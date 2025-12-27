Главная » Обзор часов

Топ-5 малоизвестных брендов часов 2025 года

Топ-5 малоизвестных брендов часов 2025 года Обзор часов
Автор На чтение 8 мин Просмотров 55 Опубликовано

Еще одна суббота, еще один рейтинг! Надеемся, что вы прекрасно провели Рождество с обилием вкусной еды и освежающих напитков.

Пока вы восстанавливаетесь после возможных поздних празднований, предлагаем немного легкого чтения. В рамках нашей серии лучших часов 2025 года пришло время обратить внимание на одни из лучших часов малых брендов. После прошлой недели, когда мы рассматривали сложные модели от крупных производителей, сегодня мы выделим небольшие марки, которые активно заявляют о себе в мире часового дела.

Перед тем как перейти к списку из пяти фаворитов, важно уточнить, что подразумевается под термином «малые бренды». Мы могли бы долго дискутировать о его точном значении, но не будем. Будь то «микробренды», «независимые бренды» или просто «малые бренды», у вас, наверняка, есть представление, что мы имели в виду, составляя этот список. Это скорее ощущение — нечто неуловимое, как дух Рождества… Шутки в сторону — смысл понятен. Этот список не предназначен для споров о терминах, а является данью уважения пяти часам, ставшим одними из ярких событий 2025 года. Переходим к делу.

Содержание
  1. Echo/Neutra Rivanera Piccolo
  2. Иная эстетика и компактность
  3. Laventure Marine Type 3
  4. Двухслойный циферблат и технические характеристики
  5. Beda’a Angles Mecaline
  6. Особенности механизма и ношения
  7. Berneron Quantième Annuel
  8. Роскошь и функциональность
  9. Dennison ALD Dual Time
  10. Корпус и механизм

Echo/Neutra Rivanera Piccolo

Echo/Neutra Rivanera Piccolo — не вторая модель бренда, а именно второй релиз в линейке Rivanera. Регулярные читатели Onewatch знают, что первая Rivanera была весьма успешной среди нашей редакционной команды и оказалась в нескольких итоговых списках 2024 года. Поэтому нам было интересно увидеть, что предложат во втором релизе. Ожидали ли мы уменьшенную копию первого варианта? К счастью, основатели Echo/Neutra Никола Каллегаро и Кристиано Куалья выбрали иной путь.

Кстати, Вам также будет интересно:  Представляем часы Chopard L.U.C XP Urushi Year of Tiger

Echo/Neutra Rivanera Piccolo MB and GB side by side, flat-lay

Они создали меньшую по размеру Rivanera, которая одновременно сохраняет облик и ощущение обновления. Дизайн и качество обработки угловатого, легкого титановго корпуса с нитридным покрытием напоминают оригинал, служащий своеобразным мостиком между моделями. Однако обработка циферблатов кардинально отличается.

Echo/Neutra Rivanera Piccolo dial up close

Два варианта Rivanera Piccolo выполнены с гильошированным циферблатом «Grain de Riz» в черном или белом цвете, тогда как третий обладает циферблатом Musou Black — самой темной в мире акриловой краской. Дизайн циферблата отличается от «собратьев» по линии. Еще одна важная новинка — использование автоматического калибра вместо ручного механизма первой Rivanera.

Echo/Neutra Rivanera Piccolo GB on wrist

Иная эстетика и компактность

Все три модели Rivanera Piccolo обладают титановыми корпусами 5-го класса с диаметром 26 мм, толщиной 6,9 мм и расстоянием «ушко к ушку» 33 мм. Хотя ширина корпуса лишь немного меньше, длина уменьшилась на 7 мм, что кардинально изменило общий облик — корпус становится ближе к квадрату, меняется характер присутствия на запястье.

Echo/Neutra Rivanera Piccolo case back and movement

Под крышкой находится механизм Sellita SW1000 с автоматическим заводом, оснащенный окошком даты на отметке 6 часов и 46-часовым запасом хода — именно это обеспечивает удобство повседневного использования.

Echo/Neutra Rivanera Piccolo MB pocket shot

Говоря о циферблате, версия с Musou Black выглядит безупречно минималистичной — глубокий черный цвет поглощает свет, усиливая акцент на тонких деталях. Острота линий корпуса, различные обработки поверхностей и фасетчатое стекло выходят на первый план. Это именно та модель, которая наиболее нравится редакции Onewatch.

Топ-5 малоизвестных брендов часов 2025 года

Версия Musou Black рядом с прошлогодней Rivanera с серым циферблатом

Особенно эффектно Rivanera Piccolo смотрится на черном резиновом ремешке (€1,640) — отличный современный наручный часы в стиле dress watch. Для разнообразия Echo/Neutra предлагает и черный кожаный ремешок. Модели с гильошированным «Grain de Riz» циферблатом в черном и белом цветах выглядят гораздо детальнее и создают иной визуальный образ. Эта тройка добавляет новое измерение в великолепную линейку Rivanera, что делает ее достойным началом нашего списка.

Laventure Marine Type 3 propped up against watch roll

Laventure Marine Type 3

Второе место занимает Laventure Marine Type 3 — часы, завоевавшие признание команды Onewatch. Основатель Laventure Клемент Го удивляет нас уже не первый раз разнообразием моделей. Примечательно, что у него есть узнаваемый дизайн, обеспечивающий визуальную связь между разными часами.

white-dial Laventure Marine Type 3 with light green rubber strap, pocket shot

Первоначальный дизайн Marine Type 3 требовал времени на привыкание — широкий плоский безель и уменьшенный циферблат выглядели непривычно. Но со временем стало ясно, что Го создает часы с характером и идеальным балансом.

Laventure Marine Type 3 models side by side

Эта модель предлагается в двух версиях: с черным циферблатом и белыми метками или с белым полностью люминесцентным циферблатом и черными метками. Последняя, особенно в сочетании с мятно-зеленым резиновым ремешком, поистине привлекательна.

Laventure Marine Type 3 case profile, crown side

Размеры обеих версий: 38 мм в диаметре, расстояние «ушко к ушку» 46,2 мм и толщина 11,2 мм (учитывая 2,3-мм куполообразное акриловое стекло). Сам корпус выполнен из титана 23-го класса с профилем всего 8,9 мм. Легкий и тонкий корпус вместе с характерным стеклом обеспечивают комфорт и визуальный интерес.

black-dial Laventure Marine Type 3 flat

Двухслойный циферблат и технические характеристики

Под стеклом расположен двухслойный циферблат — верхняя видимая часть с углубленным центром, на котором размещены минутные метки и арабские цифры часов. Несмотря на компактность центральной части, весь дизайн идеально сбалансирован по размерам и толщине нанесенных элементов. Нижний слой — мягкая железная плита, защищающая механизм от магнитных помех.

Топ-5 малоизвестных брендов часов 2025 года

Внутри установлен автоматический калибр Laventure Cal. 4 на базе Sellita SW300-1 с позолотой 3N и прекрасной отделкой, работающий с частотой 28 800 полуколебаний в час и запасом хода 56 часов. Механизм закрыт цельнотитановой задней крышкой.

white-dial Laventure Marine Type 3 lume shot

На запястье Laventure Marine Type 3 раскрывается полностью: гармоничные размеры и вес делают его очень комфортным. Резиновый ремешок обеспечивает удобство ношения, а полностью люминесцентный циферблат эффектно светится в темноте. Этот белый вариант — выдающийся представитель малых брендов 2025 года. Не случайно лимит из 200 единиц по цене CHF 4,200 был продан полностью.

Beda'a Angles Mecaline models side by side

Beda’a Angles Mecaline

Еще один представитель наручных часов класса dress watch — Beda’a. Этот молодой катарский бренд за два года завоевал уважение серией изящных моделей. Серия Beda’a Angels дебютировала в прошлом году с несколькими вариантами классических циферблатов и кварцевым механизмом внутри.

gray-dial Beda'a Angles Mecaline lug and bezel detail

В 2025 году генеральный директор и главный дизайнер, Сохайб Магнэм, представил две механические версии с новыми циферблатами — Angles Mecaline, наглядно демонстрирующие развитие оригинального дизайна.

black-dial Beda'a Angles Mecaline propped up on strap

Для создания нового корпуса Магнэм потратил 15 месяцев, сохранив общие пропорции автоматики, но сделав безель, циферблат и стекло тоньше. Также он отказался от стального дна корпуса в пользу цельнометаллической задней крышки, сохранив корпус тонким. В итоге Angles Mecaline толще своей кварцевой предшественницы всего на 0.7 мм.

gray-dial Beda'a Angles Mecaline on side, crown up

Новинка оснащена 37-мм стальным корпусом с профилью 6 мм и межушечным расстоянием 19 мм. Циферблаты выполнены либо в глянцевом черном цвете с циркулярным счетчиком секунд, либо в теплой серой глянцевой гамме с полуматовым солнечным счетчиком. Логотип бренда нанесен минималистично — только в верхней части циферблата. Полированные dauphine стрелки прекрасно дополняют угловатый корпус.

black-dial Beda'a Angles Mecaline pocket shot

Особенности механизма и ношения

В корпусе установлен тонкий ручной калибр ETA (Peseux) 7001, работающий с частотой 21,600 полуколебаний в час, с 17 камнями и запасом хода 42 часа. Важный дизайн-акцент — шестиугольная заводная головка с накаткой, облегчающая завод и настройку.

Elegant watches are making a comeback Beda'a

Обе версии комплектуются комфортными кожаными ремешками с фирменной застежкой в виде буквы «B». Несмотря на крупный размер пряжки, на руке часы ощущаются великолепно, подчеркивая сложную ступенчатую конструкцию корпуса.

gray-dial Beda'a Angles Mecaline pocket shot

Angles Mecaline — это сочетание классики и современности с продуманной отделкой и минималистичным дизайном. Цена — около US$1,456 — делает эту модель одним из лучших доступных современных классических наручных часов.

Топ-5 малоизвестных брендов часов 2025 года

Berneron Quantième Annuel

Четвертый претендент — Berneron Quantième Annuel — модель, на которую стоит обратить внимание, хотя она прошла немного незаметно. Это достойное продолжение серии Mirage от Sylvain Berneron, восхитившей множество ценителей.

Berneron Quantième Annuel side profile

В новой модели Бернерон сделал ставку на более традиционную форму корпуса и практичный механизм календаря, создав исключительно логичный и легко читаемый циферблат.

black-dial Berneron Quantième Annuel

Калибр 595 характеризуется системой быстрой установки календаря и защитой от неправильной настройки — при необходимости механизм автоматически переводит дату на первое число следующего месяца, предотвращая ошибки и поломки. На разработку калибра ушло два года.

Berneron caliber 595

Роскошь и функциональность

Мануальный калибр размещен в 38-мм корпусе из платины с инновационным слоем из стали 904L. Корпус имеет толщину 10 мм и длину «ушко к ушку» 45 мм, удобно расположившись на запястье. Циферблаты представлены в двух вариантах: черный с серой центральной частью и серебристый с синей. Отображение времени вертикальное, календарь расположен горизонтально — все очень удобно и грамотно.

Berneron Quantième Annuel with case hunter case back ajar

Календарь управляется двумя кнопками, аккуратно встроенными в корпус. Производитель планирует выпускать всего 24 экземпляра в год для каждой версии по цене около CHF 120,000. Это потрясающая модель от быстрорастущей компании с продуманной бизнес-моделью.

Топ-5 малоизвестных брендов часов 2025 года

Dennison ALD Dual Time with split dials

Dennison ALD Dual Time

Последний участник — серия Dennison ALD Dual Time. Молодой британский бренд в прошлом году удивил дебютной серией ALD, разработанной ветераном индустрии Эммануэлем Гейт. В этом году бренд представил продолжение — часы с двумя часовыми поясами, отображаемыми двумя наборами стрелок на одном циферблате из натурального камня.

Dennison ALD Dual Time Tiger Eye propped up

Доступны два варианта исполнения циферблата: первый — в стиле «split-screen» с двумя контрастными камнями, второй — с одним натуральным камнем и маленьким солнцеобразным субциферблатом для одного из наборов стрелок. Предпочтение редакции отдано более сдержанному однотонному варианту, однако цветные решения тоже смотрятся очень интересно.

Elegant watches are making a comeback Dennison ALD Dual Time

Корпус и механизм

Гейт переработал корпус, увеличив ширину за счет двойного циферблата, но сохранив сбалансированные пропорции. Корпус размером 37 × 35.6 мм имеет толщину всего 6.1 мм и выполнен из нержавеющей стали 316L или с золотистым PVD-покрытием. Для нашего фаворита доступны циферблаты из авентурина, тигрового глаза, малахита и лазурита с подходящим по цвету субциферблатом.

Dennison ALD Dual Time with onyx and tiger eye dial

Внутри расположены два кварцевых механизма Ronda, что позволяет реализовать необычную дизайн-концепцию, сохраняя при этом тонкость и компактность. В сочетании с ремешками из телячьей кожи и застежкой, сочетающейся с корпусом, эти часы стоят менее €765, предлагая яркий и доступный вариант с двойным временем.

Команда ONEWATCH

Часовой журнал ONEWATCH – это экспертное сообщество, специализирующееся на обзорах и новостях о наручных часах. Наша цель – предоставить читателям актуальную информацию о последних тенденциях в мире часовой индустрии, а также детальные и объективные обзоры различных моделей часов.

Оцените автора
Наручные часы всех известных брендов
© 2025 ONEWATCH.BY | Авторский проект о наручных часах | Все права защищены и охраняются законом. Полное или частичное копирование материалов сайта допускается только при указании авторства и наличии активной ссылки на onewatch.by