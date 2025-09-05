Топ-5 новинок Geneva Watch Days 2025

Ещё одна пятница — ещё один список!

На этой неделе мы продолжаем тему, начатую в статье прошлой недели, посвящённой брендам, за которыми стоит следить во время Geneva Watch Days. За эту насыщенную неделю мы увидели множество впечатляющих новинок от разных производителей. Среди них были как сверхдорогие часы с потенциалом стать культовыми, так и более доступные шедевры от небольших брендов. В итоге выбрать пять фаворитов оказалось непростой задачей. Но, как всегда, нам удалось сделать сложный выбор и определить пять лучших новинок Geneva Watch Days 2025.

Прежде чем перейти к списку, небольшое уточнение по поводу критериев отбора. Как вы могли заметить, количество брендов, представивших часы на этой неделе, значительно превышает число официальных участников мероприятия. Четыре из пяти наших фаворитов — это модели от официальных экспонентов шоу, однако мы решили не ограничиваться только ими и сосредоточиться на лучших релизах, увиденных за всю неделю. Итак, без лишних слов — приступим.

Berneron Quantième Annuel

В музыкальной индустрии существует известное явление — «эффект второго альбома». Хотя термин имеет более широкий контекст, он часто рассматривается как потенциальная проблема для второго альбома артиста. Если дебютный альбом имел коммерческий или критический успех, ожидания от второго возрастают. Если второй альбом не оправдывает их, наступает «провал второго альбома».

Этот же принцип можно применить к молодым часовым мастерам, таким как Сильвен Бернерон. Молодой швейцарский часовщик поразил мир часового искусства своей блестяще креативной серией Mirage, дебютировавшей в 2023 году. В следующем году появились уменьшенные версии с потрясающими циферблатами из тигрового глаза и лазурита. Естественно, многие поклонники с нетерпением ждали, что же будет дальше.

Для второго полностью нового релиза Бернерон решил отказаться от асимметричных корпусов и формованных механизмов в пользу чего-то совершенно иного. Новые модели Quantième Annuel, представленные на этой неделе, предлагают свежий взгляд на практичность календарных часов.

Бернерон взял идею календарных часов и постарался сделать отображение максимально логичным и читаемым. Кроме того, новый калибр 595 оснащён функцией быстрой настройки, упрощающей установку календаря. И, наконец, механизм имеет защитный режим, который исключает практическую проблему неправильной настройки часов и необходимости отправлять их в сервис для сброса или ремонта.

Смена фокуса для Berneron

Создание этой новинки заняло два года. Это пазл из множества деталей, собранных в новом калибре 595. Открыв заднюю крышку в стиле «хантер», можно увидеть великолепный механизм. Он действительно прекрасен как с технической, так и с визуальной точки зрения. Система быстрой настройки позволяет владельцу устанавливать время и дату, вращая заводную головку вперёд и назад. День и месяц регулируются двумя кнопками, которые элегантно интегрированы в боковые части корпуса.

Что касается защитной системы, калибр умно сбрасывает дату на первое число следующего месяца, когда это необходимо. Это предотвращает механические проблемы, которые могут возникнуть при ошибочном выборе несуществующей даты. Например, если использовать корректор месяца, когда часы установлены на 30 мая, дата автоматически сбросится на 1 июня, а не на 31 июня, которого не существует. Платиновый корпус дополнительно покрыт тонким слоем нержавеющей стали 904L для повышения устойчивости к царапинам.

Как видите, Бернерон приложил немало усилий, чтобы снова нас впечатлить своим вторым релизом. Хотя дизайн стал более классическим, сами часы — далеко не обычные.

Gérald Genta Minute Repeater

Следующая наша находка — приятный сюрприз. Новые часы Gérald Genta Minute Repeater сочетают любимую усложнение Жеральда Дженты с новым дизайном Маттьё Хеги, художественного директора La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Он создал потрясающий корпус подушкообразной формы диаметром 40 мм из жёлтого золота толщиной всего 9,6 мм.

Корпус украшен фирменными двойными гравировками Генты и оснащён одиночными ушками с обеих сторон для крепления чёрного кожаного ремешка. Это элегантно выполненный корпус, который прекрасно чтит наследие Дженты. Внутри расположен эффектный циферблат из чёрного оникса. Несмотря на простоту, дизайн циферблата привлекает внимание: неправильная форма минутной дорожки в виде железнодорожных рельсов и часовые метки из жёлтого золота. Над циферблатом парят изящные тонкие стрелки. Единственный текст — название бренда и цифры через каждые пять минут, что делает циферблат одним из самых чистых и стильных, которые мы видели в последнее время.

Новый калибр GG-002

Корпус служит акустическим резонатором для калибра GG-002. Этот новый механизм с ручным заводом полностью разработан внутри La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Он состоит из 316 деталей, работает на частоте 3 Гц и обладает запасом хода 80 часов. Главная особенность калибра — минутный репетир. Бренд позаботился о том, чтобы корпус способствовал созданию чистого и красивого звука, оптимизировав его толщину.

Поскольку Хеги хотел создать стильные и элегантные часы, увеличение размера — распространённая практика для минутных репетиров — не рассматривалось. Вместо этого дизайнеры сосредоточились на регулировке толщины металла для оптимизации качества звука. В результате толщина стенок корпуса в самой тонкой части составляет всего 0,6 мм. Новый Gérald Genta Minute Repeater может показаться скромным, но его детали впечатляют. Это достойный второй выбор в нашем списке.

Furlan Marri Disco Diamonds Onyx

Продолжим тему циферблатов из чёрного оникса. Одной из моих любимых новинок этой недели стали часы Furlan Marri Disco Diamonds Onyx. Это новая версия модели Disco Volante, дебютировавшей в прошлом году в трёх цветовых вариантах. В этой версии используется круглый корпус диаметром 38 мм из прошлогодних моделей, дополненный красивым циферблатом из чёрного оникса с часовыми метками из багетных выращенных в лаборатории бриллиантов.

Дизайн циферблата также значительно упрощён для создания более выразительного визуального эффекта. В итоге получилась сдержанная версия Disco Volante — да, сдержанная, несмотря на ониксовый циферблат и бриллиантовые индексы.

Часы приводятся в движение калибром ETA/Peseux 7001. Этот механизм с ручным заводом отличается сверхтонким профилем, что позволяет Disco Diamonds Onyx иметь изящную толщину всего 8,95 мм. Завершает стильный образ великолепный браслет из нержавеющей стали в стиле «елочка».

Покупатели также получают чёрный текстурированный кожаный ремешок для смены образа, но для меня браслет — лучший выбор. При цене в 3500 швейцарских франков это одна из самых приятных и доступных новинок недели.

Dennison ALD Dual Time

Четвёртый выбор — снова доступные часы. Ещё один бренд, быстро завоевавший популярность, — Dennison. Первая коллекция ALD Stone Dial включала пять удивительно доступных и прекрасно сбалансированных классических моделей. В них использовался тонкий швейцарский кварцевый механизм Ronda, что позволяло корпусам оставаться тонкими. После первых пяти моделей Dennison расширил линейку каменных циферблатов, подтвердив, что в этих на первый взгляд простых часах есть что-то особенное.

Новая коллекция Dennison ALD Dual Time подчёркивает эту идею. Эти часы показывают время в двух часовых поясах с помощью двух комплектов стрелок на одном циферблате. Некоторые версии имеют довольно эффектный разделённый экран, а другие — циферблат из одного натурального камня с дополнительным солнечным субциферблатом для одного из комплектов стрелок. Именно этот стиль нам особенно нравится.

Те же тонкие и удобные часы

Все модели имеют корпус размером 37×35,6 мм и толщину 6,1 мм, что делает их очень удобными для ношения. Корпус доступен из обычной нержавеющей стали или с золотым PVD-покрытием для создания желаемого образа. В нашей любимой конфигурации корпус сочетается с циферблатом из авантюрина, тигрового глаза, малахита или лазурита с дополнительным цветным солнечным субциферблатом.

Это освежающе простой способ отображения времени в двух часовых поясах. Такая конструкция стала возможна благодаря двум кварцевым механизмам Ronda. Завершает образ ремешок из телячьей кожи Epsom с пряжкой, соответствующей корпусу. Каждый вариант поставляется с ремешком, цвет которого совпадает с цветом циферблата. При цене в 780 евро эти часы — настоящее удовольствие и, без сомнения, продолжат успех Dennison.

Singer Reimagined Caballero

Наш последний выбор — впечатляющие часы Singer Reimagined Caballero. Этот выбор может вызвать споры, так как дизайн циферблата подходит не всем. Мне посчастливилось несколько дней носить версию Empire Green и я быстро стал поклонником. Новая модель Caballero также доступна с синим или чёрным лакированным циферблатом, и все три варианта выглядят впечатляюще.

При взгляде на часы вживую можно почти почувствовать слои лака на циферблате. Главный спорный элемент — минималистичный дизайн с золотым фланцем и четырьмя вставленными рубинами. Видимые рубины — довольно необычное дизайнерское решение, но оно полностью оправдано, если знать историю часов.

Чтобы понять её, достаточно перевернуть часы. Там вас встретит первый полностью собственный механизм бренда. Механизм с ручным заводом Calibre-4 Solotempo — это часы только с отображением времени, оснащённые четырёхбочковой конструкцией. Два комплекта двойных бочек обеспечивают запас хода в шесть дней (144 часа) и подают энергию параллельно, гарантируя стабильный и равномерный крутящий момент на протяжении всего времени работы.

Калибр заключён в корпус из нержавеющей стали диаметром 39 мм, толщиной 10,5 мм и расстоянием «ушко-ушко» 45 мм. В результате Caballero сидят на руке как мечта. Сочетание выдающегося минималистичного дизайна циферблата и впечатляющего механизма делает эту модель предметом жарких обсуждений. Кажется, что это часы, которые либо любишь, либо ненавидишь. Мы любим их, и именно поэтому они стали пятой и последней моделью в нашем списке.

Итоговые мысли

Вот и всё — наши пять любимых часов, представленных на Geneva Watch Days 2025. Как всегда, это лишь вершина айсберга. Напишите в комментариях, какая новинка понравилась вам больше всего, и до встречи на следующей неделе с новым списком!