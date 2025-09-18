Топ-5 недавних коллабораций в мире часов

Во время и после прошедших на прошлой неделе Geneva Watch Days (GWD) мы подробно освещали множество захватывающих новинок здесь, на Onewatch.

Одни из самых интересных часов на GWD — это безумные коллаборации. В прошлом году все обсуждали невероятный совместный проект Studio Underd0g и H. Moser & Cie. В этом году в Женеве выделилось сразу несколько коллабораций. В сегодняшнем списке мы расскажем о наших фаворитах.

Прежде чем перейти к пяти выбранным моделям, стоит отметить, что мы решили не ограничиваться только коллаборациями, представленными на Geneva Watch Days. Мы расширили охват до недавних релизов, чтобы выбрать лучшие из тех, что вышли в этом году. Коллаборации всегда вызывают споры среди любителей часов. Многие предпочитают часы в их изначальном виде, без внешних влияний. Часто коллаборации приводят к излишне «нарядным» моделям с перегруженным дизайном. Но есть и множество примеров, которые выглядят органично и гармонично. Мы видели потрясающие проекты, где стиль обеих марок идеально сочетается.

Кроме того, коллаборации — это проявление креативности и, следовательно, нечто иное. Коллаборация часто становится площадкой для экспериментов и новых идей, что заслуживает празднования.

Studio Underd0g × Fears Gimlet Brunswick 38

Наш первый выбор — часы, которые вызвали большой ажиотаж в начале этого года. Когда стало известно, что Studio Underd0g и Fears выпустят специальную коллаборацию в очень ограниченном количестве к British Watchmakers’ Day 2025, шум распространился далеко за пределы Великобритании. Studio Underd0g × Fears Gimlet Brunswick 38 — отличный пример удачной творческой коллаборации. В них сочетается магия циферблатов Studio Underd0g и стильный облик Fears Brunswick. Было выпущено всего 200 экземпляров по цене £1,000 каждый: 100 для утренних и 100 для дневных посетителей. Однако этого количества оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить всех желающих.

Мы имели возможность протестировать эти часы, и они действительно впечатляют. Для этого проекта две марки объединили 38-миллиметровый корпус подушкообразной формы из нержавеющей стали от Fears Brunswick с эффектным циферблатом ярко-салатового цвета с люминесцентной подсветкой и «плавающими» цифрами. Каждый циферблат начинался как обычный белый, но получил градиент салатового цвета благодаря семи слоям Super-LumiNova. Сверху на циферблат нанесён прозрачный сапфир с минутной разметкой, часовыми цифрами и логотипами обеих компаний. Завершают стильный образ фирменные скелетонизированные стрелки Fears.

Другой калибр для максимального визуального эффекта

Внутри корпуса был выбран калибр Sellita SW210-1 вместо привычного ETA/Peseux 7001, который обычно используется в Brunswick. Это позволило отказаться от маленького секундного счёта и максимально раскрыть визуальный эффект люминесцентного циферблата. Механизм с ручным заводом работает на частоте 28,800 полуколебаний в час, содержит 19 камней и обеспечивает 42 часа запаса хода. Это идеальный механизм для этой впечатляющей коллаборации, которая, в свою очередь, стала отличным первым выбором в нашем списке.

Louis Vuitton × Kari Voutilainen LVKV-02 GMR 6

В течение трёхдневного мероприятия бренд объявил о сотрудничестве с часовщиком Кари Вутилиайненом. Результатом стала впечатляющая модель LVKV-02 GMR 6 — ограниченный выпуск Haute Horlogerie, созданный руками мастеров. Всего будет выпущено пять экземпляров, каждый из которых поставляется в индивидуальном чемодане Louis Vuitton. Буква «R» в обозначении «GMR 6» означает индикатор запаса хода, а цифра «6» — расположение дополнительного циферблата домашнего времени на этих часах с двойным часовым поясом.

Мастерская Кари Вутилиайнена в Сен-Сюльписе (Швейцария) и La Fabrique du Temps Louis Vuitton в Женеве приложили максимум усилий для создания этого шедевра. Корпус — это ручная отделка Escale от Louis Vuitton диаметром 40,5 мм и толщиной 12,54 мм. В корпусе используется средняя часть из тантала, а безель, задняя крышка, ушки и заводная головка выполнены из платины. На задней крышке выгравирована надпись «Louis cruises with Kari», подчёркивающая сотрудничество. Особенный корпус задаёт тон ещё более особому циферблату.

Цветной циферблат — настоящее произведение искусства

Циферблат — настоящий мастер-класс по техникам и ремёслам обеих мастерских. В центре золотого циферблата мастера Вутилиайнена нанесли традиционный гильошированный узор с помощью антикварных машин XVIII века. Марина Босси, одна из художниц La Fabrique des Arts — мастерской Métiers d’Art при La Fabrique du Temps, отвечала за цветную роспись циферблата. Она использовала 28 цветов для вручную расписанного алмазно-полированного часового круга. На работу ушло 32 часа, а также 8 часов обжига для закрепления красок.

Кроме того, команда Вутилиайнена создала индикатор день/ночь. Мастера вручную выгравировали диск индикатора, а затем украсили солнце и луну шафрановой и синей эмалью. При внимательном рассмотрении можно заметить скрытые формы цветка монограммы Louis Vuitton. Циферблат также украшен специальным логотипом, объединяющим знаки Louis Vuitton и Voutilainen.

Магия продолжается с калибром GMR 6

Если перевернуть часы, то можно увидеть специальную версию механизма с ручным заводом Kari Voutilainen GMR 6. Калибр использует два спусковых колеса для прямого импульса балансу через камни. Кроме того, в нём установлен большой баланс, изготовленный вручную в мастерской Вутилиайнена. Механизм состоит из 254 компонентов, работает на частоте 18,000 полуколебаний в час и обеспечивает 65 часов запаса хода, который владелец может отслеживать по индикатору на отметке «12» на циферблате.

Самая заметная особенность — декор калибра. Марина Босси также вручную расписала многоцветную миниатюру на крышке барабана заводной пружины. Аппликация на колесе храповика выполнена из белого золота и содержит 27 цветов, что придаёт калибру яркий акцент. Это также гармонирует с корпусом Louis Vuitton, в котором поставляются часы стоимостью €550,000. Эта великолепная серия из пяти экземпляров — новая глава в коллаборациях Louis Vuitton, подчёркивающая мастерство участвующих ремесленников. После дебютной модели с Рексхепом Рексхепи в 2023 году это блестящий проект.

M.A.D.Editions × Yinka Ilori M.A.D.1S “Grow Your Dreams”

M.A.D.Editions × Yinka Ilori M.A.D.1S «Grow Your Dreams» — коллаборация, представленная незадолго до Geneva Watch Days. Многие знакомы с предыдущими выпусками M.A.D.1, но эта новая серия из трёх часов выводит цвет на новый уровень. Для этого трио Max Büsser и M.A.D.Editions объединились с британско-нигерийским художником и дизайнером Йинкой Илори. Его яркая и радостная энергия вдохновила на создание великолепной версии M.A.D.1S. Три варианта M.A.D.1S «Grow Your Dreams» называются Sun, Nature и Water, каждый ограничен 400 экземплярами.

Часы имеют стальной корпус размером 42 × 15 мм, который тоньше предыдущих моделей. Это стало возможным благодаря переходу на один цилиндр для отображения часов вместо двух для часов и минут. В целом, форма корпуса схожа с предыдущей, что делает его идеальным холстом для цветного спектакля на запястье. Начинается он с анодированного титаново-го ротора, который выделяется жёлтым цветом в Sun, зелёным в Nature и синим в Water.

Цветное заявление

Ротор вращается над контрастной алюминиевой базовой пластиной с тиснённой волнообразной текстурой. Вокруг сапфирового стекла установлен безель из HyCeram, добавляющий ещё больше цвета. Завершают образ текстурированные резиновые ремешки, усиливающие яркость. Если вы не любите яркие цвета, эти часы точно не для вас. Но было бы слишком просто назвать их просто «цветными». Цвета, текстуры и шрифты — всё это часть игривого мира Йинки Илори, идеально интегрированного в уже экстравагантные часы.

Внутри M.A.D.Editions × Yinka Ilori M.A.D.1S «Grow Your Dreams» установлен модифицированный калибр La Joux-Perret G101. Это шаг вперёд по сравнению с механизмами Miyota, использовавшимися в предыдущих моделях M.A.D.1. Швейцарский механизм предлагает 68 часов запаса хода и тоньше японского предшественника. Кроме того, он имеет более детальную отделку, что добавляет визуальной привлекательности. Но настоящая звезда — сверхбыстро вращающийся ротор, который делает ношение M.A.D.1 по-настоящему увлекательным. Если вы хотите такие часы, к сожалению, вы опоздали: регистрация на розыгрыш уже закрыта, и все доступные экземпляры, вероятно, проданы по цене CHF 3,200.

Zenith Defy Chronograph USM

Когда я увидел фотографии серии Zenith Defy Chronograph USM, первая мысль была: «Оригинальная модель Defy с хронографом El Primero? Что происходит?» Конечно, это не первый случай, когда Zenith оснащает Defy механизмом El Primero, но для винтажной серии Defy Revival это что-то новое. Однако после осмысления всё стало на свои места. Хронографическая версия классической модели A3690/3691 выглядит очень гармонично. Но история здесь глубже.

Эта новая серия из четырёх хронографов — совместный проект с USM Haller, швейцарской компанией, известной своей модульной мебелью. И El Primero, и мебель USM появились в 1960-х, что делает коллаборацию исторически обоснованной. Но это не просто взгляд в прошлое — обе марки актуальны и сегодня. Стиль USM Haller проявляется в цветах циферблатов, которые совпадают с цветами мебели бренда. Кроме того, на кончике центральной стрелки хронографа используется фирменная шарообразная головка USM — приятная деталь, которая вызвала у меня улыбку.

Все характерные черты моделей Zenith 1960-х

Кратко о деталях. Четыре модели имеют угловатый корпус 1960-х годов диаметром 37,3 мм. Его венчает характерный 14-гранный безель, придающий классическому Defy особый характер. Справа расположены кнопки хронографа в стиле «помпа», как на классических El Primero. Как и ожидалось, Defy оснащён классическим браслетом-лестницей, разработанным Gay Frères эксклюзивно для Zenith. Этот браслет украшал многие классические модели бренда, включая El Primero A384, A385 и A386.

Часы представлены в цветах USM Green, USM Pure Orange, USM Golden Yellow и USM Gentian Blue. Каждый циферблат дополнен тремя серебристыми субциферблатами с узором азюраж. Маленькие стрелки на субциферблатах окрашены в цвета основного циферблата. Центральные часовая и минутная стрелки заполнены белой люминесцентной массой. На шаровой головке USM Haller на центральной стрелке хронографа есть маленькая люминесцентная точка. Классические накладные метки придают циферблату дополнительный характер, а окошко даты на отметке 4:30 — ещё одна характерная черта хронографов El Primero.

Калибр Zenith El Primero 400

Внутри корпуса этих четырёх моделей Defy Chronograph USM установлен калибр El Primero 400. Автоматический хронограф с колонным колесом работает на частоте 36,000 полуколебаний в час и обеспечивает 50 часов запаса хода. Это идеальный механизм для этих четырёх коллабораций. Особенно мне нравится жёлтая версия серии. Цвет Golden Yellow насыщенный и сразу напоминает мне мебель USM, которую я обожаю как поклонник дизайна. Кроме того, наблюдать за вращением маленькой шаровой головки при активации хронографа — настоящее удовольствие. Каждый из 60 экземпляров каждого цвета поставляется в специальном модульном кейсе USM Haller — приятный бонус к этому замечательному квартету. Розничная цена Defy Chronograph USM — €12,000.

Ressence Limited Art Watch Type 8 × Daniel Engelberg

Наш последний выбор в списке коллабораций — великолепные Ressence Limited Art Watch Type 8 × Daniel Engelberg. Это пара часов с потрясающими циферблатами, созданными немецким художником и скульптором Даниэлем Энгельбергом. Несколько месяцев назад Ressence представила модели Type 8 DE1 в розовом и DE2 в бирюзовом цветах. Ограниченный тираж — по 40 экземпляров каждой модели — делает эти часы ярким и игривым взглядом на Type 8 от Ressence. Энгельберг известен своими концентрическими круглыми формами и использованием ярких акрилов под глянцевым слоем эпоксидной смолы. Этот стиль идеально сочетается с плавными, современными формами часов Ressence. Хотя это далеко не первая коллаборация Ressence, я считаю эти две версии одними из лучших, если не лучшими. Они действительно того стоят.

Type 8 — самая минималистичная модель бельгийского бренда. Корпус из титана диаметром 42,9 мм и толщиной 11 мм включает сильно выпуклое сапфировое стекло. Корпус красиво отделан сочетанием полированных и матовых поверхностей, а скрытые ушки соединяют ремешок. Под сапфировым стеклом выпуклые титановый циферблаты показывают часы и минуты, а секунды остаются на усмотрение владельца. Внутреннее кольцо помогает правильно считывать время. В одной версии оно контрастно-розовое, в другой — более сливается с центральным циферблатом. Мне особенно нравится розовая модель за неожиданное сочетание цветов, которое отлично смотрится с пудрово-розовым резиновым ремешком.

Циферблаты идеально дополняют Type 8

Внутри лёгкого корпуса установлен хорошо знакомый, сильно модифицированный базовый калибр ETA 2892. Минутный вал механизма приводит в движение запатентованную систему Ressence Orbital Convex System (ROCS) под циферблатом, которая вращает часовой и минутный дисплей. Механизм работает на частоте 28,800 полуколебаний в час и имеет запас хода 36 часов. Как известно по другим моделям Ressence, владелец заводит и настраивает часы с помощью вращающейся задней крышки, которая выполняет функцию заводной головки.

Но настоящая звезда — циферблаты Энгельберга. Их живые цвета и концентрические кольца оживляют часы. Они идеально дополняют механизм и стиль Ressence Type 8. Бренд анонсировал Type 8 DE1 и DE2 в июне, цена каждой модели — CHF 19,000 (без налогов). При ограниченном производстве по 40 экземпляров каждого цвета не удивлюсь, если все 80 часов уже распроданы. Для меня это ещё один выдающийся релиз от Ressence и идеальный пятый и последний выбор в нашем списке.

Итоговые мысли о пяти любимых недавних коллаборациях

Вот и всё — наши пять любимых недавних коллабораций в мире часов. Как уже упоминалось, они служат отличным доказательством креативности, которая рождается в совместных проектах двух сторон. Благодаря этому они представляют собой нечто большее, чем просто дополнительные вариации существующих моделей. Если истории, стоящие за дизайнами, находят отклик в вашей душе, эти часы могут иметь для вас особое личное значение. В таких случаях коллаборации — одни из лучших часов, которые можно приобрести сегодня. Пожалуйста, поделитесь в комментариях, какая из недавних коллабораций вам понравилась больше всего. Увидимся на следующей неделе с новым топ-5!