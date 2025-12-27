Топ-5 малоизвестных брендов часов 2025 года

Еще одна суббота, еще один рейтинг! Надеемся, что вы прекрасно провели Рождество с обилием вкусной еды и освежающих напитков.

Пока вы восстанавливаетесь после возможных поздних празднований, предлагаем немного легкого чтения. В рамках нашей серии лучших часов 2025 года пришло время обратить внимание на одни из лучших часов малых брендов. После прошлой недели, когда мы рассматривали сложные модели от крупных производителей, сегодня мы выделим небольшие марки, которые активно заявляют о себе в мире часового дела.

Перед тем как перейти к списку из пяти фаворитов, важно уточнить, что подразумевается под термином «малые бренды». Мы могли бы долго дискутировать о его точном значении, но не будем. Будь то «микробренды», «независимые бренды» или просто «малые бренды», у вас, наверняка, есть представление, что мы имели в виду, составляя этот список. Это скорее ощущение — нечто неуловимое, как дух Рождества… Шутки в сторону — смысл понятен. Этот список не предназначен для споров о терминах, а является данью уважения пяти часам, ставшим одними из ярких событий 2025 года. Переходим к делу.

Echo/Neutra Rivanera Piccolo

Echo/Neutra Rivanera Piccolo — не вторая модель бренда, а именно второй релиз в линейке Rivanera. Регулярные читатели Onewatch знают, что первая Rivanera была весьма успешной среди нашей редакционной команды и оказалась в нескольких итоговых списках 2024 года. Поэтому нам было интересно увидеть, что предложат во втором релизе. Ожидали ли мы уменьшенную копию первого варианта? К счастью, основатели Echo/Neutra Никола Каллегаро и Кристиано Куалья выбрали иной путь.

Они создали меньшую по размеру Rivanera, которая одновременно сохраняет облик и ощущение обновления. Дизайн и качество обработки угловатого, легкого титановго корпуса с нитридным покрытием напоминают оригинал, служащий своеобразным мостиком между моделями. Однако обработка циферблатов кардинально отличается.

Два варианта Rivanera Piccolo выполнены с гильошированным циферблатом «Grain de Riz» в черном или белом цвете, тогда как третий обладает циферблатом Musou Black — самой темной в мире акриловой краской. Дизайн циферблата отличается от «собратьев» по линии. Еще одна важная новинка — использование автоматического калибра вместо ручного механизма первой Rivanera.

Иная эстетика и компактность

Все три модели Rivanera Piccolo обладают титановыми корпусами 5-го класса с диаметром 26 мм, толщиной 6,9 мм и расстоянием «ушко к ушку» 33 мм. Хотя ширина корпуса лишь немного меньше, длина уменьшилась на 7 мм, что кардинально изменило общий облик — корпус становится ближе к квадрату, меняется характер присутствия на запястье.

Под крышкой находится механизм Sellita SW1000 с автоматическим заводом, оснащенный окошком даты на отметке 6 часов и 46-часовым запасом хода — именно это обеспечивает удобство повседневного использования.

Говоря о циферблате, версия с Musou Black выглядит безупречно минималистичной — глубокий черный цвет поглощает свет, усиливая акцент на тонких деталях. Острота линий корпуса, различные обработки поверхностей и фасетчатое стекло выходят на первый план. Это именно та модель, которая наиболее нравится редакции Onewatch.

Особенно эффектно Rivanera Piccolo смотрится на черном резиновом ремешке (€1,640) — отличный современный наручный часы в стиле dress watch. Для разнообразия Echo/Neutra предлагает и черный кожаный ремешок. Модели с гильошированным «Grain de Riz» циферблатом в черном и белом цветах выглядят гораздо детальнее и создают иной визуальный образ. Эта тройка добавляет новое измерение в великолепную линейку Rivanera, что делает ее достойным началом нашего списка.

Laventure Marine Type 3

Второе место занимает Laventure Marine Type 3 — часы, завоевавшие признание команды Onewatch. Основатель Laventure Клемент Го удивляет нас уже не первый раз разнообразием моделей. Примечательно, что у него есть узнаваемый дизайн, обеспечивающий визуальную связь между разными часами.

Первоначальный дизайн Marine Type 3 требовал времени на привыкание — широкий плоский безель и уменьшенный циферблат выглядели непривычно. Но со временем стало ясно, что Го создает часы с характером и идеальным балансом.

Эта модель предлагается в двух версиях: с черным циферблатом и белыми метками или с белым полностью люминесцентным циферблатом и черными метками. Последняя, особенно в сочетании с мятно-зеленым резиновым ремешком, поистине привлекательна.

Размеры обеих версий: 38 мм в диаметре, расстояние «ушко к ушку» 46,2 мм и толщина 11,2 мм (учитывая 2,3-мм куполообразное акриловое стекло). Сам корпус выполнен из титана 23-го класса с профилем всего 8,9 мм. Легкий и тонкий корпус вместе с характерным стеклом обеспечивают комфорт и визуальный интерес.

Двухслойный циферблат и технические характеристики

Под стеклом расположен двухслойный циферблат — верхняя видимая часть с углубленным центром, на котором размещены минутные метки и арабские цифры часов. Несмотря на компактность центральной части, весь дизайн идеально сбалансирован по размерам и толщине нанесенных элементов. Нижний слой — мягкая железная плита, защищающая механизм от магнитных помех.

Внутри установлен автоматический калибр Laventure Cal. 4 на базе Sellita SW300-1 с позолотой 3N и прекрасной отделкой, работающий с частотой 28 800 полуколебаний в час и запасом хода 56 часов. Механизм закрыт цельнотитановой задней крышкой.

На запястье Laventure Marine Type 3 раскрывается полностью: гармоничные размеры и вес делают его очень комфортным. Резиновый ремешок обеспечивает удобство ношения, а полностью люминесцентный циферблат эффектно светится в темноте. Этот белый вариант — выдающийся представитель малых брендов 2025 года. Не случайно лимит из 200 единиц по цене CHF 4,200 был продан полностью.

Beda’a Angles Mecaline

Еще один представитель наручных часов класса dress watch — Beda’a. Этот молодой катарский бренд за два года завоевал уважение серией изящных моделей. Серия Beda’a Angels дебютировала в прошлом году с несколькими вариантами классических циферблатов и кварцевым механизмом внутри.

В 2025 году генеральный директор и главный дизайнер, Сохайб Магнэм, представил две механические версии с новыми циферблатами — Angles Mecaline, наглядно демонстрирующие развитие оригинального дизайна.

Для создания нового корпуса Магнэм потратил 15 месяцев, сохранив общие пропорции автоматики, но сделав безель, циферблат и стекло тоньше. Также он отказался от стального дна корпуса в пользу цельнометаллической задней крышки, сохранив корпус тонким. В итоге Angles Mecaline толще своей кварцевой предшественницы всего на 0.7 мм.

Новинка оснащена 37-мм стальным корпусом с профилью 6 мм и межушечным расстоянием 19 мм. Циферблаты выполнены либо в глянцевом черном цвете с циркулярным счетчиком секунд, либо в теплой серой глянцевой гамме с полуматовым солнечным счетчиком. Логотип бренда нанесен минималистично — только в верхней части циферблата. Полированные dauphine стрелки прекрасно дополняют угловатый корпус.

Особенности механизма и ношения

В корпусе установлен тонкий ручной калибр ETA (Peseux) 7001, работающий с частотой 21,600 полуколебаний в час, с 17 камнями и запасом хода 42 часа. Важный дизайн-акцент — шестиугольная заводная головка с накаткой, облегчающая завод и настройку.

Обе версии комплектуются комфортными кожаными ремешками с фирменной застежкой в виде буквы «B». Несмотря на крупный размер пряжки, на руке часы ощущаются великолепно, подчеркивая сложную ступенчатую конструкцию корпуса.

Angles Mecaline — это сочетание классики и современности с продуманной отделкой и минималистичным дизайном. Цена — около US$1,456 — делает эту модель одним из лучших доступных современных классических наручных часов.

Berneron Quantième Annuel

Четвертый претендент — Berneron Quantième Annuel — модель, на которую стоит обратить внимание, хотя она прошла немного незаметно. Это достойное продолжение серии Mirage от Sylvain Berneron, восхитившей множество ценителей.

В новой модели Бернерон сделал ставку на более традиционную форму корпуса и практичный механизм календаря, создав исключительно логичный и легко читаемый циферблат.

Калибр 595 характеризуется системой быстрой установки календаря и защитой от неправильной настройки — при необходимости механизм автоматически переводит дату на первое число следующего месяца, предотвращая ошибки и поломки. На разработку калибра ушло два года.

Роскошь и функциональность

Мануальный калибр размещен в 38-мм корпусе из платины с инновационным слоем из стали 904L. Корпус имеет толщину 10 мм и длину «ушко к ушку» 45 мм, удобно расположившись на запястье. Циферблаты представлены в двух вариантах: черный с серой центральной частью и серебристый с синей. Отображение времени вертикальное, календарь расположен горизонтально — все очень удобно и грамотно.

Календарь управляется двумя кнопками, аккуратно встроенными в корпус. Производитель планирует выпускать всего 24 экземпляра в год для каждой версии по цене около CHF 120,000. Это потрясающая модель от быстрорастущей компании с продуманной бизнес-моделью.

Dennison ALD Dual Time

Последний участник — серия Dennison ALD Dual Time. Молодой британский бренд в прошлом году удивил дебютной серией ALD, разработанной ветераном индустрии Эммануэлем Гейт. В этом году бренд представил продолжение — часы с двумя часовыми поясами, отображаемыми двумя наборами стрелок на одном циферблате из натурального камня.

Доступны два варианта исполнения циферблата: первый — в стиле «split-screen» с двумя контрастными камнями, второй — с одним натуральным камнем и маленьким солнцеобразным субциферблатом для одного из наборов стрелок. Предпочтение редакции отдано более сдержанному однотонному варианту, однако цветные решения тоже смотрятся очень интересно.

Корпус и механизм

Гейт переработал корпус, увеличив ширину за счет двойного циферблата, но сохранив сбалансированные пропорции. Корпус размером 37 × 35.6 мм имеет толщину всего 6.1 мм и выполнен из нержавеющей стали 316L или с золотистым PVD-покрытием. Для нашего фаворита доступны циферблаты из авентурина, тигрового глаза, малахита и лазурита с подходящим по цвету субциферблатом.

Внутри расположены два кварцевых механизма Ronda, что позволяет реализовать необычную дизайн-концепцию, сохраняя при этом тонкость и компактность. В сочетании с ремешками из телячьей кожи и застежкой, сочетающейся с корпусом, эти часы стоят менее €765, предлагая яркий и доступный вариант с двойным временем.