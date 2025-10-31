Топ-5 недавно выпущенных часов с корпусом из карбона

Ещё одна пятница — ещё один список!

На этой неделе мы продолжаем исследовать современные материалы, используемые в часовом мире. После выбора наших любимых керамических и титановых часов, теперь мы обратим внимание на карбон. Этот материал встречается не так часто, как два предыдущих, но когда он появляется, сразу выделяется. Давайте узнаем, какие пять недавно выпущенных карбоновых часов нам понравились больше всего.

Прежде чем перейти к списку, уточним, что мы понимаем под «недавно выпущенными». В последние несколько недель мы рассматривали разные материалы и выбирали часы, выпущенные не более трёх лет назад. Для этого списка мы применили тот же критерий, чтобы собрать актуальные модели. Из пяти выбранных часов четыре появились на рынке за последние 12 месяцев. Может ли это означать, что карбоновые часы становятся «трендом»? Мы поделимся нашими пятью фаворитами и пригласим вас высказать своё мнение.

Zenith × Revolution Chronomaster Revival A3818 «Cover Girl Carbon»

Наш первый выбор был очевиден. Когда была представлена модель Zenith × Revolution Chronomaster Revival A3818 «Cover Girl Carbon», она привлекла внимание по нескольким причинам. Во-первых, это третья и последняя из современных переизданий «Cover Girl». В 2020 году вышла версия из нержавеющей стали легендарной A3818, затем в 2022 году — титановая версия той же модели. А в начале этого года серия была эффектно завершена полностью карбоновой версией. И именно описание «полностью карбоновая» — вторая причина, почему эти часы нас заинтересовали.

Ограниченный выпуск «Cover Girl Carbon» составил 150 экземпляров, поставлявшихся на карбоновом ремешке с липучкой Velcro. Однако дополнительно было доступно 10 экземпляров на карбоновом браслете с «лестничным» плетением. Это не первый случай использования полностью карбонового браслета, но видеть его на классике вроде A3818 — действительно впечатляет. Общий вес часов на браслете — всего 59 грамм, в то время как стальная версия весит 110,6 грамма, а титановая — 78,2 грамма. Поразительно, но это самые лёгкие часы, когда-либо произведённые Zenith.

Чёрный карбон — абсолютный лидер

Часы имеют фирменный массивный корпус диаметром 37 мм, толщиной 12,5 мм и длиной 47 мм, выполненный из кованого карбона. Даже кнопки, заводная головка и циферблат сделаны из карбона, что придаёт этой версии «Cover Girl» очень выразительный и уникальный вид. Для обеспечения водонепроницаемости до 50 метров бренд использовал заднюю крышку из титана Grade 5 с PVD-покрытием, стилизованную под карбон.

Изначально рассматривался вариант с синим карбоновым циферблатом, но более «сырой» вид чёрного материала оказался выигрышнее, и именно так появилась эта карбоновая версия «Cover Girl». Большинство меток на циферблате обработаны Super-LumiNova для подсветки в темноте.

Внутри корпуса установлен калибр Zenith El Primero 400 — высокочастотный хронограф с частотой 36 000 полуколебаний в час и запасом хода 50 часов. Механизм виден через сапфировое стекло задней крышки, что подчёркивает техническую составляющую часов. Zenith × Revolution Chronomaster Revival A3818 «Cover Girl Carbon» — идеальное завершение серии «Cover Girl», и модель на ремешке Velcro всё ещё доступна по цене €14 000.

Tissot PRX Powermatic 80 Forged Carbon

Хотя карбон часто используется в дорогих часах, в последнее время появляются и более доступные варианты. Один из них — Tissot PRX Powermatic 80 Forged Carbon. Если вы следите за часовой индустрией, то наверняка знакомы с огромным успехом линейки PRX.

Количество новых вариантов циферблатов ограничено, и чтобы сохранить интерес, нужна свежая идея. Именно такой стала версия из кованого карбона.

Для создания этой модели Tissot использовал проверенную схему: механизм, циферблат, задняя крышка и стекло установлены в центральный цилиндр из стали с чёрным PVD-покрытием, а средняя часть корпуса, безель и циферблат выполнены из кованого карбона. В результате часы получились немного крупнее и толще, чем обычные стальные PRX: диаметр корпуса — 40,5 мм, длина — чуть менее 46 мм, толщина — 11,2 мм. Несмотря на это, визуально часы не кажутся больше стальных версий.

Стильные и незаметные с проверенной начинкой

Внутри установлен популярный механизм Powermatic 80 от Swatch Group. Калибр виден через сапфировое стекло задней крышки. По сравнению с обычными моделями, здесь используется улучшенный Powermatic 80 с кремниевой спиралью вместо Nivachron. Частота работы — 21 600 полуколебаний в час, запас хода — 80 часов. Однако главная «фишка» часов — внешний вид. PRX в кованом карбоне выглядит очень эффектно и весит всего 75 грамм с чёрным резиновым ремешком.

Помимо привлекательного дизайна и лёгкости, главное — цена. Tissot PRX Powermatic 80 Forged Carbon стоит €1 095, что всего на €300 дороже стальных версий и очень разумно по сравнению с другими моделями из этого списка. Это отличный выбор для тех, кто ограничен в бюджете.

Tudor Black Bay Chrono «Carbon 25»

Следующая модель вызвала неоднозначную реакцию при выходе. Честно говоря, у меня тоже были сомнения, когда я впервые увидел фотографии Tudor Black Bay Chrono «Carbon 25». Обычно я не большой поклонник коллабораций с брендами вне часовой индустрии, так как часто это пустой маркетинг, особенно если мне не интересен партнёр. В случае с «Carbon 25» — это часы, выпущенные к Гран-при Формулы-1 в Майами в этом году. Новинка отмечает сотрудничество Tudor с командой Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) и выпущена лимитированной серией в 2025 экземпляров.

Из-за этого циферблат выполнен в цветах гоночной ливреи команды VCARB F1. В сочетании с новым корпусом из кованого карбона часы действительно привлекают внимание. Поскольку у меня нет особых симпатий к команде VCARB или Формуле-1, это создало некоторый разрыв. Моя первая реакция была: «Это не для меня». Однако при более внимательном рассмотрении я заметил, что дизайн не содержит логотипа команды или других её визуальных элементов, кроме цветовой гаммы.

Более утончённый, чем кажется на первый взгляд

Карбоновая версия Black Bay Chrono — интересный шаг для Tudor. После осознания деталей мне стало интересно узнать больше. Оказалось, что Tudor полностью переработал и переосмыслил корпус. Диаметр увеличился до 42 мм (+1 мм по сравнению со стальной версией), а общая толщина уменьшилась до 14,3 мм (-0,1 мм). Корпус из карбона оснащён интегрированным тахиметрическим безелем и водозащитой до 200 метров. Заводная головка, кнопки и задняя крышка выполнены из титана с чёрным PVD-покрытием.

Внутри корпуса — яркий опалиново-белый циферблат. Ярко-синее внешнее кольцо и гоночная минутная/секундная шкала контрастируют с фоном, а отметка глубины водозащиты выделена ярко-красным цветом. При первом взгляде на пресс-фото циферблат казался слишком ярким, но на запястье часы выглядят гораздо более сдержанно и элегантно.

Всё в деталях

Внутри установлен хронограф с сертификатом хронометра Tudor MT5813. Автоматический калибр работает на частоте 28 800 полуколебаний в час и имеет запас хода 70 часов. Tudor тестирует MT5813 с точностью от -2 до +4 секунд в сутки, что делает его надёжным «движком» для гоночного хронографа.

На запястье лёгкие Black Bay Chrono удобно сидят и выглядят более утончённо, чем может показаться по яркой цветовой гамме. Я быстро полюбил эти часы за их качество, забыв, что они созданы для команды VCARB. Это, пожалуй, самая большая похвала Tudor. Независимо от коллаборации, бренд создал очень интересную модель. Black Bay Chrono «Carbon 25» уже доступен по цене €7 460.

TAG Heuer Monaco Flyback Chronograph TH-Carbonspring

Ещё одна недавняя сенсация в мире карбоновых часов — TAG Heuer Monaco Flyback Chronograph TH-Carbonspring. Это не просто карбоновая версия культовой Monaco, но и первые часы с новым пружинным спиральным механизмом TH-Carbonspring, разработанным за десять лет. TAG Heuer создал его в собственном инновационном центре, занимающемся новыми материалами и механическими инновациями. Это не просто очередные карбоновые часы — TH-Carbonspring обладает тремя важными преимуществами.

Во-первых, материал не подвержен воздействию сильных магнитных полей. Во-вторых, он обладает высокой ударопрочностью. И наконец, благодаря лёгкости карбона снижается инерция спирали, что повышает хронометрические характеристики. TAG Heuer решил представить эту революционную разработку в двух моделях. Для нашего списка мы выбрали знаменитую Monaco, выполненную почти полностью из кованого карбона.

Классика в современном исполнении

Часы имеют корпус из кованого карбона диаметром 39 мм, толщиной 14,1 мм, длиной от ушка до ушка 47,4 мм и водозащитой 100 метров. Кнопки и заводная головка также выполнены из кованого карбона. Под выпуклым сапфировым стеклом расположен особый карбоновый циферблат с узором в виде спирали, символизирующей TH-Carbonspring внутри. Также есть два чёрных счётчика с белой печатью и чёрные золотистые кольца вокруг них. Чёрный фланец украшен белой шкалой 60 секунд/минут для максимального контраста.

На обратной стороне виден фирменный механизм TH20-60 — автоматический хронограф с функцией флайбэк, сертифицированный хронометром. Частота работы — 28 800 полуколебаний в час, 33 камня, запас хода 80 часов. Механизм украшен особой отделкой в виде шахматного флага и скелетонизированным чёрным ротором для дополнительного визуального эффекта. TAG Heuer выпустит всего 50 экземпляров этой модели, которые появятся в продаже в декабре 2025 года по цене €17 700.

G-Shock GCW-B5000UN-1 и GCW-B5000UN-6

Завершим наш список парой ультралёгких карбоновых моделей G-Shock, выпущенных к 40-летию бренда. Эти часы сразу выделялись среди других G-Shock, которые мы тестировали. Особенно яркая версия GCW-B5000UN-6 с розовыми, синими и опалесцирующими оттенками в сочетании с кованым карбоном. Но и классическая чёрная версия выглядит великолепно и подойдёт тем, кто предпочитает более сдержанный стиль.

В этих часах используется три вида карбона. Первый — карбоновое волокно, армирующее смолу, из которой сделан монококовый внутренний корпус. Второй — кованый карбон, из которого выполнен мраморный внешний корпус. И наконец, браслеты тоже сделаны из карбона с особым вниманием к застёжке.

Застёжка оснащена складным рычагом из многослойного ламинированного карбона, чтобы выдерживать нагрузки при эксплуатации. Кроме трёх видов карбона, в конструкции применён титановый внутренний ободок и кнопки для снижения веса. В итоге эти версии GMW-B5000 весят всего 65 грамм и действительно особенные.

Широкий набор функций

Часы имеют размеры 45 мм в ширину, 49,1 мм в длину и 14,5 мм в толщину. Благодаря лёгкости карбона они отлично подходят для повседневного ношения. Под сапфировым стеклом расположен негативный дисплей с обширным набором функций, характерных для G-Shock.

Модель работает на модуле 3543, который поддерживает Tough Solar (солнечную зарядку), Multi Band 6 (автоматическую коррекцию времени по радиосигналам) и Bluetooth для подключения к смартфону и расширенного функционала через фирменное приложение. Кроме того, модуль оснащён множеством стандартных функций, подробно описанных в обзоре.

Чёрная версия GCW-B5000UN-1 похожа на обычный G-Shock, за исключением мраморного карбонового узора, который сразу даёт понять, что это не просто стандартные часы. Вторая модель GCW-B5000UN-6 выводит это на новый уровень — дизайн вдохновлён галактикой, с сочетанием синей и розовой смолы и вкраплениями опала в карбоновую смесь. В сочетании с особым ощущением кованого карбона это часы, которые выделяются во всех отношениях.

Мне очень понравилось время с обеими моделями, но поскольку я люблю яркие и эффектные G-Shock, моим фаворитом стала цветная GCW-B5000UN-6. Обе модели стоят около €2 000, но то, что они предлагают взамен, действительно особенное.

Итоговые мысли о наших любимых карбоновых часах

Вот и всё — наш топ-5 (а точнее, топ-6) недавно выпущенных карбоновых часов. Как всегда, это лишь небольшая часть доступных на рынке вариантов. Как вы думаете, становятся ли карбоновые часы всё более популярными? Какие ваши любимые модели, которые не попали в этот список? Делитесь мнениями в комментариях, а мы увидимся на следующей неделе с новым топ-5!