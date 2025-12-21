Главная » Обзор часов

Топ-5 новинок часов Omega 2025 года по популярности

В редакции Onewatch нам повезло не только первыми видеть новейшие модели часов, но и наблюдать за самой важной составляющей — вашей реакцией в реальном времени.

Мы анализируем, что именно вы читаете, смотрите и комментируете, и, естественно, некоторые бренды вызывают больший интерес. Неудивительно, что Omega входит в число самых обсуждаемых, но какие именно релизы вызвали наибольший резонанс? Представляем рейтинг топ-5 новинок Omega 2025 года по количеству просмотров, прочтений и репостов в соцсетях.

  1. 1. Seamaster Railmaster
  2. 2. Seamaster Planet Ocean 4-го поколения
  3. 3. Seamaster 300M Bronze Gold и Burgundy
  4. 4. Seamaster Aqua Terra 150M Turquoise + Ceramic
  5. 5. Новинки Speedmaster «Side of the Moon» 2025

1. Seamaster Railmaster

В 2025 году модель Railmaster вернулась с двумя новыми версиями: современным трёхстрелочным вариантом с монохромным циферблатом фумэ и винтажной версией с небольшим секундным циферблатом, «тыквенной» подсветкой и выгоревшим тропическим циферблатом. Корпус диаметром 38 мм выполнен из нержавеющей стали в стиле Seamaster, но с матовыми боковинами вместо полированных, что подчёркивает винтажный инструментальный характер модели.

Omega Railmaster 2025 case profile

Циферблаты продолжают эту тему: отсутствуют окна даты, а дизайн выдержан в классическом стиле Railmaster с зубчатыми часовыми метками и аккуратно размещёнными арабскими цифрами. В бежевой версии добавлен малый секундный циферблат, из-за чего надпись Railmaster смещена вверх. Это простые часы, и именно такой они и должны быть — Railmaster всегда отличался минимализмом. Новинки получили положительные отзывы в сегменте, где сложно угодить покупателям.

  • Цена: 5800 USD (серая версия), 6000 USD (бежевый циферблат)

2. Seamaster Planet Ocean 4-го поколения

omega seamaster planet ocean 4th generation 10

Недавний релиз четвёртого поколения Seamaster Planet Ocean стал важным событием для Omega. Дизайн модели демонстрирует небольшое смещение в стилистике профессиональных дайверских часов. Новый корпус из нержавеющей стали и титана уменьшен до 42 мм, как у первой версии, а толщина снижена до 13,79 мм.

omega seamaster planet ocean 4th generation 5

Особое внимание привлекают новые углы и грани корпуса, которые отсылают к стилю 70-х годов с футуристическим акцентом, а также интегрированный браслет. Цветовые решения дополняют образ: матовые чёрные циферблаты сочетаются с керамическими безелями чёрного, синего или ярко-оранжевого цвета, создавая смелый и современный вид. Если это направление развития дайверских часов Omega, то с нетерпением ждём обновлённую модель 300M.

  • Цена: от 8600 USD

3. Seamaster 300M Bronze Gold и Burgundy

Omega Seamaster Diver 300M Bronze Gold and Burgundy 20

Omega в последнее время не слишком хорошо хранит секреты, во многом благодаря одному из своих знаменитых послов — Дэниелу Крейгу. В ноябре 2024 года на церемонии Governors Awards в Лос-Анджелесе он появился с ещё не выпущенными часами Seamaster.

Omega Seamaster Diver 300M Bronze Gold and Burgundy 2

В феврале 2025 года модель появилась официально. Seamaster 300M Bronze Gold получил корпус из бронзового золота и эффектный бордовый алюминиевый безель. В отличие от большинства 300M, циферблат выполнен из чёрного пескоструйного материала, а часовые метки и стрелки покрыты PVD в бронзово-золотом цвете. Для разнообразия модель доступна на резиновом ремешке или винтажном браслете из бронзового золота.

  • Цена: 15 700 USD (резиновый ремешок), 31 500 USD (браслет)

4. Seamaster Aqua Terra 150M Turquoise + Ceramic

omega aqua terra ceramic

В августе мне удалось подробно ознакомиться с этой новинкой. Меня приятно удивил чёрный матовый керамический безель в сочетании с бирюзовым циферблатом фумэ Aqua Terra. Градиент циферблата к чёрным краям гармонично сочетается с чёрными часовыми метками и безелем.

omega aqua terra turqouise 41mm layout

Керамический безель придаёт модели лёгкую спортивность, что необычно для Aqua Terra, которая обычно выглядит более элегантно благодаря полированным поверхностям. Спортивный характер подчёркивает резиновый ремешок с бирюзовой прострочкой. Технически часы оснащены автоматическим механизмом с сертификатом METAS, доступны в диаметрах 38 и 41 мм. Бирюзовые циферблаты продолжают оставаться популярными, что подтверждает высокий интерес к этой модели.

  • Цена: 7300 USD

5. Новинки Speedmaster «Side of the Moon» 2025

omega speedmaster dark side of the moon grey side of the moon 2025 7

Speedmaster всегда был любимцем публики, и в этом рейтинге он — единственная модель, не относящаяся к Seamaster, но при этом самая популярная новинка Omega 2025 года. В середине октября Omega представила сразу четыре новых версии «Side of the Moon» с более тонкими керамическими корпусами и тонкими доработками.

omega speedmaster dark side of the moon grey side of the moon 2025 20

Три из них выглядят знакомо, но выделяется серая версия Grey Side of the Moon Apollo 8, посвящённая историческому высказыванию Джима Ловелла во время миссии Apollo 8 о том, что «Луна по сути серая». Несмотря на то, что эти керамические Speedmaster несколько отличаются от классических Moonwatch, они сохраняют дух и ценности серии. Можно предположить, что это подготовка к новой волне интереса к Speedmaster, и Omega продолжит совершенствовать эту линейку.

  • Цена: от 15 700 USD

Данный обзор отражает ключевые тенденции и предпочтения аудитории в отношении новинок Omega 2025 года, что позволяет понять, какие модели и стилистические решения вызывают наибольший интерес среди коллекционеров и любителей часов.

