостью до 300 м. Поскольку часы созданы для насыщенного дайвинга, они оснащены гелиевым клапаном. При взгляде на размеры может показаться, что часы слишком большие, но благодаря отсутствию ушек они сидят на руке меньше, чем кажется по диаметру. Толщина корпуса значительна, что усложняет использование часов в повседневной жизни. Тем не менее, как и в случае с Seiko Tuna, цифры не всегда отражают всю картину.

Внутри большого корпуса установлен калибр Eco-Drive E365. Он обеспечивает запас хода до 365 дней при полной зарядке и точность ±15 секунд в месяц. Я мог бы долго рассказывать о впечатляющих характеристиках и возможностях этих часов. Скажу лишь, что этот впечатляющий дайвер — один из многих примеров, почему Citizen — король доступных часов.

G-Shock серия GM-2100

Ещё один очевидный выбор — G-Shock. Как и с Citizen, можно было бы выбрать любую из множества моделей G-Shock для этого списка. Однако, как и с Citizen, выбранные часы символизируют невероятное соотношение цены и качества, а не являются единственным правильным выбором.

На самом деле у каждого свои фавориты, и нет правильного или неправильного выбора — есть лишь различия во вкусах и функциональности. Вы выберете Master of G — великолепные часы для приключений, или одну из моделей G-Shock Origin? Я бы выбрал стальную серию GMW-5000, если бы они не стоили €549 и не были бы исключены из этого списка.

В итоге мы остановились на серии G-Shock GM-2100 «CasiOak», которая входит в классическую линейку бренда. Мы уже делали обзоры нескольких моделей из этой серии CasiOak. Серия отличается узнаваемыми корпусами, выполненными из комбинации сердцевины из смолы и внешнего корпуса из нержавеющей стали. Бренд называет их «корпусами с металлическим покрытием». В серии 2100 установлен модуль Casio 5611 с базовым набором функций G-Shock: пять будильников, секундомер, 24-часовой таймер обратного отсчёта, полный календарь и функция мирового времени с 31 часовым поясом, 48 городами и UTC.

Многое изменилось за два года

В начале 2023 года я делал обзор трёх моделей GM-2100 Utility и был серьёзно впечатлён их стильностью и удобством ношения. Каждые часы имели корпус диаметром 44,4 мм, толщиной 11,8 мм, расстоянием от ушка до ушка 49,3 мм и водозащитой 200 м. Особенно мне понравилась модель GM-2100C-5AER с обычным стальным внешним корпусом, бежевыми деталями на циферблате и бежевым тканевым ремешком — фирменной особенностью серии Utility.

С тех пор G-Shock быстро расширил серию 2100. Теперь бренд предлагает модели GM-2110 с браслетом из нержавеющей стали, что делает часы отличным выбором для повседневного ношения. Одна из таких моделей была бы моим выбором, а цена €299 делает их идеальным четвёртым выбором для этого списка.

Nezumi Corbeau ref. CQ4.202

Закроем список отличным хронографом. Недавно мне посчастливилось сделать обзор новых Nezumi Corbeau ref. CQ4.702. Они имеют корпус из нержавеющей стали с чёрными DLC-компонентами и винтажный циферблат с стильным цветовым акцентом в 30-минутном счётчике. Но хотя мне очень нравится эта модель, моё сердце отдаётся другой новой Corbeau — с циферблатом в стиле «реверс-панда» ref. CQ4.202.

Эти часы предлагают классическую эстетику хронографа, которую мы так любим в Onewatch. Корпус из нержавеющей стали диаметром 40 мм, толщиной 12,75 мм и расстоянием от ушка до ушка 47 мм. Корпус оснащён односторонним безелем с 120 кликами и чёрной вставкой с 12-часовой шкалой для отслеживания дополнительного часового пояса или подсчёта прошедших часов.

На матово-чёрном циферблате расположены три светло-бежевых субциферблата и кремовые арабские цифры Super-LumiNova X1. Часовая и минутная стрелки также покрыты кремовой люминесценцией для удобства чтения в темноте. Центральная секундная стрелка хронографа тёмно-жёлтого цвета сочетается с наконечником малой 60-минутной стрелки хронографа на 9 часах. Мне очень нравится этот классический дизайн циферблата, он напоминает классические хронографы Sinn 103 и Heuer Bund.

Внутри корпуса установлен меха-кварцевый механизм Seiko VK63. Как многие знают, этот батарейный калибр имеет плавно движущуюся центральную стрелку хронографа, что выглядит очень эффектно. Механизм точен до ±20 секунд в месяц, а срок службы батареи — три года, что делает его идеальным для доступных хронографов.

Идеальные доступные хронографы до €500

После обзора модели Nezumi Corbeau с чёрным DLC я могу сказать, что это идеальный доступный хронограф. Качество сборки на высоте, а в сочетании с отличной отделкой и сбалансированной эстетикой замечательные Corbeau за €450 — идеальный пятый и последний выбор. Это не только отличный вариант до €500, но и один из немногих достойных хронографов, которые мы могли включить в этот список. Такой стиль мы не могли пропустить.

Заключительные мысли о наших пяти любимых кварцевых часах до €500

Вот и всё — наш список из пяти любимых кварцевых часов до €500. Как всегда, это лишь маленькая часть огромного айсберга. Мы могли бы легко составить ещё пять списков с достойными моделями. Если вы считаете, что мы упустили какие-то бренды или новинки, пожалуйста, сообщите нам в комментариях. Увидимся на следующей неделе с новым списком!