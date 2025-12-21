Топ-5 новинок часов Omega 2025 года по популярности

В редакции Onewatch нам повезло не только первыми видеть новейшие модели часов, но и наблюдать за самой важной составляющей — вашей реакцией в реальном времени.

Мы анализируем, что именно вы читаете, смотрите и комментируете, и, естественно, некоторые бренды вызывают больший интерес. Неудивительно, что Omega входит в число самых обсуждаемых, но какие именно релизы вызвали наибольший резонанс? Представляем рейтинг топ-5 новинок Omega 2025 года по количеству просмотров, прочтений и репостов в соцсетях.

1. Seamaster Railmaster

В 2025 году модель Railmaster вернулась с двумя новыми версиями: современным трёхстрелочным вариантом с монохромным циферблатом фумэ и винтажной версией с небольшим секундным циферблатом, «тыквенной» подсветкой и выгоревшим тропическим циферблатом. Корпус диаметром 38 мм выполнен из нержавеющей стали в стиле Seamaster, но с матовыми боковинами вместо полированных, что подчёркивает винтажный инструментальный характер модели.

Циферблаты продолжают эту тему: отсутствуют окна даты, а дизайн выдержан в классическом стиле Railmaster с зубчатыми часовыми метками и аккуратно размещёнными арабскими цифрами. В бежевой версии добавлен малый секундный циферблат, из-за чего надпись Railmaster смещена вверх. Это простые часы, и именно такой они и должны быть — Railmaster всегда отличался минимализмом. Новинки получили положительные отзывы в сегменте, где сложно угодить покупателям.

Цена: 5800 USD (серая версия), 6000 USD (бежевый циферблат)

2. Seamaster Planet Ocean 4-го поколения

Недавний релиз четвёртого поколения Seamaster Planet Ocean стал важным событием для Omega. Дизайн модели демонстрирует небольшое смещение в стилистике профессиональных дайверских часов. Новый корпус из нержавеющей стали и титана уменьшен до 42 мм, как у первой версии, а толщина снижена до 13,79 мм.

Особое внимание привлекают новые углы и грани корпуса, которые отсылают к стилю 70-х годов с футуристическим акцентом, а также интегрированный браслет. Цветовые решения дополняют образ: матовые чёрные циферблаты сочетаются с керамическими безелями чёрного, синего или ярко-оранжевого цвета, создавая смелый и современный вид. Если это направление развития дайверских часов Omega, то с нетерпением ждём обновлённую модель 300M.

Цена: от 8600 USD

3. Seamaster 300M Bronze Gold и Burgundy

Omega в последнее время не слишком хорошо хранит секреты, во многом благодаря одному из своих знаменитых послов — Дэниелу Крейгу. В ноябре 2024 года на церемонии Governors Awards в Лос-Анджелесе он появился с ещё не выпущенными часами Seamaster.

В феврале 2025 года модель появилась официально. Seamaster 300M Bronze Gold получил корпус из бронзового золота и эффектный бордовый алюминиевый безель. В отличие от большинства 300M, циферблат выполнен из чёрного пескоструйного материала, а часовые метки и стрелки покрыты PVD в бронзово-золотом цвете. Для разнообразия модель доступна на резиновом ремешке или винтажном браслете из бронзового золота.

Цена: 15 700 USD (резиновый ремешок), 31 500 USD (браслет)

4. Seamaster Aqua Terra 150M Turquoise + Ceramic

В августе мне удалось подробно ознакомиться с этой новинкой. Меня приятно удивил чёрный матовый керамический безель в сочетании с бирюзовым циферблатом фумэ Aqua Terra. Градиент циферблата к чёрным краям гармонично сочетается с чёрными часовыми метками и безелем.

Керамический безель придаёт модели лёгкую спортивность, что необычно для Aqua Terra, которая обычно выглядит более элегантно благодаря полированным поверхностям. Спортивный характер подчёркивает резиновый ремешок с бирюзовой прострочкой. Технически часы оснащены автоматическим механизмом с сертификатом METAS, доступны в диаметрах 38 и 41 мм. Бирюзовые циферблаты продолжают оставаться популярными, что подтверждает высокий интерес к этой модели.

Цена: 7300 USD

5. Новинки Speedmaster «Side of the Moon» 2025

Speedmaster всегда был любимцем публики, и в этом рейтинге он — единственная модель, не относящаяся к Seamaster, но при этом самая популярная новинка Omega 2025 года. В середине октября Omega представила сразу четыре новых версии «Side of the Moon» с более тонкими керамическими корпусами и тонкими доработками.

Три из них выглядят знакомо, но выделяется серая версия Grey Side of the Moon Apollo 8, посвящённая историческому высказыванию Джима Ловелла во время миссии Apollo 8 о том, что «Луна по сути серая». Несмотря на то, что эти керамические Speedmaster несколько отличаются от классических Moonwatch, они сохраняют дух и ценности серии. Можно предположить, что это подготовка к новой волне интереса к Speedmaster, и Omega продолжит совершенствовать эту линейку.

Цена: от 15 700 USD

Данный обзор отражает ключевые тенденции и предпочтения аудитории в отношении новинок Omega 2025 года, что позволяет понять, какие модели и стилистические решения вызывают наибольший интерес среди коллекционеров и любителей часов.